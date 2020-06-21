Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Сельта

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Реал Сосьедад
 
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Стадион:
Сельта

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 9 (4) 0.24
2. Виллиан Жозе 9 0.24
3. Порту Кристиан 7 0.18
4. Исак Александр 7 0.18
5. Эдегор Мартин 4 0.11
6. Мерино Микель 4 0.11
7. Янузай Аднан 2 0.05
8. Монреаль Начо 2 0.05
9. Ле Норман Робен 1 0.03
10. Сальдуа Хосеба 0 0
11. Льоренте Диего 0 0
12. Ариц Элустондо 0 0
13. Сангальи Лука 0 0
14. Субельдия Игор 0 0
15. Роберто Лопес 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 10 (3) 0.26
2. Санти Мина 4 0.11
3. Рафинья Алькантара 4 0.11
4. Систо Пионе 2 0.05
5. Денис Суарес 1 0.03
6. Олаза Лукас 1 0.03
7. Араухо Нестор 1 0.03
8. Фернандес Габриэль 1 0.03
9. Смолов Фёдор 1 0.03
10. Мурильо Джейсон 1 0.03
11. Лосада Икер 1 0.03
12. Йокушлу Окай 0 0
13. Мальо Уго 0 0
14. Шейх Пап 0 0
15. Айду Джозеф 0 0
16. Браис Мендес 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сальдуа Хосеба 7 1
2. Субельдия Игор 8 0
3. Мерино Микель 7 0
4. Льоренте Диего 5 1
5. Порту Кристиан 5 0
6. Ле Норман Робен 5 0
7. Виллиан Жозе 4 0
8. Гевара Андер 4 0
9. Эдегор Мартин 3 0
10. Оярсабаль Микель 3 0
11. Янузай Аднан 2 0
12. Ариц Элустондо 2 0
13. Исак Александр 2 0
14. Сурутуса Давид 1 0
15. Монреаль Начо 1 0
16. Горосабел Андони 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 8 0
2. Араухо Нестор 8 0
3. Мальо Уго 7 0
4. Шейх Пап 4 1
5. Йокушлу Окай 5 0
6. Васкес Кевин 5 0
7. Фернандес Габриэль 3 1
8. Санти Мина 4 0
9. Рубен Бланко 4 0
10. Олаза Лукас 4 0
11. Айду Джозеф 4 0
12. Пейнадо Франсиско 2 1
13. Смолов Фёдор 3 0
14. Мурильо Джейсон 3 0
15. Саэнс Хорхе 1 1
16. Рафинья Алькантара 2 0
17. Денис Суарес 2 0
18. Систо Пионе 2 0
19. Серхио Альварес II 2 0
20. Браис Мендес 2 0
21. Брадарич Филип 0 1
22. Жунка Давид 1 0
23. Костас Давид 1 0
24. Лоботка Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 13.64% (6) 20.45% (9) 11.36% (5) 18.18% (8) 15.91% (7) 20.45% (9)
 Сельта 16.67% (4) 8.33% (2) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад
Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад
Сельта Последние 20 матчей: + = -
Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта
Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сельта 0:1 Реал Сосьедад Ла Лига Сельта 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Кубок Короля Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера
Сельта 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 1:2 Сельта Примера Сельта 2:3 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Сельта Примера Реал Сосьедад 1:1 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:2 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 30 19 8 3 57 - 21 65
3. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
4. Атлетико М Заявка 30 13 13 4 38 - 22 52
5. Хетафе Заявка 30 13 9 8 39 - 28 48
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 30 12 10 8 41 - 43 46
9. Гранада 0:0 Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 30 10 12 8 33 - 26 42
11. Леванте Заявка 30 11 5 14 37 - 43 38
12. Алавес Заявка 30 9 8 13 31 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 11 11 35 - 46 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 30 7 12 11 25 - 35 33
16. Сельта Заявка 30 6 12 12 28 - 35 30
17. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес 0:0 Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2020, осталось 1 день 21 час 20 минут.


    • Прогнозы 75
    Реал Сосьедад 72% (54)
    X 20% (15)
    Сельта 8% (6)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Сельта

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    72% (54)
    Ничья
    20% (15)
    Сельта
    8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.97% (40)
    Меньше
    42.03% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    72.46% (50)
    Нет
    27.54% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    37.3% (28)
    1:0 Реал Сосьедад
    16% (12)
    1:1 Ничья
    16% (12)
    2:0 Реал Сосьедад
    5.3% (4)
    3:0 Реал Сосьедад
    2.7% (2)
    3:1 Реал Сосьедад
    2.7% (2)
    3:3 Ничья
    2.7% (2)
    1:2 Сельта
    2.7% (2)
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