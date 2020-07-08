Янг Бойз
4:0
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз Зрители: 1000
Тун
16' Желтая карточкаБанде Бурема
35' Желтая карточкаСьерро Венсан
45' Желтая карточкаГларнер Штефан
1:0
45' ПенальтиНгамале Муми
50' Вторая желтая карточкаБанде Бурема
2:0
51' ПенальтиСулеймани Миралем
69' Желтая карточкаСале Чиаде
3:0
71' ГолСулеймани Миралем
4:0
90' ГолГаудино Джанлука
25
Лефор
Жордан
99
Оаро
Гийом
13
Нгамале
Муми
29
Хефти
Ниас
27
Банде
Бурема
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
15 Мешак ЭлиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Банде БуремаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сале ЧиадеНападающий
-
15 Hiran Ahmed
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Ход матча
16'
35'
45'
45'
1:0
50'
51'
65'
69'
71'
3:0
90'
4:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 0
-
11 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|23 (1)
|0.66
|2.
|Нгамале Муми
|6 (2)
|0.17
|3.
|Фасснахт Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Гаудино Джанлука
|4
|0.11
|5.
|Ассале Рожер
|4
|0.11
|6.
|Эбишер Мишель
|3
|0.09
|7.
|Сулеймани Миралем
|3 (1)
|0.09
|8.
|Оаро Гийом
|2 (1)
|0.06
|9.
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|10.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|11.
|Мешак Элиа
|1
|0.03
|12.
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|13.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.03
|14.
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|15.
|Али Мохамед
|1
|0.03
|16.
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|17.
|Янко Саиди
|0
|0
|18.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|19.
|Шпильман Марвин
|0
|0
|20.
|Соренсен Фредерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунси Ридж
|6
|0.17
|2.
|Рапп Симоне
|5
|0.14
|3.
|Каблан Крис
|4 (1)
|0.11
|4.
|Тосетти Маттео
|3
|0.09
|5.
|Кастроман Мигель
|3
|0.09
|6.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.06
|7.
|Сале Чиаде
|2
|0.06
|8.
|Хавенаар Никки
|2
|0.06
|9.
|Саланович Деннис
|1
|0.03
|10.
|Карлен Грегори
|1
|0.03
|11.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.03
|12.
|Хефти Ниас
|0
|0
|13.
|Хаслер Николас
|0
|0
|14.
|Бертоне Леонардо
|0
|0
|15.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|16.
|Банде Бурема
|0
|0
|17.
|Васич Урош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Улиссес
|6
|0
|2.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|3.
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|1
|4.
|Эбишер Мишель
|5
|0
|5.
|Нгамале Муми
|5
|0
|6.
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|7.
|Сьерро Венсан
|4
|0
|8.
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|9.
|Оаро Гийом
|3
|0
|10.
|Янко Саиди
|3
|0
|11.
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|12.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|13.
|Гаудино Джанлука
|2
|0
|14.
|Ассале Рожер
|1
|0
|15.
|Лотомба Жордан
|1
|0
|16.
|Бюрги Николас
|1
|0
|17.
|Петинья Эстебан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастроман Мигель
|8
|1
|2.
|Стильхарт Базиль
|8
|1
|3.
|Рапп Симоне
|7
|0
|4.
|Хавенаар Никки
|6
|0
|5.
|Бертоне Леонардо
|4
|1
|6.
|Гларнер Штефан
|5
|0
|7.
|Банде Бурема
|3
|1
|8.
|Каблан Крис
|4
|0
|9.
|Фаткич Кенан
|4
|0
|10.
|Рот Джастин
|4
|0
|11.
|Йосс Свен
|2
|1
|12.
|Биглер Кевин
|2
|0
|13.
|Карлен Грегори
|2
|0
|14.
|Сале Чиаде
|2
|0
|15.
|Суттер Никола
|2
|0
|16.
|Гельми Рой
|2
|0
|17.
|Хефти Ниас
|2
|0
|18.
|Февр Гийом
|1
|0
|19.
|Мунси Ридж
|1
|0
|20.
|Хаслер Николас
|1
|0
|21.
|Родригес Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|12.96% (7)
|11.11% (6)
|25.93% (14)
|20.37% (11)
|9.26% (5)
|20.37% (11)
|Тун
|25% (7)
|14.29% (4)
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз
Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз
Тун Последние 20 матчей: + = -Люцерн 3:0 Тун Тун 3:2 Цюрих Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Тун: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Тун 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 1:4 Янг Бойз Суперлига Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Тун 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:4 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|29
|17
|7
|5
|63 - 35
|58
|2.
|Санкт-Галлен
|28
|18
|3
|7
|60 - 40
|57
|3.
|Базель
|0:1
|29
|15
|4
|10
|56 - 30
|49
|4.
|Серветт
|2:0
|29
|11
|11
|7
|45 - 30
|44
|5.
|Цюрих
|29
|12
|6
|11
|40 - 52
|42
|6.
|Люцерн
|0:2
|29
|12
|5
|12
|34 - 37
|41
|7.
|Лугано
|28
|8
|10
|10
|30 - 33
|34
|8.
|Тун
|29
|7
|4
|18
|30 - 60
|25
|9.
|Сьон
|1:0
|29
|6
|7
|16
|32 - 51
|25
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|29
|4
|11
|14
|30 - 52
|23