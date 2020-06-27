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Фенербахче
3:2
Конец матча

Стадион:
Малатьяспор
0'
7' Желтая карточка
Тёре Гёкхан
19' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
64' Желтая карточка
Акбаш Мустафа
65' Вторая желтая карточка
Тёре Гёкхан
1:0
70' Гол
Мурики Ведат
71' Желтая карточка
Фарноль Фабьен
77' Желтая карточка
Родригес Гарри II
80' Желтая карточка
Калдырым Хассан Али
1:1
81' Гол
Youssouf Ndayishimiye
1:2
89' Гол
Доналд Митчелл
2:2
90' Гол
Туфан Озан
3:2
90' Гол
Туфан Озан
90'+7
98
Байиндыр
Алтай
17
Дирар
Набиль
15
Азиз
Сердар
20
Густаво
Диас
3
Калдырым
Хассан
Али
7
Туфан
Озан
25
Жаилсон
Маркес
23
Тюрюдж
Дениз
8
Экичи
Мехмет
24
Родригес
Гарри
II
94
Мурики
Ведат
30
Фарноль
Фабьен
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
16
Хадебе
Тинейдж
91
Айтач
Сакыб
8
Murat
Yildirim
II
6
Ялчин
Робин
19
Аскуа
Африйе
7
Тёре
Гёкхан
9
Булут
Умут
45
Хафез
Карим
Фенербахче
4-2-3-1
Малатьяспор
4-3-3

Ход матча

7'
 
Тёре Гёкхан
19'
Тюрюдж Дениз
 
43'
 
Акбаш Мустафа
Хадебе Тинейдж
60'
 
Кьяртанссон Видар
Хафез Карим
60'
 
Youssouf Ndayishimiye
Murat Yildirim II
62'
Белёзоглу Эмре
Жаилсон Маркес
 
64'
 
Акбаш Мустафа
65'
 
Тёре Гёкхан
70'
Мурики Ведат
(Калдырым Хассан Али)
1:0
71'
 
Фарноль Фабьен
74'
 
Доналд Митчелл
Ялчин Робин
74'
 
Фофана Морике
Булут Умут
76'
Арслан Толгай-Али
Экичи Мехмет
 
77'
Родригес Гарри II
 
80'
Калдырым Хассан Али
 
81'
1:1
Youssouf Ndayishimiye
(Фофана Морике)
83'
Кадыоглу Ферди
Калдырым Хассан Али
 
89'
1:2
Доналд Митчелл
(Youssouf Ndayishimiye)
90'
Туфан Озан
(Мурики Ведат)
2:2
90'
Туфан Озан
(Кадыоглу Ферди)
3:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 11
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 30 Владение мячом, % 70

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мурики Ведат 15 (3) 0.44
2. Крузе Макс 7 (3) 0.21
3. Туфан Озан 5 0.15
4. Азиз Сердар 4 0.12
5. Родригес Гарри II 3 0.09
6. Густаво Диас 3 0.09
7. Чигерчи Толга 2 0.06
8. Кадыоглу Ферди 2 0.06
9. Дирар Набиль 2 0.06
10. Йоргенсен Матиас 2 0.06
11. Тюрюдж Дениз 2 0.06
12. Белёзоглу Эмре 1 (1) 0.03
13. Мозес Виктор 1 (1) 0.03
14. Зайц Миха 1 0.03
15. Жаилсон Маркес 1 0.03
16. Исла Маурисио 0 0
17. Экичи Мехмет 0 0
18. Калдырым Хассан Али 0 0
Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яхович Адис 11 (4) 0.32
2. Тьеви Бифума 6 0.18
3. Гильерме Маркес 5 0.15
4. Доналд Митчелл 5 0.15
5. Ялчин Робин 3 0.09
6. Кьяртанссон Видар 2 0.06
7. Тёре Гёкхан 1 (1) 0.03
8. Фофана Морике 1 0.03
9. Шебаке Иссам 1 0.03
10. Murat Yildirim II 1 0.03
11. Youssouf Ndayishimiye 1 0.03
12. Тозлу Эрен 1 0.03
13. Аскуа Африйе 0 0
14. Хафез Карим 0 0
15. Айтач Сакыб 0 0
16. Шалали Гилан 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Густаво Диас 7 2
2. Туфан Озан 5 2
3. Азиз Сердар 8 0
4. Исла Маурисио 4 1
5. Мурики Ведат 4 1
6. Родригес Гарри II 4 1
7. Белёзоглу Эмре 5 0
8. Дирар Набиль 5 0
9. Калдырым Хассан Али 5 0
10. Тюрюдж Дениз 3 1
11. Байиндыр Алтай 4 0
12. Арслан Толгай-Али 2 1
13. Чигерчи Толга 3 0
14. Йоргенсен Матиас 2 0
15. Жаилсон Маркес 2 0
16. Мозес Виктор 1 0
17. Потук Алпер 1 0
18. Кадыоглу Ферди 1 0
Малатьяспор
# Игрок      
1. Ялчин Робин 8 1
2. Акбаш Мустафа 4 2
3. Аскуа Африйе 6 0
4. Айтач Сакыб 5 0
5. Мина Артуро 5 0
6. Murat Yildirim II 5 0
7. Тёре Гёкхан 3 1
8. Доналд Митчелл 4 0
9. Шалали Гилан 4 0
10. Яхович Адис 2 1
11. Каш Эркан 3 0
12. Гильерме Маркес 3 0
13. Тозлу Эрен 1 1
14. Фарноль Фабьен 2 0
15. Тьеви Бифума 2 0
16. Фофана Морике 2 0
17. Йылдыз Ахмед 1 0
18. Ozer Ozdemir 1 0
19. Youssouf Ndayishimiye 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 13.64% (6) 20.45% (9) 18.18% (8) 9.09% (4) 18.18% (8) 20.45% (9)
 Малатьяспор 2.86% (1) 8.57% (3) 22.86% (8) 5.71% (2) 17.14% (6) 42.86% (15)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: + = -
Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Фенербахче
Фенербахче 2:2 Денизлиспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче Фенербахче 1:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Кыркларелиспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Бешикташ Истанбулспор 0:2 Фенербахче
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -
Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор
Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Кукес Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Ризеспор Кеджиоренгюджю 2:2 Малатьяспор Бешикташ 0:2 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Сивасспор Малатьяспор 3:1 Кеджиоренгюджю

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Малатьяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Малатьяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:2 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Малатьяспор 0:2 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 3:1 Малатьяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 28 17 8 3 54 - 26 59
2. Трабзонспор 1:1 29 16 10 3 65 - 32 58
3. Сивасспор 28 15 8 5 50 - 31 53
4. Галатасарай 28 14 9 5 47 - 25 51
5. Бешикташ 29 15 5 9 49 - 35 50
6. Аланьяспор 3:2 29 13 8 8 49 - 31 47
7. Фенербахче 29 13 7 9 51 - 39 46
8. Гёзтепе 2:3 29 10 7 12 35 - 38 37
9. Антальяспор 28 9 9 10 34 - 45 36
10. Газишехир Газиантеп 28 8 10 10 40 - 45 34
11. Касымпаша 28 9 5 14 42 - 51 32
12. Генчлербирлиги 28 8 7 13 35 - 47 31
13. Денизлиспор 28 8 7 13 27 - 40 31
14. Ризеспор 28 8 4 16 29 - 47 28
15. Малатьяспор 29 7 7 15 43 - 46 28
16. Коньяспор 29 5 12 12 24 - 40 27
17. Кайсериспор 28 6 7 15 31 - 64 25
18. Анкарагюджю 1:1 29 5 10 14 26 - 49 25
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 43'
    Хадебе Тинейдж уходит, Акбаш Мустафа вместо него
  • Желтая карточка
    19'
    Тюрюдж Дениз получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Тёре Гёкхан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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