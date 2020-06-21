Прогнозы на матч Реал Мадрид - Мальорка

Реал Мадрид
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Стадион: Альфредо ди Стефано
Мальорка
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|17 (3)
|0.45
|2.
|Рамос Серхио
|7 (4)
|0.18
|3.
|Кроос Тони
|4
|0.11
|4.
|Модрич Лука
|3
|0.08
|5.
|Каземиро Карлос
|3
|0.08
|6.
|Вальверде Федерико
|2
|0.05
|7.
|Бэйл Гарет
|2
|0.05
|8.
|Варан Рафаэль
|2
|0.05
|9.
|Йович Лука
|2
|0.05
|10.
|Васкес Лукас
|2
|0.05
|11.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.05
|12.
|Родриго
|2
|0.05
|13.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|14.
|Азар Эден
|1
|0.03
|15.
|Марсело Виера
|1
|0.03
|16.
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|17.
|Асенсио Марко
|1
|0.03
|18.
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|19.
|Начо Игнасио
|1
|0.03
|20.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|21.
|Менди Ферлан
|0
|0
|22.
|Одриосола Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|9
|0.24
|2.
|Родригес Даниэль
|5 (1)
|0.13
|3.
|Сальва Севилья
|4 (2)
|0.11
|4.
|Лаго Жуниор
|4 (3)
|0.11
|5.
|Кубо Такефуса
|3
|0.08
|6.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.05
|7.
|Раильо Антонио
|1
|0.03
|8.
|Фебас Алейкс
|0
|0
|9.
|Састре Хуан
|0
|0
|10.
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|11.
|Посо Алехандро
|0
|0
|12.
|Гамес Франсиско
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|11
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|8
|0
|3.
|Рамос Серхио
|7
|0
|4.
|Менди Ферлан
|5
|1
|5.
|Модрич Лука
|4
|1
|6.
|Бэйл Гарет
|3
|1
|7.
|Одриосола Альваро
|2
|1
|8.
|Начо Игнасио
|3
|0
|9.
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|10.
|Марсело Виера
|2
|0
|11.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|12.
|Йович Лука
|2
|0
|13.
|Милитао Эдер
|2
|0
|14.
|Кроос Тони
|1
|0
|15.
|Ареола Альфонс
|1
|0
|16.
|Иско Аларкон
|1
|0
|17.
|Родригес Хамес
|1
|0
|18.
|Васкес Лукас
|1
|0
|19.
|Вальверде Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сальва Севилья
|8
|1
|2.
|Раильо Антонио
|6
|1
|3.
|Будимир Анте
|7
|0
|4.
|Родригес Даниэль
|6
|0
|5.
|Агбеньену Лумор
|4
|1
|6.
|Баба Идрис
|5
|0
|7.
|Рейна Маноло
|4
|0
|8.
|Вальент Мартин
|4
|0
|9.
|Фебас Алейкс
|4
|0
|10.
|Састре Хуан
|4
|0
|11.
|Лаго Жуниор
|3
|0
|12.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|13.
|Гамес Франсиско
|3
|0
|14.
|Седлар Александр
|2
|0
|15.
|Кубо Такефуса
|2
|0
|16.
|Фабрисио Агосто
|1
|0
|17.
|Кампос Хиско
|1
|0
|18.
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|19.
|Пратс Абдон
|1
|0
|20.
|Баба Абдул
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|10% (5)
|12% (6)
|22% (11)
|14% (7)
|28% (14)
|14% (7)
|Мальорка
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|25% (7)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид
Мальорка Последние 20 матчей: + = -Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка
Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Мальорка 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Мальорка Примера Реал Мадрид 1:3 Мальорка Примера Мальорка 0:3 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:1 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 0:1 Мальорка Кубок Короля Мальорка 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 4:3 Мальорка Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 31
|65
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|19
|8
|3
|57 - 21
|65
|3.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|44 - 32
|53
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|13
|13
|4
|38 - 22
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|39 - 28
|48
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|41 - 43
|46
|9.
|Гранада
|0:0 Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|33 - 26
|42
|11.
|Леванте
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 43
|38
|12.
|Алавес
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 45
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|35 - 46
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|25 - 35
|33
|16.
|Сельта
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|28 - 35
|30
|17.
|Эйбар
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|31 - 47
|29
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Мальорка
Исход игры
Реал Мадрид
95.9% (70)
Ничья
4.1% (3)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.61% (48)
Меньше
32.39% (23)
Обе команды забьют
Да
23.94% (17)
Нет
76.06% (54)
Популярный счёт
3:0 Реал Мадрид
37% (27)
2:0 Реал Мадрид
27.4% (20)
3:1 Реал Мадрид
9.6% (7)
2:1 Реал Мадрид
6.8% (5)
5:0 Реал Мадрид
4.1% (3)
4:0 Реал Мадрид
2.7% (2)
1:0 Реал Мадрид
2.7% (2)
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