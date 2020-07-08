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  3. Швейцария
Янг Бойз
1:0
Перерыв

Стадион:
Тун
0'
16' Желтая карточка
Банде Бурема
35' Желтая карточка
Сьерро Венсан
45' Желтая карточка
Гларнер Штефан
1:0
45' Пенальти
Нгамале Муми
26
Фон
Балльмоос
Давид
29
Лотомба
Жордан
14
Бюрги
Николас
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
28
Лустенбергер
Фабиан
20
Эбишер
Мишель
8
Сьерро
Венсан
16
Фасснахт
Кристиан
99
Оаро
Гийом
13
Нгамале
Муми
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
5
Хавенаар
Никки
10
Стильхарт
Базиль
29
Хефти
Ниас
16
Бертоне
Леонардо
8
Карлен
Грегори
28
Хаслер
Николас
7
Кастроман
Мигель
27
Банде
Бурема
9
Мунси
Ридж
Янг Бойз
4-1-2-3
Тун
4-1-2-1-2

Ход матча

16'
 
Банде Бурема
34'
Сулеймани Миралем
Оаро Гийом
 
35'
Сьерро Венсан
 
45'
 
Гларнер Штефан
45'
Нгамале Муми
1:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 23 (1) 0.66
2. Нгамале Муми 6 (2) 0.17
3. Фасснахт Кристиан 5 0.14
4. Ассале Рожер 4 0.11
5. Гаудино Джанлука 3 0.09
6. Эбишер Мишель 3 0.09
7. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
8. Зесигер Седрик 2 0.06
9. Сулеймани Миралем 1 0.03
10. Гарсия Улиссес 1 0.03
11. Сьерро Венсан 1 0.03
12. Мамбимби Феликс 1 0.03
13. Мешак Элиа 1 0.03
14. Бюрги Николас 1 0.03
15. Али Мохамед 1 0.03
16. Samuel Ballet 1 0.03
17. Янко Саиди 0 0
18. Лотомба Жордан 0 0
19. Шпильман Марвин 0 0
20. Соренсен Фредерик 0 0
Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 6 0.17
2. Рапп Симоне 5 0.14
3. Каблан Крис 4 (1) 0.11
4. Тосетти Маттео 3 0.09
5. Кастроман Мигель 3 0.09
6. Стильхарт Базиль 2 0.06
7. Сале Чиаде 2 0.06
8. Хавенаар Никки 2 0.06
9. Саланович Деннис 1 0.03
10. Карлен Грегори 1 0.03
11. Соргич Деян 1 (1) 0.03
12. Хефти Ниас 0 0
13. Хаслер Николас 0 0
14. Бертоне Леонардо 0 0
15. Фаткич Кенан 0 0
16. Банде Бурема 0 0
17. Васич Урош 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Гарсия Улиссес 6 0
2. Зесигер Седрик 4 1
3. Нсаме Жан-Пьер 4 1
4. Эбишер Мишель 5 0
5. Нгамале Муми 5 0
6. Фасснахт Кристиан 4 0
7. Сьерро Венсан 4 0
8. Лустенбергер Фабиан 3 0
9. Оаро Гийом 3 0
10. Янко Саиди 3 0
11. Мартинс Кристофер 3 0
12. Соренсен Фредерик 2 0
13. Гаудино Джанлука 2 0
14. Ассале Рожер 1 0
15. Лотомба Жордан 1 0
16. Бюрги Николас 1 0
17. Петинья Эстебан 1 0
Тун
# Игрок      
1. Кастроман Мигель 8 1
2. Стильхарт Базиль 8 1
3. Рапп Симоне 7 0
4. Хавенаар Никки 6 0
5. Бертоне Леонардо 4 1
6. Гларнер Штефан 5 0
7. Каблан Крис 4 0
8. Фаткич Кенан 4 0
9. Рот Джастин 4 0
10. Йосс Свен 2 1
11. Банде Бурема 3 0
12. Биглер Кевин 2 0
13. Карлен Грегори 2 0
14. Суттер Никола 2 0
15. Гельми Рой 2 0
16. Хефти Ниас 2 0
17. Февр Гийом 1 0
18. Мунси Ридж 1 0
19. Хаслер Николас 1 0
20. Сале Чиаде 1 0
21. Родригес Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 13.73% (7) 11.76% (6) 25.49% (13) 19.61% (10) 7.84% (4) 21.57% (11)
 Тун 25% (7) 14.29% (4) 3.57% (1) 17.86% (5) 17.86% (5) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз
Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз
Тун Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 3:0 Тун Тун 3:2 Цюрих Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз
Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 0:3 Лугано Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Тун: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Тун 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:2 Тун Суперлига Тун 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:1 Тун Суперлига
Тун 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 1:4 Янг Бойз Суперлига Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Тун 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:4 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 28 18 3 7 60 - 40 57
2. Янг Бойз 0:0 29 16 8 5 59 - 35 56
3. Базель 28 15 4 9 56 - 29 49
4. Цюрих 29 12 6 11 40 - 52 42
5. Люцерн 28 12 5 11 34 - 35 41
6. Серветт 28 10 11 7 43 - 30 41
7. Лугано 28 8 10 10 30 - 33 34
8. Тун 0:0 29 7 5 17 30 - 56 26
9. Нёвшатель Ксамакс 29 4 11 14 30 - 52 23
10. Сьон 28 5 7 16 31 - 51 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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