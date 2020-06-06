Прогнозы на матч Арминия 1:1 Нюрнберг

1:0
14' ГолКлос Фабиан
37' Желтая карточкаБеренс Ханно
39' Желтая карточкаСуку Себио
41' Желтая карточкаХайзе Филип
1:1
43' ГолЭррас Патрик
47' Желтая карточкаБруннер Седрик
16
Кунце
Фабиан
29
Суку
Себио
25
Сорг
Оливер
18
Беренс
Ханно
29
Эррас
Патрик
19
Хайзе
Филип
17
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Суку СебиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Шюц ТомПолузащитник
- Нападающий
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Сорг ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Беренс ХанноПолузащитник
-
29 Эррас ПатрикПолузащитник
-
19 Хайзе ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
17 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фрай МикаэльНападающий
-
11 Зреляк АдамНападающий
-
Главный тренер: Келлер Йенс
Ход матча
14'
1:0
37'
39'
41'
43'
1:1
47'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
10 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|18 (4)
|0.58
|2.
|Фогльзаммер Андреас
|10 (2)
|0.32
|3.
|Эдмундссон Йохан
|5
|0.16
|4.
|Суку Себио
|4 (1)
|0.13
|5.
|Ябо Рейнольд
|4
|0.13
|6.
|Клаусс Джонатан
|3
|0.1
|7.
|Притль Мануэль
|3
|0.1
|8.
|Бруннер Седрик
|2
|0.06
|9.
|Нильссон Хоаким
|1
|0.03
|10.
|Шипплок Свен
|1
|0.03
|11.
|Хартель Марсель
|0
|0
|12.
|Хартерц Флориан
|0
|0
|13.
|Ортега Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хак Робин
|7
|0.23
|2.
|Гайс Йоханнес
|5 (2)
|0.16
|3.
|Беренс Ханно
|5
|0.16
|4.
|Доведан Никола
|4
|0.13
|5.
|Фрай Микаэль
|4
|0.13
|6.
|Сёренсен Асгер
|4
|0.13
|7.
|Марграйттер Георг
|2
|0.06
|8.
|Эррас Патрик
|2
|0.06
|9.
|Хандверкер Тим
|1
|0.03
|10.
|Исхак Микаэль
|1
|0.03
|11.
|Керк Себастьян
|1
|0.03
|12.
|Хайзе Филип
|0
|0
|13.
|Сорг Оливер
|0
|0
|14.
|Шлойзенер Фабиан
|0
|0
|15.
|Мюль Лукас
|0
|0
|16.
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Притль Мануэль
|10
|0
|2.
|Клос Фабиан
|5
|1
|3.
|Бруннер Седрик
|6
|0
|4.
|Ябо Рейнольд
|4
|0
|5.
|Эдмундссон Йохан
|3
|0
|6.
|Суку Себио
|3
|0
|7.
|Шипплок Свен
|2
|0
|8.
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0
|9.
|Хартерц Флориан
|2
|0
|10.
|Пипер Амос
|2
|0
|11.
|Нильссон Хоаким
|1
|0
|12.
|Зальгер Штефан
|1
|0
|13.
|Берендт Бриан
|1
|0
|14.
|Шюц Том
|1
|0
|15.
|Хартель Марсель
|1
|0
|16.
|Клаусс Джонатан
|1
|0
|17.
|Зойферт Нильс
|1
|0
|18.
|Кунце Фабиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сёренсен Асгер
|5
|2
|2.
|Фрай Микаэль
|6
|1
|3.
|Хак Робин
|6
|0
|4.
|Гайс Йоханнес
|5
|0
|5.
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|1
|6.
|Беренс Ханно
|4
|0
|7.
|Доведан Никола
|4
|0
|8.
|Эррас Патрик
|4
|0
|9.
|Йегер Лукас
|3
|0
|10.
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|11.
|Хандверкер Тим
|3
|0
|12.
|Хайзе Филип
|2
|0
|13.
|Сорг Оливер
|2
|0
|14.
|Валентини Энрико
|2
|0
|15.
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|16.
|Мюль Лукас
|2
|0
|17.
|Матения Кристиан
|0
|1
|18.
|Марграйттер Георг
|1
|0
|19.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|20.
|Лохкемпер Феликс
|1
|0
|21.
|Зреляк Адам
|1
|0
|22.
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|13.33% (6)
|15.56% (7)
|15.56% (7)
|17.78% (8)
|24.44% (11)
|13.33% (6)
|Нюрнберг
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|20% (7)
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +11 =7 -2Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия
Арминия 1:0 Веен Висбаден Арминия 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 2:4 Арминия Арминия 6:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия
Нюрнберг Последние 20 матчей: +5 =6 -9Нюрнберг 0:0 Бохум Ян 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг
Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 0:1 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Дармштадт Хайденхайм 2:2 Нюрнберг Оснабрюк 0:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:0 Зандхаузен Гамбург 4:1 Нюрнберг Нюрнберг 5:2 Бавария Нюрнберг 2:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:5 Арминия Бохум 3:1 Нюрнберг Кайзерслаутерн 2:2 Нюрнберг
Последние игры между собой
Арминия: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Нюрнберг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|29
|15
|12
|2
|54 - 27
|57
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|49 - 35
|51
|3.
|Гамбург
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|55 - 35
|49
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|38 - 29
|48
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|39 - 38
|43
|6.
|Ян
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|45 - 48
|39
|7.
|Бохум
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|47 - 46
|39
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|37 - 38
|39
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|41 - 40
|38
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|45 - 46
|38
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|39 - 42
|38
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|40 - 43
|36
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|35 - 39
|35
|14.
|Оснабрюк
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|39 - 42
|34
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|38 - 50
|33
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|37 - 48
|30
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|37 - 52
|28
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|28 - 45
|27
Прогнозы на матч Арминия 1:1 Нюрнберг
Исход игры
Арминия
78.1% (107)
Ничья
13.9% (19)
Нюрнберг
8% (11)
Тотал 2.5
Больше
46.27% (62)
Меньше
53.73% (72)
Обе команды забьют
Да
56.72% (76)
Нет
43.28% (58)
Популярный счёт
2:1 Арминия
29.9% (41)
1:0 Арминия
23.4% (32)
2:0 Арминия
15.3% (21)
1:1 Ничья
12.4% (17)
3:1 Арминия
5.8% (8)
1:2 Нюрнберг
5.1% (7)
3:0 Арминия
1.5% (2)
0:1 Нюрнберг
1.5% (2)
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