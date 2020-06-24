Прогнозы на матч Алавес 0:1 Осасуна

Алавес
0:1
Конец матча
Стадион: Мендисорроса
Осасуна
38' Желтая карточкаОйер Санхурхо
52' Желтая карточкаЛато
60' Желтая карточкаЭли Родриго
0:1
64' ГолЛато
85' Желтая карточкаГарсия Давид III
90' Желтая карточкаЭдгар Мендес
23
Химо
Наварро
29
Сайнс
Борха
11
Риоха
Луис
15
Лато
14
Гарсия
Рубен
16
Арнаис
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Марин АдрианЗащитник
-
28 Лопес ХавьерЗащитник
-
27 ТачиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 ЛатоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
16 Арнаис ХосеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
19 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
-
34 Aimar Oroz
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
38'
52'
60'
64'
0:1
85'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|11 (5)
|0.29
|2.
|Хоселу Санмартин
|9
|0.24
|3.
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0.03
|5.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|6.
|Понс Пере
|1
|0.03
|7.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|8.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0.03
|9.
|Пина Томас
|1
|0.03
|10.
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|11.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|12.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|13.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авила Эсекьель
|9
|0.24
|2.
|Торрес Роберто
|6 (5)
|0.16
|3.
|Гарсия Рубен
|6 (1)
|0.16
|4.
|Умпьерез Эридейн
|3
|0.08
|5.
|Ойер Санхурхо
|2
|0.05
|6.
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|7.
|Кардона Марк
|1
|0.03
|8.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|9.
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|10.
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|11.
|Роберт Ибаньес
|1
|0.03
|12.
|Лато
|1
|0.03
|13.
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|14.
|Вильяр Хуан
|1 (1)
|0.03
|15.
|Адриан Лопес
|1 (1)
|0.03
|16.
|Брашанац Дарко
|0
|0
|17.
|Брэндон Льямас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|11
|1
|2.
|Ману Гарсия
|9
|1
|3.
|Дуарте Рубен
|10
|0
|4.
|Лагуардия Виктор
|8
|1
|5.
|Химо Наварро
|8
|0
|6.
|Эли Родриго
|8
|0
|7.
|Видаль Алеш
|6
|0
|8.
|Пина Томас
|4
|1
|9.
|Агиррегабириа Мартин
|4
|1
|10.
|Хоселу Санмартин
|5
|0
|11.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|12.
|Лукас Перес
|4
|0
|13.
|Риоха Луис
|3
|0
|14.
|Эдгар Мендес
|2
|0
|15.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|16.
|Пачеко Фернандо
|0
|1
|17.
|Фейса Любомир
|1
|0
|18.
|Понс Пере
|1
|0
|19.
|Камараса Виктор
|1
|0
|20.
|Сивера Антонио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|11
|1
|2.
|Мерида Фран
|7
|1
|3.
|Брашанац Дарко
|7
|0
|4.
|Эступиньян Первис
|7
|0
|5.
|Ронкалья Факундо
|3
|2
|6.
|Гарсия Рубен
|6
|0
|7.
|Авила Эсекьель
|6
|0
|8.
|Умпьерез Эридейн
|5
|0
|9.
|Гарсия Давид III
|5
|0
|10.
|Видаль Начо
|5
|0
|11.
|Брэндон Льямас
|4
|0
|12.
|Гальего Энрике
|4
|0
|13.
|Монкайола Хон
|4
|0
|14.
|Эррера Серхио II
|2
|1
|15.
|Перес Иньиго
|3
|0
|16.
|Роберт Ибаньес
|3
|0
|17.
|Лильо Кастельяно
|2
|0
|18.
|Вильяр Хуан
|1
|0
|19.
|Торрес Роберто
|1
|0
|20.
|Навас Рауль
|1
|0
|21.
|Арнаис Хосе
|1
|0
|22.
|Лато
|1
|0
|23.
|Кардона Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
|Осасуна
|5.71% (2)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|25.71% (9)
|14.29% (5)
|31.43% (11)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: + = -Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия
Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол
Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна
Последние игры между собой
Алавес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Осасуна: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|70 - 31
|68
|2.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|31
|20
|8
|3
|59 - 21
|68
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|14
|13
|4
|39 - 22
|55
|4.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|44 - 32
|53
|5.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|40 - 29
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|47 - 39
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|41 - 43
|46
|9.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 27
|42
|11.
|Леванте
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|37 - 44
|38
|12.
|Осасуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|36 - 46
|38
|13.
|Алавес
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|31 - 46
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|16.
|Сельта
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|29 - 35
|33
|17.
|Эйбар
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|31 - 47
|29
|18.
|Мальорка
|0:2 Заявка
|31
|7
|5
|19
|29 - 52
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
Прогнозы на матч Алавес 0:1 Осасуна
Исход игры
Алавес
62.8% (86)
Ничья
32.1% (44)
Осасуна
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
27.82% (37)
Меньше
72.18% (96)
Обе команды забьют
Да
57.14% (76)
Нет
42.86% (57)
Популярный счёт
1:0 Алавес
32.8% (45)
1:1 Ничья
28.5% (39)
2:1 Алавес
22.6% (31)
2:0 Алавес
4.4% (6)
1:2 Осасуна
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:1 Осасуна
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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