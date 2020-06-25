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  3. Испания
Эйбар
1:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Валенсия
0'
1:0
16' Гол в свои ворота
Кондогбия Жоффрей
26' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
59' Желтая карточка
Мангала Эльяким
74' Желтая карточка
Шарлес Диас
76'
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
12
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
5
Эскаланте
Гонсало
14
Орельяна
Фабиан
19
Шарлес
Диас
17
Кике
Гарсия
13
Силессен
Яспер
18
Васс
Даниэль
5
Габриэль
Паулиста
4
Мангала
Эльяким
14
Гайя
Хосе
8
Солер
Карлос
10
Парехо
Даниэль
6
Кондогбия
Жоффрей
7
Гуэдеш
Гонсалу
19
Родриго
Морено
20
Торрес
Ферран
Эйбар
4-4-2
Валенсия
4-4-2

Ход матча

16'
Кондогбия Жоффрей
1:0
26'
Эскаланте Гонсало
 
46'
 
Гамейро Кевин
Солер Карлос
59'
 
Мангала Эльяким
62'
 
Флоренци Алессандро
Васс Даниэль
62'
 
Черышев Денис
Гуэдеш Гонсалу
74'
Шарлес Диас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 8 (4) 0.21
2. Шарлес Диас 6 (1) 0.16
3. Кике Гарсия 4 0.11
4. Эспозито Эду 2 0.05
5. Бигас Педро 2 0.05
6. Энрич Серхи 1 0.03
7. Инуи Такаси 1 0.03
8. Анхель Хосе 1 0.03
9. Педро Леон 1 0.03
10. Рамис Иван 1 0.03
11. Папа Диоп 1 0.03
12. Паулу Оливейра 1 0.03
13. Бургос Эстебан 1 0.03
14. Арбилья Анайц 1 0.03
15. Де Бласис Пабло 0 0
16. Кике Гонсалес 0 0
17. Эскаланте Гонсало 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 8 0.21
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 5 0.13
4. Родриго Морено 4 0.11
5. Торрес Ферран 4 0.11
6. Солер Карлос 2 0.05
7. Васс Даниэль 1 0.03
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
9. Черышев Денис 1 0.03
10. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
11. Габриэль Паулиста 1 0.03
12. Собрино Рубен 1 0.03
13. Вальехо Ману 1 0.03
14. Ли Кан Ин 1 0.03
15. Коста Хауме 0 0
16. Силессен Яспер 0 0
17. Гайя Хосе 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Орельяна Фабиан 8 1
2. Эскаланте Гонсало 8 1
3. Паулу Оливейра 6 1
4. Папа Диоп 6 0
5. Шарлес Диас 6 0
6. Арбилья Анайц 5 0
7. Анхель Хосе 4 0
8. Педро Леон 4 0
9. Энрич Серхи 4 0
10. Альварес Серхио 4 0
11. Дмитрович Марко 3 0
12. Техеро Альваро 3 0
13. Эспозито Эду 3 0
14. Инуи Такаси 2 0
15. Бигас Педро 2 0
16. Бургос Эстебан 2 0
17. Кике Гарсия 2 0
18. Рамис Иван 1 0
19. Кристофоро Себастьян 1 0
20. Корреа Робер 1 0
21. Йоэл Родригес 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 6 1
2. Парехо Даниэль 5 1
3. Васс Даниэль 5 0
4. Черышев Денис 5 0
5. Гайя Хосе 5 0
6. Габриэль Паулиста 5 0
7. Макси Гомес 5 0
8. Торрес Ферран 5 0
9. Ли Кан Ин 1 2
10. Кондогбия Жоффрей 4 0
11. Родриго Морено 2 1
12. Дьякаби Муктар 3 0
13. Солер Карлос 3 0
14. Флоренци Алессандро 1 1
15. Гарай Эсекиэль 2 0
16. Мангала Эльяким 2 0
17. Коста Хауме 2 0
18. Гильямон Уго 2 0
19. Силессен Яспер 1 0
20. Хауме Доменек 1 0
21. Гуэдеш Гонсалу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 11.11% (3) 22.22% (6) 11.11% (3) 22.22% (6) 7.41% (2) 25.93% (7)
 Валенсия 5.56% (2) 16.67% (6) 19.44% (7) 19.44% (7) 8.33% (3) 30.56% (11)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад
Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес
Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта
Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Валенсия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Валенсия 1:0 Эйбар Ла Лига Валенсия 0:1 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Эйбар Примера
Эйбар 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:4 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 20 8 3 59 - 21 68
2. Барселона Заявка 31 21 5 5 70 - 31 68
3. Атлетико М Заявка 31 14 13 4 39 - 22 55
4. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
5. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия 0:1 Заявка 31 12 10 9 41 - 44 46
9. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 31 10 12 9 33 - 27 42
11. Осасуна Заявка 31 9 11 11 36 - 46 38
12. Леванте Заявка 31 11 5 15 37 - 44 38
13. Алавес Заявка 31 9 8 14 31 - 46 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 31 7 13 11 26 - 36 34
16. Сельта Заявка 31 7 12 12 29 - 35 33
17. Эйбар 1:0 Заявка 31 8 8 15 32 - 47 32
18. Мальорка Заявка 31 7 5 19 29 - 52 26
19. Леганес Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
  • Второй тайм
  • 77'
    А вы это время остальные игроки отправились к скамейкам запасных попить водички.
  • Травма, повреждение
    76'
    Мангала медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    75'
    Шарлес на чужой половине поля плечом в грудь заехал Мангала, за что и получил жёлтую карточку.
  • 74'
    Меньше двадцати минут остаётся до конца поединка. "Валенсия" до сих пор не нанесла ни одного удара в створ ворот.
  • 73'
    Черпышев выкатил мяч на Флоренци, который справа с четыранадцати метров пробил выше ворот.
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  • 72'
    Прострел Торреса справа к воротам заблокировал Анхель.
  • 71'
    "Эйбар" стал вновь активно прессинговать соперника по всему полю. У гостей мяч в линию атаки перестал доходить. Черышева пока не видно.
  • Фол, нарушение
    70'
    Кике на чужой половине поля оттолкнул руками от мяча Кондогбия.
  • Травма, повреждение
    69'
    Шарлес в воздухе неудачно столкнулся с Мангала у штрафной площади "Валенсии". Диас держится за поясницу и ждёт выхода медиков.
  • Угловой
    68'
    Флоренци заработал угловой удар. Парехо навесил к дальней штанге, куда вышел Дмитрович и кулаком выбил мяч из штрафной площади.
  • Угловой
    67'
    Педро Леон подачей от углового флага к дальней штанге нашёл голову Кике, но нападающий "Эйбара" в угол ворот не попал.
  • Замена
    66'
    Замена в составе "Валенсии": вместо Даниэля Васса на поле вышел Алессандро Флоренци.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Валенсии": вместо Гонсало Гуэдеша на поле вышел Денис Черышев.
  • Угловой
    64'
    Педро Леон от углового флага навесил к воротам. Защитники "Валенсии" выигрывают борьбу вверху и выносят мяч из штрафной площади.
  • Опасный момент
    63'
    Анхель со штрафного пробил под перекладину. Силессен в красивом прыжке перевёл мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    62'
    Мангшала перед штрафной площадью сбил Шарлеса и получил жёлтую карточку. Двадцать семь метров до ворот.
  • Угловой
    61'
    Педро Леон исполнил угловой удар. "Валенсия" перед своими воротами сыграла слаженно и нанести удар соперникам не позволила.
  • 60'
    Удар Корреа с права с четырандцати метров успел заблокировать Гайя.
  • 59'
    Торрес  на левом фланге гне смог переиграть Педро Леона и упустил мяч за пределы поля.
  • Травма, повреждение
    58'
    Эскаланте после столкеновения с Родриго прихрамывает, но выход медиков на поле не потребовался.
  • 57'
    Гайя слева прострелил на Родриго, которому с двенадцати метров в касание помешал пробить Эскаланте.
  • Угловой
    56'
    "Эйбар" продолжает исполнять угловые удары. Две подачи на ближнюю штангу гости нейтрализовали.
  • Угловой
    55'
    Педро Леон навесил теперь от углового флага на дальнюю штангу. Васс оказался между двух соперников, но выбил мяч за пределы поля.
  • 54'
    Дальний удар Эспозито пришёлся в Габриэля.
  • Угловой
    53'
    Педро Леон от углового флага навесил к воротам. Габриэль в одиночестве выпрыгнул вверху и выбил мяч из штрафной площади.
  • 52'
    Педро Леон с двадцати метров низом пробил левее ворот.
  • Угловой
    51'
    Парехо от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева мяч из штрафной площади вынесли.
  • Фол, нарушение
    50'
    Шарлес в центре поля толкнул в бок Мангала.
  • 49'
    "Валенсия" за первый тайм не нанесла ни одного удара в створ чужих ворот. У хозяев два таких удара.
  • 48'
    Гуэдеш слева в одиночку отправился вперёд, но дойти до штрафной площади соперники ему не дали.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Валенсии" произошла замена:? вместо Карлоса Солера на поле вышел Кевин Гамейро.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Эйбаре!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Эйбар" - "Валенсия" - 1:0.
  • Опасный момент
    45'
    Педро Леон после навеса Орельяны слева с двенадцати метров головой пробил выше ворот.
  • 45'
    Подачу Корреа справа в штрафную площадь прервал Кондогбия.
  • Угловой
    45'
    Вместо пенальти назначен следуюший угловой удар. Парехотр навесил к дальней штанге. Последовала скидка в центр, где Торрес оказался в офсайде.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Хайме Латре в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Парехо от углового флага навесил к дальней штанге. Дмитрович сыграл кулаком, а Анхель ногой попал в голову Гуэдешу.
  • Офсайд
    44'
    Теперь офсайд на другой половине поля. Шарлес оказался в неправильном положении.
  • Офсайд
    43'
    Гайя на левом фланге оказался в офсайде.
  • 42'
    Шарлес с двадцати двух метров пробил правее ворот.
  • 41'
    Орельяна с двадцати метров пробил под перекладину. Силессен справился с ударом.
  • 40'
    Анхель слева навесил к дальней штанге. Шарлес вверху поборолся с Мангала, но добраться до мяча не смог.
  • Угловой
    38'
    Гостим неудачно разыграли угловой удар. Подача Солера с фланга вышла слишком сильной.
  • 36'
    "Эйбар" вновь перешёл к активному прессингу. Игра постепенно сместилась на половину поля гостей.
  • Фол, нарушение
    35'
    Кондогбия в центре поля сзади налетел на Кике.
  • Дождь
    33'
    А в матче объявлена пауза на водопой. Игроки обеих команд собрались у скамеек запасных. Отметим, что сегодня в Эйбаре идёт дождь.
  • Травма, повреждение
    32'
    Гайя получил травму. Медики побежали на помощь в штрафную площадь хозяев.
  • 31'
    "Валенсия" всё увереннее задерживается на чужой половине поля. Но при этом до ударов по воротам дело доходит очень редко.
  • Угловой
    30'
    Парехо исполнил подачу от углового флага. Хозяева вынесли мяч из штрафной площади.
  • Опасный момент
    29'
    Торрес справа смело пошёл в штрафную площадь, обыграл двух соперников и с острого угла пробил рядом с дальней штангой.
  • Желтая карточка
    28'
    Эскаланте у центрального круга грубо подкатился под Кондогбия и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 27'
    У Торреса справа подача получилась слишком сильной и высокой. Никто из игроков в штрафной площади достать мяч не смог.
  • Офсайд
    26'
    Эспозито на левом фланге забрался в офсайд.
  • 25'
    Корреа с девятнадцати метров пробил в левый угол. Силессен прыгнул к штанге и поймал мяч.
  • 24'
    Орельяна слева вырезал подачу к дальней штанге, но партнёры туда прибежать не успели.
  • 23'
    Гайя подкараулил отскок мяча на линии штрафной площади и в касание низом пробил правее ворот.
  • 22'
    Гайя с Гуэдешем разогнались на левом фланге, но Хосе при входе в штрафную площадь поскользнулся и потерял мяч.
  • Угловой
    21'
    Гости угловой удар разыграли. Навес с фланга к воротам не последовал. Пришлось игрокам в белых футболках отойти к центральному кругу.
  • 20'
    Торрес с Вассом организовали атаку правым флангом и заработали угловой удар.
  • 18'
    "Валенсия" попыталась прибавить в скорости. Получилось перевести мяч на половину поля хозяев. Характер встречи это пока не меняет.
  • Гол в свои ворота
    16'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КОНДОГБИЯ!!! Хозяева заработали первый угловой удар в матче. Последовала подача к воротам, где Кондогбия ногой переправил мяч в собственные ворота.
  • 14'
    Орельяна вновь очень активен на левом фланге. Фабиан вывел к воротам Шарлеса, который не смог подстроиться под мяч и удара не последовало.
  • 13'
    Орельяна слева подошёл к штрафной площади и отдал пас на Кике. Удар нападающего "Эйбара" от угла штрафной площади пришёлся в Силессена.
  • 12'
    Кондогбия грубо ошибся перед своей штрафной площадью. Анхель слева подхватил мяч, но его прострел к воротам пришёлся в руки Силессену.
  • Фол, нарушение
    11'
    Васс в центре поля придержал Орельяну руками.
  • Офсайд
    10'
    Педро на правом фланге забрался в офсайд.
  • 9'
    "Эйбар" старается поддерживать активный прессинг по всему полю. Это только ужесточает борьбу в центре поля.
  • 8'
    Васс поскошльзнулся в центре поля. Орельяна подхватил мяч и отправил по левому флангу вперёд Эспозито. Гонсало вперёд продвинулся, но прострелить к воротам удачно не смог.
  • 7'
    Кике слева продвинуться вперёд не смог, а перевод на противоположный фланг сделал слишком сильно.
  • Травма, повреждение
    6'
    Орельяне что-то попало в глаз. Партнёры смогли быстро оказать Фабиану помощь.
  • 4'
    "Валенсия" контролирует мяч на своей половине поля. Хозяева стараются активно прессинговать.
  • 3'
    Длинными забросами вперёд обменялись команды. Голкиперам удалось подержать мяч в руках, чем всё и завершилось.
  • 2'
    "Эйбар" играет в полосатых сине-красных футболках и синих трусах, "Валенсия" - в белых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ипуруа"!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Эйбар 1:0 Валенсия

Исход игры
Эйбар
8.3% (12)
Ничья
29.7% (43)
Валенсия
62.1% (90)
Тотал 2.5
Больше
48.55% (67)
Меньше
51.45% (71)
Обе команды забьют
Да
76.81% (106)
Нет
23.19% (32)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
37.9% (55)
1:1 Ничья
27.6% (40)
0:1 Валенсия
13.8% (20)
1:0 Эйбар
4.1% (6)
0:2 Валенсия
2.8% (4)
2:3 Валенсия
2.1% (3)
2:1 Эйбар
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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