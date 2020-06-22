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Барселона
 
Позже

Стадион:
Атлетик Б
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Семеду
Нелсон
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
8
Мело
Артур
5
Бускетс
Серхио
22
Видаль
Артуро
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
17
Гризманн
Антуан
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
22
Гарсия
Рауль
16
Весга
Микель
14
Гарсия
Дани
11
Кордоба
Иньиго
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
Барселона
4-3-3
Атлетик Б
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 21 (4) 0.55
2. Суарес Луис 11 (1) 0.29
3. Гризманн Антуан 8 0.21
4. Видаль Артуро 7 0.18
5. Ансу Фати 5 0.13
6. Мело Артур 3 0.08
7. Альба Жорди 2 0.05
8. Бускетс Серхио 2 0.05
9. Де Йонг Френки 2 0.05
10. Ленгле Клеман 2 0.05
11. Роберто Серхи 1 0.03
12. Перес Карлес 1 0.03
13. Фирпо Жуниор 1 0.03
14. Пике Херард 1 0.03
15. Брайтвайт Мартин 1 0.03
16. Дембеле Усман 1 0.03
17. Ракитич Иван 0 0
18. Тер Штеген Марк-Андре 0 0
19. Семеду Нелсон 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 10 (6) 0.26
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.13
4. Капа Андер 2 0.05
5. Юри Берчиче 2 0.05
6. Вильялибре Асьер 2 0.05
7. Лопес Унаи 1 0.03
8. Кордоба Иньиго 1 0.03
9. Иньиго Мартинес 1 0.03
10. Адурис Ариц 1 0.03
11. Кодро Кенан 1 0.03
12. Гарсия Дани 0 0
13. Лекуе Иньиго 0 0
14. Сансет Ойян 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 12 0
2. Ленгле Клеман 8 2
3. Бускетс Серхио 9 0
4. Роберто Серхи 7 0
5. Альба Жорди 5 0
6. Юмтити Самуэль 5 0
7. Видаль Артуро 4 0
8. Суарес Луис 4 0
9. Фирпо Жуниор 4 0
10. Де Йонг Френки 2 1
11. Ракитич Иван 3 0
12. Месси Лионель 3 0
13. Дембеле Усман 1 1
14. Гризманн Антуан 2 0
15. Ансу Фати 2 0
16. Араухо Рональд 0 1
17. Мело Артур 1 0
18. Семеду Нелсон 1 0
19. Пуч Рикард 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Капа Андер 10 0
2. Иньиго Мартинес 9 0
3. Гарсия Рауль 8 0
4. Гарсия Дани 8 0
5. Лопес Унаи 6 0
6. Юри Берчиче 5 0
7. Нуньес Унай 5 0
8. Кордоба Иньиго 4 0
9. Муньяин Икер 2 1
10. Адурис Ариц 3 0
11. Сан-Хосе Микель 3 0
12. Уильямс Иньяки 3 0
13. Весга Микель 3 0
14. Унай Симон 2 0
15. Йерай Альварес 2 0
16. Баленсиага Микель 1 0
17. Сансет Ойян 1 0
18. Unai Vencedor 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 16.18% (11) 7.35% (5) 27.94% (19) 17.65% (12) 11.76% (8) 19.12% (13)
 Атлетик Б 25.81% (8) 16.13% (5) 16.13% (5) 9.68% (3) 9.68% (3) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: + = -
Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад
Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б
Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б

Последние игры между собой

Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетик Б: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Атлетик Б 1:0 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 1:0 Барселона Ла Лига Атлетик Б 0:0 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Примера
Барселона 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Атлетик Б Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 6:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Суперкубок Испании Атлетик Б 4:0 Барселона Суперкубок Испании Атлетик Б 1:3 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 2:5 Барселона Примера Барселона 2:0 Атлетик Б Примера Барселона 2:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 30 19 8 3 57 - 21 65
3. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
4. Атлетико М Заявка 30 13 13 4 38 - 22 52
5. Хетафе Заявка 30 13 9 8 39 - 28 48
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 30 12 10 8 41 - 43 46
9. Гранада 0:0 Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 30 10 12 8 33 - 26 42
11. Леванте Заявка 30 11 5 14 37 - 43 38
12. Алавес Заявка 30 9 8 13 31 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 11 11 35 - 46 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 30 7 12 11 25 - 35 33
16. Сельта Заявка 30 6 12 12 28 - 35 30
17. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес 0:0 Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2020, осталось 23 часа 50 минут.


    • Прогнозы 91
    Барселона 94.5% (86)
    X 3.3% (3)
    Атлетик Б 2.2% (2)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Барселона - Атлетик Б

    Исход игры
    Барселона
    94.5% (86)
    Ничья
    3.3% (3)
    Атлетик Б
    2.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.57% (44)
    Меньше
    49.43% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    43.68% (38)
    Нет
    56.32% (49)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    39.6% (36)
    2:1 Барселона
    20.9% (19)
    3:1 Барселона
    17.6% (16)
    1:0 Барселона
    6.6% (6)
    3:0 Барселона
    5.5% (5)
    2:2 Ничья
    2.2% (2)
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