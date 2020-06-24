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  3. Испания
Реал Мадрид
2:0
Второй тайм: 90'

Стадион:
Мальорка
0'
8' Желтая карточка
Будимир Анте
1:0
19' Гол
Винисиус Жуниор
35' Желтая карточка
Рамос Серхио
46' Желтая карточка
Модрич Лука
2:0
56' Гол
Рамос Серхио
80' Желтая карточка
Менди Ферлан
87' Желтая карточка
Кроос Тони
90'
13
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
10
Модрич
Лука
11
Бэйл
Гарет
7
Азар
Эден
25
Винисиус
Жуниор
9
Бензема
Карим
1
Рейна
Маноло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
20
Седлар
Александр
7
Посо
Алехандро
12
Баба
Идрис
23
Фебас
Алейкс
11
Лаго
Жуниор
14
Родригес
Даниэль
26
Кубо
Такефуса
22
Будимир
Анте
Реал Мадрид
4-2-3-1
Мальорка
3-4-2-1

Ход матча

8'
 
Будимир Анте
19'
Винисиус Жуниор
(Модрич Лука)
1:0
35'
Рамос Серхио
 
46'
Модрич Лука
 
56'
Рамос Серхио
2:0
61'
 
Гамес Франсиско
Вальент Мартин
61'
Кроос Тони
Азар Эден
 
61'
 
Сальва Севилья
Фебас Алейкс
61'
 
Эрнандес Хуан
Будимир Анте
70'
 
Салибур Янис
Лаго Жуниор
71'
Иско Аларкон
Модрич Лука
 
71'
Асенсио Марко
Бэйл Гарет
 
80'
Менди Ферлан
 
83'
Диас Мариано
Винисиус Жуниор
 
83'
Диас Брахим
Бензема Карим
 
83'
 
Ромеро Лука
Баба Идрис
87'
Кроос Тони
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 17 (3) 0.45
2. Рамос Серхио 8 (4) 0.21
3. Кроос Тони 4 0.11
4. Модрич Лука 3 0.08
5. Каземиро Карлос 3 0.08
6. Винисиус Жуниор 3 0.08
7. Вальверде Федерико 2 0.05
8. Бэйл Гарет 2 0.05
9. Варан Рафаэль 2 0.05
10. Йович Лука 2 0.05
11. Васкес Лукас 2 0.05
12. Родриго 2 0.05
13. Карвахаль Даниэль 1 0.03
14. Азар Эден 1 0.03
15. Марсело Виера 1 0.03
16. Родригес Хамес 1 0.03
17. Асенсио Марко 1 0.03
18. Иско Аларкон 1 0.03
19. Начо Игнасио 1 0.03
20. Диас Мариано 1 0.03
21. Менди Ферлан 0 0
22. Одриосола Альваро 0 0
Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 9 0.24
2. Родригес Даниэль 5 (1) 0.13
3. Сальва Севилья 4 (2) 0.11
4. Лаго Жуниор 4 (3) 0.11
5. Кубо Такефуса 3 0.08
6. Эрнандес Хуан 2 0.05
7. Раильо Антонио 1 0.03
8. Фебас Алейкс 0 0
9. Састре Хуан 0 0
10. Агбеньену Лумор 0 0
11. Посо Алехандро 0 0
12. Гамес Франсиско 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 11 0
2. Рамос Серхио 8 0
3. Карвахаль Даниэль 8 0
4. Модрич Лука 5 1
5. Менди Ферлан 5 1
6. Бэйл Гарет 3 1
7. Одриосола Альваро 2 1
8. Начо Игнасио 3 0
9. Винисиус Жуниор 3 0
10. Марсело Виера 2 0
11. Варан Рафаэль 2 0
12. Йович Лука 2 0
13. Милитао Эдер 2 0
14. Кроос Тони 1 0
15. Ареола Альфонс 1 0
16. Иско Аларкон 1 0
17. Родригес Хамес 1 0
18. Васкес Лукас 1 0
19. Вальверде Федерико 1 0
Мальорка
# Игрок      
1. Сальва Севилья 8 1
2. Будимир Анте 8 0
3. Раильо Антонио 6 1
4. Родригес Даниэль 6 0
5. Агбеньену Лумор 4 1
6. Баба Идрис 5 0
7. Рейна Маноло 4 0
8. Вальент Мартин 4 0
9. Фебас Алейкс 4 0
10. Састре Хуан 4 0
11. Лаго Жуниор 3 0
12. Эрнандес Хуан 3 0
13. Гамес Франсиско 3 0
14. Седлар Александр 2 0
15. Кубо Такефуса 2 0
16. Фабрисио Агосто 1 0
17. Кампос Хиско 1 0
18. Чаварриа Пабло 1 0
19. Пратс Абдон 1 0
20. Баба Абдул 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 10% (5) 12% (6) 22% (11) 14% (7) 28% (14) 14% (7)
 Мальорка 17.86% (5) 17.86% (5) 17.86% (5) 7.14% (2) 25% (7) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид
Мальорка Последние 20 матчей: + = -
Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка
Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Мальорка 1:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 5:2 Мальорка Примера Мальорка 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Мальорка Примера
Мальорка 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Мальорка Примера Реал Мадрид 1:3 Мальорка Примера Мальорка 0:3 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:1 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 0:1 Мальорка Кубок Короля Мальорка 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 4:3 Мальорка Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 31 21 5 5 70 - 31 68
2. Реал Мадрид 2:0 Заявка 31 20 8 3 59 - 21 68
3. Атлетико М Заявка 31 14 13 4 39 - 22 55
4. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
5. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия Заявка 30 12 10 8 41 - 43 46
9. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 31 10 12 9 33 - 27 42
11. Леванте Заявка 31 11 5 15 37 - 44 38
12. Осасуна Заявка 31 9 11 11 36 - 46 38
13. Алавес Заявка 31 9 8 14 31 - 46 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 31 7 13 11 26 - 36 34
16. Сельта Заявка 31 7 12 12 29 - 35 33
17. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
18. Мальорка 0:2 Заявка 31 7 5 19 29 - 52 26
19. Леганес Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    88'
    15-летний Лука Ромеро заставил сфолить на себе Тони Крооса. Чем не память для аргентинца? 16 ему кстати исполнится только в ноябре.
  • 87'
    Дальний удар по воротам "Реала", но получилось довольно неточно. Спадает потихоньку скорость в нашем матче, доигрывают команды.
  • Желтая карточка
    86'
    Тони Кроос грубо сыграл в подкате сзади, уронил на газон Кубо. Набирает карточки "Реал", могут сыграть злую шутку в самый ответственный момент, конечно.
  • Замена
    84'
    А вот последняя замена у "Мальорки" должна войти в историю испанского футбола! На поле выходит 15-летний Лука Ромеро!  Потрясающий дебют аргентинского полузащитника против "Реала"! Надолго запомнит! Заменил он Идриса Баба.
  • Замена
    83'
    Двойная замена в составе "Реала". Вместо Винисиуса на поле появился Мариано Диас, а Брахим Диас сменил Карима Бензема.
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  • 82'
    Пошла у нас уже заключительная десятиминутка основного времени второго тайма. Арбитр добавит минут 5 в связи с остановками на водопой и замены.
  • Желтая карточка
    80'
    Менди получает жёлтую карточку. Это лимитное предупреждение, в следующем матче он не сыграет. Модрич кстати тоже. Следующий матч у "Реала" будет против "Эспаньола" уже через 3 дня.
  • 78'
    Кубо очень сильно старается в этом матче. Напомню, 19-летний японец принадлежит как раз мадридскому "Реалу", выступая за "Мальорку" на правах аренды.
  • 77'
    Возобновилась наша игра. Две замены ещё есть у "Реала", одна осталась у "Мальорки".
  • 75'
    Ещё одна пауза у нас, пришло время опять попить водичку игрокам "Реала" и "Мальорки".
  • 74'
    "Мальорка" сейчас больше владеет мячом, но "Реал" ничего не даёт с этим сделать.
  • 72'
    Кубо отличный дриблинг показал, между двумя защитника "Реала" смог забраться в штрафную площадь, а вот удар в ближний угол справа точным не получился.
  • Замена
    71'
    Двойная замена в составе "Реала". Гарет Бэйл и Лука Модрич покинули поле, вместо них Иско и Марко Асенсио.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Мальорки". Янис Салибур вышел на поле вместо Лаго Жуниора.
  • 68'
    "Мальорка" пытается при первой попытке разогнать атаку, но "Реал" надёжно всё перекрывает в обороне.
  • 67'
    Ещё одна замена готовится у "Мальорки", а "Реал" немного сбавил свой атакующий порыв.
  • 65'
    Посо навесил с правого фланга в штрафную площадь "Реала", но получилось слишком сильно. Улетел мяч к боковой линии.
  • 64'
    Второй тайм подбирается к своей середине. Накал постепенно спадает, всё-таки вряд ли "Мальорка" могла рассчитывать сегодня на что-то против лидера испанского сезона.
  • Замена
    62'
    Зинедин Зидан придумал только одну замену. Эден Азар уступил своё место на поле для Тони Крооса.
  • Замена
    61'
    Тройная замена в составе "Мальорки". Франсиско Гамес вышел на поле вместо Мартина Вальента, Севилья Сальва заменил Алейкса Фебаса, а Хуан Эрнандес появился вместо Анте Будимира.
  • 60'
    Долго катали мяч гости на половине поля соперника, в итоге Будимир с подступов к штрафной площади пробил, но получилось точно по центру и прямо в руки Куртуа.
  • 58'
    Нужен был "Реалу" этот гол, чтобы немного успокоить игру. Теперь хозяева дают немного и "Мальорке" мяч покатать.
  • Описание гола
    56'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Серхио Рамос! 2:0!
    Великолепный по красоте штрафной удар капитана "Реала"! Ювелирно перебросил Рамос стенку и отправил мяч в самую девятку ворот Рейны!
  • 55'
    Опасный штрафной заработал "Реал"! Мяч попал в руку Раильо перед самой штрафной площадью! Прямо по центру стоит мяч, будет очень опасно!
  • 54'
    Бэйл справа забрался в штрафную площадь, переложил мяч под левую для удара и даже пробил, но угодил в Вальента.
  • 53'
    Тони Кроос активно разминается, скоро можем мы его на поле увидеть. Напомню, по пять замен есть у команд сегодня.
  • 52'
    Винисиус здорово прострелил слева на Бензема, который сильно пробил по воротам со входа в штрафную площадь! Получилось прямо в Рейну, голкипер гостей поймал!
  • 51'
    Контролируют мяч футболисты "Реала" на половине поля соперника, но это позиционное наступление, без обострения пока обходится.
  • Фол, нарушение
    49'
    Будимир вновь оказался на газоне, это Серхио Рамос его уронил. Надо быть аккуратным капитану "Реала", карточка у него уже есть в пассиве.
  • Желтая карточка
    47'
    Штрафной заработали игроки "Мальорки", навесил Родригес с левого фланга, и последовал удар головой, но точно в Куртуа. Поймал голкипер мяч. Модрич, кстати, карточку получил.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва.
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Закончен первый тайм. Пока 1:0, уходим на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Угловой заработала "Мальорка" на левом фланге, и Лаго смог пробить головой, но получилось выше перекладины.
  • 45'
    Атака "Реала", пошла передача налево на ход Модричу, но поля не хватило Луке. Не успел он до лицевой догнать мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Хамесу не сидится на трибуне, колумбиец сиротливо присел на ступеньках стадиона и как-то расстроенно наблюдает за происходящим на поле. Почему-то без маски, кстати говоря.
  • Фол, нарушение
    43'
    Штрафной у ворот "Мальорки". Модрич навесил с левого фланга, Рейна смог мяч отбить, но уже прозвучал свисток, потому как Рамос там на ровном месте толкнул оппонента. Повезло ещё, что не вторая жёлтая у Серхио.
  • 42'
    Игра возобновилась. Привели в порядок Лаго, всё с ним хорошо.
  • Травма, повреждение
    40'
    Пауза у нас в игре, Лаго досталось по животу. Это Бэйл стрельнул из-за пределов штрафной площади, попав в оппонента. Даже врачи понадобились.
  • 39'
    Лаго попытался прострелить с левого фланга, но защитник "Реала" успел подставить ногу, нарушив планы "Мальорки".
  • 38'
    Перешли в наступление игроки "Реала", Бэйл выполнил длинную диагональную передачу на левый фланг, но там Бензема залез в положение "вне игры".
  • 37'
    "Мальорка" впереди, пошла передача налево на Будимира, но там Варан отлично сыграл на опережение. Правда мяч остался у гостей.
  • 36'
    Минут десять до конца основного времени первого тайма. Но из-за паузы будут минутки две добавлены.
  • Желтая карточка
    35'
    Серхио Рамос получил карточку. Досталось от капитана "Реала" сзади по ногам Анте Будимиру.
  • 33'
    Возобновилась наша игра. Без ворот у нас пошло действо в последние минуты.
  • 31'
    Пауза в игре! Порядка 27 градусов тепла в Мадриде, надо попить водичку.
  • 30'
    И вновь на Лаго пошла передача, но не догнал полузащитник мяч на левом фланге.
  • 29'
    "Мальорка" пошла вперёд. Лаго с левого фланга опасно навесил к воротам Куртуа, Кубо буквально чуть-чуть там во вратарской до мяча не допрыгнул!
  • 27'
    Эден Азар отважился на дальний удар с подступов к штрафной площади, но в створ попасть не удалось.
  • 26'
    Ну и вот уже не так уверенно действует "Мальорка". Хозяева наладили контроль над мячом.
  • Штанга
    24'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Ай, как красиво получилось! Бензема сделал отличный пас на ход Винисиусу, который ворвался в штрафную и черпачком перебросил Рейну! В каркас угодил полузащитник.
  • Фол, нарушение
    23'
    Штрафной заработала "Мальорка", мяч стоял по центру, но далековато до ворот было. Кубо рискнул пробить, но намного выше перекладины получилось.
  • 22'
    Нет, всё по правилам! Продолжается наш матч, гол Винисиуса засчитан!
  • Видео
    21'
    Пока главный арбитр ждёт показаний от коллег из VAR, наставник "Мальорки" Морено за разговоры получил карточку. А повтор идёт по поводу возможного фола. Показалось, что Карвахаль не по правилам отобрал мяч в центральном круге, после чего голевая атака и прошла у "Реала".
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Винисиус Жуниор! 1:0!
    Отобрали мяч игроки "Реала" в центре поля, разогнали быструю атаку, по ходу который Модрич запустил по левому флангу Винисиуса. Ворвался тот в штрафную и с угла вратарской площадки аккуратно подсёк мяч над вышедшим из рамки Рейной!
  • Угловой
    18'
    Угловой у ворот "Мальорки". Модрич навесил с левого фланга, но слишком сильно. Сохранили мяч игроки "Реала", атака продолжается.
  • 16'
    Перехватили игроки "Реала" мяч в центре поля, Азар разогнал атаку по центру поля, отыграл налево в штрафную на Винисиуса, который пока готовил удар, успел подпустить к себе защитника, и тот накрыл Жуниора.
  • 15'
    Будимиру досталось по лицу мячом, это игрок "Реала" выбивал его таким образом. Без повреждений обошлось, и то хорошо.
  • 13'
    Надо сказать, "Мальорка" очень активно проводит этот отрезок игры, мяч даже неплохо держится у гостей.
  • 12'
    Лаго смог на фланге переиграть Карвахаля, обострил ситуацию, но Куртуа был готов.
  • Угловой
    11'
    Разыграли угловой на левом фланге игроки "Мальорки", последовала подача в штрафную площадь, выносит футболист "Реала" мяч подальше от своих ворот.
  • Опасный момент
    10'
    Ух, как опасно! Баба нежданно негаданно взял и стрельнул с дальней дистанции! Мяч по уходящей от голкипера траектории летел в угол, и Куртуа в прыжке кончиками пальцев дотянулся! Угловой!
  • Желтая карточка
    8'
    Первая жёлтая карточка у нас. Анте Будимир не очень аккуратно сыграл в верховой борьбе против Варана, по лицу того ударил.
  • Угловой
    8'
    Не очень удачный угловой получился. Подача справа, Серхио Рамос летел на мяч, но не дотянулся. Разрядили ситуацию гости, выбили его куда подальше.
  • Опасный момент
    7'
    Продолжилась атака "Реала", и уже Бэйл пробил из-за пределов штрафной площади! В прыжке Рейна мяч отбил. Угловой посмотрим!
  • Опасный момент
    7'
    Вот и первый опасный момент! Заброс в штрафную площадь "Мальорки", Бензема пробил по воротам, Маноло Рейна смог отбить!
  • 5'
    Правым флангом гости потащили мяч вперёд, но обострить не удалось. Неточная передача, и игроки "Реала" совершили перехват.
  • 3'
    Довольно резво команды начали поединок! Скорости приличные, но пока идёт борьба за инициативу. "Мальорка" не жмётся к своим воротам.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовал "Реал"! В белой форме сегодня хозяева, а "Мальорка" сыграет в красных майках, чёрных трусах.
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:0 Мальорка

Исход игры
Реал Мадрид
97.2% (138)
Ничья
2.8% (4)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.78% (97)
Меньше
30.22% (42)
Обе команды забьют
Да
24.46% (34)
Нет
75.54% (105)
Популярный счёт
3:0 Реал Мадрид
38.7% (55)
2:0 Реал Мадрид
26.1% (37)
3:1 Реал Мадрид
13.4% (19)
4:0 Реал Мадрид
4.9% (7)
2:1 Реал Мадрид
4.9% (7)
5:0 Реал Мадрид
2.1% (3)
1:0 Реал Мадрид
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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