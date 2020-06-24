Прогнозы на матч Алавес 0:1 Осасуна

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Алавес
0:1
Конец матча

Стадион:
Осасуна
0'
38' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
52' Желтая карточка
Лато
60' Желтая карточка
Эли Родриго
0:1
64' Гол
Лато
85' Желтая карточка
Гарсия Давид III
90' Желтая карточка
Эдгар Мендес
90'+6
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
29
Сайнс
Борха
10
Камараса
Виктор
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
1
Эррера
Серхио
II
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
23
Умпьерез
Эридейн
15
Лато
10
Торрес
Роберто
27
Монкайола
Хон
6
Ойер
Санхурхо
14
Гарсия
Рубен
16
Арнаис
Хосе
11
Гальего
Энрике
Алавес
4-4-2
Осасуна
4-4-2

Ход матча

38'
 
Ойер Санхурхо
52'
 
Лато
60'
Эли Родриго
 
64'
0:1
Лато
72'
Бёрк Оливер
Риоха Луис
 
79'
Эдгар Мендес
Сайнс Борха
 
79'
Марин Адриан
Эли Родриго
 
81'
 
Брашанац Дарко
Монкайола Хон
81'
 
Эступиньян Первис
Гарсия Рубен
85'
 
Гарсия Давид III
85'
Ману Гарсия
Камараса Виктор
 
88'
 
Мерида Фран
Арнаис Хосе
90'
Эдгар Мендес
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 9 0.24
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Лагуардия Виктор 1 0.03
5. Магальян Лисандро 1 0.03
6. Понс Пере 1 0.03
7. Бёрк Оливер 1 0.03
8. Агиррегабириа Мартин 1 0.03
9. Пина Томас 1 0.03
10. Эдгар Мендес 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Дуарте Рубен 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авила Эсекьель 9 0.24
2. Торрес Роберто 6 (5) 0.16
3. Гарсия Рубен 6 (1) 0.16
4. Умпьерез Эридейн 3 0.08
5. Ойер Санхурхо 2 0.05
6. Эступиньян Первис 1 0.03
7. Кардона Марк 1 0.03
8. Ронкалья Факундо 1 0.03
9. Перес Иньиго 1 0.03
10. Унаи Гарсия 1 0.03
11. Роберт Ибаньес 1 0.03
12. Лато 1 0.03
13. Монкайола Хон 1 0.03
14. Вильяр Хуан 1 (1) 0.03
15. Адриан Лопес 1 (1) 0.03
16. Брашанац Дарко 0 0
17. Брэндон Льямас 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Ману Гарсия 9 1
3. Дуарте Рубен 10 0
4. Лагуардия Виктор 8 1
5. Химо Наварро 8 0
6. Эли Родриго 8 0
7. Видаль Алеш 6 0
8. Пина Томас 4 1
9. Агиррегабириа Мартин 4 1
10. Хоселу Санмартин 5 0
11. Магальян Лисандро 4 0
12. Лукас Перес 4 0
13. Риоха Луис 3 0
14. Эдгар Мендес 2 0
15. Бёрк Оливер 2 0
16. Пачеко Фернандо 0 1
17. Фейса Любомир 1 0
18. Понс Пере 1 0
19. Камараса Виктор 1 0
20. Сивера Антонио 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 11 1
2. Мерида Фран 7 1
3. Брашанац Дарко 7 0
4. Эступиньян Первис 7 0
5. Ронкалья Факундо 3 2
6. Гарсия Рубен 6 0
7. Авила Эсекьель 6 0
8. Умпьерез Эридейн 5 0
9. Гарсия Давид III 5 0
10. Видаль Начо 5 0
11. Брэндон Льямас 4 0
12. Гальего Энрике 4 0
13. Монкайола Хон 4 0
14. Эррера Серхио II 2 1
15. Перес Иньиго 3 0
16. Роберт Ибаньес 3 0
17. Лильо Кастельяно 2 0
18. Вильяр Хуан 1 0
19. Торрес Роберто 1 0
20. Навас Рауль 1 0
21. Арнаис Хосе 1 0
22. Лато 1 0
23. Кардона Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 3.57% (1) 10.71% (3) 7.14% (2) 28.57% (8) 21.43% (6) 28.57% (8)
 Осасуна 5.71% (2) 11.43% (4) 11.43% (4) 25.71% (9) 14.29% (5) 31.43% (11)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: + = -
Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия
Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес
Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол
Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна

Последние игры между собой

Алавес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Осасуна: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Осасуна 4:2 Алавес Ла Лига Алавес 0:1 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Алавес Примера Осасуна 3:1 Алавес Сегунда
Алавес 3:0 Осасуна Сегунда Алавес 3:0 Осасуна Сегунда Алавес 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:3 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 31 21 5 5 70 - 31 68
2. Реал Мадрид 2:0 Заявка 31 20 8 3 59 - 21 68
3. Атлетико М Заявка 31 14 13 4 39 - 22 55
4. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
5. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия Заявка 30 12 10 8 41 - 43 46
9. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 31 10 12 9 33 - 27 42
11. Леванте Заявка 31 11 5 15 37 - 44 38
12. Осасуна Заявка 31 9 11 11 36 - 46 38
13. Алавес Заявка 31 9 8 14 31 - 46 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 31 7 13 11 26 - 36 34
16. Сельта Заявка 31 7 12 12 29 - 35 33
17. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
18. Мальорка 0:2 Заявка 31 7 5 19 29 - 52 26
19. Леганес Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Алавес 62.8% (86)
X 32.1% (44)
Осасуна 5.1% (7)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Алавес 0:1 Осасуна

Исход игры
Алавес
62.8% (86)
Ничья
32.1% (44)
Осасуна
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
27.82% (37)
Меньше
72.18% (96)
Обе команды забьют
Да
57.14% (76)
Нет
42.86% (57)
Популярный счёт
1:0 Алавес
32.8% (45)
1:1 Ничья
28.5% (39)
2:1 Алавес
22.6% (31)
2:0 Алавес
4.4% (6)
1:2 Осасуна
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:1 Осасуна
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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