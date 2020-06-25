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Бетис
1:0
Конец матча

Стадион:
Эспаньол
0'
10' Желтая карточка
Пипа
28' Желтая карточка
Гидо Родригес
35' Желтая карточка
Педроса Адриа
1:0
48' Гол
Бартра Марк
69' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
73' Желтая карточка
Налдо Гомес
76' Желтая карточка
Иглесиас Борха
79' Желтая карточка
Дардер Серхи
82' Желтая карточка
Эмерсон Жуниор
90'+7
1
Роблес
Жоэль
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
4
Феддал
Зу
22
Эмерсон
Жуниор
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
6
Педраса
Альфонсо
18
Гуардадо
Андрес
8
Фекир
Набиль
9
Иглесиас
Борха
13
Лопес
Диего
2
Пипа
15
Давид
Лопес
5
Налдо
Гомес
3
Педроса
Адриа
10
Дардер
Серхи
8
Итурраспе
Андер
21
Рока
Марк
23
Эмбарба
Адриан
31
Кампусано
Виктор
12
Кальери
Хонатан
Бетис
3-4-2-1
Эспаньол
4-4-2

Ход матча

10'
 
Пипа
28'
Гидо Родригес
 
35'
 
Педроса Адриа
48'
Бартра Марк
(Каналес Серхио)
1:0
56'
 
Лэй У
Кальери Хонатан
56'
 
Рауль де Томас
Кампусано Виктор
56'
 
Мелендо Оскар
Итурраспе Андер
69'
Педраса Альфонсо
 
73'
 
Налдо Гомес
76'
Иглесиас Борха
 
79'
 
Дардер Серхи
79'
 
Гомес Виктор
Пипа
79'
 
Рибаудо Нико
Эмбарба Адриан
80'
Карвалью Вилльям
Фекир Набиль
 
81'
Морон Лорен
Иглесиас Борха
 
82'
Эмерсон Жуниор
 
83'
Барраган Антонио
Эмерсон Жуниор
 
90'
Аленья Карлес
Гуардадо Андрес
 
90'
Морено Алекс
Педраса Альфонсо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 9 0.24
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 5 (3) 0.13
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 3 0.08
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Сидней 1 0.03
10. Морено Алекс 0 0
11. Гуардадо Андрес 0 0
12. Барраган Антонио 0 0
13. Феддал Зу 0 0
Эспаньол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лэй У 4 0.11
2. Рауль де Томас 4 (1) 0.11
3. Давид Лопес 3 0.08
4. Бернардо Эспиноса 3 0.08
5. Эмбарба Адриан 2 (1) 0.05
6. Дардер Серхи 2 0.05
7. Рока Марк 2 (2) 0.05
8. Кальери Хонатан 1 0.03
9. Гранеро Эстебан 1 0.03
10. Феррейра Факундо 1 0.03
11. Педроса Адриа 1 0.03
12. Варгас Матиас 0 0
13. Кабрера Леандро 0 0
14. Санчес Виктор 0 0
15. Налдо Гомес 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 10 0
2. Феддал Зу 6 2
3. Гуардадо Андрес 9 0
4. Манди Аисса 8 0
5. Фекир Набиль 6 1
6. Бартра Марк 6 0
7. Карвалью Вилльям 4 1
8. Роблес Жоэль 3 1
9. Каналес Серхио 4 0
10. Хоакин Санчес 4 0
11. Иглесиас Борха 2 1
12. Морон Лорен 2 1
13. Педраса Альфонсо 3 0
14. Гонсалес Эдгар 3 0
15. Морено Алекс 3 0
16. Барраган Антонио 2 0
17. Гарсия Хави 2 0
18. Гидо Родригес 2 0
19. Каптум Вилфрид 1 0
20. Аленья Карлес 1 0
21. Гутьеррес Исмаэль 1 0
Эспаньол
# Игрок      
1. Санчес Виктор 9 1
2. Налдо Гомес 7 1
3. Рока Марк 7 0
4. Дидак Вилья 6 0
5. Лопес Диего 4 1
6. Хави Лопеc 4 1
7. Бернардо Эспиноса 4 1
8. Калеро Фернандо 4 1
9. Гранеро Эстебан 5 0
10. Давид Лопес 3 1
11. Кальери Хонатан 4 0
12. Лэй У 3 0
13. Дардер Серхи 3 0
14. Эмбарба Адриан 3 0
15. Феррейра Факундо 2 0
16. Гомес Виктор 2 0
17. Кабрера Леандро 2 0
18. Рауль де Томас 2 0
19. Кампусано Виктор 2 0
20. Педроса Адриа 2 0
21. Пипа 2 0
22. Итурраспе Андер 1 0
23. Коршья Себастьен 1 0
24. Андрес Прието 1 0
25. Варгас Матиас 1 0
26. Льюис Лопес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 25% (9) 11.11% (4) 19.44% (7) 16.67% (6) 16.67% (6) 11.11% (4)
 Эспаньол 4.55% (1) 22.73% (5) 31.82% (7) 22.73% (5) 4.55% (1) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид
Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия
Эспаньол Последние 20 матчей: + = -
Эспаньол 1:3 Леванте Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол
Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Бетис: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Эспаньол: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Эспаньол 2:2 Бетис Ла Лига Бетис 1:1 Эспаньол Примера Бетис 3:1 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 1:1 Бетис Кубок Короля
Эспаньол 1:3 Бетис Примера Бетис 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Эспаньол 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Бетис Примера Бетис 1:3 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Бетис Товарищеские матчи Бетис 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Бетис Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Эспаньол Примера Бетис 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Эспаньол 2:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Эспаньол Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 31 20 8 3 59 - 21 68
2. Барселона Заявка 31 21 5 5 70 - 31 68
3. Атлетико М Заявка 31 14 13 4 39 - 22 55
4. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
5. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия Заявка 31 12 10 9 41 - 44 46
9. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 31 10 12 9 33 - 27 42
11. Осасуна Заявка 31 9 11 11 36 - 46 38
12. Леванте Заявка 31 11 5 15 37 - 44 38
13. Бетис Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
14. Алавес Заявка 31 9 8 14 31 - 46 35
15. Вальядолид Заявка 31 7 13 11 26 - 36 34
16. Сельта Заявка 31 7 12 12 29 - 35 33
17. Эйбар Заявка 31 8 8 15 32 - 47 32
18. Мальорка Заявка 31 7 5 19 29 - 52 26
19. Леганес Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 31 5 9 17 26 - 50 24
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Бетис 72.2% (104)
X 21.5% (31)
Эспаньол 6.3% (9)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Бетис 1:0 Эспаньол

Исход игры
Бетис
72.2% (104)
Ничья
21.5% (31)
Эспаньол
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
46.38% (64)
Меньше
53.62% (74)
Обе команды забьют
Да
63.77% (88)
Нет
36.23% (50)
Популярный счёт
2:1 Бетис
36.1% (52)
1:0 Бетис
25.7% (37)
1:1 Ничья
16.7% (24)
2:0 Бетис
4.9% (7)
1:2 Эспаньол
4.2% (6)
0:0 Ничья
3.5% (5)
3:2 Бетис
1.4% (2)
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