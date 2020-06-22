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Леганес
0:0
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
13' Желтая карточка
Бустинса Унаи
23' Желтая карточка
Эредия Антоньин
36' Желтая карточка
Сильва Хонатан
45' Желтая карточка
Мачис Дарвин
50' Желтая карточка
Кевин Родригес
64' Желтая карточка
Нева Карлос
0:0
65' Не забитый пенальти
Герреро Мигель
74' Желтая карточка
Эррера Янгель
81' Желтая карточка
Перес Рубен
90'+5
1
Куэльяр
Иван
19
Руибаль
Айтор
3
Бустинса
Унаи
4
Омеруо
Кеннет
5
Сильва
Хонатан
17
Эрасо
Хави
8
Ресио
Хосе
21
Перес
Рубен
24
Кевин
Родригес
18
Каррильо
Гидо
9
Герреро
Мигель
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
22
Дуарте
Домингуш
20
Вальехо
Хесус
15
Нева
Карлос
12
Азиз
Рамон
21
Эррера
Янгель
10
Пуэртас
Антонио
18
Эредия
Антоньин
23
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
Леганес
4-4-2
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

13'
Бустинса Унаи
 
22'
Оскар Родригес
Каррильо Гидо
 
23'
 
Эредия Антоньин
36'
Сильва Хонатан
 
45'
 
Мачис Дарвин
46'
 
Фернандес Карлос
Эредия Антоньин
46'
Роке Меса
Эрасо Хави
 
46'
Азиз Рамон
Оскар Родригес
 
46'
Ассале Рожер
Этеки Ян
 
50'
Кевин Родригес
 
56'
Росалес Роберто
Ресио Хосе
 
64'
 
Нева Карлос
65'
Герреро Мигель
0:0
66'
 
Вико Федерико
Сольдадо Роберто
74'
 
Эррера Янгель
77'
 
Виктор Диаз
Нева Карлос
81'
Перес Рубен
 
82'
Хиль Бриан
Кевин Родригес
 
90'
 
Диаш Жиль
Мачис Дарвин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 9 (2) 0.24
2. Брайтвайт Мартин 6 0.16
3. Эн-Несири Юссеф 4 0.11
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Омеруо Кеннет 1 0.03
8. Росалес Роберто 0 0
9. Бустинса Унаи 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Карлос 7 0.18
2. Мачис Дарвин 7 (1) 0.18
3. Пуэртас Антонио 5 0.13
4. Сольдадо Роберто 3 (1) 0.08
5. Вадильо Альваро 3 (1) 0.08
6. Эррера Янгель 2 0.05
7. Азиз Рамон 2 0.05
8. Дуарте Домингуш 2 0.05
9. Санчес Герман 2 0.05
10. Монторо Анхель 1 0.03
11. Вико Федерико 1 (1) 0.03
12. Фулкье Димитри 1 0.03
13. Виктор Диаз 0 0
14. Мартинес Хосе VI 0 0

Карточки

Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 12 0
2. Ресио Хосе 9 0
3. Роке Меса 9 0
4. Перес Рубен 8 0
5. Авазьем Чидозье 8 0
6. Оскар Родригес 6 1
7. Кевин Родригес 5 1
8. Росалес Роберто 6 0
9. Сиовас Димитрис 5 0
10. Омеруо Кеннет 5 0
11. Бустинса Унаи 5 0
12. Куэльяр Иван 2 1
13. Брайтвайт Мартин 3 0
14. Ривера Кристиан 3 0
15. Каррильо Гидо 2 0
16. Сориано Хуан 2 0
17. Эрасо Хави 2 0
18. Арнаис Хосе 2 0
19. Руибаль Айтор 2 0
20. Эн-Несири Юссеф 2 0
21. Амаду Ибрагим 1 0
22. Тарин Родриго 1 0
23. Наварро Марк 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Сольдадо Роберто 12 0
2. Санчес Герман 10 1
3. Эррера Янгель 11 0
4. Гоналон Максим 7 0
5. Фернандес Карлос 7 0
6. Дуарте Домингуш 6 0
7. Монторо Анхель 5 0
8. Пуэртас Антонио 5 0
9. Мачис Дарвин 4 0
10. Виктор Диаз 4 0
11. Этеки Ян 4 0
12. Фулкье Димитри 3 0
13. Азиз Рамон 3 0
14. Кини Марин 2 0
15. Силва Руи 2 0
16. Нева Карлос 2 0
17. Кейбаши Исмаил 1 0
18. Вико Федерико 1 0
19. Вальехо Хесус 1 0
20. Мартинес Алекс 1 0
21. Эредия Антоньин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леганес 27.27% (6) 0 18.18% (4) 27.27% (6) 9.09% (2) 18.18% (4)
 Гранада 8.82% (3) 11.76% (4) 20.59% (7) 17.65% (6) 26.47% (9) 14.71% (5)

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес
Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес
Гранада Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада
Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада

Последние игры между собой

Леганес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Гранада 1:0 Леганес Ла Лига Леганес 1:0 Гранада Примера Гранада 0:1 Леганес Примера Гранада 1:0 Леганес Кубок Короля
Леганес 2:1 Гранада Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 30 19 8 3 57 - 21 65
3. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
4. Атлетико М Заявка 30 13 13 4 38 - 22 52
5. Хетафе Заявка 30 13 9 8 39 - 28 48
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 30 12 10 8 41 - 43 46
9. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 30 10 12 8 33 - 26 42
11. Леванте Заявка 30 11 5 14 37 - 43 38
12. Алавес Заявка 30 9 8 13 31 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 11 11 35 - 46 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 30 7 12 11 25 - 35 33
16. Сельта Заявка 30 6 12 12 28 - 35 30
17. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
Новости матча
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Леганес 37.3% (56)
X 43.3% (65)
Гранада 19.3% (29)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Леганес 0:0 Гранада

Исход игры
Леганес
37.3% (56)
Ничья
43.3% (65)
Гранада
19.3% (29)
Тотал 2.5
Больше
28.17% (40)
Меньше
71.83% (102)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (54)
1:0 Леганес
18.7% (28)
2:1 Леганес
14.7% (22)
0:1 Гранада
9.3% (14)
1:2 Гранада
8.7% (13)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Леганес
1.3% (2)
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