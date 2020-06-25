Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бетис вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

96' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Хорошо играет на выходе Лопес Диего - мяч в ее руках

95' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

95' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Лэй У нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

94' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Педроса Адриа из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

93' Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Гидо Родригес из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

91' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Роблес Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Роблес Жоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Мелендо Оскар из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

90' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Соперник делает почти голевой пас, но Роблес Жоэль из команды Бетис начеку и спасает ситуацию.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

89' Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Педраса Альфонсо из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

88' Удар от ворот произведет Бетис

87' Игрок команды Бетис сделал подножку сопернику.

86' Удар от ворот произведет Бетис

86' Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали

86' Педраса Альфонсо из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

85' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Роблес Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Гомес Виктор из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Манди Аисса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Дардер Серхи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Иглесиас Борха - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Налдо Гомес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

73' Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' После штрафного удара,который нанес Эмбарба Адриан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

72' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Эмбарба Адриан из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

71' Удар от ворот произведет Бетис

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Педраса Альфонсо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Удар от ворот произведет Эспаньол

66' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Налдо Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Бетис

60' Удар от ворот произведет Эспаньол

60' Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Эспаньол

56' Пространство открывается для Эмерсон Жуниор , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

55' Пипа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Пипа из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

53' Удар от ворот произведет Эспаньол

52' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Бетис

50' Пространство открывается для Кампусано Виктор , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

50' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Дардер Серхи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Удар от ворот произведет Эспаньол

47' Выглядело как неплохой момент. Эмерсон Жуниор из команды Бетис закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было