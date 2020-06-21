Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Сельта

Реал Сосьедад
Позже
Стадион: Reale Seguros Stadium
Сельта
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.24
|2.
|Виллиан Жозе
|9
|0.24
|3.
|Порту Кристиан
|7
|0.18
|4.
|Исак Александр
|7
|0.18
|5.
|Эдегор Мартин
|4
|0.11
|6.
|Мерино Микель
|4
|0.11
|7.
|Янузай Аднан
|2
|0.05
|8.
|Монреаль Начо
|2
|0.05
|9.
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|10.
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|11.
|Льоренте Диего
|0
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|0
|0
|13.
|Сангальи Лука
|0
|0
|14.
|Субельдия Игор
|0
|0
|15.
|Роберто Лопес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|10 (3)
|0.26
|2.
|Санти Мина
|4
|0.11
|3.
|Рафинья Алькантара
|4
|0.11
|4.
|Систо Пионе
|2
|0.05
|5.
|Денис Суарес
|1
|0.03
|6.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|7.
|Араухо Нестор
|1
|0.03
|8.
|Фернандес Габриэль
|1
|0.03
|9.
|Смолов Фёдор
|1
|0.03
|10.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|11.
|Лосада Икер
|1
|0.03
|12.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|13.
|Мальо Уго
|0
|0
|14.
|Шейх Пап
|0
|0
|15.
|Айду Джозеф
|0
|0
|16.
|Браис Мендес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сальдуа Хосеба
|7
|1
|2.
|Субельдия Игор
|8
|0
|3.
|Мерино Микель
|7
|0
|4.
|Льоренте Диего
|5
|1
|5.
|Порту Кристиан
|5
|0
|6.
|Ле Норман Робен
|5
|0
|7.
|Виллиан Жозе
|4
|0
|8.
|Гевара Андер
|4
|0
|9.
|Эдегор Мартин
|3
|0
|10.
|Оярсабаль Микель
|3
|0
|11.
|Янузай Аднан
|2
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|2
|0
|13.
|Исак Александр
|2
|0
|14.
|Сурутуса Давид
|1
|0
|15.
|Монреаль Начо
|1
|0
|16.
|Горосабел Андони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|8
|0
|2.
|Араухо Нестор
|8
|0
|3.
|Мальо Уго
|7
|0
|4.
|Шейх Пап
|4
|1
|5.
|Йокушлу Окай
|5
|0
|6.
|Васкес Кевин
|5
|0
|7.
|Фернандес Габриэль
|3
|1
|8.
|Санти Мина
|4
|0
|9.
|Рубен Бланко
|4
|0
|10.
|Олаза Лукас
|4
|0
|11.
|Айду Джозеф
|4
|0
|12.
|Пейнадо Франсиско
|2
|1
|13.
|Смолов Фёдор
|3
|0
|14.
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|15.
|Саэнс Хорхе
|1
|1
|16.
|Рафинья Алькантара
|2
|0
|17.
|Денис Суарес
|2
|0
|18.
|Систо Пионе
|2
|0
|19.
|Серхио Альварес II
|2
|0
|20.
|Браис Мендес
|2
|0
|21.
|Брадарич Филип
|0
|1
|22.
|Жунка Давид
|1
|0
|23.
|Костас Давид
|1
|0
|24.
|Лоботка Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|15.91% (7)
|20.45% (9)
|Сельта
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад
Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад
Сельта Последние 20 матчей: + = -Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта
Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сельта 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 1:2 Сельта Примера Сельта 2:3 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Сельта Примера Реал Сосьедад 1:1 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:2 Сельта Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 31
|65
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|19
|8
|3
|57 - 21
|65
|3.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|44 - 32
|53
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|13
|13
|4
|38 - 22
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|39 - 28
|48
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|41 - 43
|46
|9.
|Гранада
|0:0 Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|33 - 26
|42
|11.
|Леванте
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 43
|38
|12.
|Алавес
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 45
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|35 - 46
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|25 - 35
|33
|16.
|Сельта
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|28 - 35
|30
|17.
|Эйбар
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|31 - 47
|29
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Сельта
Исход игры
Реал Сосьедад
72% (54)
Ничья
20% (15)
Сельта
8% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.97% (40)
Меньше
42.03% (29)
Обе команды забьют
Да
72.46% (50)
Нет
27.54% (19)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
37.3% (28)
1:0 Реал Сосьедад
16% (12)
1:1 Ничья
16% (12)
2:0 Реал Сосьедад
5.3% (4)
3:0 Реал Сосьедад
2.7% (2)
3:1 Реал Сосьедад
2.7% (2)
3:3 Ничья
2.7% (2)
1:2 Сельта
2.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Аутентификация