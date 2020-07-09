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Лугано
1:2
Перерыв

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
1:0
10' Гол
Саббатини Хонатан
1:1
26' Пенальти
Jordi Quintilla
1:2
39' Гол
Víctor Ruiz III
41' Желтая карточка
Човило Мирослав
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
23
Павлович
Данэль
6
Човило
Мирослав
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
22
Гвидотти
Стефано
18
Яо
Элож
19
Герндт
Александр
9
Янга
Рангело
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
98
Yannis
Letard
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
7
Víctor
Ruiz
III
23
Betim
Fazliji
10
Демирович
Эрмедин
13
Иттен
Седрик
Лугано
3-1-4-2
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Ход матча

10'
Саббатини Хонатан
(Лаванши Нума)
1:0
23'
 
Andre Ribeiro
Yannis Letard
26'
1:1
Jordi Quintilla
39'
1:2
Víctor Ruiz III
(Гёртлер Лукас)
41'
Човило Мирослав
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марич Мият 5 (2) 0.14
2. Холендер Филип 4 0.11
3. Араторе Марко 3 0.09
4. Герндт Александр 3 0.09
5. Вечеи Балинт 3 0.09
6. Боттани Маттиа 2 0.06
7. Карлиньос Жуниор 2 0.06
8. Ловрич Санди 1 0.03
9. Кустодио Оливье 1 0.03
10. Саббатини Хонатан 1 0.03
11. Родригес Франсиско III 1 0.03
12. Дапрела Фабио 1 0.03
13. Дальмонте Никола 1 0.03
14. Кечкеш Акош 1 0.03
15. Лаванши Нума 0 0
16. Янга Рангело 0 0
17. Човило Мирослав 0 0
18. Яо Элож 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 12 (2) 0.34
2. Демирович Эрмедин 11 0.31
3. Jordi Quintilla 11 (4) 0.31
4. Бабич Борис 7 0.2
5. Víctor Ruiz III 5 0.14
6. Гёртлер Лукас 3 0.09
7. Хефти Сильван 3 0.09
8. Гийемено Джереми 2 0.06
9. Betim Fazliji 2 0.06
10. Andre Ribeiro 1 0.03
11. Fabiano VII 1 0.03
12. Yannis Letard 1 0.03
13. Leonidas Stergiou 1 0.03
14. Мухайм Миро 0 0
15. Бакайоко Аксель 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 9 1
2. Боттани Маттиа 6 1
3. Араторе Марко 6 0
4. Лаванши Нума 5 0
5. Саббатини Хонатан 3 1
6. Марич Мият 4 0
7. Дапрела Фабио 4 0
8. Карлиньос Жуниор 4 0
9. Човило Мирослав 3 0
10. Вечеи Балинт 3 0
11. Холендер Филип 3 0
12. Герндт Александр 1 1
13. Ловрич Санди 2 0
14. Бауман Ноам 2 0
15. Сульмони Фульвио 1 0
16. Янга Рангело 1 0
17. Жефферсон Насименто 1 0
18. Родригес Франсиско III 1 0
19. Кечкеш Акош 1 0
20. Обексер Линус 1 0
21. Яо Элож 1 0
22. Гвидотти Стефано 1 0
23. Сасере Франклин 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Yannis Letard 9 0
2. Мухайм Миро 7 1
3. Jordi Quintilla 8 0
4. Гийемено Джереми 8 0
5. Гёртлер Лукас 7 0
6. Víctor Ruiz III 4 1
7. Демирович Эрмедин 5 0
8. Betim Fazliji 5 0
9. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
10. Fabiano VII 3 0
11. Хефти Сильван 3 0
12. Рюфли Венсан 2 0
13. Уисс Алан 2 0
14. Стоянович Деян 2 0
15. Иттен Седрик 2 0
16. Бакайоко Аксель 2 0
17. Костанцо Морено 1 0
18. Leonidas Stergiou 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 11.54% (3) 30.77% (8)
 Санкт-Галлен 15.09% (8) 13.21% (7) 26.42% (14) 18.87% (10) 18.87% (10) 7.55% (4)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн
Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих
Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Лугано: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Санкт-Галлен: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Санкт-Галлен 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Лугано Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Санкт-Галлен Кубок Швейцарии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 2:1 29 19 3 7 62 - 41 60
2. Янг Бойз 29 17 7 5 63 - 35 58
3. Базель 29 15 4 10 56 - 30 49
4. Серветт 29 11 11 7 45 - 30 44
5. Цюрих 29 12 6 11 40 - 52 42
6. Люцерн 29 12 5 12 34 - 37 41
7. Лугано 1:2 29 8 10 11 31 - 35 34
8. Тун 29 7 4 18 30 - 60 25
9. Сьон 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 29 4 11 14 30 - 52 23
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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