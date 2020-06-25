Бетис
1:0
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
Эспаньол
10' Желтая карточкаПипа
28' Желтая карточкаГидо Родригес
35' Желтая карточкаПедроса Адриа
1:0
48' ГолБартра Марк
69' Желтая карточкаПедраса Альфонсо
73' Желтая карточкаНалдо Гомес
76' Желтая карточкаИглесиас Борха
79' Желтая карточкаДардер Серхи
82' Желтая карточкаЭмерсон Жуниор
23
Манди
Аисса
13
Лопес
Диего
2
Пипа
15
Давид
Лопес
10
Дардер
Серхи
21
Рока
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Полузащитник
-
35 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Морон ЛоренНападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexis Trujillo
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
2 ПипаЗащитник
-
15 Давид ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Гомес ВикторЗащитник
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
26 Лосано ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
-
-
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
28'
35'
48'
1:0
56'
69'
73'
76'
79'
79'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морон Лорен
|9
|0.24
|2.
|Хоакин Санчес
|8 (2)
|0.21
|3.
|Фекир Набиль
|7 (1)
|0.18
|4.
|Каналес Серхио
|5 (3)
|0.13
|5.
|Эмерсон Жуниор
|3
|0.08
|6.
|Иглесиас Борха
|3
|0.08
|7.
|Бартра Марк
|3
|0.08
|8.
|Тельо Кристиан
|2
|0.05
|9.
|Сидней
|1
|0.03
|10.
|Морено Алекс
|0
|0
|11.
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|12.
|Барраган Антонио
|0
|0
|13.
|Феддал Зу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лэй У
|4
|0.11
|2.
|Рауль де Томас
|4 (1)
|0.11
|3.
|Давид Лопес
|3
|0.08
|4.
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.08
|5.
|Эмбарба Адриан
|2 (1)
|0.05
|6.
|Дардер Серхи
|2
|0.05
|7.
|Рока Марк
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кальери Хонатан
|1
|0.03
|9.
|Гранеро Эстебан
|1
|0.03
|10.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|11.
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|12.
|Варгас Матиас
|0
|0
|13.
|Кабрера Леандро
|0
|0
|14.
|Санчес Виктор
|0
|0
|15.
|Налдо Гомес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|10
|0
|2.
|Феддал Зу
|6
|2
|3.
|Гуардадо Андрес
|9
|0
|4.
|Манди Аисса
|8
|0
|5.
|Фекир Набиль
|6
|1
|6.
|Бартра Марк
|6
|0
|7.
|Карвалью Вилльям
|4
|1
|8.
|Роблес Жоэль
|3
|1
|9.
|Каналес Серхио
|4
|0
|10.
|Хоакин Санчес
|4
|0
|11.
|Иглесиас Борха
|2
|1
|12.
|Морон Лорен
|2
|1
|13.
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|14.
|Гонсалес Эдгар
|3
|0
|15.
|Морено Алекс
|3
|0
|16.
|Барраган Антонио
|2
|0
|17.
|Гарсия Хави
|2
|0
|18.
|Гидо Родригес
|2
|0
|19.
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|20.
|Аленья Карлес
|1
|0
|21.
|Гутьеррес Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Налдо Гомес
|7
|1
|3.
|Рока Марк
|7
|0
|4.
|Дидак Вилья
|6
|0
|5.
|Лопес Диего
|4
|1
|6.
|Хави Лопеc
|4
|1
|7.
|Бернардо Эспиноса
|4
|1
|8.
|Калеро Фернандо
|4
|1
|9.
|Гранеро Эстебан
|5
|0
|10.
|Давид Лопес
|3
|1
|11.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|12.
|Лэй У
|3
|0
|13.
|Дардер Серхи
|3
|0
|14.
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|15.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|16.
|Гомес Виктор
|2
|0
|17.
|Кабрера Леандро
|2
|0
|18.
|Рауль де Томас
|2
|0
|19.
|Кампусано Виктор
|2
|0
|20.
|Педроса Адриа
|2
|0
|21.
|Пипа
|2
|0
|22.
|Итурраспе Андер
|1
|0
|23.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|24.
|Андрес Прието
|1
|0
|25.
|Варгас Матиас
|1
|0
|26.
|Льюис Лопес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|25% (9)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|Эспаньол
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|31.82% (7)
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид
Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия
Эспаньол Последние 20 матчей: + = -Эспаньол 1:3 Леванте Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол
Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Бетис: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Эспаньол: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Эспаньол 1:3 Бетис Примера Бетис 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Эспаньол 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Бетис Примера Бетис 1:3 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Бетис Товарищеские матчи Бетис 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Бетис Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Эспаньол Примера Бетис 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Эспаньол 2:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Эспаньол Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|20
|8
|3
|59 - 21
|68
|2.
|Барселона
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|70 - 31
|68
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|14
|13
|4
|39 - 22
|55
|4.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|44 - 32
|53
|5.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|40 - 29
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|47 - 39
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|41 - 44
|46
|9.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|33 - 27
|42
|11.
|Осасуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|36 - 46
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|37 - 44
|38
|13.
|Бетис
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|14.
|Алавес
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|31 - 46
|35
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|16.
|Сельта
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|29 - 35
|33
|17.
|Эйбар
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 47
|32
|18.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|29 - 52
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|26 - 50
|24
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Эспаньол
Исход игры
Бетис
72.2% (104)
Ничья
21.5% (31)
Эспаньол
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
46.38% (64)
Меньше
53.62% (74)
Обе команды забьют
Да
63.77% (88)
Нет
36.23% (50)
Популярный счёт
2:1 Бетис
36.1% (52)
1:0 Бетис
25.7% (37)
1:1 Ничья
16.7% (24)
2:0 Бетис
4.9% (7)
1:2 Эспаньол
4.2% (6)
0:0 Ничья
3.5% (5)
3:2 Бетис
1.4% (2)
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