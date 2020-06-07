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Аугсбург
1:1
Конец матча

Стадион:
Кёльн
0'
15' Желтая карточка
Шмиц Бенно
25' Желтая карточка
Ют Марк
0:0
27' Не забитый пенальти
Нидерлехнер Флориан
51' Желтая карточка
Фрамбергер Рафаэль
0:1
85' Гол
Модест Антони
1:1
88' Гол
Макс Филипп
90' Желтая карточка
Хектор Йонас
90'+5
1
Луте
Андреас
32
Фрамбергер
Рафаэль
18
Едвай
Тин
19
Удуохаи
Феликс
31
Макс
Филипп
8
Хедира
Рани
25
Груэсо
Карлос
17
Саренсен-Ба­зее
Ноа-Йоэль
23
Рихтер
Марко
16
Варгас
Рубен
7
Нидерлехнер
Флориан
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
37
Ляйстнер
Тони
5
Кцихос
Рафаэль
2
Шмиц
Бенно
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
30
Кайнц
Флориан
23
Ют
Марк
38
Якобс
Исмаил
15
Кордоба
Джон
Аугсбург
4-2-3-1
Кёльн
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Шмиц Бенно
25'
 
Ют Марк
27'
Нидерлехнер Флориан
0:0
28'
 
Каттербах Ноа
Шмиц Бенно
46'
 
Хёгер Марко
Скири Эйе
51'
Фрамбергер Рафаэль
 
71'
 
Реджбекай Элвис
Ют Марк
76'
Финнбогасон Альфред
Нидерлехнер Флориан
 
76'
Лёвен Эдуард
Варгас Рубен
 
82'
 
Модест Антони
Кордоба Джон
85'
0:1
Модест Антони
(Якобс Исмаил)
88'
Макс Филипп
(Фрамбергер Рафаэль)
1:1
90'
 
Хектор Йонас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нидерлехнер Флориан 11 (1) 0.32
2. Макс Филипп 8 (1) 0.24
3. Рихтер Марко 4 0.12
4. Варгас Рубен 4 0.12
5. Финнбогасон Альфред 3 (1) 0.09
6. Кордова Серхио 2 0.06
7. Едвай Тин 2 0.06
8. Лёвен Эдуард 2 0.06
9. Йенсен Фредрик 1 0.03
10. Иаго Лопес 1 0.03
11. Байер Даниэль 1 0.03
12. Хан Андре 1 0.03
13. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0.03
14. Хедира Рани 0 0
15. Фрамбергер Рафаэль 0 0
16. Моравек Ян 0 0
17. Лихтштайнер Штефан 0 0
18. Гоувелеув Джеффри 0 0
19. Валентин Мадс 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 12 0.35
2. Ют Марк 5 (1) 0.15
3. Борнаув Себастьян 5 0.15
4. Кайнц Флориан 4 0.12
5. Хектор Йонас 4 0.12
6. Модест Антони 4 0.12
7. Теродде Симон 3 0.09
8. Дрекслер Доминик 2 0.06
9. Якобс Исмаил 2 0.06
10. Скири Эйе 1 0.03
11. Шауб Луис 1 0.03
12. Кцихос Рафаэль 1 0.03
13. Эхизибуэ Кингсли 1 0.03
14. Мере Хорхе 1 0.03
15. Риссе Марсель 0 0
16. Шиндлер Кингсли 0 0
17. Реджбекай Элвис 0 0
18. Верстрате Биргер 0 0
19. Тилманн Ян 0 0

Карточки

Аугсбург
# Игрок      
1. Хедира Рани 8 0
2. Варгас Рубен 8 0
3. Байер Даниэль 6 0
4. Лихтштайнер Штефан 4 1
5. Гоувелеув Джеффри 5 0
6. Хан Андре 3 1
7. Макс Филипп 4 0
8. Едвай Тин 4 0
9. Коубек Томаш 2 0
10. Фрамбергер Рафаэль 2 0
11. Рихтер Марко 2 0
12. Удуохаи Феликс 2 0
13. Моравек Ян 1 0
14. Финнбогасон Альфред 1 0
15. Шибер Юлиан 1 0
16. Сухи Марек 1 0
17. Нидерлехнер Флориан 1 0
18. Груэсо Карлос 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Хектор Йонас 8 0
2. Эхизибуэ Кингсли 5 1
3. Борнаув Себастьян 5 1
4. Мере Хорхе 4 1
5. Дрекслер Доминик 5 0
6. Кордоба Джон 5 0
7. Теродде Симон 4 0
8. Кайнц Флориан 4 0
9. Ют Марк 4 0
10. Якобс Исмаил 4 0
11. Кцихос Рафаэль 2 1
12. Верстрате Биргер 3 0
13. Скири Эйе 3 0
14. Реджбекай Элвис 3 0
15. Хёгер Марко 2 0
16. Каттербах Ноа 2 0
17. Тилманн Ян 2 0
18. Модест Антони 1 0
19. Риссе Марсель 1 0
20. Зобих Лассе 1 0
21. Ляйстнер Тони 1 0
22. Шмиц Бенно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аугсбург 15.38% (6) 5.13% (2) 25.64% (10) 25.64% (10) 10.26% (4) 17.95% (7)
 Кёльн 15.38% (6) 12.82% (5) 20.51% (8) 15.38% (6) 17.95% (7) 17.95% (7)

Предыдущие игры

Аугсбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Герта 2:0 Аугсбург Аугсбург 0:0 Падерборн Шальке 04 0:3 Аугсбург Аугсбург 1:2 Вольфсбург
Бавария 2:0 Аугсбург Аугсбург 2:3 Боруссия М Байер Л 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Вердер Унион Берлин 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:5 Боруссия Д Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Аугсбург 4:0 Хибернианс РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Аугсбург 3:0 Фортуна Хоффенхайм 2:4 Аугсбург Аугсбург 2:1 Майнц Кёльн 1:1 Аугсбург Аугсбург 4:0 Герта
Кёльн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц
Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург

Последние игры между собой

Аугсбург: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
Кёльн: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
Кёльн 1:1 Аугсбург Бундеслига Кёльн 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 3:0 Кёльн Бундеслига Аугсбург 2:1 Кёльн Бундеслига
Кёльн 0:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:0 Кёльн Кубок Аугсбург 1:3 Кёльн Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 90 - 30 70
2. Боруссия Д Заявка 30 19 6 5 81 - 35 63
3. РБ Лейпциг Заявка 30 16 11 3 75 - 32 59
4. Боруссия М Заявка 30 17 5 8 57 - 36 56
5. Байер Л Заявка 30 17 5 8 56 - 40 56
6. Вольфсбург Заявка 30 12 9 9 42 - 36 45
7. Хоффенхайм Заявка 30 12 7 11 42 - 50 43
8. Фрайбург Заявка 30 11 8 11 39 - 41 41
9. Герта Заявка 30 10 8 12 43 - 51 38
10. Шальке 04 Заявка 30 9 11 10 35 - 47 38
11. Айнтрахт Фр Заявка 30 10 5 15 49 - 55 35
12. Кёльн Заявка 30 10 5 15 47 - 57 35
13. Унион Берлин Заявка 30 9 5 16 35 - 53 32
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 41 - 57 32
15. Майнц Заявка 30 9 4 17 39 - 62 31
16. Фортуна Заявка 30 6 10 14 33 - 60 28
17. Вердер Заявка 30 6 7 17 30 - 63 25
18. Падерборн Заявка 30 4 8 18 33 - 62 20
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Прогнозы 135
Аугсбург 41.5% (56)
X 42.2% (57)
Кёльн 16.3% (22)
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Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 Кёльн

Исход игры
Аугсбург
41.5% (56)
Ничья
42.2% (57)
Кёльн
16.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
43.61% (58)
Меньше
56.39% (75)
Обе команды забьют
Да
78.2% (104)
Нет
21.8% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (46)
2:1 Аугсбург
21.5% (29)
1:0 Аугсбург
13.3% (18)
1:2 Кёльн
11.1% (15)
2:2 Ничья
6.7% (9)
2:0 Аугсбург
3.7% (5)
0:1 Кёльн
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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