18
Альба
Жорди
21
Капа
Андер
22
Гарсия
Рауль
16
Весга
Микель
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|21 (4)
|0.55
|2.
|Суарес Луис
|11 (1)
|0.29
|3.
|Гризманн Антуан
|8
|0.21
|4.
|Видаль Артуро
|7
|0.18
|5.
|Ансу Фати
|5
|0.13
|6.
|Мело Артур
|3
|0.08
|7.
|Альба Жорди
|2
|0.05
|8.
|Бускетс Серхио
|2
|0.05
|9.
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|10.
|Ленгле Клеман
|2
|0.05
|11.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|12.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|13.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|14.
|Пике Херард
|1
|0.03
|15.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.03
|16.
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|17.
|Ракитич Иван
|0
|0
|18.
|Тер Штеген Марк-Андре
|0
|0
|19.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|10 (6)
|0.26
|2.
|Уильямс Иньяки
|6 (1)
|0.16
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.13
|4.
|Капа Андер
|2
|0.05
|5.
|Юри Берчиче
|2
|0.05
|6.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.05
|7.
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|8.
|Кордоба Иньиго
|1
|0.03
|9.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|10.
|Адурис Ариц
|1
|0.03
|11.
|Кодро Кенан
|1
|0.03
|12.
|Гарсия Дани
|0
|0
|13.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|14.
|Сансет Ойян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|12
|0
|2.
|Ленгле Клеман
|8
|2
|3.
|Бускетс Серхио
|9
|0
|4.
|Роберто Серхи
|7
|0
|5.
|Альба Жорди
|5
|0
|6.
|Юмтити Самуэль
|5
|0
|7.
|Видаль Артуро
|4
|0
|8.
|Суарес Луис
|4
|0
|9.
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|10.
|Де Йонг Френки
|2
|1
|11.
|Ракитич Иван
|3
|0
|12.
|Месси Лионель
|3
|0
|13.
|Дембеле Усман
|1
|1
|14.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|15.
|Ансу Фати
|2
|0
|16.
|Араухо Рональд
|0
|1
|17.
|Мело Артур
|1
|0
|18.
|Семеду Нелсон
|1
|0
|19.
|Пуч Рикард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Капа Андер
|10
|0
|2.
|Иньиго Мартинес
|9
|0
|3.
|Гарсия Рауль
|8
|0
|4.
|Гарсия Дани
|8
|0
|5.
|Лопес Унаи
|6
|0
|6.
|Юри Берчиче
|5
|0
|7.
|Нуньес Унай
|5
|0
|8.
|Кордоба Иньиго
|4
|0
|9.
|Муньяин Икер
|2
|1
|10.
|Адурис Ариц
|3
|0
|11.
|Сан-Хосе Микель
|3
|0
|12.
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|13.
|Весга Микель
|3
|0
|14.
|Унай Симон
|2
|0
|15.
|Йерай Альварес
|2
|0
|16.
|Баленсиага Микель
|1
|0
|17.
|Сансет Ойян
|1
|0
|18.
|Unai Vencedor
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|16.18% (11)
|7.35% (5)
|27.94% (19)
|17.65% (12)
|11.76% (8)
|19.12% (13)
|Атлетик Б
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: + = -Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад
Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б
Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б
Последние игры между собой
Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетик Б: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Барселона 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Атлетик Б Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 6:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Суперкубок Испании Атлетик Б 4:0 Барселона Суперкубок Испании Атлетик Б 1:3 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 2:5 Барселона Примера Барселона 2:0 Атлетик Б Примера Барселона 2:1 Атлетик Б Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 31
|65
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|19
|8
|3
|57 - 21
|65
|3.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|44 - 32
|53
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|13
|13
|4
|38 - 22
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|39 - 28
|48
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|41 - 43
|46
|9.
|Гранада
|0:0 Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|33 - 26
|42
|11.
|Леванте
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 43
|38
|12.
|Алавес
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 45
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|35 - 46
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|25 - 35
|33
|16.
|Сельта
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|28 - 35
|30
|17.
|Эйбар
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|31 - 47
|29
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
Прогнозы на матч Барселона - Атлетик Б
Исход игры
Барселона
94.5% (86)
Ничья
3.3% (3)
Атлетик Б
2.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.57% (44)
Меньше
49.43% (43)
Обе команды забьют
Да
43.68% (38)
Нет
56.32% (49)
Популярный счёт
2:0 Барселона
39.6% (36)
2:1 Барселона
20.9% (19)
3:1 Барселона
17.6% (16)
1:0 Барселона
6.6% (6)
3:0 Барселона
5.5% (5)
2:2 Ничья
2.2% (2)
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