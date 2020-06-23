Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Удар от ворот произведет Вальядолид

97' Джейсон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

96' Кико Франсиско получил желтую карточку от судьи

94' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Хетафе

92' Видаль Молина выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Удар от ворот произведет Вальядолид

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Ох, нехорошо это выглядит. Алькарас Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Алькарас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Шанс получает Джейсон из команды Хетафе , но удар головой идет мимо

89' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Матч возобновлен

88' Сория Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Вальядолид

86' Масип Хорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Джейсон из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.

85' Алькарас Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Удар от ворот произведет Хетафе

84' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Хетафе

83' Как она упустила момент!?! Кико Франсиско имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

81' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Хетафе

78' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Вальядолид

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

73' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Мата Хайме из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

70' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Вальядолид

68' Пространство открывается для Оливера Матиас , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

68' Кукурелья Марк пробил со штрафного прямо в стенку

67' Дуро Уго из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

66' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

57' Хоакин Фернандес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Ньом Аллан из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

55' Удар от ворот произведет Хетафе

55' Начо Мартинес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Вальядолид

50' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мата Хайме и попал в перекладину!

50' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Арамбарри Мауро из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

49' Салису Мохаммед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Салису Мохаммед наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

47' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Хетафе