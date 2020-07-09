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Лугано
3:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Санкт-Галлен
0'
1:0
10' Гол
Саббатини Хонатан
1:1
26' Пенальти
Jordi Quintilla
1:2
39' Гол
Víctor Ruiz III
41' Желтая карточка
Човило Мирослав
2:2
46' Гол
Герндт Александр
2:3
54' Гол
Демирович Эрмедин
74' Желтая карточка
Яо Элож
77' Желтая карточка
Марич Мият
81' Желтая карточка
Хефти Сильван
3:3
83' Гол
Лаванши Нума
90' Желтая карточка
Andre Ribeiro
90' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
90'+5
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
23
Павлович
Данэль
6
Човило
Мирослав
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
22
Гвидотти
Стефано
18
Яо
Элож
19
Герндт
Александр
9
Янга
Рангело
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
98
Yannis
Letard
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
7
Víctor
Ruiz
III
23
Betim
Fazliji
10
Демирович
Эрмедин
13
Иттен
Седрик
Лугано
3-1-4-2
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Ход матча

10'
Саббатини Хонатан
(Лаванши Нума)
1:0
23'
 
Andre Ribeiro
Yannis Letard
26'
1:1
Jordi Quintilla
39'
1:2
Víctor Ruiz III
(Гёртлер Лукас)
41'
Човило Мирослав
 
46'
Герндт Александр
(Лаванши Нума)
2:2
46'
Ловрич Санди
Гвидотти Стефано
 
46'
Холендер Филип
Янга Рангело
 
54'
2:3
Демирович Эрмедин
(Гёртлер Лукас)
68'
 
Рюфли Венсан
Víctor Ruiz III
74'
Яо Элож
 
76'
Christopher Lungoyi
Герндт Александр
 
77'
Марич Мият
 
79'
Жефферсон Насименто
Павлович Данэль
 
81'
 
Хефти Сильван
83'
Лаванши Нума
(Саббатини Хонатан)
3:3
83'
 
Бакайоко Аксель
Иттен Седрик
83'
 
Musah Nuhu
Демирович Эрмедин
90'
 
Andre Ribeiro
90'
 
Гёртлер Лукас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марич Мият 5 (2) 0.14
2. Герндт Александр 4 0.11
3. Холендер Филип 4 0.11
4. Араторе Марко 3 0.09
5. Вечеи Балинт 3 0.09
6. Боттани Маттиа 2 0.06
7. Карлиньос Жуниор 2 0.06
8. Лаванши Нума 1 0.03
9. Ловрич Санди 1 0.03
10. Саббатини Хонатан 1 0.03
11. Кустодио Оливье 1 0.03
12. Родригес Франсиско III 1 0.03
13. Дапрела Фабио 1 0.03
14. Дальмонте Никола 1 0.03
15. Кечкеш Акош 1 0.03
16. Янга Рангело 0 0
17. Човило Мирослав 0 0
18. Яо Элож 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Демирович Эрмедин 12 0.34
2. Иттен Седрик 12 (2) 0.34
3. Jordi Quintilla 11 (4) 0.31
4. Бабич Борис 7 0.2
5. Víctor Ruiz III 5 0.14
6. Гёртлер Лукас 3 0.09
7. Хефти Сильван 3 0.09
8. Гийемено Джереми 2 0.06
9. Betim Fazliji 2 0.06
10. Andre Ribeiro 1 0.03
11. Fabiano VII 1 0.03
12. Yannis Letard 1 0.03
13. Leonidas Stergiou 1 0.03
14. Мухайм Миро 0 0
15. Бакайоко Аксель 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 9 1
2. Боттани Маттиа 6 1
3. Араторе Марко 6 0
4. Марич Мият 5 0
5. Лаванши Нума 5 0
6. Саббатини Хонатан 3 1
7. Дапрела Фабио 4 0
8. Карлиньос Жуниор 4 0
9. Човило Мирослав 3 0
10. Вечеи Балинт 3 0
11. Холендер Филип 3 0
12. Герндт Александр 1 1
13. Ловрич Санди 2 0
14. Бауман Ноам 2 0
15. Яо Элож 2 0
16. Сульмони Фульвио 1 0
17. Янга Рангело 1 0
18. Жефферсон Насименто 1 0
19. Родригес Франсиско III 1 0
20. Кечкеш Акош 1 0
21. Обексер Линус 1 0
22. Гвидотти Стефано 1 0
23. Сасере Франклин 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Yannis Letard 9 0
2. Мухайм Миро 7 1
3. Jordi Quintilla 8 0
4. Гёртлер Лукас 8 0
5. Гийемено Джереми 8 0
6. Víctor Ruiz III 4 1
7. Демирович Эрмедин 5 0
8. Betim Fazliji 5 0
9. Хефти Сильван 4 0
10. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
11. Fabiano VII 3 0
12. Рюфли Венсан 2 0
13. Уисс Алан 2 0
14. Стоянович Деян 2 0
15. Иттен Седрик 2 0
16. Бакайоко Аксель 2 0
17. Костанцо Морено 1 0
18. Andre Ribeiro 1 0
19. Leonidas Stergiou 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 13.79% (4) 13.79% (4) 17.24% (5) 13.79% (4) 10.34% (3) 31.03% (9)
 Санкт-Галлен 14.29% (8) 14.29% (8) 26.79% (15) 19.64% (11) 17.86% (10) 7.14% (4)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн
Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих
Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Лугано: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Санкт-Галлен: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Санкт-Галлен 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Лугано Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Санкт-Галлен Кубок Швейцарии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 29 18 4 7 63 - 43 58
2. Янг Бойз 29 17 7 5 63 - 35 58
3. Базель 29 15 4 10 56 - 30 49
4. Серветт 29 11 11 7 45 - 30 44
5. Цюрих 29 12 6 11 40 - 52 42
6. Люцерн 29 12 5 12 34 - 37 41
7. Лугано 29 8 11 10 33 - 36 35
8. Тун 29 7 4 18 30 - 60 25
9. Сьон 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 29 4 11 14 30 - 52 23
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