Прогнозы на матч Веен Висбаден 2:3 Динамо Дрезден

Веен Висбаден
2:3
Конец матча
Динамо Дрезден
0:1
9' Гол в свои воротаФранке Доминик
16' Желтая карточкаШмидт Патрик II
1:1
24' ГолКиере Даниэль-Кофи
2:1
25' ГолКун Моритц
37' Желтая карточкаШаффлер Мануэль
2:2
44' ГолШмидт Патрик II
70' Желтая карточкаШато Патерсон
2:3
89' ГолМакиенок Симон
90' Желтая карточкаТерраццино Марко
90' Вторая желтая карточкаШмидт Патрик II
16
Дамс
Никлас
20
Кун
Моритц
39
Элерс
Кевин
15
Лёв
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Дамс НикласЗащитник
- Защитник
-
20 Кун МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Гюл ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Аяни МарвинПолузащитник
-
24 Лорх ЕремиасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Элерс КевинЗащитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Кульке МаксПолузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Мюллер ЯнникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
Ход матча
9'
0:1
16'
24'
25'
2:1
37'
44'
2:2
70'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
15 Удары в створ 5
-
9 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шаффлер Мануэль
|18 (2)
|0.58
|2.
|Киере Даниэль-Кофи
|6
|0.19
|3.
|Диттген Макс
|3
|0.1
|4.
|Айгнер Штефан
|2
|0.06
|5.
|Титц Филлип
|2 (1)
|0.06
|6.
|Кнёлль Тёрлес
|2
|0.06
|7.
|Кун Моритц
|1
|0.03
|8.
|Рёкер Бенедикт
|1
|0.03
|9.
|Дамс Никлас
|1
|0.03
|10.
|Шато Патерсон
|1
|0.03
|11.
|Мокенхаупт Саша
|0
|0
|12.
|Мровца Себастьян
|0
|0
|13.
|Шведе Тобиас
|0
|0
|14.
|Франке Доминик
|0
|0
|15.
|Аяни Марвин
|0
|0
|16.
|Нимайер Михел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коне Мусса II
|6 (1)
|0.2
|2.
|Шмидт Патрик II
|5
|0.17
|3.
|Еремеефф Александер
|4
|0.13
|4.
|Николау Яннис
|3
|0.1
|5.
|Баллас Флориан
|2
|0.07
|6.
|Макиенок Симон
|2
|0.07
|7.
|Хорват Саша
|1
|0.03
|8.
|Эберт Патрик
|1
|0.03
|9.
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0.03
|10.
|Терраццино Марко
|1
|0.03
|11.
|Кройцер Никлас
|1
|0.03
|12.
|Лёв Крис
|0
|0
|13.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|14.
|Атик Бариш
|0
|0
|15.
|Штор Лука
|0
|0
|16.
|Вальквист Линус
|0
|0
|17.
|Доньё Годсвей
|0
|0
|18.
|Тафернер Маттойс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мровца Себастьян
|8
|1
|2.
|Шаффлер Мануэль
|9
|0
|3.
|Айгнер Штефан
|5
|1
|4.
|Рёкер Бенедикт
|5
|1
|5.
|Киере Даниэль-Кофи
|4
|1
|6.
|Диттген Макс
|5
|0
|7.
|Мокенхаупт Саша
|5
|0
|8.
|Шведе Тобиас
|3
|1
|9.
|Кун Моритц
|3
|0
|10.
|Дамс Никлас
|3
|0
|11.
|Аяни Марвин
|3
|0
|12.
|Шато Патерсон
|3
|0
|13.
|Лорх Еремиас
|3
|0
|14.
|Схипноски Никлас
|3
|0
|15.
|Титш-Риверо Марсель
|2
|0
|16.
|Титц Филлип
|2
|0
|17.
|Швадорф Юлес
|1
|0
|18.
|Франке Доминик
|1
|0
|19.
|Нимайер Михел
|1
|0
|20.
|Кнёлль Тёрлес
|1
|0
|21.
|Медич Яков
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эберт Патрик
|10
|0
|2.
|Клингенбург Рене
|6
|0
|3.
|Мюллер Янник
|6
|0
|4.
|Бурнич Дженис
|6
|0
|5.
|Николау Яннис
|3
|1
|6.
|Баллас Флориан
|4
|0
|7.
|Атик Бариш
|4
|0
|8.
|Кройцер Никлас
|2
|1
|9.
|Шмидт Патрик II
|2
|1
|10.
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|11.
|Петрак Ондржей
|2
|0
|12.
|Хартманн Марко
|2
|0
|13.
|Вальквист Линус
|2
|0
|14.
|Макиенок Симон
|0
|1
|15.
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|16.
|Терраццино Марко
|1
|0
|17.
|Хорват Саша
|1
|0
|18.
|Доньё Годсвей
|1
|0
|19.
|Еремеефф Александер
|1
|0
|20.
|Лёв Крис
|1
|0
|21.
|Коне Мусса II
|1
|0
|22.
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|23.
|Элерс Кевин
|1
|0
|24.
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Веен Висбаден
|31.25% (10)
|25% (8)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|6.25% (2)
|Динамо Дрезден
|7.69% (2)
|3.85% (1)
|23.08% (6)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +5 =5 -10Гамбург 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт
Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Арминия 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +4 =4 -12Динамо Дрезден 0:2 Штуттгарт Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ Ян 1:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:2 Бохум
Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Карлсруэ Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден Нюрнберг 2:0 Динамо Дрезден Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден Герта 3:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:1 Арминия Гройтер Фюрт 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден
Последние игры между собой
Веен Висбаден: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Динамо Дрезден: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|29
|15
|12
|2
|54 - 27
|57
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|49 - 35
|51
|3.
|Гамбург
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|55 - 35
|49
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|38 - 29
|48
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|39 - 38
|43
|6.
|Ян
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|45 - 48
|39
|7.
|Бохум
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|47 - 46
|39
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|37 - 38
|39
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|41 - 40
|38
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|45 - 46
|38
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|39 - 42
|38
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|40 - 43
|36
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|35 - 39
|35
|14.
|Оснабрюк
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|39 - 42
|34
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|38 - 50
|33
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|37 - 48
|30
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|37 - 52
|28
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|28 - 45
|27
Прогнозы на матч Веен Висбаден 2:3 Динамо Дрезден
Исход игры
Веен Висбаден
56.6% (77)
Ничья
24.3% (33)
Динамо Дрезден
19.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
50.38% (67)
Меньше
49.62% (66)
Обе команды забьют
Да
69.17% (92)
Нет
30.83% (41)
Популярный счёт
2:1 Веен Висбаден
27.9% (38)
1:0 Веен Висбаден
19.9% (27)
1:1 Ничья
18.4% (25)
1:2 Динамо Дрезден
12.5% (17)
0:1 Динамо Дрезден
4.4% (6)
2:2 Ничья
4.4% (6)
2:0 Веен Висбаден
2.9% (4)
3:1 Веен Висбаден
2.2% (3)
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