Прогнозы на матч Арминия 1:1 Нюрнберг

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Арминия
1:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
1:0
14' Гол
Клос Фабиан
37' Желтая карточка
Беренс Ханно
39' Желтая карточка
Суку Себио
41' Желтая карточка
Хайзе Филип
1:1
43' Гол
Эррас Патрик
47' Желтая карточка
Бруннер Седрик
90'+4
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Хоаким
8
Хартерц
Флориан
25
Клаусс
Джонатан
20
Зойферт
Нильс
16
Кунце
Фабиан
30
Хартель
Марсель
29
Суку
Себио
9
Клос
Фабиан
26
Матения
Кристиан
25
Сорг
Оливер
33
Марграйттер
Георг
3
Мавропанос
Константинос
6
Хандверкер
Тим
23
Шлойзенер
Фабиан
18
Беренс
Ханно
29
Эррас
Патрик
19
Хайзе
Филип
9
Исхак
Микаэль
17
Хак
Робин
Арминия
4-5-1
Нюрнберг
4-4-2

Ход матча

14'
Клос Фабиан
(Клаусс Джонатан)
1:0
37'
 
Беренс Ханно
39'
Суку Себио
 
41'
 
Хайзе Филип
43'
1:1
Эррас Патрик
(Хайзе Филип)
47'
Бруннер Седрик
 
62'
Фогльзаммер Андреас
Суку Себио
 
62'
Шипплок Свен
Зойферт Нильс
 
70'
 
Фрай Микаэль
Исхак Микаэль
70'
 
Валентини Энрико
Сорг Оливер
79'
Ябо Рейнольд
Клаусс Джонатан
 
90'
 
Доведан Никола
Хак Робин
90'
 
Зреляк Адам
Шлойзенер Фабиан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 10 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 18 (4) 0.58
2. Фогльзаммер Андреас 10 (2) 0.32
3. Эдмундссон Йохан 5 0.16
4. Суку Себио 4 (1) 0.13
5. Ябо Рейнольд 4 0.13
6. Клаусс Джонатан 3 0.1
7. Притль Мануэль 3 0.1
8. Бруннер Седрик 2 0.06
9. Нильссон Хоаким 1 0.03
10. Шипплок Свен 1 0.03
11. Хартель Марсель 0 0
12. Хартерц Флориан 0 0
13. Ортега Штефан 0 0
Нюрнберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хак Робин 7 0.23
2. Гайс Йоханнес 5 (2) 0.16
3. Беренс Ханно 5 0.16
4. Доведан Никола 4 0.13
5. Фрай Микаэль 4 0.13
6. Сёренсен Асгер 4 0.13
7. Марграйттер Георг 2 0.06
8. Эррас Патрик 2 0.06
9. Хандверкер Тим 1 0.03
10. Исхак Микаэль 1 0.03
11. Керк Себастьян 1 0.03
12. Хайзе Филип 0 0
13. Сорг Оливер 0 0
14. Шлойзенер Фабиан 0 0
15. Мюль Лукас 0 0
16. Нюрнбергер Фабиан 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Притль Мануэль 10 0
2. Клос Фабиан 5 1
3. Бруннер Седрик 6 0
4. Ябо Рейнольд 4 0
5. Эдмундссон Йохан 3 0
6. Суку Себио 3 0
7. Шипплок Свен 2 0
8. Фогльзаммер Андреас 2 0
9. Хартерц Флориан 2 0
10. Пипер Амос 2 0
11. Нильссон Хоаким 1 0
12. Зальгер Штефан 1 0
13. Берендт Бриан 1 0
14. Шюц Том 1 0
15. Хартель Марсель 1 0
16. Клаусс Джонатан 1 0
17. Зойферт Нильс 1 0
18. Кунце Фабиан 1 0
Нюрнберг
# Игрок      
1. Сёренсен Асгер 5 2
2. Фрай Микаэль 6 1
3. Хак Робин 6 0
4. Гайс Йоханнес 5 0
5. Нюрнбергер Фабиан 3 1
6. Беренс Ханно 4 0
7. Доведан Никола 4 0
8. Эррас Патрик 4 0
9. Йегер Лукас 3 0
10. Мавропанос Константинос 3 0
11. Хандверкер Тим 3 0
12. Хайзе Филип 2 0
13. Сорг Оливер 2 0
14. Валентини Энрико 2 0
15. Шлойзенер Фабиан 2 0
16. Мюль Лукас 2 0
17. Матения Кристиан 0 1
18. Марграйттер Георг 1 0
19. Исхак Микаэль 1 0
20. Лохкемпер Феликс 1 0
21. Зреляк Адам 1 0
22. Гнезда-Черин Адам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 13.33% (6) 15.56% (7) 15.56% (7) 17.78% (8) 24.44% (11) 13.33% (6)
 Нюрнберг 17.14% (6) 11.43% (4) 20% (7) 22.86% (8) 17.14% (6) 11.43% (4)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия
Арминия 1:0 Веен Висбаден Арминия 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 2:4 Арминия Арминия 6:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия
Нюрнберг Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Нюрнберг 0:0 Бохум Ян 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг
Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 0:1 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Дармштадт Хайденхайм 2:2 Нюрнберг Оснабрюк 0:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:0 Зандхаузен Гамбург 4:1 Нюрнберг Нюрнберг 5:2 Бавария Нюрнберг 2:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:5 Арминия Бохум 3:1 Нюрнберг Кайзерслаутерн 2:2 Нюрнберг

Последние игры между собой

Арминия: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Нюрнберг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Нюрнберг 1:5 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 1:2 Арминия Бундеслига 2 Нюрнберг 1:0 Арминия Бундеслига 2
Арминия 1:3 Нюрнберг Бундеслига 2 Арминия 0:4 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:5 Нюрнберг Кубок Нюрнберг 2:2 Арминия Бундеслига Арминия 3:1 Нюрнберг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 29 15 12 2 54 - 27 57
2. Штуттгарт Заявка 29 15 6 8 49 - 35 51
3. Гамбург Заявка 29 13 10 6 55 - 35 49
4. Хайденхайм Заявка 29 13 9 7 38 - 29 48
5. Дармштадт Заявка 30 10 13 7 39 - 38 43
6. Ян Заявка 30 10 9 11 45 - 48 39
7. Бохум Заявка 30 9 12 9 47 - 46 39
8. Зандхаузен Заявка 30 9 12 9 37 - 38 39
9. Гройтер Фюрт Заявка 29 10 8 11 41 - 40 38
10. Хольштайн Киль Заявка 29 10 8 11 45 - 46 38
11. Эрцгебирге Ауэ Заявка 29 10 8 11 39 - 42 38
12. Ганновер 96 Заявка 28 9 9 10 40 - 43 36
13. Санкт-Паули Заявка 30 8 11 11 35 - 39 35
14. Оснабрюк Заявка 29 8 10 11 39 - 42 34
15. Нюрнберг Заявка 30 7 12 11 38 - 50 33
16. Карлсруэ Заявка 29 6 12 11 37 - 48 30
17. Веен Висбаден Заявка 30 7 7 16 37 - 52 28
18. Динамо Дрезден Заявка 27 7 6 14 28 - 45 27
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Эррас Патрик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Хайзе Филип получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Суку Себио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Беренс Ханно получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Клос Фабиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 137
Арминия 78.1% (107)
X 13.9% (19)
Нюрнберг 8% (11)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Арминия 1:1 Нюрнберг

Исход игры
Арминия
78.1% (107)
Ничья
13.9% (19)
Нюрнберг
8% (11)
Тотал 2.5
Больше
46.27% (62)
Меньше
53.73% (72)
Обе команды забьют
Да
56.72% (76)
Нет
43.28% (58)
Популярный счёт
2:1 Арминия
29.9% (41)
1:0 Арминия
23.4% (32)
2:0 Арминия
15.3% (21)
1:1 Ничья
12.4% (17)
3:1 Арминия
5.8% (8)
1:2 Нюрнберг
5.1% (7)
3:0 Арминия
1.5% (2)
0:1 Нюрнберг
1.5% (2)
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