VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

47' Команда Аугсбург играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Кёльн

46' Макс Филипп решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Аугсбург

43' Пространство открывается для Кайнц Флориан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

42' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Кёльн

42' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Кёльн

35' Удар от ворот произведет Кёльн

35' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' ШАНС! Нидерлехнер Флориан вышел один на один с голкипером...

35' Плохо играет Исмаил Якобс - неудачный вынос, и мяч у соперниц

33' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

32' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Кёльн

31' Хорошо играет на выходе Луте Андреас - мяч в ее руках

30' Удар от ворот произведет Кёльн

29' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Фрамбергер Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Удар от ворот произведет Кёльн

26' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Рефери не любит споров - именно за это Ют Марк сейчас получил желтую

24' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Аугсбург

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Кайнц Флориан из команды Кёльн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

22' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Ляйстнер Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Едвай Тин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Аугсбург

17' Что за промах! У Исмаил Якобс была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

16' Кордоба Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Шмиц Бенно получил желтую карточку от судьи

14' Удар от ворот произведет Кёльн

14' Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Удар от ворот произведет Кёльн

12' Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали

11' Шмиц Бенно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Скири Эйе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Кёльн

8' Удар от ворот произведет Кёльн

8' Макс Филипп не смог попасть в створ ударом издали

8' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Кёльн

7' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Кёльн

7' Груэсо Карлос из команды Аугсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Хорн Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Нидерлехнер Флориан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

5' Удар от ворот произведет Кёльн

4' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Хорошо играет на выходе Луте Андреас - мяч в ее руках

4' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ляйстнер Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

1' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аугсбург начинает с центра поля