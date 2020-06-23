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Вальядолид
1:1
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
22' Желтая карточка
Унал Энес
23' Желтая карточка
Ньом Аллан
0:1
41' Гол
Мата Хайме
45' Желтая карточка
Дьене Даконам
1:1
45' Пенальти
Унал Энес
49' Желтая карточка
Салису Мохаммед
57' Желтая карточка
Хоакин Фернандес
85' Желтая карточка
Алькарас Рубен
90' Желтая карточка
Кико Франсиско
90'+7
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
24
Хоакин
Фернандес
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
10
Оскар
Плано
14
Алькарас
Рубен
16
Сан
Эметерио
Феде
19
Суарес
Тони
9
Унал
Энес
7
Гвардиола
Серхи
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
16
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
26
Дуро
Уго
Вальядолид
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

22'
Унал Энес
 
23'
 
Ньом Аллан
41'
0:1
Мата Хайме
45'
 
Дьене Даконам
45'
Унал Энес
1:1
49'
Салису Мохаммед
 
57'
Хоакин Фернандес
 
60'
Эрвиас Пабло
Суарес Тони
 
64'
 
Видаль Молина
Ньом Аллан
71'
 
Анхель Луис
Дуро Уго
72'
Кико Франсиско
Сан Эметерио Феде
 
72'
Де ла Фуэнте Мигель
Гвардиола Серхи
 
83'
 
Джейсон
Максимович Неманья
83'
 
Портильо Франсиско
Кукурелья Марк
84'
 
Тимор Давид
Мата Хайме
85'
Алькарас Рубен
 
90'
Перес Кике
Оскар Плано
 
90'
Кико Франсиско
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 8
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 18
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 6 0.16
2. Унал Энес 6 (2) 0.16
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Салису Мохаммед 1 0.03
7. Мичел Эрреро 1 (1) 0.03
8. Эрвиас Пабло 1 0.03
9. Кико Франсиско 1 0.03
10. Хоакин Фернандес 1 0.03
11. Начо Мартинес 0 0
12. Барба Федерико 0 0
13. Суарес Тони 0 0
14. Рубио Вальдо 0 0
15. Карнеро Рауль 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 10 (1) 0.26
2. Мата Хайме 9 (2) 0.24
3. Видаль Молина 5 (2) 0.13
4. Тимор Давид 3 0.08
5. Кабрера Леандро 2 0.05
6. Ньом Аллан 2 0.05
7. Максимович Неманья 2 0.05
8. Кукурелья Марк 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Джейсон 1 0.03
11. Кенеди Роберт 1 0.03
12. Арамбарри Мауро 1 0.03
13. Этебо Огенекаро 1 0.03
14. Портильо Франсиско 0 0
15. Дейверсон Силва 0 0
16. Оливера Матиас 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 9 0
2. Хоакин Фернандес 9 0
3. Гвардиола Серхи 6 0
4. Мичел Эрреро 5 0
5. Рубио Вальдо 5 0
6. Оскар Плано 4 0
7. Сан Эметерио Феде 4 0
8. Суарес Тони 4 0
9. Салису Мохаммед 4 0
10. Барба Федерико 3 0
11. Унал Энес 3 0
12. Мойано Хави 3 0
13. Масип Хорди 2 0
14. Начо Мартинес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Кико Франсиско 2 0
17. Карнеро Рауль 2 0
18. Бен Арфа Хатем 1 0
19. Антонио Ангуло Хесус 1 0
20. Ануар Туами 1 0
21. Порро Педро 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Ньом Аллан 12 0
2. Дамиан Суарес 12 0
3. Мата Хайме 10 0
4. Арамбарри Мауро 8 1
5. Этчейта Хавьер 7 0
6. Кукурелья Марк 7 0
7. Видаль Молина 4 1
8. Оливера Матиас 4 1
9. Дьене Даконам 5 0
10. Джейсон 5 0
11. Максимович Неманья 5 0
12. Анхель Луис 4 0
13. Кабрера Леандро 3 0
14. Этебо Огенекаро 3 0
15. Кенеди Роберт 2 0
16. Бергара Маркель 2 0
17. Портильо Франсиско 2 0
18. Тимор Давид 2 0
19. Фахир Файсал 2 0
20. Дейверсон Силва 2 0
21. Чема Родригес 2 0
22. Дуро Уго 2 0
23. Сория Давид 1 0
24. Бруно Гонсалес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 26.09% (6) 4.35% (1) 13.04% (3) 17.39% (4) 8.7% (2) 30.43% (7)
 Хетафе 12.82% (5) 10.26% (4) 20.51% (8) 10.26% (4) 25.64% (10) 20.51% (8)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б
Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья
Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта
Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Хетафе 2:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 2:2 Хетафе Примера Вальядолид 1:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:0 Вальядолид Кубок Короля
Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Сегунда Хетафе 3:1 Вальядолид Сегунда Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Вальядолид 2:1 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Хетафе Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Хетафе Первый дивизион Хетафе 0:3 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 30 19 8 3 57 - 21 65
3. Атлетико М Заявка 31 14 13 4 39 - 22 55
4. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
5. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 30 12 10 8 41 - 43 46
9. Гранада Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 30 10 12 8 33 - 26 42
11. Леванте Заявка 31 11 5 15 37 - 44 38
12. Алавес Заявка 30 9 8 13 31 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 11 11 35 - 46 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 31 7 13 11 26 - 36 34
16. Сельта Заявка 30 6 12 12 28 - 35 30
17. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Вальядолид 20.1% (28)
X 46% (64)
Хетафе 33.8% (47)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Хетафе

Исход игры
Вальядолид
20.1% (28)
Ничья
46% (64)
Хетафе
33.8% (47)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (40)
Меньше
70.37% (95)
Обе команды забьют
Да
71.11% (96)
Нет
28.89% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (56)
0:1 Хетафе
16.5% (23)
1:2 Хетафе
14.4% (20)
2:1 Вальядолид
12.9% (18)
1:0 Вальядолид
5% (7)
0:0 Ничья
4.3% (6)
2:0 Вальядолид
1.4% (2)
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