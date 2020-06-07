Унион Берлин
1:1
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Шальке 04
1:0
11' ГолАндрих Роберт
1:1
28' ГолКенни Джонджо
36' Желтая карточкаТриммель Кристофер
37' Желтая карточкаАндрих Роберт
73' Желтая карточкаФридрих Марвин
78' Желтая карточкаМиранда Хуан
11
Уджа
Энтони
18
Малли
Юнус
26
Сане
Салиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уджа ЭнтониПолузащитник
-
18 Малли ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Райхель КенПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Сане СалифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Can Bozdogan
-
33 Малик Тиау
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
1:0
28'
37'
73'
78'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
9 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерссон Себастьян
|12 (1)
|0.35
|2.
|Бюльтер Мариус
|7
|0.21
|3.
|Ингвартсен Маркус
|5 (1)
|0.15
|4.
|Полтер Себастьян
|2 (2)
|0.06
|5.
|Уджа Энтони
|2
|0.06
|6.
|Андрих Роберт
|1
|0.03
|7.
|Гентнер Кристиан
|1
|0.03
|8.
|Суботич Невен
|1
|0.03
|9.
|Паренсен Михаэль
|1
|0.03
|10.
|Фридрих Марвин
|1
|0.03
|11.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|12.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|13.
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|14.
|Малли Юнус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сердар Суат
|7
|0.21
|2.
|Арит Амин
|6 (1)
|0.18
|3.
|Раман Бенито
|4
|0.12
|4.
|Кутуджу Ахмед
|3
|0.09
|5.
|Кабак Озан
|3
|0.09
|6.
|Кенни Джонджо
|2
|0.06
|7.
|Сане Салиф
|2
|0.06
|8.
|Маккенни Уэстон
|2
|0.06
|9.
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.03
|10.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.03
|11.
|Матондо Рабби
|1
|0.03
|12.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|13.
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|14.
|Маскарель Омар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андрих Роберт
|11
|1
|2.
|Фридрих Марвин
|9
|1
|3.
|Шлоттербек Кевен
|6
|1
|4.
|Триммель Кристофер
|6
|0
|5.
|Гентнер Кристиан
|4
|0
|6.
|Паренсен Михаэль
|4
|0
|7.
|Андерссон Себастьян
|4
|0
|8.
|Ингвартсен Маркус
|4
|0
|9.
|Суботич Невен
|2
|1
|10.
|Полтер Себастьян
|1
|1
|11.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|12.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|13.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|14.
|Кроос Феликс
|1
|0
|15.
|Малли Юнус
|1
|0
|16.
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|17.
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|18.
|Прёмель Гриша
|1
|0
|19.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|20.
|Меес Джошуа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маккенни Уэстон
|5
|0
|2.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0
|3.
|Сане Салиф
|4
|0
|4.
|Маскарель Омар
|4
|0
|5.
|Кенни Джонджо
|4
|0
|6.
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|7.
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|8.
|Арит Амин
|3
|0
|9.
|Кабак Озан
|3
|0
|10.
|Нюбель Александр
|1
|1
|11.
|Ощипка Бастиан
|2
|0
|12.
|Стамбули Бенжамин
|2
|0
|13.
|Настасич Матия
|2
|0
|14.
|Раман Бенито
|2
|0
|15.
|Сердар Суат
|2
|0
|16.
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|17.
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|18.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|19.
|Миранда Хуан
|1
|0
|20.
|Матондо Рабби
|1
|0
|21.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|21.88% (7)
|3.13% (1)
|15.63% (5)
|28.13% (9)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|Шальке 04
|0
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|25% (8)
|15.63% (5)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +6 =3 -11Боруссия М 4:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Бавария
Фрайбург 3:1 Унион Берлин Байер Л 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Байер Л Вердер 0:2 Унион Берлин Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен Фортуна 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =6 -10Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Шальке 04: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|90 - 30
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|81 - 35
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|75 - 32
|59
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|57 - 36
|56
|5.
|Байер Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|56 - 40
|56
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|42 - 36
|45
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 50
|43
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|39 - 41
|41
|9.
|Герта
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 51
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 47
|38
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|49 - 55
|35
|12.
|Кёльн
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|47 - 57
|35
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|35 - 53
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|41 - 57
|32
|15.
|Майнц
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 62
|31
|16.
|Фортуна
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|33 - 60
|28
|17.
|Вердер
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|30 - 63
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|33 - 62
|20
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Шальке 04
Исход игры
Унион Берлин
34.5% (48)
Ничья
41% (57)
Шальке 04
24.5% (34)
Тотал 2.5
Больше
38.81% (52)
Меньше
61.19% (82)
Обе команды забьют
Да
73.88% (99)
Нет
26.12% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (47)
1:2 Шальке 04
16.5% (23)
2:1 Унион Берлин
15.8% (22)
1:0 Унион Берлин
15.1% (21)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:0 Унион Берлин
3.6% (5)
0:1 Шальке 04
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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