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  3. Швейцария
Янг Бойз
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Тун
0'
16' Желтая карточка
Банде Бурема
35' Желтая карточка
Сьерро Венсан
45' Желтая карточка
Гларнер Штефан
1:0
45' Пенальти
Нгамале Муми
50' Вторая желтая карточка
Банде Бурема
2:0
51' Пенальти
Сулеймани Миралем
69' Желтая карточка
Сале Чиаде
3:0
71' Гол
Сулеймани Миралем
4:0
90' Гол
Гаудино Джанлука
90'+4
26
Фон
Балльмоос
Давид
29
Лотомба
Жордан
14
Бюрги
Николас
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
28
Лустенбергер
Фабиан
20
Эбишер
Мишель
8
Сьерро
Венсан
16
Фасснахт
Кристиан
99
Оаро
Гийом
13
Нгамале
Муми
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
5
Хавенаар
Никки
10
Стильхарт
Базиль
29
Хефти
Ниас
16
Бертоне
Леонардо
8
Карлен
Грегори
28
Хаслер
Николас
7
Кастроман
Мигель
27
Банде
Бурема
9
Мунси
Ридж
Янг Бойз
4-1-2-3
Тун
4-1-2-1-2

Ход матча

16'
 
Банде Бурема
34'
Сулеймани Миралем
Оаро Гийом
 
35'
Сьерро Венсан
 
45'
 
Гларнер Штефан
45'
Нгамале Муми
1:0
50'
 
Банде Бурема
51'
Сулеймани Миралем
2:0
59'
Гаудино Джанлука
Нгамале Муми
 
59'
 
Фаткич Кенан
Бертоне Леонардо
59'
 
Тосетти Маттео
Карлен Грегори
59'
Янко Саиди
Лотомба Жордан
 
59'
Мешак Элиа
Лустенбергер Фабиан
 
65'
 
Сале Чиаде
Мунси Ридж
69'
 
Сале Чиаде
71'
Сулеймани Миралем
(Мешак Элиа)
3:0
72'
 
Каблан Крис
Хефти Ниас
72'
 
Hiran Ahmed
Кастроман Мигель
76'
Мартинс Кристофер
Эбишер Мишель
 
90'
Гаудино Джанлука
(Мешак Элиа)
4:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 23 (1) 0.66
2. Нгамале Муми 6 (2) 0.17
3. Фасснахт Кристиан 5 0.14
4. Гаудино Джанлука 4 0.11
5. Ассале Рожер 4 0.11
6. Эбишер Мишель 3 0.09
7. Сулеймани Миралем 3 (1) 0.09
8. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
9. Зесигер Седрик 2 0.06
10. Гарсия Улиссес 1 0.03
11. Мешак Элиа 1 0.03
12. Сьерро Венсан 1 0.03
13. Мамбимби Феликс 1 0.03
14. Бюрги Николас 1 0.03
15. Али Мохамед 1 0.03
16. Samuel Ballet 1 0.03
17. Янко Саиди 0 0
18. Лотомба Жордан 0 0
19. Шпильман Марвин 0 0
20. Соренсен Фредерик 0 0
Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 6 0.17
2. Рапп Симоне 5 0.14
3. Каблан Крис 4 (1) 0.11
4. Тосетти Маттео 3 0.09
5. Кастроман Мигель 3 0.09
6. Стильхарт Базиль 2 0.06
7. Сале Чиаде 2 0.06
8. Хавенаар Никки 2 0.06
9. Саланович Деннис 1 0.03
10. Карлен Грегори 1 0.03
11. Соргич Деян 1 (1) 0.03
12. Хефти Ниас 0 0
13. Хаслер Николас 0 0
14. Бертоне Леонардо 0 0
15. Фаткич Кенан 0 0
16. Банде Бурема 0 0
17. Васич Урош 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Гарсия Улиссес 6 0
2. Зесигер Седрик 4 1
3. Нсаме Жан-Пьер 4 1
4. Эбишер Мишель 5 0
5. Нгамале Муми 5 0
6. Фасснахт Кристиан 4 0
7. Сьерро Венсан 4 0
8. Лустенбергер Фабиан 3 0
9. Оаро Гийом 3 0
10. Янко Саиди 3 0
11. Мартинс Кристофер 3 0
12. Соренсен Фредерик 2 0
13. Гаудино Джанлука 2 0
14. Ассале Рожер 1 0
15. Лотомба Жордан 1 0
16. Бюрги Николас 1 0
17. Петинья Эстебан 1 0
Тун
# Игрок      
1. Кастроман Мигель 8 1
2. Стильхарт Базиль 8 1
3. Рапп Симоне 7 0
4. Хавенаар Никки 6 0
5. Бертоне Леонардо 4 1
6. Гларнер Штефан 5 0
7. Банде Бурема 3 1
8. Каблан Крис 4 0
9. Фаткич Кенан 4 0
10. Рот Джастин 4 0
11. Йосс Свен 2 1
12. Биглер Кевин 2 0
13. Карлен Грегори 2 0
14. Сале Чиаде 2 0
15. Суттер Никола 2 0
16. Гельми Рой 2 0
17. Хефти Ниас 2 0
18. Февр Гийом 1 0
19. Мунси Ридж 1 0
20. Хаслер Николас 1 0
21. Родригес Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 12.96% (7) 11.11% (6) 25.93% (14) 20.37% (11) 9.26% (5) 20.37% (11)
 Тун 25% (7) 14.29% (4) 3.57% (1) 17.86% (5) 17.86% (5) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз
Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз
Тун Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 3:0 Тун Тун 3:2 Цюрих Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз
Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 0:3 Лугано Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Тун: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Тун 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:2 Тун Суперлига Тун 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:1 Тун Суперлига
Тун 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 1:4 Янг Бойз Суперлига Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Тун 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:4 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 29 17 7 5 63 - 35 58
2. Санкт-Галлен 28 18 3 7 60 - 40 57
3. Базель 0:1 29 15 4 10 56 - 30 49
4. Серветт 2:0 29 11 11 7 45 - 30 44
5. Цюрих 29 12 6 11 40 - 52 42
6. Люцерн 0:2 29 12 5 12 34 - 37 41
7. Лугано 28 8 10 10 30 - 33 34
8. Тун 29 7 4 18 30 - 60 25
9. Сьон 1:0 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 29 4 11 14 30 - 52 23
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