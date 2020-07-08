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  3. Швейцария
Серветт
2:0
Перерыв

Стадион:
Люцерн
0'
1:0
4' Гол
Киэ Грежон
2:0
43' Гол
Стеванович Мирослав
45' Желтая карточка
Бюрки Марко
45' Красная карточка
Схалк Алекс
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
3
Рутис
Кристофер
21
Dennis
Iapichino
9
Стеванович
Мирослав
8
Timothe
Cognat
29
Ондуа
Гаэль
20
Varol
Tasar
25
Киэ
Грежон
11
Схалк
Алекс
32
Мюллер
Мариус
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
6
Бюрки
Марко
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
31
Lorik
Emini
11
Шюрпф
Паскаль
77
Матос
Ридер
9
Марджиотта
Франческо
10
Элеке
Блессинг
Серветт
4-4-2
Люцерн
3-4-3

Ход матча

4'
Киэ Грежон
(Dennis Iapichino)
1:0
37'
Kastriot Imeri
Varol Tasar
 
43'
Стеванович Мирослав
(Схалк Алекс)
2:0
45'
 
Бюрки Марко
45'
Схалк Алекс
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Koro Kone 7 (1) 0.2
2. Varol Tasar 6 0.17
3. Схалк Алекс 5 (1) 0.14
4. Стеванович Мирослав 4 0.11
5. Вютрих Себастьен 4 0.11
6. Юнг-Бин Парк 4 0.11
7. Timothe Cognat 2 0.06
8. Киэ Грежон 2 0.06
9. Ондуа Гаэль 2 0.06
10. Boris Cespedes 2 0.06
11. Руй Стив 2 0.06
12. Стеванович Далибор 1 0.03
13. Kastriot Imeri 1 (1) 0.03
14. Сассо Венсан 1 0.03
15. Dennis Iapichino 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марджиотта Франческо 10 (1) 0.29
2. Шюрпф Паскаль 6 (2) 0.17
3. Ibrahima N'Diaye II 6 0.17
4. Элеке Блессинг 4 (1) 0.11
5. Lucao II 2 0.06
6. Вока Идриз 2 0.06
7. Darian Males 1 0.03
8. Матос Ридер 1 0.03
9. Шнойвли Кристиан 1 0.03
10. Шульц Марвин 0 0
11. Какабадзе Отар 0 0
12. David Mistrafovic 0 0
13. Lorik Emini 0 0
14. Marco Burch 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 7 0
2. Boris Cespedes 6 0
3. Руй Стив 5 0
4. Стеванович Мирослав 3 1
5. Anthony Sauthier 4 0
6. Varol Tasar 4 0
7. Kastriot Imeri 4 0
8. Фрик Джереми 2 1
9. Вютрих Себастьен 3 0
10. Koro Kone 3 0
11. Timothe Cognat 3 0
12. Dennis Iapichino 2 0
13. Маккоппи Андреа 2 0
14. Сассо Венсан 2 0
15. Схалк Алекс 2 0
16. Рутис Кристофер 2 0
17. Michael Goncalves 2 0
18. Суиси Райан 2 0
19. Ricardo Azevedo 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Silvan Sidler 7 0
2. Ibrahima N'Diaye II 6 0
3. Гретер Симон 5 0
4. Вока Идриз 5 0
5. Швеглер Кристиан 3 1
6. Матос Ридер 4 0
7. Stefan Knezevic1 4 0
8. Шюрпф Паскаль 3 0
9. Мюллер Мариус 3 0
10. Демхасай Шкельчим 3 0
11. Марджиотта Франческо 3 0
12. Кнежевич Стефан 3 0
13. Darian Males 3 0
14. Lorik Emini 3 0
15. Элеке Блессинг 1 1
16. Какабадзе Отар 2 0
17. Lucao II 2 0
18. David Mistrafovic 2 0
19. Marco Burch 2 0
20. Шнойвли Кристиан 1 0
21. Цибунг Давид 1 0
22. Бюрки Марко 1 0
23. Арнольд Ремо 1 0
24. Шульц Марвин 1 0
25. Eric Tia Chef 1 0
26. Ashvin Balaruban 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 15.79% (6) 18.42% (7) 13.16% (5) 13.16% (5) 26.32% (10) 13.16% (5)
 Люцерн 20% (6) 20% (6) 6.67% (2) 16.67% (5) 20% (6) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт
Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт
Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн
Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Серветт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Люцерн: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Люцерн 2:2 Серветт Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Люцерн Суперлига Серветт 3:3 Люцерн Кубок
Серветт 0:1 Люцерн Кубок Серветт 2:5 Люцерн Кубок Серветт 3:4 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 29 17 7 5 63 - 35 58
2. Санкт-Галлен 28 18 3 7 60 - 40 57
3. Базель 0:1 29 15 4 10 56 - 30 49
4. Серветт 2:0 29 11 11 7 45 - 30 44
5. Цюрих 29 12 6 11 40 - 52 42
6. Люцерн 0:2 29 12 5 12 34 - 37 41
7. Лугано 28 8 10 10 30 - 33 34
8. Тун 29 7 4 18 30 - 60 25
9. Сьон 1:0 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 29 4 11 14 30 - 52 23
  • Первый тайм
  • 45'
    УДАЛЕНИЕ! - Схалк Алекс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    45'
    Бюрки Марко получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Стеванович Мирослав бьет в цель!
  • 37'
    Varol Tasar уходит с поля. Kastriot Imeri выходит вместо него
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Киэ Грежон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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