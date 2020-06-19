Прогнозы на матч Вильярреал - Севилья

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Вильярреал
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 12 0.32
2. Касорла Санти 8 (6) 0.21
3. Экамби Карл Токо 6 0.16
4. Гомес Мойсес 4 0.11
5. Чуквезе Саму 3 0.08
6. Тригерос Мануэль 2 (1) 0.05
7. Алькасер Пако 2 0.05
8. Онтиверос Хавьер 2 0.05
9. Бакка Карлос 2 0.05
10. Пенья Рубен 1 0.03
11. Торрес Пау 1 0.03
12. Альбиоль Рауль 1 0.03
13. Фернандо Нино 1 0.03
14. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.03
15. Иборра Висенте 0 0
16. Кинтилья Хави 0 0
17. Марио Гаспар 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окампос Лукас 11 (3) 0.29
2. Де Йонг Люк 6 0.16
3. Нолито Агудо 3 0.08
4. Васкес Франко 3 0.08
5. Эн-Несири Юссеф 3 0.08
6. Банега Эвер 2 (2) 0.05
7. Фернандо Режес 2 0.05
8. Мунир Эль-Хаддади 2 0.05
9. Хордан Хоан 2 0.05
10. Карлос Диего Сантос 2 0.05
11. Регилон Серхио 1 0.03
12. Торрес Оливер 1 0.03
13. Сусо Хесус 1 0.03
14. Кунде Жюль 1 0.03
15. Чичарито 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 10 0
2. Альбиоль Рауль 9 0
3. Замбо-Ангисса Андре-Франк 6 0
4. Торрес Пау 5 0
5. Кинтилья Хави 5 0
6. Пенья Рубен 5 0
7. Морено Альберто 4 0
8. Тригерос Мануэль 4 0
9. Касорла Санти 3 0
10. Морено Херард 3 0
11. Асенхо Серхио 2 0
12. Марио Гаспар 2 0
13. Чуквезе Саму 2 0
14. Андрес Фернандес 1 0
15. Фернандо Нино 1 0
16. Фунес Мори 1 0
17. Бакка Карлос 1 0
18. Гомес Мойсес 1 0
19. Алькасер Пако 1 0
20. Онтиверос Хавьер 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 11 0
2. Окампос Лукас 7 1
3. Регилон Серхио 8 0
4. Банега Эвер 7 0
5. Карлос Диего Сантос 7 0
6. Гудель Неманья 5 0
7. Торрес Оливер 5 0
8. Хордан Хоан 5 0
9. Навас Хесус 4 0
10. Васкес Франко 4 0
11. Карришу Даниэль 3 0
12. Кунде Жюль 3 0
13. Эскудеро Серхио 2 0
14. Серхи Гомес 2 0
15. Хиль Бриан 2 0
16. Де Йонг Люк 1 0
17. Мунир Эль-Хаддади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 21.95% (9) 9.76% (4) 9.76% (4) 21.95% (9) 21.95% (9) 14.63% (6)
 Севилья 17.5% (7) 12.5% (5) 20% (8) 12.5% (5) 20% (8) 17.5% (7)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес
Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетико М
Севилья Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья
Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Севилья 1:2 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 3:0 Севилья Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Севилья 2:2 Вильярреал Примера
Вильярреал 2:3 Севилья Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Севилья Примера Севилья 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Севилья Примера Вильярреал 0:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Вильярреал Лига Европы Вильярреал 1:3 Севилья Лига Европы Севилья 2:1 Вильярреал Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Севилья Примера Севилья 3:2 Вильярреал Примера Севилья 3:0 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 3:3 Севилья Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 29 18 8 3 55 - 20 62
3. Севилья Заявка 30 14 10 6 42 - 30 52
4. Атлетико М Заявка 29 12 13 4 37 - 22 49
5. Реал Сосьедад Заявка 29 14 5 10 46 - 36 47
6. Хетафе Заявка 29 13 8 8 38 - 27 47
7. Вильярреал Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 29 11 10 8 39 - 43 43
9. Гранада Заявка 30 12 6 12 37 - 36 42
10. Атлетик Б Заявка 29 9 12 8 32 - 26 39
11. Леванте Заявка 29 10 5 14 34 - 42 35
12. Алавес Заявка 29 9 8 12 31 - 39 35
13. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
14. Бетис Заявка 29 8 10 11 40 - 47 34
15. Вальядолид Заявка 29 7 12 10 25 - 34 33
16. Эйбар Заявка 29 7 7 15 30 - 46 28
17. Сельта Заявка 29 5 12 12 22 - 35 27
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Эспаньол Заявка 29 5 9 15 25 - 46 24
20. Леганес Заявка 30 5 9 16 23 - 44 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22.06.2020, осталось 2 дня 11 часов 10 минут.


    • Прогнозы 55
    Вильярреал 14.5% (8)
    X 43.6% (24)
    Севилья 41.8% (23)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Вильярреал - Севилья

    Исход игры
    Вильярреал
    14.5% (8)
    Ничья
    43.6% (24)
    Севилья
    41.8% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (24)
    Меньше
    52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    86% (43)
    Нет
    14% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (20)
    1:2 Севилья
    27.3% (15)
    2:1 Вильярреал
    9.1% (5)
    2:2 Ничья
    5.5% (3)
    0:2 Севилья
    5.5% (3)
    0:1 Севилья
    3.6% (2)
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