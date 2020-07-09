Лугано
1:2
Перерыв
Стадион: Корнаредо
Санкт-Галлен
1:0
10' ГолСаббатини Хонатан
1:1
26' ПенальтиJordi Quintilla
1:2
39' ГолVíctor Ruiz III
41' Желтая карточкаЧовило Мирослав
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
18
Яо
Элож
21
Мухайм
Миро
13
Иттен
Седрик
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Яо ЭложПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Рюфли ВенсанЗащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Musah Nuhu
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
10'
26'
1:1
39'
1:2
41'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марич Мият
|5 (2)
|0.14
|2.
|Холендер Филип
|4
|0.11
|3.
|Араторе Марко
|3
|0.09
|4.
|Герндт Александр
|3
|0.09
|5.
|Вечеи Балинт
|3
|0.09
|6.
|Боттани Маттиа
|2
|0.06
|7.
|Карлиньос Жуниор
|2
|0.06
|8.
|Ловрич Санди
|1
|0.03
|9.
|Кустодио Оливье
|1
|0.03
|10.
|Саббатини Хонатан
|1
|0.03
|11.
|Родригес Франсиско III
|1
|0.03
|12.
|Дапрела Фабио
|1
|0.03
|13.
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|14.
|Кечкеш Акош
|1
|0.03
|15.
|Лаванши Нума
|0
|0
|16.
|Янга Рангело
|0
|0
|17.
|Човило Мирослав
|0
|0
|18.
|Яо Элож
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иттен Седрик
|12 (2)
|0.34
|2.
|Демирович Эрмедин
|11
|0.31
|3.
|Jordi Quintilla
|11 (4)
|0.31
|4.
|Бабич Борис
|7
|0.2
|5.
|Víctor Ruiz III
|5
|0.14
|6.
|Гёртлер Лукас
|3
|0.09
|7.
|Хефти Сильван
|3
|0.09
|8.
|Гийемено Джереми
|2
|0.06
|9.
|Betim Fazliji
|2
|0.06
|10.
|Andre Ribeiro
|1
|0.03
|11.
|Fabiano VII
|1
|0.03
|12.
|Yannis Letard
|1
|0.03
|13.
|Leonidas Stergiou
|1
|0.03
|14.
|Мухайм Миро
|0
|0
|15.
|Бакайоко Аксель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|9
|1
|2.
|Боттани Маттиа
|6
|1
|3.
|Араторе Марко
|6
|0
|4.
|Лаванши Нума
|5
|0
|5.
|Саббатини Хонатан
|3
|1
|6.
|Марич Мият
|4
|0
|7.
|Дапрела Фабио
|4
|0
|8.
|Карлиньос Жуниор
|4
|0
|9.
|Човило Мирослав
|3
|0
|10.
|Вечеи Балинт
|3
|0
|11.
|Холендер Филип
|3
|0
|12.
|Герндт Александр
|1
|1
|13.
|Ловрич Санди
|2
|0
|14.
|Бауман Ноам
|2
|0
|15.
|Сульмони Фульвио
|1
|0
|16.
|Янга Рангело
|1
|0
|17.
|Жефферсон Насименто
|1
|0
|18.
|Родригес Франсиско III
|1
|0
|19.
|Кечкеш Акош
|1
|0
|20.
|Обексер Линус
|1
|0
|21.
|Яо Элож
|1
|0
|22.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|23.
|Сасере Франклин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Yannis Letard
|9
|0
|2.
|Мухайм Миро
|7
|1
|3.
|Jordi Quintilla
|8
|0
|4.
|Гийемено Джереми
|8
|0
|5.
|Гёртлер Лукас
|7
|0
|6.
|Víctor Ruiz III
|4
|1
|7.
|Демирович Эрмедин
|5
|0
|8.
|Betim Fazliji
|5
|0
|9.
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|0
|10.
|Fabiano VII
|3
|0
|11.
|Хефти Сильван
|3
|0
|12.
|Рюфли Венсан
|2
|0
|13.
|Уисс Алан
|2
|0
|14.
|Стоянович Деян
|2
|0
|15.
|Иттен Седрик
|2
|0
|16.
|Бакайоко Аксель
|2
|0
|17.
|Костанцо Морено
|1
|0
|18.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|30.77% (8)
|Санкт-Галлен
|15.09% (8)
|13.21% (7)
|26.42% (14)
|18.87% (10)
|18.87% (10)
|7.55% (4)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн
Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих
Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Лугано: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Санкт-Галлен: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Лугано Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Санкт-Галлен Кубок Швейцарии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|2:1
|29
|19
|3
|7
|62 - 41
|60
|2.
|Янг Бойз
|29
|17
|7
|5
|63 - 35
|58
|3.
|Базель
|29
|15
|4
|10
|56 - 30
|49
|4.
|Серветт
|29
|11
|11
|7
|45 - 30
|44
|5.
|Цюрих
|29
|12
|6
|11
|40 - 52
|42
|6.
|Люцерн
|29
|12
|5
|12
|34 - 37
|41
|7.
|Лугано
|1:2
|29
|8
|10
|11
|31 - 35
|34
|8.
|Тун
|29
|7
|4
|18
|30 - 60
|25
|9.
|Сьон
|29
|6
|7
|16
|32 - 51
|25
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|29
|4
|11
|14
|30 - 52
|23