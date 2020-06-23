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Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!

Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка испанской Примеры, в котором на стадионе "Камп Ноу" местная "Барселона" будет принимать "Атлетик" из Бильбао.

С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, красивого нам футбола!