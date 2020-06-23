Вальядолид
1:1
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья
Хетафе
22' Желтая карточкаУнал Энес
23' Желтая карточкаНьом Аллан
0:1
41' ГолМата Хайме
45' Желтая карточкаДьене Даконам
1:1
45' ПенальтиУнал Энес
49' Желтая карточкаСалису Мохаммед
57' Желтая карточкаХоакин Фернандес
85' Желтая карточкаАлькарас Рубен
90' Желтая карточкаКико Франсиско
17
Мойано
Хави
10
Оскар
Плано
19
Суарес
Тони
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
26
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Чуррипи ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Перес КикеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Эрвиас ПаблоНападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Дьедью АматПолузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
22'
23'
41'
0:1
45'
45'
1:1
49'
57'
71'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 8
-
7 Угловые 8
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|6
|0.16
|2.
|Унал Энес
|6 (2)
|0.16
|3.
|Оскар Плано
|3
|0.08
|4.
|Сандро Рамирес
|3
|0.08
|5.
|Алькарас Рубен
|2
|0.05
|6.
|Салису Мохаммед
|1
|0.03
|7.
|Мичел Эрреро
|1 (1)
|0.03
|8.
|Эрвиас Пабло
|1
|0.03
|9.
|Кико Франсиско
|1
|0.03
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|11.
|Начо Мартинес
|0
|0
|12.
|Барба Федерико
|0
|0
|13.
|Суарес Тони
|0
|0
|14.
|Рубио Вальдо
|0
|0
|15.
|Карнеро Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|10 (1)
|0.26
|2.
|Мата Хайме
|9 (2)
|0.24
|3.
|Видаль Молина
|5 (2)
|0.13
|4.
|Тимор Давид
|3
|0.08
|5.
|Кабрера Леандро
|2
|0.05
|6.
|Ньом Аллан
|2
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|2
|0.05
|8.
|Кукурелья Марк
|1
|0.03
|9.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|10.
|Джейсон
|1
|0.03
|11.
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|12.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.03
|13.
|Этебо Огенекаро
|1
|0.03
|14.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|15.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|16.
|Оливера Матиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|9
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|9
|0
|3.
|Гвардиола Серхи
|6
|0
|4.
|Мичел Эрреро
|5
|0
|5.
|Рубио Вальдо
|5
|0
|6.
|Оскар Плано
|4
|0
|7.
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|8.
|Суарес Тони
|4
|0
|9.
|Салису Мохаммед
|4
|0
|10.
|Барба Федерико
|3
|0
|11.
|Унал Энес
|3
|0
|12.
|Мойано Хави
|3
|0
|13.
|Масип Хорди
|2
|0
|14.
|Начо Мартинес
|2
|0
|15.
|Сандро Рамирес
|2
|0
|16.
|Кико Франсиско
|2
|0
|17.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|18.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|19.
|Антонио Ангуло Хесус
|1
|0
|20.
|Ануар Туами
|1
|0
|21.
|Порро Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ньом Аллан
|12
|0
|2.
|Дамиан Суарес
|12
|0
|3.
|Мата Хайме
|10
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|8
|1
|5.
|Этчейта Хавьер
|7
|0
|6.
|Кукурелья Марк
|7
|0
|7.
|Видаль Молина
|4
|1
|8.
|Оливера Матиас
|4
|1
|9.
|Дьене Даконам
|5
|0
|10.
|Джейсон
|5
|0
|11.
|Максимович Неманья
|5
|0
|12.
|Анхель Луис
|4
|0
|13.
|Кабрера Леандро
|3
|0
|14.
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|15.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|16.
|Бергара Маркель
|2
|0
|17.
|Портильо Франсиско
|2
|0
|18.
|Тимор Давид
|2
|0
|19.
|Фахир Файсал
|2
|0
|20.
|Дейверсон Силва
|2
|0
|21.
|Чема Родригес
|2
|0
|22.
|Дуро Уго
|2
|0
|23.
|Сория Давид
|1
|0
|24.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|26.09% (6)
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|30.43% (7)
|Хетафе
|12.82% (5)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|10.26% (4)
|25.64% (10)
|20.51% (8)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б
Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта
Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Сегунда Хетафе 3:1 Вальядолид Сегунда Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Вальядолид 2:1 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Хетафе Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Хетафе Первый дивизион Хетафе 0:3 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 31
|65
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|19
|8
|3
|57 - 21
|65
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|14
|13
|4
|39 - 22
|55
|4.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|44 - 32
|53
|5.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|40 - 29
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|41 - 43
|46
|9.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|33 - 26
|42
|11.
|Леванте
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|37 - 44
|38
|12.
|Алавес
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 45
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|35 - 46
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|16.
|Сельта
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|28 - 35
|30
|17.
|Эйбар
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|31 - 47
|29
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Хетафе
Исход игры
Вальядолид
20.1% (28)
Ничья
46% (64)
Хетафе
33.8% (47)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (40)
Меньше
70.37% (95)
Обе команды забьют
Да
71.11% (96)
Нет
28.89% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (56)
0:1 Хетафе
16.5% (23)
1:2 Хетафе
14.4% (20)
2:1 Вальядолид
12.9% (18)
1:0 Вальядолид
5% (7)
0:0 Ничья
4.3% (6)
2:0 Вальядолид
1.4% (2)
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