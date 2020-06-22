Прогнозы на матч Леганес 0:0 Гранада

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Леганес
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Гранада
0' 9'
1
Куэльяр
Иван
19
Руибаль
Айтор
3
Бустинса
Унаи
4
Омеруо
Кеннет
5
Сильва
Хонатан
17
Эрасо
Хави
8
Ресио
Хосе
21
Перес
Рубен
24
Кевин
Родригес
18
Каррильо
Гидо
9
Герреро
Мигель
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
22
Дуарте
Домингуш
20
Вальехо
Хесус
15
Нева
Карлос
12
Азиз
Рамон
21
Эррера
Янгель
10
Пуэртас
Антонио
18
Эредия
Антоньин
23
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
Леганес
4-4-2
Гранада
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 9 (2) 0.24
2. Брайтвайт Мартин 6 0.16
3. Эн-Несири Юссеф 4 0.11
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Омеруо Кеннет 1 0.03
8. Росалес Роберто 0 0
9. Бустинса Унаи 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Карлос 7 0.18
2. Мачис Дарвин 7 (1) 0.18
3. Пуэртас Антонио 5 0.13
4. Сольдадо Роберто 3 (1) 0.08
5. Вадильо Альваро 3 (1) 0.08
6. Эррера Янгель 2 0.05
7. Азиз Рамон 2 0.05
8. Дуарте Домингуш 2 0.05
9. Санчес Герман 2 0.05
10. Монторо Анхель 1 0.03
11. Вико Федерико 1 (1) 0.03
12. Фулкье Димитри 1 0.03
13. Виктор Диаз 0 0
14. Мартинес Хосе VI 0 0

Карточки

Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 11 0
2. Ресио Хосе 9 0
3. Роке Меса 9 0
4. Авазьем Чидозье 8 0
5. Оскар Родригес 6 1
6. Перес Рубен 7 0
7. Росалес Роберто 6 0
8. Кевин Родригес 4 1
9. Сиовас Димитрис 5 0
10. Омеруо Кеннет 5 0
11. Бустинса Унаи 4 0
12. Куэльяр Иван 2 1
13. Брайтвайт Мартин 3 0
14. Ривера Кристиан 3 0
15. Каррильо Гидо 2 0
16. Сориано Хуан 2 0
17. Эрасо Хави 2 0
18. Арнаис Хосе 2 0
19. Руибаль Айтор 2 0
20. Эн-Несири Юссеф 2 0
21. Амаду Ибрагим 1 0
22. Тарин Родриго 1 0
23. Наварро Марк 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Сольдадо Роберто 12 0
2. Санчес Герман 10 1
3. Эррера Янгель 10 0
4. Гоналон Максим 7 0
5. Фернандес Карлос 7 0
6. Дуарте Домингуш 6 0
7. Монторо Анхель 5 0
8. Пуэртас Антонио 5 0
9. Виктор Диаз 4 0
10. Этеки Ян 4 0
11. Фулкье Димитри 3 0
12. Мачис Дарвин 3 0
13. Азиз Рамон 3 0
14. Кини Марин 2 0
15. Силва Руи 2 0
16. Кейбаши Исмаил 1 0
17. Вико Федерико 1 0
18. Вальехо Хесус 1 0
19. Мартинес Алекс 1 0
20. Нева Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леганес 27.27% (6) 0 18.18% (4) 27.27% (6) 9.09% (2) 18.18% (4)
 Гранада 8.82% (3) 11.76% (4) 20.59% (7) 17.65% (6) 26.47% (9) 14.71% (5)

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: + = -
Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес
Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес
Гранада Последние 20 матчей: + = -
Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада
Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада

Последние игры между собой

Леганес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Гранада 1:0 Леганес Ла Лига Леганес 1:0 Гранада Примера Гранада 0:1 Леганес Примера Гранада 1:0 Леганес Кубок Короля
Леганес 2:1 Гранада Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 30 19 8 3 57 - 21 65
3. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
4. Атлетико М Заявка 30 13 13 4 38 - 22 52
5. Хетафе Заявка 30 13 9 8 39 - 28 48
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 30 12 10 8 41 - 43 46
9. Гранада 0:0 Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 30 10 12 8 33 - 26 42
11. Леванте Заявка 30 11 5 14 37 - 43 38
12. Алавес Заявка 30 9 8 13 31 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 11 11 35 - 46 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 30 7 12 11 25 - 35 33
16. Сельта Заявка 30 6 12 12 28 - 35 30
17. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес 0:0 Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Леганес 37.3% (56)
X 43.3% (65)
Гранада 19.3% (29)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Леганес 0:0 Гранада

Исход игры
Леганес
37.3% (56)
Ничья
43.3% (65)
Гранада
19.3% (29)
Тотал 2.5
Больше
28.17% (40)
Меньше
71.83% (102)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (54)
1:0 Леганес
18.7% (28)
2:1 Леганес
14.7% (22)
0:1 Гранада
9.3% (14)
1:2 Гранада
8.7% (13)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Леганес
1.3% (2)
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