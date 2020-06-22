Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Гранада

94' Удар от ворот произведет Гранада

93' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Гранада

91' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

90' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Силва Руи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Роке Меса из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

89' Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Фулкье Димитри из команды Гранада пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

85' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

85' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Удар от ворот произведет Гранада

84' Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Вальехо Хесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Перес Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Леганес

79' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Пуэртас Антонио из команды Гранада пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

78' Удар от ворот произведет Гранада

78' Ассале Рожер пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

77' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Эррера Янгель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

73' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Удар от ворот произведет Гранада

71' Как она упустила момент!?! Герреро Мигель имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

71' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Хорошо играет на выходе Куэльяр Иван - мяч в ее руках

70' Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Ох, нехорошо это выглядит. Фернандес Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Фернандес Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Гранада

67' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

65' Удар от ворот произведет Гранада

65' Роке Меса не смог попасть в створ ударом издали

65' Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Нева Карлос получил желтую карточку от судьи

63' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Хорошая попытка от Ассале Рожер , был неплохой удар, но вратарь спас

61' Этеки Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

59' Сольдадо Роберто из команды Гранада пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

58' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Леганес

51' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Кевин Родригес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Хорошо играет на выходе Куэльяр Иван - мяч в ее руках

48' Эррера Янгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Фулкье Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Руибаль Айтор из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

46' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля