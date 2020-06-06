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РБ Лейпциг
1:1
Конец матча

Стадион:
Падерборн
0'
16' Желтая карточка
Юпамекано Део
22' Желтая карточка
Гьясула Клаус
1:0
27' Гол
Шик Патрик
28' Желтая карточка
Хюнемайер Уве
43' Вторая желтая карточка
Юпамекано Део
43' Желтая карточка
Мамба Стрели
63' Желтая карточка
Штродьек Кристиан
1:1
90' Гол
Штродьек Кристиан
90'+5
1
Гулач
Петер
22
Мукиэле
Норди
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
18
Нкунку
Кристофер
21
Шик
Патрик
11
Вернер
Тимо
17
Цингерле
Леопольд
20
Жанс
Лоран
5
Штродьек
Кристиан
2
Хюнемайер
Уве
29
Коллинс
Джамилу
8
Гьясула
Клаус
9
Прёгер
Кай
39
Василиадис
Себастиан
18
Србени
Деннис
22
Антви-Аджей
Кристофер
30
Мамба
Стрели
РБ Лейпциг
4-4-2
Падерборн
4-1-4-1

Ход матча

16'
Юпамекано Део
 
22'
 
Гьясула Клаус
27'
Шик Патрик
(Вернер Тимо)
1:0
28'
 
Хюнемайер Уве
43'
Юпамекано Део
 
43'
 
Мамба Стрели
46'
Хальстенберг Марсель
Шик Патрик
 
58'
Хайдара Амаду
Нкунку Кристофер
 
63'
 
Штродьек Кристиан
63'
 
Михель Свен
Мамба Стрели
65'
Лаймер Конрад
Ольмо Дани
 
76'
 
Сабири Абдельхамид
Гьясула Клаус
76'
 
Риттер Марлон
Прёгер Кай
85'
 
Србени Деннис
Жанс Лоран
85'
 
Эванс Энтони
Цолински Бен
88'
Орбан Вилли
Кампль Кевин
 
90'
1:1
Штродьек Кристиан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 10
  • 7 Угловые 9
  • 2 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 25 (3) 0.78
2. Шик Патрик 10 0.31
3. Забитцер Марсель 9 0.28
4. Нкунку Кристофер 5 0.16
5. Поульсен Юссуф 5 0.16
6. Форсберг Эмиль 5 (2) 0.16
7. Хальстенберг Марсель 3 0.09
8. Клостерманн Лукас 3 0.09
9. Мукиэле Норди 3 0.09
10. Лаймер Конрад 2 0.06
11. Кампль Кевин 1 0.03
12. Анхелиньо Хосе 1 0.03
13. Ольмо Дани 1 0.03
14. Орбан Вилли 1 0.03
15. Сараччи Марсело 1 0.03
16. Гулач Петер 0 0
17. Кунья Матеус 0 0
Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамба Стрели 5 0.16
2. Србени Деннис 5 0.16
3. Михель Свен 3 0.09
4. Цолински Бен 3 0.09
5. Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.09
6. Прёгер Кай 2 0.06
7. Гьясула Клаус 2 0.06
8. Шонлау Себастьян 2 0.06
9. Каули 2 0.06
10. Штродьек Кристиан 1 0.03
11. Коллинс Джамилу 1 0.03
12. Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
13. Василиадис Себастиан 1 0.03
14. Хольтманн Геррит 1 0.03
15. Хюнемайер Уве 1 (1) 0.03
16. Драгер Мохамед 0 0
17. Жанс Лоран 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Лаймер Конрад 7 1
2. Юпамекано Део 7 1
3. Хальстенберг Марсель 5 1
4. Забитцер Марсель 4 0
5. Вернер Тимо 4 0
6. Демме Диего 3 0
7. Ильзанкер Штефан 2 0
8. Поульсен Юссуф 2 0
9. Шик Патрик 2 0
10. Конате Ибраима 2 0
11. Форсберг Эмиль 1 0
12. Нкунку Кристофер 1 0
13. Сараччи Марсело 1 0
14. Ольмо Дани 1 0
15. Хайдара Амаду 1 0
Падерборн
# Игрок      
1. Гьясула Клаус 16 0
2. Коллинс Джамилу 8 1
3. Василиадис Себастиан 9 0
4. Хюнемайер Уве 5 0
5. Мамба Стрели 5 0
6. Михель Свен 4 0
7. Сабири Абдельхамид 4 0
8. Штродьек Кристиан 3 0
9. Цолински Бен 3 0
10. Хольтманн Геррит 1 1
11. Шонлау Себастьян 2 0
12. Риттер Марлон 2 0
13. Драгер Мохамед 2 0
14. Србени Деннис 2 0
15. Антви-Аджей Кристофер 2 0
16. Жанс Лоран 1 0
17. Цингерле Леопольд 1 0
18. Фридйонссон Самуэль 1 0
19. Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 12.5% (9) 12.5% (9) 22.22% (16) 20.83% (15) 8.33% (6) 23.61% (17)
 Падерборн 25.81% (8) 6.45% (2) 19.35% (6) 12.9% (4) 25.81% (8) 9.68% (3)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург
РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм
Падерборн Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Падерборн 1:6 Боруссия Д Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Фортуна 0:0 Падерборн
Падерборн 1:2 Кёльн Майнц 2:0 Падерборн Бавария 3:2 Падерборн Падерборн 1:2 Герта Шальке 04 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Вольфсбург Фрайбург 0:2 Падерборн Падерборн 1:4 Байер Л Ганновер 96 0:1 Падерборн Падерборн 4:1 Шпортфройнде Лотте Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Боруссия М 2:0 Падерборн Падерборн 1:1 Унион Берлин Вердер 0:1 Падерборн Падерборн 2:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 3:3 Падерборн

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Падерборн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Падерборн 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига Падерборн 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2 РБ Лейпциг 2:0 Падерборн Бундеслига 2 РБ Лейпциг 2:1 Падерборн Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 90 - 30 70
2. Боруссия Д Заявка 30 19 6 5 81 - 35 63
3. РБ Лейпциг Заявка 30 16 11 3 75 - 32 59
4. Боруссия М Заявка 30 17 5 8 57 - 36 56
5. Байер Л Заявка 30 17 5 8 56 - 40 56
6. Хоффенхайм Заявка 30 12 7 11 42 - 50 43
7. Вольфсбург Заявка 29 11 9 9 41 - 36 42
8. Фрайбург Заявка 30 11 8 11 39 - 41 41
9. Герта Заявка 30 10 8 12 43 - 51 38
10. Шальке 04 Заявка 29 9 10 10 34 - 46 37
11. Айнтрахт Фр Заявка 30 10 5 15 49 - 55 35
12. Кёльн Заявка 29 10 4 15 46 - 56 34
13. Унион Берлин Заявка 29 9 4 16 34 - 52 31
14. Аугсбург Заявка 29 8 7 14 40 - 56 31
15. Майнц Заявка 30 9 4 17 39 - 62 31
16. Фортуна Заявка 30 6 10 14 33 - 60 28
17. Вердер Заявка 29 6 7 16 30 - 62 25
18. Падерборн Заявка 30 4 8 18 33 - 62 20
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
РБ Лейпциг 97.8% (132)
X 0.7% (1)
Падерборн 1.5% (2)
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:1 Падерборн

Исход игры
РБ Лейпциг
97.8% (132)
Ничья
0.7% (1)
Падерборн
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.41% (87)
Меньше
34.59% (46)
Обе команды забьют
Да
36.09% (48)
Нет
63.91% (85)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
29.6% (40)
3:1 РБ Лейпциг
21.5% (29)
3:0 РБ Лейпциг
19.3% (26)
4:0 РБ Лейпциг
8.1% (11)
2:1 РБ Лейпциг
7.4% (10)
4:1 РБ Лейпциг
3.7% (5)
1:0 РБ Лейпциг
3.7% (5)
3:2 РБ Лейпциг
1.5% (2)
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