15' Желтая карточкаШмиц Бенно
25' Желтая карточкаЮт Марк
0:0
27' Не забитый пенальтиНидерлехнер Флориан
51' Желтая карточкаФрамбергер Рафаэль
0:1
85' ГолМодест Антони
1:1
88' ГолМакс Филипп
90' Желтая карточкаХектор Йонас
18
Едвай
Тин
31
Макс
Филипп
23
Рихтер
Марко
16
Варгас
Рубен
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
23
Ют
Марк
38
Якобс
Исмаил
15
Кордоба
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
-
36 Оксфорд РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Тейгль ГеоргПолузащитник
-
29 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Нападающий
-
20 Шибер ЮлианНападающий
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ют МаркПолузащитник
-
38 Якобс ИсмаилПолузащитник
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Tim Lemperle
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
25'
27'
46'
85'
0:1
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нидерлехнер Флориан
|11 (1)
|0.32
|2.
|Макс Филипп
|8 (1)
|0.24
|3.
|Рихтер Марко
|4
|0.12
|4.
|Варгас Рубен
|4
|0.12
|5.
|Финнбогасон Альфред
|3 (1)
|0.09
|6.
|Кордова Серхио
|2
|0.06
|7.
|Едвай Тин
|2
|0.06
|8.
|Лёвен Эдуард
|2
|0.06
|9.
|Йенсен Фредрик
|1
|0.03
|10.
|Иаго Лопес
|1
|0.03
|11.
|Байер Даниэль
|1
|0.03
|12.
|Хан Андре
|1
|0.03
|13.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0.03
|14.
|Хедира Рани
|0
|0
|15.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|16.
|Моравек Ян
|0
|0
|17.
|Лихтштайнер Штефан
|0
|0
|18.
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|19.
|Валентин Мадс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Джон
|12
|0.35
|2.
|Ют Марк
|5 (1)
|0.15
|3.
|Борнаув Себастьян
|5
|0.15
|4.
|Кайнц Флориан
|4
|0.12
|5.
|Хектор Йонас
|4
|0.12
|6.
|Модест Антони
|4
|0.12
|7.
|Теродде Симон
|3
|0.09
|8.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.06
|9.
|Якобс Исмаил
|2
|0.06
|10.
|Скири Эйе
|1
|0.03
|11.
|Шауб Луис
|1
|0.03
|12.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|13.
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0.03
|14.
|Мере Хорхе
|1
|0.03
|15.
|Риссе Марсель
|0
|0
|16.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|17.
|Реджбекай Элвис
|0
|0
|18.
|Верстрате Биргер
|0
|0
|19.
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хедира Рани
|8
|0
|2.
|Варгас Рубен
|8
|0
|3.
|Байер Даниэль
|6
|0
|4.
|Лихтштайнер Штефан
|4
|1
|5.
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|6.
|Хан Андре
|3
|1
|7.
|Макс Филипп
|4
|0
|8.
|Едвай Тин
|4
|0
|9.
|Коубек Томаш
|2
|0
|10.
|Фрамбергер Рафаэль
|2
|0
|11.
|Рихтер Марко
|2
|0
|12.
|Удуохаи Феликс
|2
|0
|13.
|Моравек Ян
|1
|0
|14.
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|15.
|Шибер Юлиан
|1
|0
|16.
|Сухи Марек
|1
|0
|17.
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|18.
|Груэсо Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хектор Йонас
|8
|0
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|5
|1
|3.
|Борнаув Себастьян
|5
|1
|4.
|Мере Хорхе
|4
|1
|5.
|Дрекслер Доминик
|5
|0
|6.
|Кордоба Джон
|5
|0
|7.
|Теродде Симон
|4
|0
|8.
|Кайнц Флориан
|4
|0
|9.
|Ют Марк
|4
|0
|10.
|Якобс Исмаил
|4
|0
|11.
|Кцихос Рафаэль
|2
|1
|12.
|Верстрате Биргер
|3
|0
|13.
|Скири Эйе
|3
|0
|14.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|15.
|Хёгер Марко
|2
|0
|16.
|Каттербах Ноа
|2
|0
|17.
|Тилманн Ян
|2
|0
|18.
|Модест Антони
|1
|0
|19.
|Риссе Марсель
|1
|0
|20.
|Зобих Лассе
|1
|0
|21.
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|22.
|Шмиц Бенно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аугсбург
|15.38% (6)
|5.13% (2)
|25.64% (10)
|25.64% (10)
|10.26% (4)
|17.95% (7)
|Кёльн
|15.38% (6)
|12.82% (5)
|20.51% (8)
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
Предыдущие игры
Аугсбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9Герта 2:0 Аугсбург Аугсбург 0:0 Падерборн Шальке 04 0:3 Аугсбург Аугсбург 1:2 Вольфсбург
Бавария 2:0 Аугсбург Аугсбург 2:3 Боруссия М Байер Л 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Вердер Унион Берлин 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:5 Боруссия Д Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Аугсбург 4:0 Хибернианс РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Аугсбург 3:0 Фортуна Хоффенхайм 2:4 Аугсбург Аугсбург 2:1 Майнц Кёльн 1:1 Аугсбург Аугсбург 4:0 Герта
Кёльн Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц
Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург
Последние игры между собой
Аугсбург: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
Кёльн: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|90 - 30
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|81 - 35
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|75 - 32
|59
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|57 - 36
|56
|5.
|Байер Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|56 - 40
|56
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|42 - 36
|45
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 50
|43
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|39 - 41
|41
|9.
|Герта
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 51
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 47
|38
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|49 - 55
|35
|12.
|Кёльн
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|47 - 57
|35
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|35 - 53
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|41 - 57
|32
|15.
|Майнц
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 62
|31
|16.
|Фортуна
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|33 - 60
|28
|17.
|Вердер
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|30 - 63
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|33 - 62
|20
Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 Кёльн
Исход игры
Аугсбург
41.5% (56)
Ничья
42.2% (57)
Кёльн
16.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
43.61% (58)
Меньше
56.39% (75)
Обе команды забьют
Да
78.2% (104)
Нет
21.8% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (46)
2:1 Аугсбург
21.5% (29)
1:0 Аугсбург
13.3% (18)
1:2 Кёльн
11.1% (15)
2:2 Ничья
6.7% (9)
2:0 Аугсбург
3.7% (5)
0:1 Кёльн
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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