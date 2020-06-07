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Вердер
0:1
Конец матча

Стадион:
Вольфсбург
0'
45' Желтая карточка
Классен Дэви
49' Желтая карточка
Сарджент Джош
54' Желтая карточка
Шлагер Ксавер
58' Желтая карточка
Понграчич Марин
67' Желтая карточка
Мбабу Кевин
80' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
0:1
82' Гол
Вегхорст Ваут
90'+6
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
13
Велькович
Милош
18
Мойсандер
Никлас
5
Аугустинссон
Людвиг
3
Фогт
Кевин
44
Баргфреде
Филипп
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
19
Сарджент
Джош
8
Юя
Осако
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
22
Понграчич
Марин
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
14
Мехмеди
Адмир
7
Брекало
Йосип
40
Виктор
Жоао
II
9
Вегхорст
Ваут
Вердер
4-1-3-2
Вольфсбург
4-2-3-1

Ход матча

45'
Классен Дэви
 
49'
Сарджент Джош
 
54'
 
Шлагер Ксавер
58'
 
Понграчич Марин
61'
Бартельс Фин
Баргфреде Филипп
 
64'
 
Гинчек Даниэль
Мехмеди Адмир
64'
 
Клаус Феликс
Виктор Жоао II
67'
 
Мбабу Кевин
76'
Биттенкорт Леонардо
Сарджент Джош
 
80'
Биттенкорт Леонардо
 
82'
0:1
Вегхорст Ваут
(Клаус Феликс)
83'
 
Герардт Янник
Шлагер Ксавер
85'
Вольтемаде Ник
Классен Дэви
 
85'
Зельке Дейви
Юя Осако
 
88'
 
Тиссеран Марсель
Руссийон Жером
88'
 
Гилавоги Жошуа
Арнольд Максимилиан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рашица Милот 7 (2) 0.22
2. Классен Дэви 4 (1) 0.13
3. Биттенкорт Леонардо 4 0.13
4. Юя Осако 4 0.13
5. Сарджент Джош 3 0.09
6. Фуллкруг Никлас 2 0.06
7. Гебреселассие Теодор 2 0.06
8. Фридль Марко 1 0.03
9. Эггештайн Йоханнес 1 0.03
10. Шахин Нури 0 0
11. Эггештайн Максимилиан 0 0
12. Аугустинссон Людвиг 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 12 (3) 0.38
2. Штеффен Ренато 6 0.19
3. Арнольд Максимилиан 4 0.13
4. Брекало Йосип 3 0.09
5. Гинчек Даниэль 3 0.09
6. Мехмеди Адмир 2 0.06
7. Мбабу Кевин 2 0.06
8. Герардт Янник 2 0.06
9. Понграчич Марин 2 0.06
10. Виктор Жоао II 1 0.03
11. Шлагер Ксавер 1 0.03
12. Руссийон Жером 1 0.03
13. Тиссеран Марсель 1 0.03
14. Виллиам Фуртадо 1 0.03
15. Кнохе Робин 1 0.03
16. Гилавоги Жошуа 0 0
17. Клаус Феликс 0 0
18. Брукс Джон 0 0
19. Силва Паулу 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Фридль Марко 8 0
2. Классен Дэви 6 0
3. Велькович Милош 6 0
4. Шахин Нури 4 1
5. Мойсандер Никлас 4 1
6. Эггештайн Максимилиан 5 0
7. Баргфреде Филипп 2 1
8. Эггештайн Йоханнес 2 1
9. Зельке Дейви 3 0
10. Лангкамп Себастьян 2 0
11. Бартельс Фин 2 0
12. Топрак Омер 2 0
13. Гебреселассие Теодор 2 0
14. Юя Осако 2 0
15. Фогт Кевин 2 0
16. Гросс Кристиан 2 0
17. Рашица Милот 2 0
18. Сарджент Джош 2 0
19. Харник Мартин 1 0
20. Павленка Иржи 1 0
21. Фуллкруг Никлас 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Тиссеран Марсель 7 1
2. Арнольд Максимилиан 8 0
3. Штеффен Ренато 5 0
4. Вегхорст Ваут 5 0
5. Понграчич Марин 3 1
6. Гилавоги Жошуа 4 0
7. Брукс Джон 4 0
8. Виктор Жоао II 4 0
9. Шлагер Ксавер 4 0
10. Руссийон Жером 3 0
11. Силва Паулу 3 0
12. Гинчек Даниэль 2 0
13. Кнохе Робин 2 0
14. Мбабу Кевин 2 0
15. Клаус Феликс 0 1
16. Брума Джеффри 1 0
17. Кастельс Коэн 1 0
18. Герардт Янник 1 0
19. Нмеча Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 30.77% (8) 19.23% (5) 15.38% (4) 19.23% (5) 3.85% (1) 11.54% (3)
 Вольфсбург 7.69% (3) 15.38% (6) 15.38% (6) 20.51% (8) 25.64% (10) 15.38% (6)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер
Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн
Вольфсбург Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург
Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт Вольфсбург 1:1 Сеул Бавария 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Вольфсбург 2:1 Боруссия М

Последние игры между собой

Вердер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбург: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбург 2:3 Вердер Бундеслига Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Вольфсбург Бундеслига Вердер 3:1 Вольфсбург Бундеслига
Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вольфсбург 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вердер 3:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 6:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вердер 2:1 Вольфсбург Товарищеские матчи Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вольфсбург 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вердер 0:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:0 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 90 - 30 70
2. Боруссия Д Заявка 30 19 6 5 81 - 35 63
3. РБ Лейпциг Заявка 30 16 11 3 75 - 32 59
4. Боруссия М Заявка 30 17 5 8 57 - 36 56
5. Байер Л Заявка 30 17 5 8 56 - 40 56
6. Вольфсбург Заявка 30 12 9 9 42 - 36 45
7. Хоффенхайм Заявка 30 12 7 11 42 - 50 43
8. Фрайбург Заявка 30 11 8 11 39 - 41 41
9. Герта Заявка 30 10 8 12 43 - 51 38
10. Шальке 04 1:1 Заявка 30 9 11 10 35 - 47 38
11. Айнтрахт Фр Заявка 30 10 5 15 49 - 55 35
12. Кёльн Заявка 29 10 4 15 46 - 56 34
13. Унион Берлин 1:1 Заявка 30 9 5 16 35 - 53 32
14. Аугсбург Заявка 29 8 7 14 40 - 56 31
15. Майнц Заявка 30 9 4 17 39 - 62 31
16. Фортуна Заявка 30 6 10 14 33 - 60 28
17. Вердер Заявка 30 6 7 17 30 - 63 25
18. Падерборн Заявка 30 4 8 18 33 - 62 20
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest-Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Вердер 28.6% (38)
X 22.6% (30)
Вольфсбург 48.9% (65)
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Новости

Прогнозы на матч Вердер 0:1 Вольфсбург

Исход игры
Вердер
28.6% (38)
Ничья
22.6% (30)
Вольфсбург
48.9% (65)
Тотал 2.5
Больше
61.24% (79)
Меньше
38.76% (50)
Обе команды забьют
Да
79.07% (102)
Нет
20.93% (27)
Популярный счёт
1:2 Вольфсбург
33.1% (44)
2:1 Вердер
18.8% (25)
1:1 Ничья
17.3% (23)
0:1 Вольфсбург
6% (8)
0:2 Вольфсбург
6% (8)
1:0 Вердер
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
2:0 Вердер
2.3% (3)
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