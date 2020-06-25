Черпышев выкатил мяч на Флоренци, который справа с четыранадцати метров пробил выше ворот.

Меньше двадцати минут остаётся до конца поединка. "Валенсия" до сих пор не нанесла ни одного удара в створ ворот.

Шарлес на чужой половине поля плечом в грудь заехал Мангала, за что и получил жёлтую карточку.

А вы это время остальные игроки отправились к скамейкам запасных попить водички.

Второй тайм в Эйбаре!

В перерыве в составе "Валенсии" произошла замена:? вместо Карлоса Солера на поле вышел Кевин Гамейро.

Гуэдеш слева в одиночку отправился вперёд, но дойти до штрафной площади соперники ему не дали.

"Валенсия" за первый тайм не нанесла ни одного удара в створ чужих ворот. У хозяев два таких удара.

Шарлес в центре поля толкнул в бок Мангала.

Парехо от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева мяч из штрафной площади вынесли.

Педро Леон от углового флага навесил к воротам. Габриэль в одиночестве выпрыгнул вверху и выбил мяч из штрафной площади.

Педро Леон навесил теперь от углового флага на дальнюю штангу. Васс оказался между двух соперников, но выбил мяч за пределы поля.

"Эйбар" продолжает исполнять угловые удары. Две подачи на ближнюю штангу гости нейтрализовали.

Гайя слева прострелил на Родриго, которому с двенадцати метров в касание помешал пробить Эскаланте.

Эскаланте после столкеновения с Родриго прихрамывает, но выход медиков на поле не потребовался.

Торрес на левом фланге гне смог переиграть Педро Леона и упустил мяч за пределы поля.

Удар Корреа с права с четырандцати метров успел заблокировать Гайя.

Педро Леон исполнил угловой удар. "Валенсия" перед своими воротами сыграла слаженно и нанести удар соперникам не позволила.

Мангшала перед штрафной площадью сбил Шарлеса и получил жёлтую карточку. Двадцать семь метров до ворот.

Анхель со штрафного пробил под перекладину. Силессен в красивом прыжке перевёл мяч на угловой.

Педро Леон от углового флага навесил к воротам. Защитники "Валенсии" выигрывают борьбу вверху и выносят мяч из штрафной площади.

Замена в составе "Валенсии": вместо Гонсало Гуэдеша на поле вышел Денис Черышев.

Замена в составе "Валенсии": вместо Даниэля Васса на поле вышел Алессандро Флоренци.

Педро Леон подачей от углового флага к дальней штанге нашёл голову Кике, но нападающий "Эйбара" в угол ворот не попал.

Флоренци заработал угловой удар. Парехо навесил к дальней штанге, куда вышел Дмитрович и кулаком выбил мяч из штрафной площади.

Шарлес в воздухе неудачно столкнулся с Мангала у штрафной площади "Валенсии". Диас держится за поясницу и ждёт выхода медиков.

Кике на чужой половине поля оттолкнул руками от мяча Кондогбия.

"Эйбар" стал вновь активно прессинговать соперника по всему полю. У гостей мяч в линию атаки перестал доходить. Черышева пока не видно.

Первый тайм

— Перерыв! "Эйбар" - "Валенсия" - 1:0.

45' Педро Леон после навеса Орельяны слева с двенадцати метров головой пробил выше ворот.

45' Подачу Корреа справа в штрафную площадь прервал Кондогбия.

45' Вместо пенальти назначен следуюший угловой удар. Парехотр навесил к дальней штанге. Последовала скидка в центр, где Торрес оказался в офсайде.

45' 3 минуты добавил Хайме Латре в первом тайме.

45' Парехо от углового флага навесил к дальней штанге. Дмитрович сыграл кулаком, а Анхель ногой попал в голову Гуэдешу.

44' Теперь офсайд на другой половине поля. Шарлес оказался в неправильном положении.

43' Гайя на левом фланге оказался в офсайде.

42' Шарлес с двадцати двух метров пробил правее ворот.

41' Орельяна с двадцати метров пробил под перекладину. Силессен справился с ударом.

40' Анхель слева навесил к дальней штанге. Шарлес вверху поборолся с Мангала, но добраться до мяча не смог.

38' Гостим неудачно разыграли угловой удар. Подача Солера с фланга вышла слишком сильной.

36' "Эйбар" вновь перешёл к активному прессингу. Игра постепенно сместилась на половину поля гостей.

35' Кондогбия в центре поля сзади налетел на Кике.

33' А в матче объявлена пауза на водопой. Игроки обеих команд собрались у скамеек запасных. Отметим, что сегодня в Эйбаре идёт дождь.

32' Гайя получил травму. Медики побежали на помощь в штрафную площадь хозяев.

31' "Валенсия" всё увереннее задерживается на чужой половине поля. Но при этом до ударов по воротам дело доходит очень редко.

30' Парехо исполнил подачу от углового флага. Хозяева вынесли мяч из штрафной площади.

29' Торрес справа смело пошёл в штрафную площадь, обыграл двух соперников и с острого угла пробил рядом с дальней штангой.

28' Эскаланте у центрального круга грубо подкатился под Кондогбия и получил первую жёлтую карточку в матче.

27' У Торреса справа подача получилась слишком сильной и высокой. Никто из игроков в штрафной площади достать мяч не смог.

26' Эспозито на левом фланге забрался в офсайд.

25' Корреа с девятнадцати метров пробил в левый угол. Силессен прыгнул к штанге и поймал мяч.

24' Орельяна слева вырезал подачу к дальней штанге, но партнёры туда прибежать не успели.

23' Гайя подкараулил отскок мяча на линии штрафной площади и в касание низом пробил правее ворот.

22' Гайя с Гуэдешем разогнались на левом фланге, но Хосе при входе в штрафную площадь поскользнулся и потерял мяч.

21' Гости угловой удар разыграли. Навес с фланга к воротам не последовал. Пришлось игрокам в белых футболках отойти к центральному кругу.

20' Торрес с Вассом организовали атаку правым флангом и заработали угловой удар.

18' "Валенсия" попыталась прибавить в скорости. Получилось перевести мяч на половину поля хозяев. Характер встречи это пока не меняет.

16' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КОНДОГБИЯ!!! Хозяева заработали первый угловой удар в матче. Последовала подача к воротам, где Кондогбия ногой переправил мяч в собственные ворота.

14' Орельяна вновь очень активен на левом фланге. Фабиан вывел к воротам Шарлеса, который не смог подстроиться под мяч и удара не последовало.

13' Орельяна слева подошёл к штрафной площади и отдал пас на Кике. Удар нападающего "Эйбара" от угла штрафной площади пришёлся в Силессена.

12' Кондогбия грубо ошибся перед своей штрафной площадью. Анхель слева подхватил мяч, но его прострел к воротам пришёлся в руки Силессену.

11' Васс в центре поля придержал Орельяну руками.

10' Педро на правом фланге забрался в офсайд.

9' "Эйбар" старается поддерживать активный прессинг по всему полю. Это только ужесточает борьбу в центре поля.

8' Васс поскошльзнулся в центре поля. Орельяна подхватил мяч и отправил по левому флангу вперёд Эспозито. Гонсало вперёд продвинулся, но прострелить к воротам удачно не смог.

7' Кике слева продвинуться вперёд не смог, а перевод на противоположный фланг сделал слишком сильно.

6' Орельяне что-то попало в глаз. Партнёры смогли быстро оказать Фабиану помощь.

4' "Валенсия" контролирует мяч на своей половине поля. Хозяева стараются активно прессинговать.

3' Длинными забросами вперёд обменялись команды. Голкиперам удалось подержать мяч в руках, чем всё и завершилось.

2' "Эйбар" играет в полосатых сине-красных футболках и синих трусах, "Валенсия" - в белых футболках и чёрных трусах.