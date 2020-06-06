Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

47' Команда РБ Лейпциг играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Коллинс Джамилу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Василиадис Себастиан не смог попасть в створ ударом издали

45' Кампль Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Мамба Стрели получает желтую карточку за неспортивное поведение

43' УДАЛЕНИЕ! - Юпамекано Део отбивает мяч и получает вторую желтую карточку за это

42' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Шик Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Мукиэле Норди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Плохо играет Мукиэле Норди - неудачный вынос, и мяч у соперниц

40' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Коллинс Джамилу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Коллинс Джамилу ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

35' Хорошая попытка от Ольмо Дани , был неплохой удар, но вратарь спас

35' Плохо играет Штродьек Кристиан - неудачный вынос, и мяч у соперниц

34' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Пространство открывается для Прёгер Кай , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

31' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Удар от ворот произведет Падерборн

28' Хюнемайер Уве получил желтую карточку от судьи

28' Матч возобновлен

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

27' Г О О О О Л - Шик Патрик изменил счет на табло!

27' Гьясула Клаус пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

26' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Игра в одни ворота сейчас. РБ Лейпциг доминирует и владеет мячом

24' Хорошо играет на выходе Цингерле Леопольд - мяч в ее руках

23' Жанс Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Шик Патрик пробил со штрафного прямо в стенку

22' Гьясула Клаус получил желтую карточку от судьи

21' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хорошо играет на выходе Цингерле Леопольд - мяч в ее руках

20' Хюнемайер Уве выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Коллинс Джамилу из команды Падерборн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

18' Штродьек Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вернер Тимо наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

17' Василиадис Себастиан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

17' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Прёгер Кай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Юпамекано Део - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

16' Юпамекано Део ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

16' Прёгер Кай из команды Падерборн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Клостерманн Лукас ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

12' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Хюнемайер Уве выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Антви-Аджей Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Прёгер Кай из команды Падерборн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

4' Хорошо играет на выходе Цингерле Леопольд - мяч в ее руках

3' Хорошая попытка от Шик Патрик , был неплохой удар, но вратарь спас

3' Вернер Тимо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

1' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Падерборн начинает с центра поля