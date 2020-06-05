Прогнозы на матч Бохум 2:0 Санкт-Паули

Бохум
2:0
Конец матча
Санкт-Паули
14' Желтая карточкаОэстигор Лео
1:0
15' ПенальтиЦуль Роберт
36' Желтая карточкаОльссон Себастьян
55' Желтая карточкаТеше Роберт
69' Желтая карточкаОсей-Туту Джорди
2:0
73' ГолЛайч Максим
75' Желтая карточкаДьёкереш Виктор
77' Желтая карточкаЦуль Роберт
29
Лайч
Максим
23
Теше
Роберт
32
Цуль
Роберт
41
Фит
Кристиан
12
Мияичи
Рио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Вайландт ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Фит КристианПолузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Пенни МэттьюЗащитник
-
37 Беккер ФиннПолузащитник
-
36 Кордес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Верман ХенкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луукай Йош
Ход матча
14'
15'
1:0
55'
69'
73'
2:0
75'
77'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ганвула Сильвер
|13 (3)
|0.42
|2.
|Блум Данни
|9 (4)
|0.29
|3.
|Цоллер Симон
|6
|0.19
|4.
|Осей-Туту Джорди
|4
|0.13
|5.
|Лосилья Антони
|4
|0.13
|6.
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.06
|7.
|Цуль Роберт
|1 (1)
|0.03
|8.
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Янельт Витали
|1
|0.03
|10.
|Данило Соарес
|1
|0.03
|11.
|Декарли Сауло
|1
|0.03
|12.
|Лоренц Симон
|1
|0.03
|13.
|Лайч Максим
|1
|0.03
|14.
|Бапо Ульрих
|1
|0.03
|15.
|Пантович Милош
|0
|0
|16.
|Майер Себастьян
|0
|0
|17.
|Теше Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диамантакос Димитрис
|9 (2)
|0.29
|2.
|Верман Хенк
|8
|0.26
|3.
|Дьёкереш Виктор
|7
|0.23
|4.
|Собота Вальдемар
|3
|0.1
|5.
|Конте Кристиан
|2
|0.06
|6.
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.03
|7.
|Мияичи Рио
|1
|0.03
|8.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.03
|9.
|Пенни Мэттью
|1
|0.03
|10.
|Беккер Финн
|1
|0.03
|11.
|Кнолль Марвин
|0
|0
|12.
|Тащи Борис
|0
|0
|13.
|Ланкфорд Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лосилья Антони
|8
|0
|2.
|Данило Соарес
|8
|0
|3.
|Ганвула Сильвер
|7
|0
|4.
|Гамбоа Кристиан
|5
|0
|5.
|Теше Роберт
|4
|0
|6.
|Лайч Максим
|4
|0
|7.
|Риман Мануэль
|2
|1
|8.
|Декарли Сауло
|3
|0
|9.
|Майер Себастьян
|3
|0
|10.
|Блум Данни
|3
|0
|11.
|Цоллер Симон
|3
|0
|12.
|Пантович Милош
|3
|0
|13.
|Янельт Витали
|3
|0
|14.
|Осей-Туту Джорди
|3
|0
|15.
|Бапо Ульрих
|1
|1
|16.
|Вайландт Том
|2
|0
|17.
|Лоренц Симон
|2
|0
|18.
|Лабропулос Василис
|2
|0
|19.
|Фабиан Патрик
|1
|0
|20.
|Ли Чхон-Ен
|1
|0
|21.
|Цуль Роберт
|1
|0
|22.
|Челоцци Стефано
|1
|0
|23.
|Айсфельд Томас
|1
|0
|24.
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|25.
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Себастьян
|7
|0
|2.
|Оэстигор Лео
|6
|0
|3.
|Флюм Йоханнес
|4
|0
|4.
|Собота Вальдемар
|4
|0
|5.
|Мияичи Рио
|4
|0
|6.
|Цирайс Филипп
|2
|1
|7.
|Пенни Мэттью
|2
|1
|8.
|Диарра Юба
|2
|1
|9.
|Бубалла Даниэль
|3
|0
|10.
|Бенателли Рико
|2
|0
|11.
|Диамантакос Димитрис
|2
|0
|12.
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|13.
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|14.
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|15.
|Карстенс Флориан
|2
|0
|16.
|Калла Ян-Филипп
|1
|0
|17.
|Тащи Борис
|1
|0
|18.
|Верман Хенк
|1
|0
|19.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|20.
|Хоффман Никлас
|1
|0
|21.
|Кордес Луис
|1
|0
|22.
|Беккер Финн
|1
|0
|23.
|Куюджу Мерт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бохум
|27.27% (12)
|6.82% (3)
|18.18% (8)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
|13.64% (6)
|Санкт-Паули
|12.12% (4)
|36.36% (12)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|6.06% (2)
|9.09% (3)
Предыдущие игры
Бохум Последние 20 матчей: +7 =6 -7Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм
Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 4:4 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Бохум Бохум 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:1 Бохум Бохум 1:3 Гамбург Арминия 2:0 Бохум Бохум 2:3 Ян Бохум 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бохум 1:1 Оснабрюк Санкт-Паули 1:1 Бохум Бохум 3:1 Нюрнберг Бохум 1:2 Бавария Хольштайн Киль 2:1 Бохум
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =7 -7Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг
Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ
Последние игры между собой
Бохум: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 8
Санкт-Паули: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 2
Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|53 - 26
|56
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|49 - 35
|51
|3.
|Гамбург
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|55 - 35
|49
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|38 - 29
|48
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|39 - 35
|43
|6.
|Бохум
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|47 - 46
|39
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|37 - 38
|39
|8.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|41 - 40
|38
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|45 - 46
|38
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|39 - 42
|38
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|40 - 43
|36
|12.
|Ян
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|42 - 48
|36
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|35 - 39
|35
|14.
|Оснабрюк
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|39 - 42
|34
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|37 - 49
|32
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|37 - 48
|30
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|35 - 49
|28
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|25 - 43
|24
Прогнозы на матч Бохум 2:0 Санкт-Паули
Исход игры
Бохум
72.4% (97)
Ничья
22.4% (30)
Санкт-Паули
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.2% (71)
Меньше
45.8% (60)
Обе команды забьют
Да
72.52% (95)
Нет
27.48% (36)
Популярный счёт
2:1 Бохум
42.5% (57)
1:1 Ничья
18.7% (25)
1:0 Бохум
16.4% (22)
2:0 Бохум
9.7% (13)
1:2 Санкт-Паули
4.5% (6)
3:1 Бохум
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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