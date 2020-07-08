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  3. Швейцария
Сьон
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Базель
0'
1:0
29' Гол
Касами Пайтим
34' Желтая карточка
Рамирес Эрик II
36' Желтая карточка
Робертс Улдрикис
43' Желтая карточка
Ндойе Бирама
51'
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
5
Бамер
Жан
68
Руиз
Жан
45
Фаччинетти
Микаэль
7
Касами
Пайтим
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
11
Filip
Stojilkovic
9
Робертс
Улдрикис
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
47
Исуфи
Элис
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
17
Рамирес
Эрик
II
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
19
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
Сьон
4-4-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

29'
Касами Пайтим
(Руиз Жан)
1:0
34'
 
Рамирес Эрик II
36'
Робертс Улдрикис
 
43'
Ндойе Бирама
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касами Пайтим 10 (1) 0.29
2. Леняни Эрмир 6 0.17
3. Думбия Сейду 5 (1) 0.14
4. Тома Бастьен 2 0.06
5. Итаитинга 2 0.06
6. Робертс Улдрикис 2 0.06
7. Гргич Анто 1 (1) 0.03
8. Patrick3 1 0.03
9. Патрик II 1 0.03
10. Ндойе Бирама 1 0.03
11. Baltazar 1 0.03
12. Фаччинетти Микаэль 0 0
13. Руиз Жан 0 0
14. Jared Khasa 0 0
15. Масейрас Кентен 0 0
16. Зок Кристиан 0 0
17. Filip Stojilkovic 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 11 0.31
2. Адеми Кемаль 9 0.26
3. Фрай Фабиан 7 0.2
4. Штокер Валентин 6 0.17
5. Буа Кевин 4 0.11
6. Дзуффи Лука 3 (1) 0.09
7. Кампо Самуэле 3 (1) 0.09
8. Жегрова Эдон 2 0.06
9. Видмер Сильван 2 0.06
10. Джюмарт Эрай 2 0.06
11. Айети Альбиан 1 0.03
12. Петретта Рауль 1 0.03
13. Пюлюлю Афимико 1 0.03
14. Альдерете Омар 1 0.03
15. Джака Таулант 0 0
16. Риверос Блас 0 0
17. Кузманович Здравко 0 0
18. Оберлин Димитри 0 0
19. Бергстрём Эмиль 0 0
20. Окафор Ноа 0 0
21. Буняку Оргес 0 0
22. Lirik Vishi 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Куасси Ксавье 8 2
2. Абделлауи Аюб 8 1
3. Тома Бастьен 6 0
4. Ндойе Бирама 5 0
5. Руиз Жан 5 0
6. Фортюн Яссин 5 0
7. Фаччинетти Микаэль 4 0
8. Гргич Анто 4 0
9. Масейрас Кентен 4 0
10. Зок Кристиан 4 0
11. Baltazar 4 0
12. Леняни Эрмир 3 0
13. Касами Пайтим 3 0
14. Patrick3 3 0
15. Сонг Александр 2 0
16. Робертс Улдрикис 2 0
17. Бехрами Валон 1 0
18. Jared Khasa 1 0
19. Yannick Cotter 1 0
Базель
# Игрок      
1. Альдерете Омар 6 2
2. Джюмарт Эрай 6 1
3. Штокер Валентин 5 1
4. Фрай Фабиан 6 0
5. Джака Таулант 5 0
6. Адеми Кемаль 5 0
7. Петретта Рауль 5 0
8. Кабрал Артур 5 0
9. Буа Кевин 3 0
10. Жегрова Эдон 3 0
11. Пюлюлю Афимико 3 0
12. Рамирес Эрик II 2 0
13. Видмер Сильван 2 0
14. Баланта Эдер 2 0
15. Бергстрём Эмиль 2 0
16. Кузманович Здравко 1 0
17. Дзуффи Лука 1 0
18. Окафор Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 16.67% (5) 23.33% (7) 13.33% (4) 10% (3) 13.33% (4) 23.33% (7)
 Базель 16.33% (8) 16.33% (8) 10.2% (5) 22.45% (11) 10.2% (5) 24.49% (12)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт
Сьон 1:2 Санкт-Галлен Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Базель 4:0 Сьон Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Сьон
Базель Последние 20 матчей: + = -
Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель
Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель

Последние игры между собой

Сьон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Базель: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Базель 2:0 Сьон Суперлига Базель 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:4 Базель Суперлига Сьон 0:3 Базель Суперлига
Сьон 2:4 Базель Кубок Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 2:2 Базель Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 29 17 7 5 63 - 35 58
2. Санкт-Галлен 28 18 3 7 60 - 40 57
3. Базель 0:1 29 15 4 10 56 - 30 49
4. Серветт 2:0 29 11 11 7 45 - 30 44
5. Цюрих 29 12 6 11 40 - 52 42
6. Люцерн 0:2 29 12 5 12 34 - 37 41
7. Лугано 28 8 10 10 30 - 33 34
8. Тун 29 7 4 18 30 - 60 25
9. Сьон 1:0 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 29 4 11 14 30 - 52 23
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Ндойе Бирама получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Робертс Улдрикис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Рамирес Эрик II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Касами Пайтим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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