Прогнозы на матч Вильярреал - Севилья

Вильярреал
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Стадион: Эстадио де ла Керамика
Севилья
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|12
|0.32
|2.
|Касорла Санти
|8 (6)
|0.21
|3.
|Экамби Карл Токо
|6
|0.16
|4.
|Гомес Мойсес
|4
|0.11
|5.
|Чуквезе Саму
|3
|0.08
|6.
|Тригерос Мануэль
|2 (1)
|0.05
|7.
|Алькасер Пако
|2
|0.05
|8.
|Онтиверос Хавьер
|2
|0.05
|9.
|Бакка Карлос
|2
|0.05
|10.
|Пенья Рубен
|1
|0.03
|11.
|Торрес Пау
|1
|0.03
|12.
|Альбиоль Рауль
|1
|0.03
|13.
|Фернандо Нино
|1
|0.03
|14.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.03
|15.
|Иборра Висенте
|0
|0
|16.
|Кинтилья Хави
|0
|0
|17.
|Марио Гаспар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окампос Лукас
|11 (3)
|0.29
|2.
|Де Йонг Люк
|6
|0.16
|3.
|Нолито Агудо
|3
|0.08
|4.
|Васкес Франко
|3
|0.08
|5.
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.08
|6.
|Банега Эвер
|2 (2)
|0.05
|7.
|Фернандо Режес
|2
|0.05
|8.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.05
|9.
|Хордан Хоан
|2
|0.05
|10.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.05
|11.
|Регилон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Торрес Оливер
|1
|0.03
|13.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|14.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|15.
|Чичарито
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иборра Висенте
|10
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|9
|0
|3.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|6
|0
|4.
|Торрес Пау
|5
|0
|5.
|Кинтилья Хави
|5
|0
|6.
|Пенья Рубен
|5
|0
|7.
|Морено Альберто
|4
|0
|8.
|Тригерос Мануэль
|4
|0
|9.
|Касорла Санти
|3
|0
|10.
|Морено Херард
|3
|0
|11.
|Асенхо Серхио
|2
|0
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Чуквезе Саму
|2
|0
|14.
|Андрес Фернандес
|1
|0
|15.
|Фернандо Нино
|1
|0
|16.
|Фунес Мори
|1
|0
|17.
|Бакка Карлос
|1
|0
|18.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|19.
|Алькасер Пако
|1
|0
|20.
|Онтиверос Хавьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|11
|0
|2.
|Окампос Лукас
|7
|1
|3.
|Регилон Серхио
|8
|0
|4.
|Банега Эвер
|7
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|6.
|Гудель Неманья
|5
|0
|7.
|Торрес Оливер
|5
|0
|8.
|Хордан Хоан
|5
|0
|9.
|Навас Хесус
|4
|0
|10.
|Васкес Франко
|4
|0
|11.
|Карришу Даниэль
|3
|0
|12.
|Кунде Жюль
|3
|0
|13.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|14.
|Серхи Гомес
|2
|0
|15.
|Хиль Бриан
|2
|0
|16.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|21.95% (9)
|9.76% (4)
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|21.95% (9)
|14.63% (6)
|Севилья
|17.5% (7)
|12.5% (5)
|20% (8)
|12.5% (5)
|20% (8)
|17.5% (7)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +13 =2 -5Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес
Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетико М
Севилья Последние 20 матчей: +8 =8 -4Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья
Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Вильярреал 2:3 Севилья Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Севилья Примера Севилья 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Севилья Примера Вильярреал 0:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Вильярреал Лига Европы Вильярреал 1:3 Севилья Лига Европы Севилья 2:1 Вильярреал Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Севилья Примера Севилья 3:2 Вильярреал Примера Севилья 3:0 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 3:3 Севилья Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 31
|65
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 20
|62
|3.
|Севилья
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|42 - 30
|52
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|12
|13
|4
|37 - 22
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|46 - 36
|47
|6.
|Хетафе
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 27
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|39 - 43
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|37 - 36
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|32 - 26
|39
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|34 - 42
|35
|12.
|Алавес
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 39
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 47
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|25 - 34
|33
|16.
|Эйбар
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 46
|28
|17.
|Сельта
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|22 - 35
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|25 - 46
|24
|20.
|Леганес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|23 - 44
|24
Прогнозы на матч Вильярреал - Севилья
Исход игры
Вильярреал
14.5% (8)
Ничья
43.6% (24)
Севилья
41.8% (23)
Тотал 2.5
Больше
48% (24)
Меньше
52% (26)
Обе команды забьют
Да
86% (43)
Нет
14% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (20)
1:2 Севилья
27.3% (15)
2:1 Вильярреал
9.1% (5)
2:2 Ничья
5.5% (3)
0:2 Севилья
5.5% (3)
0:1 Севилья
3.6% (2)
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