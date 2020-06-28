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Ризеспор
1:2
Второй тайм: 45'

Стадион:
Денизлиспор
0'
4' Желтая карточка
Чек Озгюр
16' Желтая карточка
Морозюк Николай
0:1
20' Гол
Эступиньян Оскар
0:2
30' Гол в свои ворота
Фернандеш Иванилду
1:2
40' Гол
Шкода Милан
45'
13
Четин
Тарык
55
Морозюк
Николай
4
Талби
Монтассар
64
Фернандеш
Иванилду
53
Мелняк
Дарио
44
Ветрих
Амедей
27
Диоманде
Исмаэль
29
Торун
Тунай
10
Болдрин
Фернандо
18
Samuel
García2
21
Шкода
Милан
25
Tolgahan
Acar
2
Лопеш
Тьягу
5
Юмлу
Мустафа
55
Бен-Юссеф
Сиам
21
Бергдич
Закария
46
Мбамба
Марк
8
Муравски
Радослав
10
Айсатти
Исмаил
19
Эступиньян
Оскар
60
Чек
Озгюр
7
Родальега
Уго
Ризеспор
4-2-3-1
Денизлиспор
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Чек Озгюр
16'
Морозюк Николай
 
20'
0:1
Эступиньян Оскар
30'
0:2
Фернандеш Иванилду
40'
Шкода Милан
(Морозюк Николай)
1:2
42'
Оваджиклы Орхан
Морозюк Николай
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 7 (2) 0.21
2. Болдрин Фернандо 4 (1) 0.12
3. Чаглаян Огулджан 3 0.09
4. Умар Амину 3 0.09
5. Мелняк Дарио 3 0.09
6. Samuel García2 2 (1) 0.06
7. Гармаш Денис 2 0.06
8. Абархоун Мохамед 2 0.06
9. Саму Гарсия 2 (1) 0.06
10. Торун Тунай 1 0.03
11. Сасе Иан 1 0.03
12. Морозюк Николай 0 0
13. Де Паув Нилл 0 0
14. Дурак Абдулла 0 0
15. Аттама Джозеф 0 0
Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 6 0.18
2. Эступиньян Оскар 6 0.18
3. Муравски Радослав 4 (3) 0.12
4. Бэрроу Моду 3 0.09
5. Юмлу Мустафа 3 0.09
6. Сако Хади 2 0.06
7. Шахан Олджай 1 0.03
8. Нияз Реджеп 1 0.03
9. Muhammet Ozkal 1 0.03
10. Айсатти Исмаил 0 0
11. Явру Зеки 0 0
12. Мбамба Марк 0 0
13. Бергдич Закария 0 0
14. Онази Оджени 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Диоманде Исмаэль 9 1
2. Морозюк Николай 7 1
3. Ветрих Амедей 6 0
4. Чаглаян Огулджан 4 0
5. Болдрин Фернандо 4 0
6. Талби Монтассар 4 0
7. Фернандеш Иванилду 2 1
8. Аттама Джозеф 3 0
9. Мелняк Дарио 3 0
10. Сасе Иан 3 0
11. Четин Тарык 1 1
12. Шкода Милан 2 0
13. Дурак Абдулла 2 0
14. Абархоун Мохамед 2 0
15. Оваджиклы Орхан 2 0
16. Умар Амину 2 0
17. Samuel García2 2 0
18. Де Паув Нилл 1 0
19. Аккан Гёкхан 1 0
20. Саму Гарсия 1 0
21. Хациисаяс Димитриос 1 0
22. Гючтекин Огуз 1 0
23. Гёрген Зафер 1 0
24. Албайрак Бурак 1 0
Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 8 0
2. Лопеш Тьягу 5 1
3. Юмлу Мустафа 5 0
4. Бергдич Закария 5 0
5. Сакей Айзаак 5 0
6. Бэрроу Моду 3 1
7. Явру Зеки 3 1
8. Сэпунару Кристиан 4 0
9. Айсатти Исмаил 4 0
10. Oguz Yilmaz 4 0
11. Родальега Уго 3 0
12. Онази Оджени 3 0
13. Стаховяк Адам 2 0
14. Чек Озгюр 2 0
15. Шахан Олджай 2 0
16. Сако Хади 2 0
17. Чалик Бурак 1 0
18. Мбамба Марк 1 0
19. Нияз Реджеп 1 0
20. Эступиньян Оскар 1 0
21. Huseyin Altintas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 11.11% (3) 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6) 29.63% (8) 3.7% (1)
 Денизлиспор 0 4.35% (1) 17.39% (4) 21.74% (5) 34.78% (8) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: + = -
Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор
Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Самсунспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор
Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Денизлиспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Денизлиспор 2:0 Ризеспор Суперлига Денизлиспор 1:2 Ризеспор Товарищеские матчи Денизлиспор 0:0 Ризеспор Первая лига Турции Ризеспор 3:2 Денизлиспор Первая лига Турции
Денизлиспор 1:0 Ризеспор Турецкая первая лига Ризеспор 0:0 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:1 Ризеспор Bank Asya 1 Ризеспор 3:1 Денизлиспор А Лига Ризеспор 0:1 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 1:1 Ризеспор А Лига Ризеспор 1:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 5:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:0 Денизлиспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 28 17 8 3 54 - 26 59
2. Трабзонспор 29 16 10 3 65 - 32 58
3. Сивасспор 0:1 Заявка 29 15 8 6 50 - 32 53
4. Галатасарай Заявка 28 14 9 5 47 - 25 51
5. Бешикташ 29 15 5 9 49 - 35 50
6. Фенербахче 29 13 7 9 51 - 39 46
7. Аланьяспор 29 12 9 8 49 - 32 45
8. Гёзтепе 29 10 8 11 36 - 38 38
9. Антальяспор Заявка 28 9 9 10 34 - 45 36
10. Газишехир Газиантеп Заявка 28 8 10 10 40 - 45 34
11. Денизлиспор 2:1 Заявка 29 9 7 13 29 - 41 34
12. Касымпаша 28 9 5 14 42 - 51 32
13. Генчлербирлиги 28 8 7 13 35 - 47 31
14. Ризеспор 1:2 Заявка 29 8 4 17 30 - 49 28
15. Малатьяспор 29 7 7 15 43 - 46 28
16. Кайсериспор 1:0 Заявка 29 7 7 15 32 - 64 28
17. Коньяспор 29 5 12 12 24 - 40 27
18. Анкарагюджю 29 5 10 14 26 - 49 25
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ризеспор 1:2 Денизлиспор онлайн

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