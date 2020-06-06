В этом матче может случиться сенсация, но при этом «Байер» в последних турах действительно смотрится... Ещё
Евро-футбол.ру #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хавец Кай
|11 (1)
|0.34
|2.
|Фолланд Кевин
|9
|0.28
|3.
|Аларио Лукас
|6 (1)
|0.19
|4.
|Бэйли Леон
|5
|0.16
|5.
|Беллараби Карим
|4
|0.13
|6.
|Диаби Мусса
|4
|0.13
|7.
|Паулиньо Пауло II
|3
|0.09
|8.
|Бендер Ларс
|2
|0.06
|9.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.06
|10.
|Демирбай Керем
|1
|0.03
|11.
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|12.
|Амири Надим
|1
|0.03
|13.
|Бендер Свен
|1
|0.03
|14.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.03
|15.
|Венделл Боргес
|0
|0
|16.
|Та Джонатан
|0
|0
|17.
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|29 (4)
|0.91
|2.
|Гнабри Серж
|11
|0.34
|3.
|Коутиньо Филиппе
|8 (1)
|0.25
|4.
|Мюллер Томас
|7
|0.22
|5.
|Павар Бенджамин
|5
|0.16
|6.
|Горетцка Леон
|4
|0.13
|7.
|Альфонсо Дэвис
|3
|0.09
|8.
|Перишич Иван
|3
|0.09
|9.
|Тьяго Алькантара
|3
|0.09
|10.
|Зиркзее Джошуа
|3
|0.09
|11.
|Киммих Йозуа
|2
|0.06
|12.
|Коман Кингсли
|2
|0.06
|13.
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|14.
|Алаба Давид
|1
|0.03
|15.
|Боатенг Жером
|0
|0
|16.
|Зюле Никлас
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Венделл Боргес
|5
|1
|2.
|Та Джонатан
|4
|1
|3.
|Драгович Александр
|3
|1
|4.
|Демирбай Керем
|3
|1
|5.
|Аларио Лукас
|4
|0
|6.
|Бэйли Леон
|0
|2
|7.
|Бендер Ларс
|3
|0
|8.
|Бендер Свен
|3
|0
|9.
|Баумгартлингер Юлиан
|3
|0
|10.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|11.
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|12.
|Хавец Кай
|3
|0
|13.
|Диаби Мусса
|3
|0
|14.
|Амири Надим
|2
|0
|15.
|Арангис Чарлес
|1
|0
|16.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|17.
|Беллараби Карим
|1
|0
|18.
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|19.
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|20.
|Паулиньо Пауло II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Алькантара
|7
|0
|2.
|Боатенг Жером
|5
|1
|3.
|Киммих Йозуа
|6
|0
|4.
|Мартинес Хави
|4
|1
|5.
|Павар Бенджамин
|5
|0
|6.
|Мюллер Томас
|4
|0
|7.
|Левандовски Роберт
|4
|0
|8.
|Эрнандес Люка
|3
|0
|9.
|Горетцка Леон
|2
|0
|10.
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|11.
|Перишич Иван
|1
|0
|12.
|Ульрайх Свен
|1
|0
|13.
|Зюле Никлас
|1
|0
|14.
|Коман Кингсли
|1
|0
|15.
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|18.75% (9)
|20.83% (10)
|16.67% (8)
|12.5% (6)
|8.33% (4)
|22.92% (11)
|Бавария
|18.99% (15)
|11.39% (9)
|16.46% (13)
|20.25% (16)
|17.72% (14)
|15.19% (12)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|86 - 28
|67
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|80 - 35
|60
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|57 - 35
|56
|4.
|Байер Л
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 36
|56
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|15
|10
|3
|70 - 29
|55
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|40 - 48
|42
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|41 - 36
|42
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|38 - 41
|38
|9.
|Герта
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|43 - 50
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|34 - 46
|37
|11.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|44 - 52
|34
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|46 - 53
|32
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|34 - 52
|31
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|40 - 56
|31
|15.
|Майнц
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|37 - 62
|28
|16.
|Фортуна
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 58
|27
|17.
|Вердер
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|30 - 59
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|32 - 61
|19