РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Падерборн
25
Ольмо
Дани
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
21
Шик
Патрик
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шик ПатрикНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мамба СтрелиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эванс ЭнтониПолузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|25 (3)
|0.78
|2.
|Забитцер Марсель
|9
|0.28
|3.
|Шик Патрик
|9
|0.28
|4.
|Нкунку Кристофер
|5
|0.16
|5.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.16
|6.
|Форсберг Эмиль
|5 (2)
|0.16
|7.
|Хальстенберг Марсель
|3
|0.09
|8.
|Клостерманн Лукас
|3
|0.09
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.09
|10.
|Лаймер Конрад
|2
|0.06
|11.
|Кампль Кевин
|1
|0.03
|12.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.03
|13.
|Ольмо Дани
|1
|0.03
|14.
|Орбан Вилли
|1
|0.03
|15.
|Сараччи Марсело
|1
|0.03
|16.
|Гулач Петер
|0
|0
|17.
|Кунья Матеус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мамба Стрели
|5
|0.16
|2.
|Србени Деннис
|5
|0.16
|3.
|Михель Свен
|3
|0.09
|4.
|Цолински Бен
|3
|0.09
|5.
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.09
|6.
|Прёгер Кай
|2
|0.06
|7.
|Гьясула Клаус
|2
|0.06
|8.
|Шонлау Себастьян
|2
|0.06
|9.
|Каули
|2
|0.06
|10.
|Коллинс Джамилу
|1
|0.03
|11.
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.03
|12.
|Василиадис Себастиан
|1
|0.03
|13.
|Хольтманн Геррит
|1
|0.03
|14.
|Хюнемайер Уве
|1 (1)
|0.03
|15.
|Драгер Мохамед
|0
|0
|16.
|Штродьек Кристиан
|0
|0
|17.
|Жанс Лоран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лаймер Конрад
|7
|1
|2.
|Хальстенберг Марсель
|5
|1
|3.
|Юпамекано Део
|6
|0
|4.
|Забитцер Марсель
|4
|0
|5.
|Вернер Тимо
|4
|0
|6.
|Демме Диего
|3
|0
|7.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|8.
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|9.
|Шик Патрик
|2
|0
|10.
|Конате Ибраима
|2
|0
|11.
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|12.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|13.
|Сараччи Марсело
|1
|0
|14.
|Ольмо Дани
|1
|0
|15.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гьясула Клаус
|15
|0
|2.
|Коллинс Джамилу
|8
|1
|3.
|Василиадис Себастиан
|9
|0
|4.
|Хюнемайер Уве
|4
|0
|5.
|Михель Свен
|4
|0
|6.
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|7.
|Мамба Стрели
|4
|0
|8.
|Цолински Бен
|3
|0
|9.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|10.
|Штродьек Кристиан
|2
|0
|11.
|Шонлау Себастьян
|2
|0
|12.
|Риттер Марлон
|2
|0
|13.
|Драгер Мохамед
|2
|0
|14.
|Србени Деннис
|2
|0
|15.
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|16.
|Жанс Лоран
|1
|0
|17.
|Цингерле Леопольд
|1
|0
|18.
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0
|19.
|Килиан Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|12.68% (9)
|11.27% (8)
|22.54% (16)
|21.13% (15)
|8.45% (6)
|23.94% (17)
|Падерборн
|25.81% (8)
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|25.81% (8)
|9.68% (3)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +10 =8 -2Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург
РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм
Падерборн Последние 20 матчей: +5 =6 -9Падерборн 1:6 Боруссия Д Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Фортуна 0:0 Падерборн
Падерборн 1:2 Кёльн Майнц 2:0 Падерборн Бавария 3:2 Падерборн Падерборн 1:2 Герта Шальке 04 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Вольфсбург Фрайбург 0:2 Падерборн Падерборн 1:4 Байер Л Ганновер 96 0:1 Падерборн Падерборн 4:1 Шпортфройнде Лотте Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Боруссия М 2:0 Падерборн Падерборн 1:1 Унион Берлин Вердер 0:1 Падерборн Падерборн 2:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 3:3 Падерборн
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Падерборн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|86 - 28
|67
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|80 - 35
|60
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|57 - 35
|56
|4.
|Байер Л
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 36
|56
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|15
|10
|3
|70 - 29
|55
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|40 - 48
|42
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|41 - 36
|42
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|38 - 41
|38
|9.
|Герта
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|43 - 50
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|34 - 46
|37
|11.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|44 - 52
|34
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|46 - 53
|32
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|34 - 52
|31
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|40 - 56
|31
|15.
|Майнц
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|37 - 62
|28
|16.
|Фортуна
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 58
|27
|17.
|Вердер
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|30 - 59
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|32 - 61
|19
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Падерборн
Исход игры
РБ Лейпциг
97.8% (132)
Ничья
0.7% (1)
Падерборн
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.41% (87)
Меньше
34.59% (46)
Обе команды забьют
Да
36.09% (48)
Нет
63.91% (85)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
29.6% (40)
3:1 РБ Лейпциг
21.5% (29)
3:0 РБ Лейпциг
19.3% (26)
4:0 РБ Лейпциг
8.1% (11)
2:1 РБ Лейпциг
7.4% (10)
1:0 РБ Лейпциг
3.7% (5)
4:1 РБ Лейпциг
3.7% (5)
3:2 РБ Лейпциг
1.5% (2)
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