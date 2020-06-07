Вердер
0:1
Конец матча
Стадион: Везерштадион
Вольфсбург
45' Желтая карточкаКлассен Дэви
49' Желтая карточкаСарджент Джош
54' Желтая карточкаШлагер Ксавер
58' Желтая карточкаПонграчич Марин
67' Желтая карточкаМбабу Кевин
80' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
0:1
82' ГолВегхорст Ваут
30
Классен
Дэви
8
Юя
Осако
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
- Нападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Фридль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Бартельс ФинНападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Полузащитник
-
43 Юстван ЮлианНападающий
- Нападающий
-
29 Мармуш ОмарНападающий
-
11 Клаус ФеликсНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
49'
54'
58'
67'
82'
0:1
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 8
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рашица Милот
|7 (2)
|0.22
|2.
|Классен Дэви
|4 (1)
|0.13
|3.
|Биттенкорт Леонардо
|4
|0.13
|4.
|Юя Осако
|4
|0.13
|5.
|Сарджент Джош
|3
|0.09
|6.
|Фуллкруг Никлас
|2
|0.06
|7.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0.06
|8.
|Фридль Марко
|1
|0.03
|9.
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.03
|10.
|Шахин Нури
|0
|0
|11.
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
|12.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|12 (3)
|0.38
|2.
|Штеффен Ренато
|6
|0.19
|3.
|Арнольд Максимилиан
|4
|0.13
|4.
|Брекало Йосип
|3
|0.09
|5.
|Гинчек Даниэль
|3
|0.09
|6.
|Мехмеди Адмир
|2
|0.06
|7.
|Мбабу Кевин
|2
|0.06
|8.
|Герардт Янник
|2
|0.06
|9.
|Понграчич Марин
|2
|0.06
|10.
|Виктор Жоао II
|1
|0.03
|11.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.03
|12.
|Руссийон Жером
|1
|0.03
|13.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.03
|14.
|Виллиам Фуртадо
|1
|0.03
|15.
|Кнохе Робин
|1
|0.03
|16.
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|17.
|Клаус Феликс
|0
|0
|18.
|Брукс Джон
|0
|0
|19.
|Силва Паулу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фридль Марко
|8
|0
|2.
|Классен Дэви
|6
|0
|3.
|Велькович Милош
|6
|0
|4.
|Шахин Нури
|4
|1
|5.
|Мойсандер Никлас
|4
|1
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|7.
|Баргфреде Филипп
|2
|1
|8.
|Эггештайн Йоханнес
|2
|1
|9.
|Зельке Дейви
|3
|0
|10.
|Лангкамп Себастьян
|2
|0
|11.
|Бартельс Фин
|2
|0
|12.
|Топрак Омер
|2
|0
|13.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0
|14.
|Юя Осако
|2
|0
|15.
|Фогт Кевин
|2
|0
|16.
|Гросс Кристиан
|2
|0
|17.
|Рашица Милот
|2
|0
|18.
|Сарджент Джош
|2
|0
|19.
|Харник Мартин
|1
|0
|20.
|Павленка Иржи
|1
|0
|21.
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиссеран Марсель
|7
|1
|2.
|Арнольд Максимилиан
|8
|0
|3.
|Штеффен Ренато
|5
|0
|4.
|Вегхорст Ваут
|5
|0
|5.
|Понграчич Марин
|3
|1
|6.
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|7.
|Брукс Джон
|4
|0
|8.
|Виктор Жоао II
|4
|0
|9.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|10.
|Руссийон Жером
|3
|0
|11.
|Силва Паулу
|3
|0
|12.
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|13.
|Кнохе Робин
|2
|0
|14.
|Мбабу Кевин
|2
|0
|15.
|Клаус Феликс
|0
|1
|16.
|Брума Джеффри
|1
|0
|17.
|Кастельс Коэн
|1
|0
|18.
|Герардт Янник
|1
|0
|19.
|Нмеча Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|30.77% (8)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|11.54% (3)
|Вольфсбург
|7.69% (3)
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
|15.38% (6)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +5 =3 -12Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер
Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн
Вольфсбург Последние 20 матчей: +8 =5 -7Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург
Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт Вольфсбург 1:1 Сеул Бавария 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Вольфсбург 2:1 Боруссия М
Последние игры между собой
Вердер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбург: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вольфсбург 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вердер 3:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 6:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вердер 2:1 Вольфсбург Товарищеские матчи Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вольфсбург 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вердер 0:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:0 Вердер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|90 - 30
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|81 - 35
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|75 - 32
|59
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|57 - 36
|56
|5.
|Байер Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|56 - 40
|56
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|42 - 36
|45
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 50
|43
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|39 - 41
|41
|9.
|Герта
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 51
|38
|10.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 47
|38
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|49 - 55
|35
|12.
|Кёльн
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|46 - 56
|34
|13.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|30
|9
|5
|16
|35 - 53
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|40 - 56
|31
|15.
|Майнц
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 62
|31
|16.
|Фортуна
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|33 - 60
|28
|17.
|Вердер
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|30 - 63
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|33 - 62
|20
Прогнозы на матч Вердер 0:1 Вольфсбург
Исход игры
Вердер
28.6% (38)
Ничья
22.6% (30)
Вольфсбург
48.9% (65)
Тотал 2.5
Больше
61.24% (79)
Меньше
38.76% (50)
Обе команды забьют
Да
79.07% (102)
Нет
20.93% (27)
Популярный счёт
1:2 Вольфсбург
33.1% (44)
2:1 Вердер
18.8% (25)
1:1 Ничья
17.3% (23)
0:1 Вольфсбург
6% (8)
0:2 Вольфсбург
6% (8)
1:0 Вердер
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
2:0 Вердер
2.3% (3)
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