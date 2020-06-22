13' Желтая карточкаБустинса Унаи
23' Желтая карточкаЭредия Антоньин
36' Желтая карточкаСильва Хонатан
45' Желтая карточкаМачис Дарвин
50' Желтая карточкаКевин Родригес
64' Желтая карточкаНева Карлос
0:0
65' Не забитый пенальтиГерреро Мигель
74' Желтая карточкаЭррера Янгель
81' Желтая карточкаПерес Рубен
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
15
Нева
Карлос
12
Азиз
Рамон
23
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ассале РожерНападающий
-
26 Хиль БрианНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
23'
36'
45'
46'
46'
50'
64'
65'
0:0
74'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оскар Родригес
|9 (2)
|0.24
|2.
|Брайтвайт Мартин
|6
|0.16
|3.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.11
|4.
|Роке Меса
|1
|0.03
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.03
|7.
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|8.
|Росалес Роберто
|0
|0
|9.
|Бустинса Унаи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандес Карлос
|7
|0.18
|2.
|Мачис Дарвин
|7 (1)
|0.18
|3.
|Пуэртас Антонио
|5
|0.13
|4.
|Сольдадо Роберто
|3 (1)
|0.08
|5.
|Вадильо Альваро
|3 (1)
|0.08
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0.05
|7.
|Азиз Рамон
|2
|0.05
|8.
|Дуарте Домингуш
|2
|0.05
|9.
|Санчес Герман
|2
|0.05
|10.
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|11.
|Вико Федерико
|1 (1)
|0.03
|12.
|Фулкье Димитри
|1
|0.03
|13.
|Виктор Диаз
|0
|0
|14.
|Мартинес Хосе VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Хонатан
|12
|0
|2.
|Ресио Хосе
|9
|0
|3.
|Роке Меса
|9
|0
|4.
|Перес Рубен
|8
|0
|5.
|Авазьем Чидозье
|8
|0
|6.
|Оскар Родригес
|6
|1
|7.
|Кевин Родригес
|5
|1
|8.
|Росалес Роберто
|6
|0
|9.
|Сиовас Димитрис
|5
|0
|10.
|Омеруо Кеннет
|5
|0
|11.
|Бустинса Унаи
|5
|0
|12.
|Куэльяр Иван
|2
|1
|13.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|14.
|Ривера Кристиан
|3
|0
|15.
|Каррильо Гидо
|2
|0
|16.
|Сориано Хуан
|2
|0
|17.
|Эрасо Хави
|2
|0
|18.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|19.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|20.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|21.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
|22.
|Тарин Родриго
|1
|0
|23.
|Наварро Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сольдадо Роберто
|12
|0
|2.
|Санчес Герман
|10
|1
|3.
|Эррера Янгель
|11
|0
|4.
|Гоналон Максим
|7
|0
|5.
|Фернандес Карлос
|7
|0
|6.
|Дуарте Домингуш
|6
|0
|7.
|Монторо Анхель
|5
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|5
|0
|9.
|Мачис Дарвин
|4
|0
|10.
|Виктор Диаз
|4
|0
|11.
|Этеки Ян
|4
|0
|12.
|Фулкье Димитри
|3
|0
|13.
|Азиз Рамон
|3
|0
|14.
|Кини Марин
|2
|0
|15.
|Силва Руи
|2
|0
|16.
|Нева Карлос
|2
|0
|17.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|18.
|Вико Федерико
|1
|0
|19.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|20.
|Мартинес Алекс
|1
|0
|21.
|Эредия Антоньин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леганес
|27.27% (6)
|0
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|Гранада
|8.82% (3)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|26.47% (9)
|14.71% (5)
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +7 =6 -7Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес
Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес
Гранада Последние 20 матчей: +11 =3 -6Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада
Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада
Последние игры между собой
Леганес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 31
|65
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|19
|8
|3
|57 - 21
|65
|3.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|44 - 32
|53
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|13
|13
|4
|38 - 22
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|39 - 28
|48
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|41 - 43
|46
|9.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|33 - 26
|42
|11.
|Леванте
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 43
|38
|12.
|Алавес
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 45
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|35 - 46
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|25 - 35
|33
|16.
|Сельта
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|28 - 35
|30
|17.
|Эйбар
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|31 - 47
|29
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Гранада
Исход игры
Леганес
37.3% (56)
Ничья
43.3% (65)
Гранада
19.3% (29)
Тотал 2.5
Больше
28.17% (40)
Меньше
71.83% (102)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (54)
1:0 Леганес
18.7% (28)
2:1 Леганес
14.7% (22)
0:1 Гранада
9.3% (14)
1:2 Гранада
8.7% (13)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Леганес
1.3% (2)
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