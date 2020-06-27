Фенербахче
3:2
Конец матча
Малатьяспор
7' Желтая карточкаТёре Гёкхан
19' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
64' Желтая карточкаАкбаш Мустафа
65' Вторая желтая карточкаТёре Гёкхан
1:0
70' ГолМурики Ведат
71' Желтая карточкаФарноль Фабьен
77' Желтая карточкаРодригес Гарри II
80' Желтая карточкаКалдырым Хассан Али
1:1
81' ГолYoussouf Ndayishimiye
1:2
89' ГолДоналд Митчелл
2:2
90' ГолТуфан Озан
3:2
90' ГолТуфан Озан
17
Дирар
Набиль
15
Азиз
Сердар
20
Густаво
Диас
23
Тюрюдж
Дениз
94
Мурики
Ведат
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
91
Айтач
Сакыб
19
Аскуа
Африйе
45
Хафез
Карим
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дирар НабильЗащитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
-
20 Густаво ДиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
-
35 Текин ХарунВратарь
-
28 Саглам МуратЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Omer Beyaz
-
Главный тренер: Tahir Karapinar
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
-
44 Мина АртуроЗащитник
- Защитник
-
91 Айтач СакыбЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Аскуа АфрийеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Хафез КаримНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
14 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Караман Хикмет
Ход матча
7'
19'
64'
65'
70'
71'
81'
89'
90'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 11
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
30 Владение мячом, % 70
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мурики Ведат
|15 (3)
|0.44
|2.
|Крузе Макс
|7 (3)
|0.21
|3.
|Туфан Озан
|5
|0.15
|4.
|Азиз Сердар
|4
|0.12
|5.
|Родригес Гарри II
|3
|0.09
|6.
|Густаво Диас
|3
|0.09
|7.
|Чигерчи Толга
|2
|0.06
|8.
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.06
|9.
|Дирар Набиль
|2
|0.06
|10.
|Йоргенсен Матиас
|2
|0.06
|11.
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.06
|12.
|Белёзоглу Эмре
|1 (1)
|0.03
|13.
|Мозес Виктор
|1 (1)
|0.03
|14.
|Зайц Миха
|1
|0.03
|15.
|Жаилсон Маркес
|1
|0.03
|16.
|Исла Маурисио
|0
|0
|17.
|Экичи Мехмет
|0
|0
|18.
|Калдырым Хассан Али
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яхович Адис
|11 (4)
|0.32
|2.
|Тьеви Бифума
|6
|0.18
|3.
|Гильерме Маркес
|5
|0.15
|4.
|Доналд Митчелл
|5
|0.15
|5.
|Ялчин Робин
|3
|0.09
|6.
|Кьяртанссон Видар
|2
|0.06
|7.
|Тёре Гёкхан
|1 (1)
|0.03
|8.
|Фофана Морике
|1
|0.03
|9.
|Шебаке Иссам
|1
|0.03
|10.
|Murat Yildirim II
|1
|0.03
|11.
|Youssouf Ndayishimiye
|1
|0.03
|12.
|Тозлу Эрен
|1
|0.03
|13.
|Аскуа Африйе
|0
|0
|14.
|Хафез Карим
|0
|0
|15.
|Айтач Сакыб
|0
|0
|16.
|Шалали Гилан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Густаво Диас
|7
|2
|2.
|Туфан Озан
|5
|2
|3.
|Азиз Сердар
|8
|0
|4.
|Исла Маурисио
|4
|1
|5.
|Мурики Ведат
|4
|1
|6.
|Родригес Гарри II
|4
|1
|7.
|Белёзоглу Эмре
|5
|0
|8.
|Дирар Набиль
|5
|0
|9.
|Калдырым Хассан Али
|5
|0
|10.
|Тюрюдж Дениз
|3
|1
|11.
|Байиндыр Алтай
|4
|0
|12.
|Арслан Толгай-Али
|2
|1
|13.
|Чигерчи Толга
|3
|0
|14.
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|15.
|Жаилсон Маркес
|2
|0
|16.
|Мозес Виктор
|1
|0
|17.
|Потук Алпер
|1
|0
|18.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ялчин Робин
|8
|1
|2.
|Акбаш Мустафа
|4
|2
|3.
|Аскуа Африйе
|6
|0
|4.
|Айтач Сакыб
|5
|0
|5.
|Мина Артуро
|5
|0
|6.
|Murat Yildirim II
|5
|0
|7.
|Тёре Гёкхан
|3
|1
|8.
|Доналд Митчелл
|4
|0
|9.
|Шалали Гилан
|4
|0
|10.
|Яхович Адис
|2
|1
|11.
|Каш Эркан
|3
|0
|12.
|Гильерме Маркес
|3
|0
|13.
|Тозлу Эрен
|1
|1
|14.
|Фарноль Фабьен
|2
|0
|15.
|Тьеви Бифума
|2
|0
|16.
|Фофана Морике
|2
|0
|17.
|Йылдыз Ахмед
|1
|0
|18.
|Ozer Ozdemir
|1
|0
|19.
|Youssouf Ndayishimiye
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|9.09% (4)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|Малатьяспор
|2.86% (1)
|8.57% (3)
|22.86% (8)
|5.71% (2)
|17.14% (6)
|42.86% (15)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Фенербахче
Фенербахче 2:2 Денизлиспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче Фенербахче 1:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Кыркларелиспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Бешикташ Истанбулспор 0:2 Фенербахче
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор
Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Кукес Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Ризеспор Кеджиоренгюджю 2:2 Малатьяспор Бешикташ 0:2 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Сивасспор Малатьяспор 3:1 Кеджиоренгюджю
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Малатьяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|28
|17
|8
|3
|54 - 26
|59
|2.
|Трабзонспор
|1:1
|29
|16
|10
|3
|65 - 32
|58
|3.
|Сивасспор
|28
|15
|8
|5
|50 - 31
|53
|4.
|Галатасарай
|28
|14
|9
|5
|47 - 25
|51
|5.
|Бешикташ
|29
|15
|5
|9
|49 - 35
|50
|6.
|Аланьяспор
|3:2
|29
|13
|8
|8
|49 - 31
|47
|7.
|Фенербахче
|29
|13
|7
|9
|51 - 39
|46
|8.
|Гёзтепе
|2:3
|29
|10
|7
|12
|35 - 38
|37
|9.
|Антальяспор
|28
|9
|9
|10
|34 - 45
|36
|10.
|Газишехир Газиантеп
|28
|8
|10
|10
|40 - 45
|34
|11.
|Касымпаша
|28
|9
|5
|14
|42 - 51
|32
|12.
|Генчлербирлиги
|28
|8
|7
|13
|35 - 47
|31
|13.
|Денизлиспор
|28
|8
|7
|13
|27 - 40
|31
|14.
|Ризеспор
|28
|8
|4
|16
|29 - 47
|28
|15.
|Малатьяспор
|29
|7
|7
|15
|43 - 46
|28
|16.
|Коньяспор
|29
|5
|12
|12
|24 - 40
|27
|17.
|Кайсериспор
|28
|6
|7
|15
|31 - 64
|25
|18.
|Анкарагюджю
|1:1
|29
|5
|10
|14
|26 - 49
|25