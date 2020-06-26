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Бешикташ
3:0
Конец матча

Стадион:
Коньяспор
0'
15' Красная карточка
Хаджиахметович Амир
33' Желтая карточка
Вида Домагой
1:0
40' Гол
Йилмаз Бурак
2:0
45' Гол
Абдулай Диаби II
3:0
52' Гол
Ленс Джермейн
86' Желтая карточка
Йылмаз Рыдван
87' Желтая карточка
Бойд Тайлер
90'+2
30
Дестаноглу
Эрсин
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
4
Виктор
Руис
33
Йылмаз
Рыдван
15
Эльнени
Мохамед
27
Ленс
Джермейн
13
Хатчинсон
Атиба
92
Абдулай
Диаби
II
19
Н'Куду
Жорж-Кевин
17
Йилмаз
Бурак
17
Ташкиран
Махмут
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
5
Ай
Селим
25
Улудаг
Алпер
6
Йонссон
Йенс
18
Хаджиахметович
Амир
8
Евтович
Марко
11
Милошевич
Дени
7
Шахинер
Омер
Али
10
Баич
Риад
Бешикташ
4-1-4-1
Коньяспор
4-1-4-1

Ход матча

15'
 
Хаджиахметович Амир
33'
Вида Домагой
 
40'
Йилмаз Бурак
(Йылмаз Рыдван)
1:0
45'
Абдулай Диаби II
(Йилмаз Бурак)
2:0
46'
 
Аничич Марин
Ай Селим
52'
Ленс Джермейн
(Йилмаз Бурак)
3:0
61'
 
Thuram II
Милошевич Дени
61'
 
Мия Фарук
Шахинер Омер Али
70'
Боатенг Кевин-Принс
Н'Куду Жорж-Кевин
 
70'
Бойд Тайлер
Ленс Джермейн
 
70'
Уйсал Неджип
Хатчинсон Атиба
 
77'
 
Erdon Daci
Баич Риад
78'
 
Фындыклы Волкан
Евтович Марко
78'
Ялчын Гювен
Абдулай Диаби II
 
84'
Йылмаз Картал
Эльнени Мохамед
 
86'
Йылмаз Рыдван
 
87'
Бойд Тайлер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 3
  • 5 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 30 Владение мячом, % 70

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 13 (6) 0.38
2. Ляич Адем 5 0.15
3. Хатчинсон Атиба 4 0.12
4. Вида Домагой 4 0.12
5. Найир Умут 4 0.12
6. Генюл Гёкхан 3 0.09
7. Н'Куду Жорж-Кевин 3 0.09
8. Абдулай Диаби II 3 0.09
9. Эркин Джанер 2 0.06
10. Ленс Джермейн 2 0.06
11. Боатенг Кевин-Принс 2 0.06
12. Ялчын Гювен 2 0.06
13. Озьякуп Огузхан 1 0.03
14. Диаби Абдулай 1 0.03
15. Эльнени Мохамед 0 0
16. Йылмаз Рыдван 0 0
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мия Фарук 5 (1) 0.15
2. Милошевич Дени 4 0.12
3. Баич Риад 3 (1) 0.09
4. Шахинер Омер Али 3 0.09
5. Евтович Марко 3 (2) 0.09
6. Скубич Нейц 1 0.03
7. Erdon Daci 1 0.03
8. Шенгелия Леван 1 0.03
9. Хаджиахметович Амир 1 0.03
10. Йонссон Йенс 1 0.03
11. Хауберт Гильерме 0 0

Карточки

Бешикташ
# Игрок      
1. Эркин Джанер 8 1
2. Эльнени Мохамед 6 1
3. Ленс Джермейн 7 0
4. Виктор Руис 6 0
5. Ляич Адем 5 0
6. Уйсал Неджип 5 0
7. Вида Домагой 3 1
8. Йилмаз Бурак 4 0
9. Генюл Гёкхан 4 0
10. Бойд Тайлер 4 0
11. Хатчинсон Атиба 3 0
12. Найир Умут 3 0
13. Н'Куду Жорж-Кевин 3 0
14. Роко Энсо 2 0
15. Ребошу Педру 2 0
16. Токёз Дорукхан 2 0
17. Ялчын Гювен 2 0
18. Боатенг Кевин-Принс 1 0
19. Кариус Лорис 1 0
20. Озьякуп Огузхан 1 0
21. Чынар Оркан 1 0
22. Дуглас Перейра 1 0
23. Йылмаз Рыдван 1 0
Коньяспор
# Игрок      
1. Скубич Нейц 8 1
2. Шахинер Омер Али 4 2
3. Ай Селим 6 0
4. Туран Али 5 0
5. Аничич Марин 5 0
6. Милошевич Дени 5 0
7. Шенгелия Леван 3 1
8. Хаджиахметович Амир 3 1
9. Кырынтылы Серкан 1 2
10. Евтович Марко 3 0
11. Йонссон Йенс 3 0
12. Озторун Ферхат 3 0
13. Мия Фарук 3 0
14. Улудаг Алпер 2 0
15. Erdon Daci 2 0
16. Демирок Угур 1 0
17. Уртадо Паоло 1 0
18. Ташкиран Махмут 1 0
19. Баич Риад 1 0
20. Мак Роберт II 1 0
21. Thuram II 1 0
22. Mucahit Akcay 1 0
23. Хауберт Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бешикташ 8.89% (4) 6.67% (3) 17.78% (8) 22.22% (10) 26.67% (12) 17.78% (8)
 Коньяспор 15% (3) 5% (1) 50% (10) 10% (2) 20% (4) 0

Предыдущие игры

Бешикташ Последние 20 матчей: + = -
Денизлиспор 1:5 Бешикташ Бешикташ 1:2 Антальяспор Галатасарай 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 1:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Бешикташ Гёзтепе 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:3 Эрзурумспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Эрзурумспор 3:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Алтынорду Бешикташ 2:0 Мезёкёвешд Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 3:1 Бешикташ 24 Эрзинджанспор 2:0 Бешикташ Бешикташ 0:2 Малатьяспор Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -
Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче
Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор

Последние игры между собой

Бешикташ: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Коньяспор 0:1 Бешикташ Суперлига Бешикташ 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Бешикташ Суперлига Коньяспор 1:1 Бешикташ Суперлига
Бешикташ 2:0 Коньяспор Суперлига Бешикташ 1:2 Коньяспор Суперкубок Бешикташ 5:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Бешикташ Суперлига Коньяспор 2:1 Бешикташ Суперлига Коньяспор 1:0 Бешикташ Кубок Бешикташ 1:2 Коньяспор Кубок Бешикташ 4:0 Коньяспор Суперлига Бешикташ 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Бешикташ Суперлига Коньяспор 1:1 Бешикташ Суперлига Бешикташ 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Бешикташ Суперлига Бешикташ 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Бешикташ Суперлига Бешикташ 2:0 Коньяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 28 17 8 3 54 - 26 59
2. Трабзонспор 28 16 9 3 64 - 31 57
3. Сивасспор 28 15 8 5 50 - 31 53
4. Галатасарай 28 14 9 5 47 - 25 51
5. Бешикташ 29 15 5 9 49 - 35 50
6. Аланьяспор 28 12 8 8 46 - 29 44
7. Фенербахче 28 12 7 9 48 - 37 43
8. Гёзтепе 28 10 7 11 33 - 35 37
9. Антальяспор 28 9 9 10 34 - 45 36
10. Газишехир Газиантеп 28 8 10 10 40 - 45 34
11. Касымпаша 28 9 5 14 42 - 51 32
12. Генчлербирлиги 28 8 7 13 35 - 47 31
13. Денизлиспор 28 8 7 13 27 - 40 31
14. Ризеспор 28 8 4 16 29 - 47 28
15. Малатьяспор 28 7 7 14 41 - 43 28
16. Коньяспор 29 5 12 12 24 - 40 27
17. Кайсериспор 28 6 7 15 31 - 64 25
18. Анкарагюджю 28 5 9 14 25 - 48 24
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Абдулай Диаби II бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Йилмаз Бурак бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Вида Домагой получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    УДАЛЕНА! - Хаджиахметович Амир получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бешикташ 3:0 Коньяспор онлайн

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