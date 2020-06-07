Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Унион Берлин играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Кенни Джонджо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Андрих Роберт получил желтую карточку от судьи

36' Триммель Кристофер получил желтую карточку от судьи

35' Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

33' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Хорошо играет на выходе Нюбель Александр - мяч в ее руках

32' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матондо Рабби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Плохо играет Сане Салиф - неудачный вынос, и мяч у соперниц

21' Отличная игра от Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

21' Хорошо играет на выходе Нюбель Александр - мяч в ее руках

19' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Выглядело как неплохой момент. Уджа Энтони из команды Унион Берлин закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

17' Хорошие скиллы дриблинга показывает Уджа Энтони , обходя своих соперников

15' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Кабак Озан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Г О О О О Л - Андрих Роберт изменил счет на табло!

11' ШАНС! Андрих Роберт вышел один на один с голкипером...

11' Уджа Энтони разрезает оборону соперника отличным пасом

11' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Миранда Хуан ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

11' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Хорошо играет на выходе Гикевич Рафал - мяч в ее руках

4' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.