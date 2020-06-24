Двойная замена в составе "Реала". Вместо Винисиуса на поле появился Мариано Диас, а Брахим Диас сменил Карима Бензема.

А вот последняя замена у "Мальорки" должна войти в историю испанского футбола! На поле выходит 15-летний Лука Ромеро! Потрясающий дебют аргентинского полузащитника против "Реала"! Надолго запомнит! Заменил он Идриса Баба.

Тони Кроос грубо сыграл в подкате сзади, уронил на газон Кубо. Набирает карточки "Реал", могут сыграть злую шутку в самый ответственный момент, конечно.

Дальний удар по воротам "Реала", но получилось довольно неточно. Спадает потихоньку скорость в нашем матче, доигрывают команды.

15-летний Лука Ромеро заставил сфолить на себе Тони Крооса. Чем не память для аргентинца? 16 ему кстати исполнится только в ноябре.

82' Пошла у нас уже заключительная десятиминутка основного времени второго тайма. Арбитр добавит минут 5 в связи с остановками на водопой и замены.

80' Менди получает жёлтую карточку. Это лимитное предупреждение, в следующем матче он не сыграет. Модрич кстати тоже. Следующий матч у "Реала" будет против "Эспаньола" уже через 3 дня.

78' Кубо очень сильно старается в этом матче. Напомню, 19-летний японец принадлежит как раз мадридскому "Реалу", выступая за "Мальорку" на правах аренды.

77' Возобновилась наша игра. Две замены ещё есть у "Реала", одна осталась у "Мальорки".

75' Ещё одна пауза у нас, пришло время опять попить водичку игрокам "Реала" и "Мальорки".

74' "Мальорка" сейчас больше владеет мячом, но "Реал" ничего не даёт с этим сделать.

72' Кубо отличный дриблинг показал, между двумя защитника "Реала" смог забраться в штрафную площадь, а вот удар в ближний угол справа точным не получился.

71' Двойная замена в составе "Реала". Гарет Бэйл и Лука Модрич покинули поле, вместо них Иско и Марко Асенсио.

70' Замена в составе "Мальорки". Янис Салибур вышел на поле вместо Лаго Жуниора.

68' "Мальорка" пытается при первой попытке разогнать атаку, но "Реал" надёжно всё перекрывает в обороне.

67' Ещё одна замена готовится у "Мальорки", а "Реал" немного сбавил свой атакующий порыв.

65' Посо навесил с правого фланга в штрафную площадь "Реала", но получилось слишком сильно. Улетел мяч к боковой линии.

64' Второй тайм подбирается к своей середине. Накал постепенно спадает, всё-таки вряд ли "Мальорка" могла рассчитывать сегодня на что-то против лидера испанского сезона.

62' Зинедин Зидан придумал только одну замену. Эден Азар уступил своё место на поле для Тони Крооса.

61' Тройная замена в составе "Мальорки". Франсиско Гамес вышел на поле вместо Мартина Вальента, Севилья Сальва заменил Алейкса Фебаса, а Хуан Эрнандес появился вместо Анте Будимира.

60' Долго катали мяч гости на половине поля соперника, в итоге Будимир с подступов к штрафной площади пробил, но получилось точно по центру и прямо в руки Куртуа.

58' Нужен был "Реалу" этот гол, чтобы немного успокоить игру. Теперь хозяева дают немного и "Мальорке" мяч покатать.

56' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Серхио Рамос! 2:0!

Великолепный по красоте штрафной удар капитана "Реала"! Ювелирно перебросил Рамос стенку и отправил мяч в самую девятку ворот Рейны!

55' Опасный штрафной заработал "Реал"! Мяч попал в руку Раильо перед самой штрафной площадью! Прямо по центру стоит мяч, будет очень опасно!

54' Бэйл справа забрался в штрафную площадь, переложил мяч под левую для удара и даже пробил, но угодил в Вальента.

53' Тони Кроос активно разминается, скоро можем мы его на поле увидеть. Напомню, по пять замен есть у команд сегодня.

52' Винисиус здорово прострелил слева на Бензема, который сильно пробил по воротам со входа в штрафную площадь! Получилось прямо в Рейну, голкипер гостей поймал!

51' Контролируют мяч футболисты "Реала" на половине поля соперника, но это позиционное наступление, без обострения пока обходится.

49' Будимир вновь оказался на газоне, это Серхио Рамос его уронил. Надо быть аккуратным капитану "Реала", карточка у него уже есть в пассиве.

47' Штрафной заработали игроки "Мальорки", навесил Родригес с левого фланга, и последовал удар головой, но точно в Куртуа. Поймал голкипер мяч. Модрич, кстати, карточку получил.