Прогнозы на матч Реал Мадрид - Мальорка

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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Мальорка

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 17 (3) 0.45
2. Рамос Серхио 7 (4) 0.18
3. Кроос Тони 4 0.11
4. Модрич Лука 3 0.08
5. Каземиро Карлос 3 0.08
6. Вальверде Федерико 2 0.05
7. Бэйл Гарет 2 0.05
8. Варан Рафаэль 2 0.05
9. Йович Лука 2 0.05
10. Васкес Лукас 2 0.05
11. Винисиус Жуниор 2 0.05
12. Родриго 2 0.05
13. Карвахаль Даниэль 1 0.03
14. Азар Эден 1 0.03
15. Марсело Виера 1 0.03
16. Родригес Хамес 1 0.03
17. Асенсио Марко 1 0.03
18. Иско Аларкон 1 0.03
19. Начо Игнасио 1 0.03
20. Диас Мариано 1 0.03
21. Менди Ферлан 0 0
22. Одриосола Альваро 0 0
Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 9 0.24
2. Родригес Даниэль 5 (1) 0.13
3. Сальва Севилья 4 (2) 0.11
4. Лаго Жуниор 4 (3) 0.11
5. Кубо Такефуса 3 0.08
6. Эрнандес Хуан 2 0.05
7. Раильо Антонио 1 0.03
8. Фебас Алейкс 0 0
9. Састре Хуан 0 0
10. Агбеньену Лумор 0 0
11. Посо Алехандро 0 0
12. Гамес Франсиско 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 11 0
2. Карвахаль Даниэль 8 0
3. Рамос Серхио 7 0
4. Менди Ферлан 5 1
5. Модрич Лука 4 1
6. Бэйл Гарет 3 1
7. Одриосола Альваро 2 1
8. Начо Игнасио 3 0
9. Винисиус Жуниор 3 0
10. Марсело Виера 2 0
11. Варан Рафаэль 2 0
12. Йович Лука 2 0
13. Милитао Эдер 2 0
14. Кроос Тони 1 0
15. Ареола Альфонс 1 0
16. Иско Аларкон 1 0
17. Родригес Хамес 1 0
18. Васкес Лукас 1 0
19. Вальверде Федерико 1 0
Мальорка
# Игрок      
1. Сальва Севилья 8 1
2. Раильо Антонио 6 1
3. Будимир Анте 7 0
4. Родригес Даниэль 6 0
5. Агбеньену Лумор 4 1
6. Баба Идрис 5 0
7. Рейна Маноло 4 0
8. Вальент Мартин 4 0
9. Фебас Алейкс 4 0
10. Састре Хуан 4 0
11. Лаго Жуниор 3 0
12. Эрнандес Хуан 3 0
13. Гамес Франсиско 3 0
14. Седлар Александр 2 0
15. Кубо Такефуса 2 0
16. Фабрисио Агосто 1 0
17. Кампос Хиско 1 0
18. Чаварриа Пабло 1 0
19. Пратс Абдон 1 0
20. Баба Абдул 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 10% (5) 12% (6) 22% (11) 14% (7) 28% (14) 14% (7)
 Мальорка 17.86% (5) 17.86% (5) 17.86% (5) 7.14% (2) 25% (7) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид
Мальорка Последние 20 матчей: + = -
Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка
Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Мальорка 1:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 5:2 Мальорка Примера Мальорка 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Мальорка Примера
Мальорка 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Мальорка Примера Реал Мадрид 1:3 Мальорка Примера Мальорка 0:3 Реал Мадрид Примера Мальорка 1:1 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 0:1 Мальорка Кубок Короля Мальорка 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 4:3 Мальорка Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 30 19 8 3 57 - 21 65
3. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
4. Атлетико М Заявка 30 13 13 4 38 - 22 52
5. Хетафе Заявка 30 13 9 8 39 - 28 48
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 30 12 10 8 41 - 43 46
9. Гранада 0:0 Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 30 10 12 8 33 - 26 42
11. Леванте Заявка 30 11 5 14 37 - 43 38
12. Алавес Заявка 30 9 8 13 31 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 11 11 35 - 46 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 30 7 12 11 25 - 35 33
16. Сельта Заявка 30 6 12 12 28 - 35 30
17. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес 0:0 Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Мальорка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2020, осталось 1 день 23 часа 50 минут.


    • Прогнозы 73
    Реал Мадрид 95.9% (70)
    X 4.1% (3)
    Мальорка 0% (0)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Мальорка

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.9% (70)
    Ничья
    4.1% (3)
    Мальорка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.61% (48)
    Меньше
    32.39% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    23.94% (17)
    Нет
    76.06% (54)
    Популярный счёт
    3:0 Реал Мадрид
    37% (27)
    2:0 Реал Мадрид
    27.4% (20)
    3:1 Реал Мадрид
    9.6% (7)
    2:1 Реал Мадрид
    6.8% (5)
    5:0 Реал Мадрид
    4.1% (3)
    4:0 Реал Мадрид
    2.7% (2)
    1:0 Реал Мадрид
    2.7% (2)
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