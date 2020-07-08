1:0
29' ГолКасами Пайтим
34' Желтая карточкаРамирес Эрик II
36' Желтая карточкаРобертс Улдрикис
43' Желтая карточкаНдойе Бирама
68
Руиз
Жан
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
47
Исуфи
Элис
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Ндойе БирамаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кабаши АрианПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Фортюн ЯссинНападающий
-
29 Jared Khasa
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Исуфи ЭлисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
-
22 Буняку Оргес
-
41 Tician Tushi
-
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
29'
1:0
34'
36'
43'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|10 (1)
|0.29
|2.
|Леняни Эрмир
|6
|0.17
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.14
|4.
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|5.
|Итаитинга
|2
|0.06
|6.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.06
|7.
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.03
|8.
|Patrick3
|1
|0.03
|9.
|Патрик II
|1
|0.03
|10.
|Ндойе Бирама
|1
|0.03
|11.
|Baltazar
|1
|0.03
|12.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|13.
|Руиз Жан
|0
|0
|14.
|Jared Khasa
|0
|0
|15.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|16.
|Зок Кристиан
|0
|0
|17.
|Filip Stojilkovic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|11
|0.31
|2.
|Адеми Кемаль
|9
|0.26
|3.
|Фрай Фабиан
|7
|0.2
|4.
|Штокер Валентин
|6
|0.17
|5.
|Буа Кевин
|4
|0.11
|6.
|Дзуффи Лука
|3 (1)
|0.09
|7.
|Кампо Самуэле
|3 (1)
|0.09
|8.
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|9.
|Видмер Сильван
|2
|0.06
|10.
|Джюмарт Эрай
|2
|0.06
|11.
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|12.
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|13.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|14.
|Альдерете Омар
|1
|0.03
|15.
|Джака Таулант
|0
|0
|16.
|Риверос Блас
|0
|0
|17.
|Кузманович Здравко
|0
|0
|18.
|Оберлин Димитри
|0
|0
|19.
|Бергстрём Эмиль
|0
|0
|20.
|Окафор Ноа
|0
|0
|21.
|Буняку Оргес
|0
|0
|22.
|Lirik Vishi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куасси Ксавье
|8
|2
|2.
|Абделлауи Аюб
|8
|1
|3.
|Тома Бастьен
|6
|0
|4.
|Ндойе Бирама
|5
|0
|5.
|Руиз Жан
|5
|0
|6.
|Фортюн Яссин
|5
|0
|7.
|Фаччинетти Микаэль
|4
|0
|8.
|Гргич Анто
|4
|0
|9.
|Масейрас Кентен
|4
|0
|10.
|Зок Кристиан
|4
|0
|11.
|Baltazar
|4
|0
|12.
|Леняни Эрмир
|3
|0
|13.
|Касами Пайтим
|3
|0
|14.
|Patrick3
|3
|0
|15.
|Сонг Александр
|2
|0
|16.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|17.
|Бехрами Валон
|1
|0
|18.
|Jared Khasa
|1
|0
|19.
|Yannick Cotter
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альдерете Омар
|6
|2
|2.
|Джюмарт Эрай
|6
|1
|3.
|Штокер Валентин
|5
|1
|4.
|Фрай Фабиан
|6
|0
|5.
|Джака Таулант
|5
|0
|6.
|Адеми Кемаль
|5
|0
|7.
|Петретта Рауль
|5
|0
|8.
|Кабрал Артур
|5
|0
|9.
|Буа Кевин
|3
|0
|10.
|Жегрова Эдон
|3
|0
|11.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|12.
|Рамирес Эрик II
|2
|0
|13.
|Видмер Сильван
|2
|0
|14.
|Баланта Эдер
|2
|0
|15.
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|16.
|Кузманович Здравко
|1
|0
|17.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|18.
|Окафор Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|10% (3)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|Базель
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|10.2% (5)
|22.45% (11)
|10.2% (5)
|24.49% (12)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: + = -Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт
Базель Последние 20 матчей: + = -Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель
Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель
Последние игры между собой
Сьон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Базель: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Сьон 2:4 Базель Кубок Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 2:2 Базель Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|29
|17
|7
|5
|63 - 35
|58
|2.
|Санкт-Галлен
|28
|18
|3
|7
|60 - 40
|57
|3.
|Базель
|0:1
|29
|15
|4
|10
|56 - 30
|49
|4.
|Серветт
|2:0
|29
|11
|11
|7
|45 - 30
|44
|5.
|Цюрих
|29
|12
|6
|11
|40 - 52
|42
|6.
|Люцерн
|0:2
|29
|12
|5
|12
|34 - 37
|41
|7.
|Лугано
|28
|8
|10
|10
|30 - 33
|34
|8.
|Тун
|29
|7
|4
|18
|30 - 60
|25
|9.
|Сьон
|1:0
|29
|6
|7
|16
|32 - 51
|25
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|29
|4
|11
|14
|30 - 52
|23