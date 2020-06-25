Хотелось бы, конечно, чтобы выиграла "Валенсия", но соперник упрямый. Думаю ничья 1-1
Valenciana #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|8 (4)
|0.21
|2.
|Шарлес Диас
|6 (1)
|0.16
|3.
|Кике Гарсия
|4
|0.11
|4.
|Эспозито Эду
|2
|0.05
|5.
|Бигас Педро
|2
|0.05
|6.
|Энрич Серхи
|1
|0.03
|7.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|8.
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|9.
|Педро Леон
|1
|0.03
|10.
|Рамис Иван
|1
|0.03
|11.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|12.
|Паулу Оливейра
|1
|0.03
|13.
|Бургос Эстебан
|1
|0.03
|14.
|Арбилья Анайц
|1
|0.03
|15.
|Де Бласис Пабло
|0
|0
|16.
|Кике Гонсалес
|0
|0
|17.
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|8
|0.21
|2.
|Парехо Даниэль
|8 (5)
|0.21
|3.
|Гамейро Кевин
|5
|0.13
|4.
|Родриго Морено
|4
|0.11
|5.
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|6.
|Солер Карлос
|2
|0.05
|7.
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|8.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|9.
|Черышев Денис
|1
|0.03
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|11.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|12.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|13.
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|14.
|Ли Кан Ин
|1
|0.03
|15.
|Коста Хауме
|0
|0
|16.
|Силессен Яспер
|0
|0
|17.
|Гайя Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Орельяна Фабиан
|8
|1
|2.
|Эскаланте Гонсало
|8
|1
|3.
|Паулу Оливейра
|6
|1
|4.
|Папа Диоп
|6
|0
|5.
|Шарлес Диас
|6
|0
|6.
|Арбилья Анайц
|5
|0
|7.
|Анхель Хосе
|4
|0
|8.
|Педро Леон
|4
|0
|9.
|Энрич Серхи
|4
|0
|10.
|Альварес Серхио
|4
|0
|11.
|Дмитрович Марко
|3
|0
|12.
|Техеро Альваро
|3
|0
|13.
|Эспозито Эду
|3
|0
|14.
|Инуи Такаси
|2
|0
|15.
|Бигас Педро
|2
|0
|16.
|Бургос Эстебан
|2
|0
|17.
|Кике Гарсия
|2
|0
|18.
|Рамис Иван
|1
|0
|19.
|Кристофоро Себастьян
|1
|0
|20.
|Корреа Робер
|1
|0
|21.
|Йоэл Родригес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|6
|1
|2.
|Парехо Даниэль
|5
|1
|3.
|Васс Даниэль
|5
|0
|4.
|Черышев Денис
|5
|0
|5.
|Гайя Хосе
|5
|0
|6.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|7.
|Макси Гомес
|5
|0
|8.
|Торрес Ферран
|5
|0
|9.
|Ли Кан Ин
|1
|2
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|11.
|Родриго Морено
|2
|1
|12.
|Дьякаби Муктар
|3
|0
|13.
|Солер Карлос
|3
|0
|14.
|Флоренци Алессандро
|1
|1
|15.
|Гарай Эсекиэль
|2
|0
|16.
|Мангала Эльяким
|2
|0
|17.
|Коста Хауме
|2
|0
|18.
|Гильямон Уго
|2
|0
|19.
|Силессен Яспер
|1
|0
|20.
|Хауме Доменек
|1
|0
|21.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|Валенсия
|5.56% (2)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|30.56% (11)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|20
|8
|3
|59 - 21
|68
|2.
|Барселона
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|70 - 31
|68
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|14
|13
|4
|39 - 22
|55
|4.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|44 - 32
|53
|5.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|40 - 29
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|47 - 39
|47
|8.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|31
|12
|10
|9
|41 - 44
|46
|9.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 27
|42
|11.
|Осасуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|36 - 46
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|37 - 44
|38
|13.
|Алавес
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|31 - 46
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|16.
|Сельта
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|29 - 35
|33
|17.
|Эйбар
|1:0 Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 47
|32
|18.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|29 - 52
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
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