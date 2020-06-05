Прогнозы на матч Бохум 2:0 Санкт-Паули

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  3. Германия
Бохум
2:0
Конец матча
Санкт-Паули
0'
14' Желтая карточка
Оэстигор Лео
1:0
15' Пенальти
Цуль Роберт
36' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
55' Желтая карточка
Теше Роберт
69' Желтая карточка
Осей-Туту Джорди
2:0
73' Гол
Лайч Максим
75' Желтая карточка
Дьёкереш Виктор
77' Желтая карточка
Цуль Роберт
90'+4
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
6
Осей-Туту
Джорди
32
Цуль
Роберт
27
Пантович
Милош
18
Винтцаймер
Мануэль
30
Химмельман
Робин
43
Ольссон
Себастьян
3
Оэстигор
Лео
19
Цандер
Лука-Милан
42
Зенгер
Марвин
23
Флюм
Йоханнес
41
Фит
Кристиан
12
Мияичи
Рио
28
Собота
Вальдемар
9
Дьёкереш
Виктор
18
Диамантакос
Димитрис
Бохум
4-2-3-1
Санкт-Паули
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Оэстигор Лео
15'
Цуль Роберт
1:0
36'
 
Ольссон Себастьян
55'
Теше Роберт
 
59'
 
Бенателли Рико
Флюм Йоханнес
59'
 
Беккер Финн
Фит Кристиан
66'
Айсфельд Томас
Теше Роберт
 
66'
Ганвула Сильвер
Винтцаймер Мануэль
 
66'
 
Францке Максимилиан
Собота Вальдемар
69'
Осей-Туту Джорди
 
73'
Лайч Максим
(Цуль Роберт)
2:0
73'
 
Авевор Кристофер
Зенгер Марвин
74'
 
Верман Хенк
Мияичи Рио
75'
 
Дьёкереш Виктор
77'
Цуль Роберт
 
90'
Белла-Котчап Армель
Гамбоа Кристиан
 
90'
Фабиан Патрик
Осей-Туту Джорди
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ганвула Сильвер 13 (3) 0.42
2. Блум Данни 9 (4) 0.29
3. Цоллер Симон 6 0.19
4. Осей-Туту Джорди 4 0.13
5. Лосилья Антони 4 0.13
6. Винтцаймер Мануэль 2 0.06
7. Цуль Роберт 1 (1) 0.03
8. Гамбоа Кристиан 1 0.03
9. Янельт Витали 1 0.03
10. Данило Соарес 1 0.03
11. Декарли Сауло 1 0.03
12. Лоренц Симон 1 0.03
13. Лайч Максим 1 0.03
14. Бапо Ульрих 1 0.03
15. Пантович Милош 0 0
16. Майер Себастьян 0 0
17. Теше Роберт 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диамантакос Димитрис 9 (2) 0.29
2. Верман Хенк 8 0.26
3. Дьёкереш Виктор 7 0.23
4. Собота Вальдемар 3 0.1
5. Конте Кристиан 2 0.06
6. Дели Матс Мёллер 1 0.03
7. Мияичи Рио 1 0.03
8. Лоуренс Джеймс 1 0.03
9. Пенни Мэттью 1 0.03
10. Беккер Финн 1 0.03
11. Кнолль Марвин 0 0
12. Тащи Борис 0 0
13. Ланкфорд Кевин 0 0

Карточки

Бохум
# Игрок      
1. Лосилья Антони 8 0
2. Данило Соарес 8 0
3. Ганвула Сильвер 7 0
4. Гамбоа Кристиан 5 0
5. Теше Роберт 4 0
6. Лайч Максим 4 0
7. Риман Мануэль 2 1
8. Декарли Сауло 3 0
9. Майер Себастьян 3 0
10. Блум Данни 3 0
11. Цоллер Симон 3 0
12. Пантович Милош 3 0
13. Янельт Витали 3 0
14. Осей-Туту Джорди 3 0
15. Бапо Ульрих 1 1
16. Вайландт Том 2 0
17. Лоренц Симон 2 0
18. Лабропулос Василис 2 0
19. Фабиан Патрик 1 0
20. Ли Чхон-Ен 1 0
21. Цуль Роберт 1 0
22. Челоцци Стефано 1 0
23. Айсфельд Томас 1 0
24. Винтцаймер Мануэль 1 0
25. Белла-Котчап Армель 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Ольссон Себастьян 7 0
2. Оэстигор Лео 6 0
3. Флюм Йоханнес 4 0
4. Собота Вальдемар 4 0
5. Мияичи Рио 4 0
6. Цирайс Филипп 2 1
7. Пенни Мэттью 2 1
8. Диарра Юба 2 1
9. Бубалла Даниэль 3 0
10. Бенателли Рико 2 0
11. Диамантакос Димитрис 2 0
12. Цандер Лука-Милан 2 0
13. Дели Матс Мёллер 2 0
14. Дьёкереш Виктор 2 0
15. Карстенс Флориан 2 0
16. Калла Ян-Филипп 1 0
17. Тащи Борис 1 0
18. Верман Хенк 1 0
19. Лоуренс Джеймс 1 0
20. Хоффман Никлас 1 0
21. Кордес Луис 1 0
22. Беккер Финн 1 0
23. Куюджу Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бохум 27.27% (12) 6.82% (3) 18.18% (8) 11.36% (5) 22.73% (10) 13.64% (6)
 Санкт-Паули 12.12% (4) 36.36% (12) 12.12% (4) 24.24% (8) 6.06% (2) 9.09% (3)

Предыдущие игры

Бохум Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм
Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 4:4 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Бохум Бохум 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:1 Бохум Бохум 1:3 Гамбург Арминия 2:0 Бохум Бохум 2:3 Ян Бохум 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бохум 1:1 Оснабрюк Санкт-Паули 1:1 Бохум Бохум 3:1 Нюрнберг Бохум 1:2 Бавария Хольштайн Киль 2:1 Бохум
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг
Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ

Последние игры между собой

Бохум: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 8
Санкт-Паули: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 2
Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Товарищеские матчи
Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 28 15 11 2 53 - 26 56
2. Штуттгарт Заявка 29 15 6 8 49 - 35 51
3. Гамбург Заявка 29 13 10 6 55 - 35 49
4. Хайденхайм Заявка 29 13 9 7 38 - 29 48
5. Дармштадт Заявка 29 10 13 6 39 - 35 43
6. Бохум Заявка 30 9 12 9 47 - 46 39
7. Зандхаузен Заявка 30 9 12 9 37 - 38 39
8. Гройтер Фюрт Заявка 29 10 8 11 41 - 40 38
9. Хольштайн Киль Заявка 29 10 8 11 45 - 46 38
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 29 10 8 11 39 - 42 38
11. Ганновер 96 Заявка 28 9 9 10 40 - 43 36
12. Ян Заявка 29 9 9 11 42 - 48 36
13. Санкт-Паули Заявка 30 8 11 11 35 - 39 35
14. Оснабрюк Заявка 29 8 10 11 39 - 42 34
15. Нюрнберг Заявка 29 7 11 11 37 - 49 32
16. Карлсруэ Заявка 29 6 12 11 37 - 48 30
17. Веен Висбаден Заявка 29 7 7 15 35 - 49 28
18. Динамо Дрезден Заявка 26 6 6 14 25 - 43 24
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 134
Бохум 72.4% (97)
X 22.4% (30)
Санкт-Паули 5.2% (7)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Бохум 2:0 Санкт-Паули

Исход игры
Бохум
72.4% (97)
Ничья
22.4% (30)
Санкт-Паули
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.2% (71)
Меньше
45.8% (60)
Обе команды забьют
Да
72.52% (95)
Нет
27.48% (36)
Популярный счёт
2:1 Бохум
42.5% (57)
1:1 Ничья
18.7% (25)
1:0 Бохум
16.4% (22)
2:0 Бохум
9.7% (13)
1:2 Санкт-Паули
4.5% (6)
3:1 Бохум
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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