  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Серветт
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Люцерн
0'
1:0
4' Гол
Схалк Алекс
2:0
43' Гол
Стеванович Мирослав
45' Желтая карточка
Бюрки Марко
45' Красная карточка
Схалк Алекс
83' Желтая карточка
Какабадзе Отар
90' Красная карточка
Stefan Knezevic1
90'+5
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
3
Рутис
Кристофер
21
Dennis
Iapichino
9
Стеванович
Мирослав
8
Timothe
Cognat
29
Ондуа
Гаэль
20
Varol
Tasar
25
Киэ
Грежон
11
Схалк
Алекс
32
Мюллер
Мариус
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
6
Бюрки
Марко
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
31
Lorik
Emini
11
Шюрпф
Паскаль
77
Матос
Ридер
9
Марджиотта
Франческо
10
Элеке
Блессинг
Серветт
4-4-2
Люцерн
3-4-3

Ход матча

4'
Схалк Алекс
(Киэ Грежон)
1:0
37'
Kastriot Imeri
Varol Tasar
 
43'
Стеванович Мирослав
(Схалк Алекс)
2:0
45'
 
Бюрки Марко
45'
Схалк Алекс
 
46'
 
Какабадзе Отар
Бюрки Марко
67'
Boris Cespedes
Киэ Грежон
 
79'
Koro Kone
Timothe Cognat
 
79'
Сассо Венсан
Руй Стив
 
79'
Маккоппи Андреа
Dennis Iapichino
 
80'
 
Salah Azi Binous
Гретер Симон
83'
 
Какабадзе Отар
87'
 
Mark Marleku
Lorik Emini
90'
 
Stefan Knezevic1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Koro Kone 7 (1) 0.2
2. Varol Tasar 6 0.17
3. Схалк Алекс 5 (1) 0.14
4. Стеванович Мирослав 4 0.11
5. Вютрих Себастьен 4 0.11
6. Юнг-Бин Парк 4 0.11
7. Timothe Cognat 2 0.06
8. Киэ Грежон 2 0.06
9. Ондуа Гаэль 2 0.06
10. Boris Cespedes 2 0.06
11. Руй Стив 2 0.06
12. Стеванович Далибор 1 0.03
13. Kastriot Imeri 1 (1) 0.03
14. Сассо Венсан 1 0.03
15. Dennis Iapichino 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марджиотта Франческо 10 (1) 0.29
2. Шюрпф Паскаль 6 (2) 0.17
3. Ibrahima N'Diaye II 6 0.17
4. Элеке Блессинг 4 (1) 0.11
5. Lucao II 2 0.06
6. Вока Идриз 2 0.06
7. Darian Males 1 0.03
8. Матос Ридер 1 0.03
9. Шнойвли Кристиан 1 0.03
10. Шульц Марвин 0 0
11. Какабадзе Отар 0 0
12. David Mistrafovic 0 0
13. Lorik Emini 0 0
14. Marco Burch 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 7 0
2. Boris Cespedes 6 0
3. Руй Стив 5 0
4. Стеванович Мирослав 3 1
5. Anthony Sauthier 4 0
6. Varol Tasar 4 0
7. Kastriot Imeri 4 0
8. Схалк Алекс 2 1
9. Фрик Джереми 2 1
10. Вютрих Себастьен 3 0
11. Koro Kone 3 0
12. Timothe Cognat 3 0
13. Dennis Iapichino 2 0
14. Маккоппи Андреа 2 0
15. Сассо Венсан 2 0
16. Рутис Кристофер 2 0
17. Michael Goncalves 2 0
18. Суиси Райан 2 0
19. Ricardo Azevedo 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Silvan Sidler 7 0
2. Ibrahima N'Diaye II 6 0
3. Stefan Knezevic1 4 1
4. Гретер Симон 5 0
5. Вока Идриз 5 0
6. Швеглер Кристиан 3 1
7. Матос Ридер 4 0
8. Шюрпф Паскаль 3 0
9. Мюллер Мариус 3 0
10. Какабадзе Отар 3 0
11. Демхасай Шкельчим 3 0
12. Марджиотта Франческо 3 0
13. Кнежевич Стефан 3 0
14. Darian Males 3 0
15. Lorik Emini 3 0
16. Элеке Блессинг 1 1
17. Бюрки Марко 2 0
18. Lucao II 2 0
19. David Mistrafovic 2 0
20. Marco Burch 2 0
21. Шнойвли Кристиан 1 0
22. Цибунг Давид 1 0
23. Арнольд Ремо 1 0
24. Шульц Марвин 1 0
25. Eric Tia Chef 1 0
26. Ashvin Balaruban 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 17.5% (7) 17.5% (7) 15% (6) 12.5% (5) 25% (10) 12.5% (5)
 Люцерн 20% (6) 20% (6) 6.67% (2) 16.67% (5) 20% (6) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт
Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт
Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн
Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Серветт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Люцерн: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Люцерн 2:2 Серветт Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Люцерн Суперлига Серветт 3:3 Люцерн Кубок
Серветт 0:1 Люцерн Кубок Серветт 2:5 Люцерн Кубок Серветт 3:4 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 29 17 7 5 63 - 35 58
2. Санкт-Галлен 28 18 3 7 60 - 40 57
3. Базель 29 15 4 10 56 - 30 49
4. Серветт 29 11 11 7 45 - 30 44
5. Цюрих 29 12 6 11 40 - 52 42
6. Люцерн 29 12 5 12 34 - 37 41
7. Лугано 28 8 10 10 30 - 33 34
8. Тун 29 7 4 18 30 - 60 25
9. Сьон 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 29 4 11 14 30 - 52 23
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    УДАЛЕНИЕ! - Схалк Алекс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    45'
    Бюрки Марко получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Стеванович Мирослав бьет в цель!
  • 37'
    Varol Tasar уходит с поля. Kastriot Imeri выходит вместо него
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Схалк Алекс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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