команды на данный момент примерно равные
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерссон Себастьян
|12 (1)
|0.38
|2.
|Бюльтер Мариус
|7
|0.22
|3.
|Ингвартсен Маркус
|5 (1)
|0.16
|4.
|Полтер Себастьян
|2 (2)
|0.06
|5.
|Уджа Энтони
|2
|0.06
|6.
|Андрих Роберт
|1
|0.03
|7.
|Гентнер Кристиан
|1
|0.03
|8.
|Суботич Невен
|1
|0.03
|9.
|Паренсен Михаэль
|1
|0.03
|10.
|Фридрих Марвин
|1
|0.03
|11.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|12.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|13.
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|14.
|Малли Юнус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сердар Суат
|7
|0.22
|2.
|Арит Амин
|6 (1)
|0.19
|3.
|Раман Бенито
|4
|0.13
|4.
|Кутуджу Ахмед
|3
|0.09
|5.
|Кабак Озан
|3
|0.09
|6.
|Кенни Джонджо
|2
|0.06
|7.
|Сане Салиф
|2
|0.06
|8.
|Маккенни Уэстон
|2
|0.06
|9.
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.03
|10.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.03
|11.
|Матондо Рабби
|1
|0.03
|12.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|13.
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|14.
|Маскарель Омар
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андрих Роберт
|11
|1
|2.
|Фридрих Марвин
|8
|1
|3.
|Шлоттербек Кевен
|6
|1
|4.
|Триммель Кристофер
|6
|0
|5.
|Гентнер Кристиан
|4
|0
|6.
|Паренсен Михаэль
|4
|0
|7.
|Андерссон Себастьян
|4
|0
|8.
|Ингвартсен Маркус
|4
|0
|9.
|Суботич Невен
|2
|1
|10.
|Полтер Себастьян
|1
|1
|11.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|12.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|13.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|14.
|Кроос Феликс
|1
|0
|15.
|Малли Юнус
|1
|0
|16.
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|17.
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|18.
|Прёмель Гриша
|1
|0
|19.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|20.
|Меес Джошуа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маккенни Уэстон
|5
|0
|2.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0
|3.
|Сане Салиф
|4
|0
|4.
|Маскарель Омар
|4
|0
|5.
|Кенни Джонджо
|4
|0
|6.
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|7.
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|8.
|Арит Амин
|3
|0
|9.
|Кабак Озан
|3
|0
|10.
|Нюбель Александр
|1
|1
|11.
|Ощипка Бастиан
|2
|0
|12.
|Стамбули Бенжамин
|2
|0
|13.
|Настасич Матия
|2
|0
|14.
|Раман Бенито
|2
|0
|15.
|Сердар Суат
|2
|0
|16.
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|17.
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|18.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|19.
|Матондо Рабби
|1
|0
|20.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|19.35% (6)
|3.23% (1)
|16.13% (5)
|29.03% (9)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|Шальке 04
|0
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|29.03% (9)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|90 - 30
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|81 - 35
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|75 - 32
|59
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|57 - 36
|56
|5.
|Байер Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|56 - 40
|56
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|42 - 36
|45
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 50
|43
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|39 - 41
|41
|9.
|Герта
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 51
|38
|10.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 47
|38
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|49 - 55
|35
|12.
|Кёльн
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|46 - 56
|34
|13.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|30
|9
|5
|16
|35 - 53
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|40 - 56
|31
|15.
|Майнц
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 62
|31
|16.
|Фортуна
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|33 - 60
|28
|17.
|Вердер
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|30 - 63
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|33 - 62
|20