Бешикташ
3:0
Конец матча
Стадион: Vodafone Park
Коньяспор
15' Красная карточкаХаджиахметович Амир
33' Желтая карточкаВида Домагой
1:0
40' ГолЙилмаз Бурак
2:0
45' ГолАбдулай Диаби II
3:0
52' ГолЛенс Джермейн
86' Желтая карточкаЙылмаз Рыдван
87' Желтая карточкаБойд Тайлер
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
17
Йилмаз
Бурак
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
5
Ай
Селим
25
Улудаг
Алпер
10
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Кайя ЭрдоганЗащитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ялчын Серген
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Thuram II
-
88 Erdon Daci
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
33'
40'
1:0
45'
2:0
46'
52'
3:0
77'
86'
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 10
-
5 Угловые 3
-
5 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
30 Владение мячом, % 70
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|13 (6)
|0.38
|2.
|Ляич Адем
|5
|0.15
|3.
|Хатчинсон Атиба
|4
|0.12
|4.
|Вида Домагой
|4
|0.12
|5.
|Найир Умут
|4
|0.12
|6.
|Генюл Гёкхан
|3
|0.09
|7.
|Н'Куду Жорж-Кевин
|3
|0.09
|8.
|Абдулай Диаби II
|3
|0.09
|9.
|Эркин Джанер
|2
|0.06
|10.
|Ленс Джермейн
|2
|0.06
|11.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0.06
|12.
|Ялчын Гювен
|2
|0.06
|13.
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.03
|14.
|Диаби Абдулай
|1
|0.03
|15.
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|16.
|Йылмаз Рыдван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мия Фарук
|5 (1)
|0.15
|2.
|Милошевич Дени
|4
|0.12
|3.
|Баич Риад
|3 (1)
|0.09
|4.
|Шахинер Омер Али
|3
|0.09
|5.
|Евтович Марко
|3 (2)
|0.09
|6.
|Скубич Нейц
|1
|0.03
|7.
|Erdon Daci
|1
|0.03
|8.
|Шенгелия Леван
|1
|0.03
|9.
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.03
|10.
|Йонссон Йенс
|1
|0.03
|11.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эркин Джанер
|8
|1
|2.
|Эльнени Мохамед
|6
|1
|3.
|Ленс Джермейн
|7
|0
|4.
|Виктор Руис
|6
|0
|5.
|Ляич Адем
|5
|0
|6.
|Уйсал Неджип
|5
|0
|7.
|Вида Домагой
|3
|1
|8.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|9.
|Генюл Гёкхан
|4
|0
|10.
|Бойд Тайлер
|4
|0
|11.
|Хатчинсон Атиба
|3
|0
|12.
|Найир Умут
|3
|0
|13.
|Н'Куду Жорж-Кевин
|3
|0
|14.
|Роко Энсо
|2
|0
|15.
|Ребошу Педру
|2
|0
|16.
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|17.
|Ялчын Гювен
|2
|0
|18.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0
|19.
|Кариус Лорис
|1
|0
|20.
|Озьякуп Огузхан
|1
|0
|21.
|Чынар Оркан
|1
|0
|22.
|Дуглас Перейра
|1
|0
|23.
|Йылмаз Рыдван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скубич Нейц
|8
|1
|2.
|Шахинер Омер Али
|4
|2
|3.
|Ай Селим
|6
|0
|4.
|Туран Али
|5
|0
|5.
|Аничич Марин
|5
|0
|6.
|Милошевич Дени
|5
|0
|7.
|Шенгелия Леван
|3
|1
|8.
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|9.
|Кырынтылы Серкан
|1
|2
|10.
|Евтович Марко
|3
|0
|11.
|Йонссон Йенс
|3
|0
|12.
|Озторун Ферхат
|3
|0
|13.
|Мия Фарук
|3
|0
|14.
|Улудаг Алпер
|2
|0
|15.
|Erdon Daci
|2
|0
|16.
|Демирок Угур
|1
|0
|17.
|Уртадо Паоло
|1
|0
|18.
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|19.
|Баич Риад
|1
|0
|20.
|Мак Роберт II
|1
|0
|21.
|Thuram II
|1
|0
|22.
|Mucahit Akcay
|1
|0
|23.
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бешикташ
|8.89% (4)
|6.67% (3)
|17.78% (8)
|22.22% (10)
|26.67% (12)
|17.78% (8)
|Коньяспор
|15% (3)
|5% (1)
|50% (10)
|10% (2)
|20% (4)
|0
Предыдущие игры
Бешикташ Последние 20 матчей: + = -Денизлиспор 1:5 Бешикташ Бешикташ 1:2 Антальяспор Галатасарай 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 1:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Бешикташ Гёзтепе 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:3 Эрзурумспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Эрзурумспор 3:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Алтынорду Бешикташ 2:0 Мезёкёвешд Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 3:1 Бешикташ 24 Эрзинджанспор 2:0 Бешикташ Бешикташ 0:2 Малатьяспор Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче
Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор
Последние игры между собой
Бешикташ: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Бешикташ 2:0 Коньяспор Суперлига Бешикташ 1:2 Коньяспор Суперкубок Бешикташ 5:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Бешикташ Суперлига Коньяспор 2:1 Бешикташ Суперлига Коньяспор 1:0 Бешикташ Кубок Бешикташ 1:2 Коньяспор Кубок Бешикташ 4:0 Коньяспор Суперлига Бешикташ 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Бешикташ Суперлига Коньяспор 1:1 Бешикташ Суперлига Бешикташ 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Бешикташ Суперлига Бешикташ 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Бешикташ Суперлига Бешикташ 2:0 Коньяспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|28
|17
|8
|3
|54 - 26
|59
|2.
|Трабзонспор
|28
|16
|9
|3
|64 - 31
|57
|3.
|Сивасспор
|28
|15
|8
|5
|50 - 31
|53
|4.
|Галатасарай
|28
|14
|9
|5
|47 - 25
|51
|5.
|Бешикташ
|29
|15
|5
|9
|49 - 35
|50
|6.
|Аланьяспор
|28
|12
|8
|8
|46 - 29
|44
|7.
|Фенербахче
|28
|12
|7
|9
|48 - 37
|43
|8.
|Гёзтепе
|28
|10
|7
|11
|33 - 35
|37
|9.
|Антальяспор
|28
|9
|9
|10
|34 - 45
|36
|10.
|Газишехир Газиантеп
|28
|8
|10
|10
|40 - 45
|34
|11.
|Касымпаша
|28
|9
|5
|14
|42 - 51
|32
|12.
|Генчлербирлиги
|28
|8
|7
|13
|35 - 47
|31
|13.
|Денизлиспор
|28
|8
|7
|13
|27 - 40
|31
|14.
|Ризеспор
|28
|8
|4
|16
|29 - 47
|28
|15.
|Малатьяспор
|28
|7
|7
|14
|41 - 43
|28
|16.
|Коньяспор
|29
|5
|12
|12
|24 - 40
|27
|17.
|Кайсериспор
|28
|6
|7
|15
|31 - 64
|25
|18.
|Анкарагюджю
|28
|5
|9
|14
|25 - 48
|24