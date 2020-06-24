Реал Мадрид
2:0
Второй тайм: 90'
Стадион: Альфредо ди Стефано
Мальорка
8' Желтая карточкаБудимир Анте
1:0
19' ГолВинисиус Жуниор
35' Желтая карточкаРамос Серхио
46' Желтая карточкаМодрич Лука
2:0
56' ГолРамос Серхио
80' Желтая карточкаМенди Ферлан
87' Желтая карточкаКроос Тони
13
Куртуа
Тибо
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
11
Бэйл
Гарет
12
Баба
Идрис
23
Фебас
Алейкс
11
Лаго
Жуниор
22
Будимир
Анте
- Основной состав
-
13 Куртуа ТибоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
11 Бэйл ГаретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
- Нападающий
-
27 РодригоНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Салибур ЯнисНападающий
-
41 Ромеро Лука
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
8'
19'
1:0
35'
46'
56'
2:0
61'
80'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|17 (3)
|0.45
|2.
|Рамос Серхио
|8 (4)
|0.21
|3.
|Кроос Тони
|4
|0.11
|4.
|Модрич Лука
|3
|0.08
|5.
|Каземиро Карлос
|3
|0.08
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.08
|7.
|Вальверде Федерико
|2
|0.05
|8.
|Бэйл Гарет
|2
|0.05
|9.
|Варан Рафаэль
|2
|0.05
|10.
|Йович Лука
|2
|0.05
|11.
|Васкес Лукас
|2
|0.05
|12.
|Родриго
|2
|0.05
|13.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|14.
|Азар Эден
|1
|0.03
|15.
|Марсело Виера
|1
|0.03
|16.
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|17.
|Асенсио Марко
|1
|0.03
|18.
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|19.
|Начо Игнасио
|1
|0.03
|20.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|21.
|Менди Ферлан
|0
|0
|22.
|Одриосола Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|9
|0.24
|2.
|Родригес Даниэль
|5 (1)
|0.13
|3.
|Сальва Севилья
|4 (2)
|0.11
|4.
|Лаго Жуниор
|4 (3)
|0.11
|5.
|Кубо Такефуса
|3
|0.08
|6.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.05
|7.
|Раильо Антонио
|1
|0.03
|8.
|Фебас Алейкс
|0
|0
|9.
|Састре Хуан
|0
|0
|10.
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|11.
|Посо Алехандро
|0
|0
|12.
|Гамес Франсиско
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|11
|0
|2.
|Рамос Серхио
|8
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|8
|0
|4.
|Модрич Лука
|5
|1
|5.
|Менди Ферлан
|5
|1
|6.
|Бэйл Гарет
|3
|1
|7.
|Одриосола Альваро
|2
|1
|8.
|Начо Игнасио
|3
|0
|9.
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|10.
|Марсело Виера
|2
|0
|11.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|12.
|Йович Лука
|2
|0
|13.
|Милитао Эдер
|2
|0
|14.
|Кроос Тони
|1
|0
|15.
|Ареола Альфонс
|1
|0
|16.
|Иско Аларкон
|1
|0
|17.
|Родригес Хамес
|1
|0
|18.
|Васкес Лукас
|1
|0
|19.
|Вальверде Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сальва Севилья
|8
|1
|2.
|Будимир Анте
|8
|0
|3.
|Раильо Антонио
|6
|1
|4.
|Родригес Даниэль
|6
|0
|5.
|Агбеньену Лумор
|4
|1
|6.
|Баба Идрис
|5
|0
|7.
|Рейна Маноло
|4
|0
|8.
|Вальент Мартин
|4
|0
|9.
|Фебас Алейкс
|4
|0
|10.
|Састре Хуан
|4
|0
|11.
|Лаго Жуниор
|3
|0
|12.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|13.
|Гамес Франсиско
|3
|0
|14.
|Седлар Александр
|2
|0
|15.
|Кубо Такефуса
|2
|0
|16.
|Фабрисио Агосто
|1
|0
|17.
|Кампос Хиско
|1
|0
|18.
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|19.
|Пратс Абдон
|1
|0
|20.
|Баба Абдул
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|10% (5)
|12% (6)
|22% (11)
|14% (7)
|28% (14)
|14% (7)
|Мальорка
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|25% (7)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид
Мальорка Последние 20 матчей: + = -Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка
Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Мальорка 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Мальорка Примера Реал Мадрид 1:3 Мальорка Примера Мальорка 0:3 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:1 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 0:1 Мальорка Кубок Короля Мальорка 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 4:3 Мальорка Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|70 - 31
|68
|2.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|31
|20
|8
|3
|59 - 21
|68
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|14
|13
|4
|39 - 22
|55
|4.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|44 - 32
|53
|5.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|40 - 29
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|47 - 39
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|41 - 43
|46
|9.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 27
|42
|11.
|Леванте
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|37 - 44
|38
|12.
|Осасуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|36 - 46
|38
|13.
|Алавес
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|31 - 46
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|16.
|Сельта
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|29 - 35
|33
|17.
|Эйбар
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|31 - 47
|29
|18.
|Мальорка
|0:2 Заявка
|31
|7
|5
|19
|29 - 52
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
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Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:0 Мальорка
Исход игры
Реал Мадрид
97.2% (138)
Ничья
2.8% (4)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.78% (97)
Меньше
30.22% (42)
Обе команды забьют
Да
24.46% (34)
Нет
75.54% (105)
Популярный счёт
3:0 Реал Мадрид
38.7% (55)
2:0 Реал Мадрид
26.1% (37)
3:1 Реал Мадрид
13.4% (19)
4:0 Реал Мадрид
4.9% (7)
2:1 Реал Мадрид
4.9% (7)
5:0 Реал Мадрид
2.1% (3)
1:0 Реал Мадрид
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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