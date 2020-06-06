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РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Падерборн
1
Гулач
Петер
22
Мукиэле
Норди
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
18
Нкунку
Кристофер
21
Шик
Патрик
11
Вернер
Тимо
17
Цингерле
Леопольд
20
Жанс
Лоран
5
Штродьек
Кристиан
2
Хюнемайер
Уве
29
Коллинс
Джамилу
8
Гьясула
Клаус
39
Василиадис
Себастиан
9
Прёгер
Кай
18
Србени
Деннис
22
Антви-Аджей
Кристофер
30
Мамба
Стрели
РБ Лейпциг
4-4-2
Падерборн
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 25 (3) 0.78
2. Забитцер Марсель 9 0.28
3. Шик Патрик 9 0.28
4. Нкунку Кристофер 5 0.16
5. Поульсен Юссуф 5 0.16
6. Форсберг Эмиль 5 (2) 0.16
7. Хальстенберг Марсель 3 0.09
8. Клостерманн Лукас 3 0.09
9. Мукиэле Норди 3 0.09
10. Лаймер Конрад 2 0.06
11. Кампль Кевин 1 0.03
12. Анхелиньо Хосе 1 0.03
13. Ольмо Дани 1 0.03
14. Орбан Вилли 1 0.03
15. Сараччи Марсело 1 0.03
16. Гулач Петер 0 0
17. Кунья Матеус 0 0
Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамба Стрели 5 0.16
2. Србени Деннис 5 0.16
3. Михель Свен 3 0.09
4. Цолински Бен 3 0.09
5. Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.09
6. Прёгер Кай 2 0.06
7. Гьясула Клаус 2 0.06
8. Шонлау Себастьян 2 0.06
9. Каули 2 0.06
10. Коллинс Джамилу 1 0.03
11. Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
12. Василиадис Себастиан 1 0.03
13. Хольтманн Геррит 1 0.03
14. Хюнемайер Уве 1 (1) 0.03
15. Драгер Мохамед 0 0
16. Штродьек Кристиан 0 0
17. Жанс Лоран 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Лаймер Конрад 7 1
2. Хальстенберг Марсель 5 1
3. Юпамекано Део 6 0
4. Забитцер Марсель 4 0
5. Вернер Тимо 4 0
6. Демме Диего 3 0
7. Ильзанкер Штефан 2 0
8. Поульсен Юссуф 2 0
9. Шик Патрик 2 0
10. Конате Ибраима 2 0
11. Форсберг Эмиль 1 0
12. Нкунку Кристофер 1 0
13. Сараччи Марсело 1 0
14. Ольмо Дани 1 0
15. Хайдара Амаду 1 0
Падерборн
# Игрок      
1. Гьясула Клаус 15 0
2. Коллинс Джамилу 8 1
3. Василиадис Себастиан 9 0
4. Хюнемайер Уве 4 0
5. Михель Свен 4 0
6. Сабири Абдельхамид 4 0
7. Мамба Стрели 4 0
8. Цолински Бен 3 0
9. Хольтманн Геррит 1 1
10. Штродьек Кристиан 2 0
11. Шонлау Себастьян 2 0
12. Риттер Марлон 2 0
13. Драгер Мохамед 2 0
14. Србени Деннис 2 0
15. Антви-Аджей Кристофер 2 0
16. Жанс Лоран 1 0
17. Цингерле Леопольд 1 0
18. Фридйонссон Самуэль 1 0
19. Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 12.68% (9) 11.27% (8) 22.54% (16) 21.13% (15) 8.45% (6) 23.94% (17)
 Падерборн 25.81% (8) 6.45% (2) 19.35% (6) 12.9% (4) 25.81% (8) 9.68% (3)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург
РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм
Падерборн Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Падерборн 1:6 Боруссия Д Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Фортуна 0:0 Падерборн
Падерборн 1:2 Кёльн Майнц 2:0 Падерборн Бавария 3:2 Падерборн Падерборн 1:2 Герта Шальке 04 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Вольфсбург Фрайбург 0:2 Падерборн Падерборн 1:4 Байер Л Ганновер 96 0:1 Падерборн Падерборн 4:1 Шпортфройнде Лотте Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Боруссия М 2:0 Падерборн Падерборн 1:1 Унион Берлин Вердер 0:1 Падерборн Падерборн 2:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 3:3 Падерборн

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Падерборн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Падерборн 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига Падерборн 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2 РБ Лейпциг 2:0 Падерборн Бундеслига 2 РБ Лейпциг 2:1 Падерборн Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 21 4 4 86 - 28 67
2. Боруссия Д Заявка 29 18 6 5 80 - 35 60
3. Боруссия М Заявка 29 17 5 7 57 - 35 56
4. Байер Л Заявка 29 17 5 7 54 - 36 56
5. РБ Лейпциг Заявка 28 15 10 3 70 - 29 55
6. Хоффенхайм Заявка 29 12 6 11 40 - 48 42
7. Вольфсбург Заявка 29 11 9 9 41 - 36 42
8. Фрайбург Заявка 29 10 8 11 38 - 41 38
9. Герта Заявка 29 10 8 11 43 - 50 38
10. Шальке 04 Заявка 29 9 10 10 34 - 46 37
11. Кёльн Заявка 28 10 4 14 44 - 52 34
12. Айнтрахт Фр Заявка 28 9 5 14 46 - 53 32
13. Унион Берлин Заявка 29 9 4 16 34 - 52 31
14. Аугсбург Заявка 29 8 7 14 40 - 56 31
15. Майнц Заявка 29 8 4 17 37 - 62 28
16. Фортуна Заявка 29 6 9 14 31 - 58 27
17. Вердер Заявка 28 6 7 15 30 - 59 25
18. Падерборн Заявка 29 4 7 18 32 - 61 19
  • До матча
  • Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Падерборн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 06.06.2020, осталось 10 минут.


Прогнозы 135
РБ Лейпциг 97.8% (132)
X 0.7% (1)
Падерборн 1.5% (2)
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Падерборн

Исход игры
РБ Лейпциг
97.8% (132)
Ничья
0.7% (1)
Падерборн
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.41% (87)
Меньше
34.59% (46)
Обе команды забьют
Да
36.09% (48)
Нет
63.91% (85)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
29.6% (40)
3:1 РБ Лейпциг
21.5% (29)
3:0 РБ Лейпциг
19.3% (26)
4:0 РБ Лейпциг
8.1% (11)
2:1 РБ Лейпциг
7.4% (10)
1:0 РБ Лейпциг
3.7% (5)
4:1 РБ Лейпциг
3.7% (5)
3:2 РБ Лейпциг
1.5% (2)
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