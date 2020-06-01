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Байер Л
 
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Стадион:
Бавария

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хавец Кай 11 (1) 0.34
2. Фолланд Кевин 9 0.28
3. Аларио Лукас 6 (1) 0.19
4. Бэйли Леон 5 0.16
5. Беллараби Карим 4 0.13
6. Диаби Мусса 4 0.13
7. Паулиньо Пауло II 3 0.09
8. Бендер Ларс 2 0.06
9. Баумгартлингер Юлиан 2 0.06
10. Демирбай Керем 1 0.03
11. Арангис Чарлес 1 0.03
12. Амири Надим 1 0.03
13. Бендер Свен 1 0.03
14. Вайзер Митчелл 1 0.03
15. Венделл Боргес 0 0
16. Та Джонатан 0 0
17. Синкгравен Дэйли 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 29 (4) 0.91
2. Гнабри Серж 11 0.34
3. Коутиньо Филиппе 8 (1) 0.25
4. Мюллер Томас 7 0.22
5. Павар Бенджамин 5 0.16
6. Горетцка Леон 4 0.13
7. Альфонсо Дэвис 3 0.09
8. Перишич Иван 3 0.09
9. Тьяго Алькантара 3 0.09
10. Зиркзее Джошуа 3 0.09
11. Киммих Йозуа 2 0.06
12. Коман Кингсли 2 0.06
13. Толиссо Корентен 1 0.03
14. Алаба Давид 1 0.03
15. Боатенг Жером 0 0
16. Зюле Никлас 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Венделл Боргес 5 1
2. Та Джонатан 4 1
3. Драгович Александр 3 1
4. Демирбай Керем 3 1
5. Аларио Лукас 4 0
6. Бэйли Леон 0 2
7. Бендер Ларс 3 0
8. Бендер Свен 3 0
9. Баумгартлингер Юлиан 3 0
10. Фолланд Кевин 3 0
11. Вайзер Митчелл 3 0
12. Хавец Кай 3 0
13. Диаби Мусса 3 0
14. Амири Надим 2 0
15. Арангис Чарлес 1 0
16. Градецки Лукаш 1 0
17. Беллараби Карим 1 0
18. Синкгравен Дэйли 1 0
19. Тапсоба Эдмон 1 0
20. Паулиньо Пауло II 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Тьяго Алькантара 7 0
2. Боатенг Жером 5 1
3. Киммих Йозуа 6 0
4. Мартинес Хави 4 1
5. Павар Бенджамин 5 0
6. Мюллер Томас 4 0
7. Левандовски Роберт 4 0
8. Эрнандес Люка 3 0
9. Горетцка Леон 2 0
10. Альфонсо Дэвис 2 0
11. Перишич Иван 1 0
12. Ульрайх Свен 1 0
13. Зюле Никлас 1 0
14. Коман Кингсли 1 0
15. Кюизанс Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 18.75% (9) 20.83% (10) 16.67% (8) 12.5% (6) 8.33% (4) 22.92% (11)
 Бавария 18.99% (15) 11.39% (9) 16.46% (13) 20.25% (16) 17.72% (14) 15.19% (12)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л
Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Порту 1:3 Байер Л Байер Л 2:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Порту Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Байер Л 3:4 Утрехт Майнц 0:1 Байер Л
Бавария Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария
Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург Фрайбург 1:3 Бавария Бавария 6:1 Вердер Бавария 3:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Бавария: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Бавария 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:6 Бавария Кубок
Байер Л 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Бавария Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Кубок Бавария 1:0 Байер Л Бундеслига Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Бавария Бундеслига Байер Л 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Байер Л Бундеслига Бавария 5:1 Байер Л Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 21 4 4 86 - 28 67
2. Боруссия Д Заявка 29 18 6 5 80 - 35 60
3. Боруссия М Заявка 29 17 5 7 57 - 35 56
4. Байер Л Заявка 29 17 5 7 54 - 36 56
5. РБ Лейпциг Заявка 28 15 10 3 70 - 29 55
6. Хоффенхайм Заявка 29 12 6 11 40 - 48 42
7. Вольфсбург Заявка 29 11 9 9 41 - 36 42
8. Фрайбург Заявка 29 10 8 11 38 - 41 38
9. Герта Заявка 29 10 8 11 43 - 50 38
10. Шальке 04 Заявка 29 9 10 10 34 - 46 37
11. Кёльн Заявка 28 10 4 14 44 - 52 34
12. Айнтрахт Фр Заявка 28 9 5 14 46 - 53 32
13. Унион Берлин Заявка 29 9 4 16 34 - 52 31
14. Аугсбург Заявка 29 8 7 14 40 - 56 31
15. Майнц Заявка 29 8 4 17 37 - 62 28
16. Фортуна Заявка 29 6 9 14 31 - 58 27
17. Вердер Заявка 28 6 7 15 30 - 59 25
18. Падерборн Заявка 29 4 7 18 32 - 61 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 06.06.2020, осталось 2 дня 3 часа 2 минуты.


    • Прогнозы 62
    Байер Л 4.8% (3)
    X 6.5% (4)
    Бавария 88.7% (55)
    0
    выиграет Байер Л
    Байер размочит уже серию Баварии. Сколько можно побеждать?
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Байер Л - Бавария

    Исход игры
    Байер Л
    4.8% (3)
    Ничья
    6.5% (4)
    Бавария
    88.7% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.97% (50)
    Меньше
    18.03% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    83.61% (51)
    Нет
    16.39% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    40.3% (25)
    1:3 Бавария
    22.6% (14)
    0:2 Бавария
    11.3% (7)
    2:3 Бавария
    6.5% (4)
    1:1 Ничья
    4.8% (3)
    2:1 Байер Л
    3.2% (2)
    0:3 Бавария
    3.2% (2)
    2:4 Бавария
    3.2% (2)
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