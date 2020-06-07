Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Вердер

46' Арнольд Максимилиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Классен Дэви получил желтую карточку от судьи

44' Классен Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Мехмеди Адмир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Удар от ворот произведет Вердер

37' Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Хорошо играет на выходе Павленка Иржи - мяч в ее руках

34' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Павленка Иржи ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

32' Удар от ворот произведет Вольфсбург

29' Удар от ворот произведет Вердер

29' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Мехмеди Адмир наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

27' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Сарджент Джош имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

23' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Хорошо играет на выходе Кастельс Коэн - мяч в ее руках

15' Вольфсбург имеет хороший шанс забить.

14' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Какой шанс! Вегхорст Ваут могла забить, но мяч после ее удара был выбит с линии!

13' Вольфсбург имеет хороший шанс забить.

13' Удар от ворот произведет Вердер

13' Брекало Йосип не смог попасть в створ ударом издали

12' Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хорошо играет на выходе Кастельс Коэн - мяч в ее руках

11' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Аугустинссон Людвиг из команды Вердер пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

8' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Понграчич Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Руссийон Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Арнольд Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Вольфсбург

3' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вольфсбург начинает с центра поля