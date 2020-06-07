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Унион Берлин
1:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
11' Гол
Андрих Роберт
1:1
28' Гол
Кенни Джонджо
36' Желтая карточка
Триммель Кристофер
37' Желтая карточка
Андрих Роберт
44'
1
Гикевич
Рафал
5
Фридрих
Марвин
31
Шлоттербек
Кевен
19
Хюбнер
Флориан
28
Триммель
Кристофер
30
Андрих
Роберт
34
Гентнер
Кристиан
15
Бюльтер
Мариус
11
Уджа
Энтони
18
Малли
Юнус
10
Андерссон
Себастьян
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
4
Кабак
Озан
24
Ощипка
Бастиан
3
Миранда
Хуан
26
Сане
Салиф
18
Калиджиури
Даниэль
28
Шёпф
Алессандро
14
Матондо
Рабби
9
Раман
Бенито
11
Грегорич
Михаэль
Унион Берлин
3-4-2-1
Шальке 04
4-1-2-1-2

Ход матча

11'
Андрих Роберт
(Уджа Энтони)
1:0
28'
1:1
Кенни Джонджо
(Калиджиури Даниэль)
36'
Триммель Кристофер
 
37'
Андрих Роберт
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерссон Себастьян 12 (1) 0.38
2. Бюльтер Мариус 7 0.22
3. Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.16
4. Полтер Себастьян 2 (2) 0.06
5. Уджа Энтони 2 0.06
6. Андрих Роберт 1 0.03
7. Гентнер Кристиан 1 0.03
8. Суботич Невен 1 0.03
9. Паренсен Михаэль 1 0.03
10. Фридрих Марвин 1 0.03
11. Триммель Кристофер 0 0
12. Ленц Кристофер 0 0
13. Бекер Шеральдо 0 0
14. Малли Юнус 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сердар Суат 7 0.22
2. Арит Амин 6 (1) 0.19
3. Раман Бенито 4 0.13
4. Кутуджу Ахмед 3 0.09
5. Кабак Озан 3 0.09
6. Кенни Джонджо 2 0.06
7. Сане Салиф 2 0.06
8. Маккенни Уэстон 2 0.06
9. Калиджиури Даниэль 1 0.03
10. Грегорич Михаэль 1 0.03
11. Матондо Рабби 1 0.03
12. Ощипка Бастиан 0 0
13. Бургшталлер Гвидо 0 0
14. Маскарель Омар 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Андрих Роберт 11 1
2. Фридрих Марвин 8 1
3. Шлоттербек Кевен 6 1
4. Триммель Кристофер 6 0
5. Гентнер Кристиан 4 0
6. Паренсен Михаэль 4 0
7. Андерссон Себастьян 4 0
8. Ингвартсен Маркус 4 0
9. Суботич Невен 2 1
10. Полтер Себастьян 1 1
11. Хюбнер Флориан 2 0
12. Ленц Кристофер 2 0
13. Рюэрсон Юлиан 2 0
14. Кроос Феликс 1 0
15. Малли Юнус 1 0
16. Абдуллахи Сулейман 1 0
17. Бекер Шеральдо 1 0
18. Прёмель Гриша 1 0
19. Бюльтер Мариус 1 0
20. Меес Джошуа 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Маккенни Уэстон 5 0
2. Калиджиури Даниэль 4 0
3. Сане Салиф 4 0
4. Маскарель Омар 4 0
5. Кенни Джонджо 4 0
6. Бургшталлер Гвидо 3 0
7. Шёпф Алессандро 3 0
8. Арит Амин 3 0
9. Кабак Озан 3 0
10. Нюбель Александр 1 1
11. Ощипка Бастиан 2 0
12. Стамбули Бенжамин 2 0
13. Настасич Матия 2 0
14. Раман Бенито 2 0
15. Сердар Суат 2 0
16. Кутуджу Ахмед 2 0
17. Тодибо Жан-Клер 2 0
18. Грегорич Михаэль 1 0
19. Матондо Рабби 1 0
20. Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 19.35% (6) 3.23% (1) 16.13% (5) 29.03% (9) 12.9% (4) 19.35% (6)
 Шальке 04 0 12.9% (4) 16.13% (5) 25.81% (8) 16.13% (5) 29.03% (9)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Боруссия М 4:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Бавария
Фрайбург 3:1 Унион Берлин Байер Л 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Байер Л Вердер 0:2 Унион Берлин Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен Фортуна 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Шальке 04: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Шальке 04 2:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 2:1 Шальке 04 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 90 - 30 70
2. Боруссия Д Заявка 30 19 6 5 81 - 35 63
3. РБ Лейпциг Заявка 30 16 11 3 75 - 32 59
4. Боруссия М Заявка 30 17 5 8 57 - 36 56
5. Байер Л Заявка 30 17 5 8 56 - 40 56
6. Вольфсбург Заявка 30 12 9 9 42 - 36 45
7. Хоффенхайм Заявка 30 12 7 11 42 - 50 43
8. Фрайбург Заявка 30 11 8 11 39 - 41 41
9. Герта Заявка 30 10 8 12 43 - 51 38
10. Шальке 04 1:1 Заявка 30 9 11 10 35 - 47 38
11. Айнтрахт Фр Заявка 30 10 5 15 49 - 55 35
12. Кёльн Заявка 29 10 4 15 46 - 56 34
13. Унион Берлин 1:1 Заявка 30 9 5 16 35 - 53 32
14. Аугсбург Заявка 29 8 7 14 40 - 56 31
15. Майнц Заявка 30 9 4 17 39 - 62 31
16. Фортуна Заявка 30 6 10 14 33 - 60 28
17. Вердер Заявка 30 6 7 17 30 - 63 25
18. Падерборн Заявка 30 4 8 18 33 - 62 20
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Унион Берлин 34.5% (48)
X 41% (57)
Шальке 04 24.5% (34)
0
матч окончится ничьей
команды на данный момент примерно равные
Vasilij #
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Новости

Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Шальке 04

Исход игры
Унион Берлин
34.5% (48)
Ничья
41% (57)
Шальке 04
24.5% (34)
Тотал 2.5
Больше
38.81% (52)
Меньше
61.19% (82)
Обе команды забьют
Да
73.88% (99)
Нет
26.12% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (47)
1:2 Шальке 04
16.5% (23)
2:1 Унион Берлин
15.8% (22)
1:0 Унион Берлин
15.1% (21)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:0 Унион Берлин
3.6% (5)
0:1 Шальке 04
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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