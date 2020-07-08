Серветт
2:0
Конец матча
Стадион: Стад де Женев Зрители: 1000
Люцерн
1:0
4' ГолСхалк Алекс
2:0
43' ГолСтеванович Мирослав
45' Желтая карточкаБюрки Марко
45' Красная карточкаСхалк Алекс
83' Желтая карточкаКакабадзе Отар
90' Красная карточкаStefan Knezevic1
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
29
Ондуа
Гаэль
20
Varol
Tasar
25
Киэ
Грежон
11
Схалк
Алекс
5
Lucao
II
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
31
Lorik
Emini
77
Матос
Ридер
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
11 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гретер СимонПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
31 Lorik EminiПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
39 Mark Marleku
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
4'
1:0
43'
45'
45'
79'
83'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Koro Kone
|7 (1)
|0.2
|2.
|Varol Tasar
|6
|0.17
|3.
|Схалк Алекс
|5 (1)
|0.14
|4.
|Стеванович Мирослав
|4
|0.11
|5.
|Вютрих Себастьен
|4
|0.11
|6.
|Юнг-Бин Парк
|4
|0.11
|7.
|Timothe Cognat
|2
|0.06
|8.
|Киэ Грежон
|2
|0.06
|9.
|Ондуа Гаэль
|2
|0.06
|10.
|Boris Cespedes
|2
|0.06
|11.
|Руй Стив
|2
|0.06
|12.
|Стеванович Далибор
|1
|0.03
|13.
|Kastriot Imeri
|1 (1)
|0.03
|14.
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|15.
|Dennis Iapichino
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марджиотта Франческо
|10 (1)
|0.29
|2.
|Шюрпф Паскаль
|6 (2)
|0.17
|3.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0.17
|4.
|Элеке Блессинг
|4 (1)
|0.11
|5.
|Lucao II
|2
|0.06
|6.
|Вока Идриз
|2
|0.06
|7.
|Darian Males
|1
|0.03
|8.
|Матос Ридер
|1
|0.03
|9.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.03
|10.
|Шульц Марвин
|0
|0
|11.
|Какабадзе Отар
|0
|0
|12.
|David Mistrafovic
|0
|0
|13.
|Lorik Emini
|0
|0
|14.
|Marco Burch
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ондуа Гаэль
|7
|0
|2.
|Boris Cespedes
|6
|0
|3.
|Руй Стив
|5
|0
|4.
|Стеванович Мирослав
|3
|1
|5.
|Anthony Sauthier
|4
|0
|6.
|Varol Tasar
|4
|0
|7.
|Kastriot Imeri
|4
|0
|8.
|Схалк Алекс
|2
|1
|9.
|Фрик Джереми
|2
|1
|10.
|Вютрих Себастьен
|3
|0
|11.
|Koro Kone
|3
|0
|12.
|Timothe Cognat
|3
|0
|13.
|Dennis Iapichino
|2
|0
|14.
|Маккоппи Андреа
|2
|0
|15.
|Сассо Венсан
|2
|0
|16.
|Рутис Кристофер
|2
|0
|17.
|Michael Goncalves
|2
|0
|18.
|Суиси Райан
|2
|0
|19.
|Ricardo Azevedo
|2
|0
|20.
|Юнг-Бин Парк
|1
|0
|21.
|Киэ Грежон
|1
|0
|22.
|Мишель Руан да Сильва
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Silvan Sidler
|7
|0
|2.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0
|3.
|Stefan Knezevic1
|4
|1
|4.
|Гретер Симон
|5
|0
|5.
|Вока Идриз
|5
|0
|6.
|Швеглер Кристиан
|3
|1
|7.
|Матос Ридер
|4
|0
|8.
|Шюрпф Паскаль
|3
|0
|9.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|10.
|Какабадзе Отар
|3
|0
|11.
|Демхасай Шкельчим
|3
|0
|12.
|Марджиотта Франческо
|3
|0
|13.
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|14.
|Darian Males
|3
|0
|15.
|Lorik Emini
|3
|0
|16.
|Элеке Блессинг
|1
|1
|17.
|Бюрки Марко
|2
|0
|18.
|Lucao II
|2
|0
|19.
|David Mistrafovic
|2
|0
|20.
|Marco Burch
|2
|0
|21.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0
|22.
|Цибунг Давид
|1
|0
|23.
|Арнольд Ремо
|1
|0
|24.
|Шульц Марвин
|1
|0
|25.
|Eric Tia Chef
|1
|0
|26.
|Ashvin Balaruban
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|15% (6)
|12.5% (5)
|25% (10)
|12.5% (5)
|Люцерн
|20% (6)
|20% (6)
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|20% (6)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: + = -Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт
Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт
Люцерн Последние 20 матчей: + = -Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн
Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Серветт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Люцерн: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|29
|17
|7
|5
|63 - 35
|58
|2.
|Санкт-Галлен
|28
|18
|3
|7
|60 - 40
|57
|3.
|Базель
|29
|15
|4
|10
|56 - 30
|49
|4.
|Серветт
|29
|11
|11
|7
|45 - 30
|44
|5.
|Цюрих
|29
|12
|6
|11
|40 - 52
|42
|6.
|Люцерн
|29
|12
|5
|12
|34 - 37
|41
|7.
|Лугано
|28
|8
|10
|10
|30 - 33
|34
|8.
|Тун
|29
|7
|4
|18
|30 - 60
|25
|9.
|Сьон
|29
|6
|7
|16
|32 - 51
|25
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|29
|4
|11
|14
|30 - 52
|23