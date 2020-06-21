Прогнозы на матч Эйбар - Валенсия

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Эйбар
 
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Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 8 (4) 0.21
2. Шарлес Диас 6 (1) 0.16
3. Кике Гарсия 4 0.11
4. Эспозито Эду 2 0.05
5. Бигас Педро 2 0.05
6. Энрич Серхи 1 0.03
7. Инуи Такаси 1 0.03
8. Анхель Хосе 1 0.03
9. Педро Леон 1 0.03
10. Рамис Иван 1 0.03
11. Папа Диоп 1 0.03
12. Паулу Оливейра 1 0.03
13. Бургос Эстебан 1 0.03
14. Арбилья Анайц 1 0.03
15. Де Бласис Пабло 0 0
16. Кике Гонсалес 0 0
17. Эскаланте Гонсало 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 8 0.21
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 5 0.13
4. Родриго Морено 4 0.11
5. Торрес Ферран 4 0.11
6. Солер Карлос 2 0.05
7. Васс Даниэль 1 0.03
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
9. Черышев Денис 1 0.03
10. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
11. Габриэль Паулиста 1 0.03
12. Собрино Рубен 1 0.03
13. Вальехо Ману 1 0.03
14. Ли Кан Ин 1 0.03
15. Коста Хауме 0 0
16. Силессен Яспер 0 0
17. Гайя Хосе 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Орельяна Фабиан 8 1
2. Эскаланте Гонсало 7 1
3. Паулу Оливейра 6 1
4. Папа Диоп 6 0
5. Шарлес Диас 6 0
6. Арбилья Анайц 5 0
7. Анхель Хосе 4 0
8. Педро Леон 4 0
9. Энрич Серхи 4 0
10. Альварес Серхио 4 0
11. Дмитрович Марко 3 0
12. Техеро Альваро 3 0
13. Эспозито Эду 3 0
14. Инуи Такаси 2 0
15. Бигас Педро 2 0
16. Бургос Эстебан 2 0
17. Кике Гарсия 2 0
18. Рамис Иван 1 0
19. Кристофоро Себастьян 1 0
20. Корреа Робер 1 0
21. Йоэл Родригес 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 6 1
2. Парехо Даниэль 5 1
3. Васс Даниэль 5 0
4. Черышев Денис 5 0
5. Гайя Хосе 5 0
6. Габриэль Паулиста 5 0
7. Макси Гомес 5 0
8. Торрес Ферран 5 0
9. Ли Кан Ин 1 2
10. Кондогбия Жоффрей 4 0
11. Родриго Морено 2 1
12. Дьякаби Муктар 3 0
13. Солер Карлос 3 0
14. Флоренци Алессандро 1 1
15. Гарай Эсекиэль 2 0
16. Коста Хауме 2 0
17. Гильямон Уго 2 0
18. Мангала Эльяким 1 0
19. Силессен Яспер 1 0
20. Хауме Доменек 1 0
21. Гуэдеш Гонсалу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 11.11% (3) 22.22% (6) 11.11% (3) 22.22% (6) 7.41% (2) 25.93% (7)
 Валенсия 5.56% (2) 16.67% (6) 19.44% (7) 19.44% (7) 8.33% (3) 30.56% (11)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад
Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта
Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Валенсия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Валенсия 1:0 Эйбар Ла Лига Валенсия 0:1 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Эйбар Примера
Эйбар 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:4 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 30 19 8 3 57 - 21 65
3. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
4. Атлетико М Заявка 30 13 13 4 38 - 22 52
5. Хетафе Заявка 30 13 9 8 39 - 28 48
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 30 12 10 8 41 - 43 46
9. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 30 10 12 8 33 - 26 42
11. Леванте Заявка 30 11 5 14 37 - 43 38
12. Алавес Заявка 30 9 8 13 31 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 11 11 35 - 46 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 30 7 12 11 25 - 35 33
16. Сельта Заявка 30 6 12 12 28 - 35 30
17. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2020, осталось 2 дня 8 часов 42 минуты.


    • Прогнозы 67
    Эйбар 10.4% (7)
    X 26.9% (18)
    Валенсия 62.7% (42)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Эйбар - Валенсия

    Исход игры
    Эйбар
    10.4% (7)
    Ничья
    26.9% (18)
    Валенсия
    62.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (32)
    Меньше
    50% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    76.56% (49)
    Нет
    23.44% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    35.8% (24)
    1:1 Ничья
    26.9% (18)
    0:1 Валенсия
    13.4% (9)
    2:3 Валенсия
    3% (2)
    1:0 Эйбар
    3% (2)
    0:2 Валенсия
    3% (2)
    2:1 Эйбар
    3% (2)
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