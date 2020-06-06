Прогнозы на матч Веен Висбаден 2:3 Динамо Дрезден

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Веен Висбаден
2:3
Конец матча
Динамо Дрезден
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Франке Доминик
16' Желтая карточка
Шмидт Патрик II
1:1
24' Гол
Киере Даниэль-Кофи
2:1
25' Гол
Кун Моритц
37' Желтая карточка
Шаффлер Мануэль
2:2
44' Гол
Шмидт Патрик II
70' Желтая карточка
Шато Патерсон
2:3
89' Гол
Макиенок Симон
90' Желтая карточка
Терраццино Марко
90' Вторая желтая карточка
Шмидт Патрик II
90'+6
34
Линднер
Хайнц
4
Мокенхаупт
Саша
16
Дамс
Никлас
6
Шведе
Тобиас
20
Кун
Моритц
15
Шато
Патерсон
2
Франке
Доминик
32
Айгнер
Штефан
26
Титш-Риверо
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Шаффлер
Мануэль
1
Бролль
Кевин
2
Вальквист
Линус
23
Баллас
Флориан
39
Элерс
Кевин
15
Лёв
Крис
14
Петрак
Ондржей
4
Николау
Яннис
9
Шмидт
Патрик
II
17
Клингенбург
Рене
25
Доньё
Годсвей
13
Макиенок
Симон
Веен Висбаден
3-3-3-1
Динамо Дрезден
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Франке Доминик
16'
 
Шмидт Патрик II
24'
Киере Даниэль-Кофи
(Шаффлер Мануэль)
1:1
25'
Кун Моритц
2:1
37'
Шаффлер Мануэль
 
44'
2:2
Шмидт Патрик II
(Лёв Крис)
64'
 
Мюллер Янник
Клингенбург Рене
68'
Диттген Макс
Титш-Риверо Марсель
 
70'
Шато Патерсон
 
71'
 
Терраццино Марко
Доньё Годсвей
85'
Аяни Марвин
Айгнер Штефан
 
89'
2:3
Макиенок Симон
(Шмидт Патрик II)
89'
Кнёлль Тёрлес
Франке Доминик
 
89'
Титц Филлип
Кун Моритц
 
90'
 
Терраццино Марко
90'
 
Шмидт Патрик II

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 15 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шаффлер Мануэль 18 (2) 0.58
2. Киере Даниэль-Кофи 6 0.19
3. Диттген Макс 3 0.1
4. Айгнер Штефан 2 0.06
5. Титц Филлип 2 (1) 0.06
6. Кнёлль Тёрлес 2 0.06
7. Кун Моритц 1 0.03
8. Рёкер Бенедикт 1 0.03
9. Дамс Никлас 1 0.03
10. Шато Патерсон 1 0.03
11. Мокенхаупт Саша 0 0
12. Мровца Себастьян 0 0
13. Шведе Тобиас 0 0
14. Франке Доминик 0 0
15. Аяни Марвин 0 0
16. Нимайер Михел 0 0
Динамо Дрезден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коне Мусса II 6 (1) 0.2
2. Шмидт Патрик II 5 0.17
3. Еремеефф Александер 4 0.13
4. Николау Яннис 3 0.1
5. Баллас Флориан 2 0.07
6. Макиенок Симон 2 0.07
7. Хорват Саша 1 0.03
8. Эберт Патрик 1 0.03
9. Гушбауэр Йозеф 1 0.03
10. Терраццино Марко 1 0.03
11. Кройцер Никлас 1 0.03
12. Лёв Крис 0 0
13. Хамалайнен Брайан 0 0
14. Атик Бариш 0 0
15. Штор Лука 0 0
16. Вальквист Линус 0 0
17. Доньё Годсвей 0 0
18. Тафернер Маттойс 0 0

Карточки

Веен Висбаден
# Игрок      
1. Мровца Себастьян 8 1
2. Шаффлер Мануэль 9 0
3. Айгнер Штефан 5 1
4. Рёкер Бенедикт 5 1
5. Киере Даниэль-Кофи 4 1
6. Диттген Макс 5 0
7. Мокенхаупт Саша 5 0
8. Шведе Тобиас 3 1
9. Кун Моритц 3 0
10. Дамс Никлас 3 0
11. Аяни Марвин 3 0
12. Шато Патерсон 3 0
13. Лорх Еремиас 3 0
14. Схипноски Никлас 3 0
15. Титш-Риверо Марсель 2 0
16. Титц Филлип 2 0
17. Швадорф Юлес 1 0
18. Франке Доминик 1 0
19. Нимайер Михел 1 0
20. Кнёлль Тёрлес 1 0
21. Медич Яков 1 0
Динамо Дрезден
# Игрок      
1. Эберт Патрик 10 0
2. Клингенбург Рене 6 0
3. Мюллер Янник 6 0
4. Бурнич Дженис 6 0
5. Николау Яннис 3 1
6. Баллас Флориан 4 0
7. Атик Бариш 4 0
8. Кройцер Никлас 2 1
9. Шмидт Патрик II 2 1
10. Хамалайнен Брайан 2 0
11. Петрак Ондржей 2 0
12. Хартманн Марко 2 0
13. Вальквист Линус 2 0
14. Макиенок Симон 0 1
15. Гушбауэр Йозеф 1 0
16. Терраццино Марко 1 0
17. Хорват Саша 1 0
18. Доньё Годсвей 1 0
19. Еремеефф Александер 1 0
20. Лёв Крис 1 0
21. Коне Мусса II 1 0
22. Тафернер Маттойс 1 0
23. Элерс Кевин 1 0
24. Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Веен Висбаден 31.25% (10) 25% (8) 12.5% (4) 18.75% (6) 6.25% (2) 6.25% (2)
 Динамо Дрезден 7.69% (2) 3.85% (1) 23.08% (6) 26.92% (7) 15.38% (4) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Веен Висбаден Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Гамбург 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт
Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Арминия 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Динамо Дрезден 0:2 Штуттгарт Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ Ян 1:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:2 Бохум
Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Карлсруэ Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден Нюрнберг 2:0 Динамо Дрезден Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден Герта 3:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:1 Арминия Гройтер Фюрт 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден

Последние игры между собой

Веен Висбаден: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Динамо Дрезден: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 4:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 2:2 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 0:1 Веен Висбаден Бундеслига 3
Веен Висбаден 0:2 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 2:2 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 3:1 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 0:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 29 15 12 2 54 - 27 57
2. Штуттгарт Заявка 29 15 6 8 49 - 35 51
3. Гамбург Заявка 29 13 10 6 55 - 35 49
4. Хайденхайм Заявка 29 13 9 7 38 - 29 48
5. Дармштадт Заявка 30 10 13 7 39 - 38 43
6. Ян Заявка 30 10 9 11 45 - 48 39
7. Бохум Заявка 30 9 12 9 47 - 46 39
8. Зандхаузен Заявка 30 9 12 9 37 - 38 39
9. Гройтер Фюрт Заявка 29 10 8 11 41 - 40 38
10. Хольштайн Киль Заявка 29 10 8 11 45 - 46 38
11. Эрцгебирге Ауэ Заявка 29 10 8 11 39 - 42 38
12. Ганновер 96 Заявка 28 9 9 10 40 - 43 36
13. Санкт-Паули Заявка 30 8 11 11 35 - 39 35
14. Оснабрюк Заявка 29 8 10 11 39 - 42 34
15. Нюрнберг Заявка 30 7 12 11 38 - 50 33
16. Карлсруэ Заявка 29 6 12 11 37 - 48 30
17. Веен Висбаден Заявка 30 7 7 16 37 - 52 28
18. Динамо Дрезден Заявка 27 7 6 14 28 - 45 27
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 136
Веен Висбаден 56.6% (77)
X 24.3% (33)
Динамо Дрезден 19.1% (26)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Веен Висбаден 2:3 Динамо Дрезден

Исход игры
Веен Висбаден
56.6% (77)
Ничья
24.3% (33)
Динамо Дрезден
19.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
50.38% (67)
Меньше
49.62% (66)
Обе команды забьют
Да
69.17% (92)
Нет
30.83% (41)
Популярный счёт
2:1 Веен Висбаден
27.9% (38)
1:0 Веен Висбаден
19.9% (27)
1:1 Ничья
18.4% (25)
1:2 Динамо Дрезден
12.5% (17)
0:1 Динамо Дрезден
4.4% (6)
2:2 Ничья
4.4% (6)
2:0 Веен Висбаден
2.9% (4)
3:1 Веен Висбаден
2.2% (3)
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