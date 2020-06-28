Ризеспор
1:2
Второй тайм: 45'
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Денизлиспор
4' Желтая карточкаЧек Озгюр
16' Желтая карточкаМорозюк Николай
0:1
20' ГолЭступиньян Оскар
0:2
30' Гол в свои воротаФернандеш Иванилду
1:2
40' ГолШкода Милан
13
Четин
Тарык
53
Мелняк
Дарио
29
Торун
Тунай
21
Шкода
Милан
46
Мбамба
Марк
60
Чек
Озгюр
- Основной состав
-
13 Четин ТарыкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гармаш ДенисПолузащитник
-
70 Сасе ИанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Мбамба МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Чек ОзгюрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
Ход матча
4'
16'
20'
0:1
30'
40'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкода Милан
|7 (2)
|0.21
|2.
|Болдрин Фернандо
|4 (1)
|0.12
|3.
|Чаглаян Огулджан
|3
|0.09
|4.
|Умар Амину
|3
|0.09
|5.
|Мелняк Дарио
|3
|0.09
|6.
|Samuel García2
|2 (1)
|0.06
|7.
|Гармаш Денис
|2
|0.06
|8.
|Абархоун Мохамед
|2
|0.06
|9.
|Саму Гарсия
|2 (1)
|0.06
|10.
|Торун Тунай
|1
|0.03
|11.
|Сасе Иан
|1
|0.03
|12.
|Морозюк Николай
|0
|0
|13.
|Де Паув Нилл
|0
|0
|14.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|15.
|Аттама Джозеф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|6
|0.18
|2.
|Эступиньян Оскар
|6
|0.18
|3.
|Муравски Радослав
|4 (3)
|0.12
|4.
|Бэрроу Моду
|3
|0.09
|5.
|Юмлу Мустафа
|3
|0.09
|6.
|Сако Хади
|2
|0.06
|7.
|Шахан Олджай
|1
|0.03
|8.
|Нияз Реджеп
|1
|0.03
|9.
|Muhammet Ozkal
|1
|0.03
|10.
|Айсатти Исмаил
|0
|0
|11.
|Явру Зеки
|0
|0
|12.
|Мбамба Марк
|0
|0
|13.
|Бергдич Закария
|0
|0
|14.
|Онази Оджени
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диоманде Исмаэль
|9
|1
|2.
|Морозюк Николай
|7
|1
|3.
|Ветрих Амедей
|6
|0
|4.
|Чаглаян Огулджан
|4
|0
|5.
|Болдрин Фернандо
|4
|0
|6.
|Талби Монтассар
|4
|0
|7.
|Фернандеш Иванилду
|2
|1
|8.
|Аттама Джозеф
|3
|0
|9.
|Мелняк Дарио
|3
|0
|10.
|Сасе Иан
|3
|0
|11.
|Четин Тарык
|1
|1
|12.
|Шкода Милан
|2
|0
|13.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|14.
|Абархоун Мохамед
|2
|0
|15.
|Оваджиклы Орхан
|2
|0
|16.
|Умар Амину
|2
|0
|17.
|Samuel García2
|2
|0
|18.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|19.
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|20.
|Саму Гарсия
|1
|0
|21.
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0
|22.
|Гючтекин Огуз
|1
|0
|23.
|Гёрген Зафер
|1
|0
|24.
|Албайрак Бурак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|8
|0
|2.
|Лопеш Тьягу
|5
|1
|3.
|Юмлу Мустафа
|5
|0
|4.
|Бергдич Закария
|5
|0
|5.
|Сакей Айзаак
|5
|0
|6.
|Бэрроу Моду
|3
|1
|7.
|Явру Зеки
|3
|1
|8.
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|9.
|Айсатти Исмаил
|4
|0
|10.
|Oguz Yilmaz
|4
|0
|11.
|Родальега Уго
|3
|0
|12.
|Онази Оджени
|3
|0
|13.
|Стаховяк Адам
|2
|0
|14.
|Чек Озгюр
|2
|0
|15.
|Шахан Олджай
|2
|0
|16.
|Сако Хади
|2
|0
|17.
|Чалик Бурак
|1
|0
|18.
|Мбамба Марк
|1
|0
|19.
|Нияз Реджеп
|1
|0
|20.
|Эступиньян Оскар
|1
|0
|21.
|Huseyin Altintas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ризеспор
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|29.63% (8)
|3.7% (1)
|Денизлиспор
|0
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|34.78% (8)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор
Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Самсунспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор
Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Денизлиспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Денизлиспор 1:0 Ризеспор Турецкая первая лига Ризеспор 0:0 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:1 Ризеспор Bank Asya 1 Ризеспор 3:1 Денизлиспор А Лига Ризеспор 0:1 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 1:1 Ризеспор А Лига Ризеспор 1:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 5:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:0 Денизлиспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|54 - 26
|59
|2.
|Трабзонспор
|29
|16
|10
|3
|65 - 32
|58
|3.
|Сивасспор
|0:1 Заявка
|29
|15
|8
|6
|50 - 32
|53
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|47 - 25
|51
|5.
|Бешикташ
|29
|15
|5
|9
|49 - 35
|50
|6.
|Фенербахче
|29
|13
|7
|9
|51 - 39
|46
|7.
|Аланьяспор
|29
|12
|9
|8
|49 - 32
|45
|8.
|Гёзтепе
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|34 - 45
|36
|10.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|40 - 45
|34
|11.
|Денизлиспор
|2:1 Заявка
|29
|9
|7
|13
|29 - 41
|34
|12.
|Касымпаша
|28
|9
|5
|14
|42 - 51
|32
|13.
|Генчлербирлиги
|28
|8
|7
|13
|35 - 47
|31
|14.
|Ризеспор
|1:2 Заявка
|29
|8
|4
|17
|30 - 49
|28
|15.
|Малатьяспор
|29
|7
|7
|15
|43 - 46
|28
|16.
|Кайсериспор
|1:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|32 - 64
|28
|17.
|Коньяспор
|29
|5
|12
|12
|24 - 40
|27
|18.
|Анкарагюджю
|29
|5
|10
|14
|26 - 49
|25