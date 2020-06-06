Айнтрахт Фр
Позже
Стадион: Коммерцбанк-Арена
Майнц
18
Туре
Альмами
28
Кор
Доминик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
19
Ньякат
Мусса
23
Мвене
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
23 Мвене ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Малонг КундеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Сцалай АдамНападающий
-
Главный тренер: Байерлорцер Ахим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|8 (1)
|0.25
|2.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0.25
|3.
|Пасьенса Гонсало
|7 (1)
|0.22
|4.
|Дост Бас
|5
|0.16
|5.
|Чендлер Тимоти
|5
|0.16
|6.
|Костич Филип
|3
|0.09
|7.
|Роде Себастьян
|2
|0.06
|8.
|Камада Даити
|2
|0.06
|9.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0.06
|10.
|Да Коста Данни
|1
|0.03
|11.
|Туре Альмами
|1
|0.03
|12.
|Соу Джибриль
|1
|0.03
|13.
|Абрахам Давид
|1
|0.03
|14.
|Кор Доминик
|0
|0
|15.
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|16.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|17.
|Н'Дика Эван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайсон Робин
|12 (1)
|0.38
|2.
|Онисиво Карим
|4
|0.13
|3.
|Озтунали Левин
|4
|0.13
|4.
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0.09
|5.
|Малонг Кунде
|3
|0.09
|6.
|Брозински Даниэль
|2 (1)
|0.06
|7.
|Юсте Йерри
|2
|0.06
|8.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.06
|9.
|Сцалай Адам
|1
|0.03
|10.
|Баку Ридле
|1
|0.03
|11.
|Авонийи Тайво
|1
|0.03
|12.
|Ньякат Мусса
|0
|0
|13.
|Баррейро Леандро
|0
|0
|14.
|Латца Данни
|0
|0
|15.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хинтереггер Мартин
|7
|0
|2.
|Кор Доминик
|5
|1
|3.
|Фернандеш Желсон
|4
|1
|4.
|Торро Лукас
|3
|1
|5.
|Роде Себастьян
|4
|0
|6.
|Пасьенса Гонсало
|4
|0
|7.
|Камада Даити
|4
|0
|8.
|Абрахам Давид
|2
|1
|9.
|Хасебе Макото
|3
|0
|10.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|11.
|Чендлер Тимоти
|3
|0
|12.
|Костич Филип
|3
|0
|13.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|14.
|Гачинович Мийат
|2
|0
|15.
|Туре Альмами
|2
|0
|16.
|Соу Джибриль
|2
|0
|17.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|18.
|Дост Бас
|1
|0
|19.
|Ребич Анте
|1
|0
|20.
|Андре Силва
|1
|0
|21.
|Йовелич Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юсте Йерри
|7
|0
|2.
|Фернандес Эдимилсон
|5
|1
|3.
|Баку Ридле
|5
|1
|4.
|Ньякат Мусса
|6
|0
|5.
|Малонг Кунде
|6
|0
|6.
|Латца Данни
|5
|0
|7.
|Бутьюс Жан-Поль
|4
|0
|8.
|Брозински Даниэль
|3
|0
|9.
|Брума Джеффри
|3
|0
|10.
|Онисиво Карим
|3
|0
|11.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|12.
|Матета Жан-Филипп
|1
|1
|13.
|Хак Александер
|2
|0
|14.
|Баррейро Леандро
|2
|0
|15.
|Аарон Мартин
|1
|0
|16.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|17.
|Максим Александру
|1
|0
|18.
|Кайсон Робин
|1
|0
|19.
|Озтунали Левин
|1
|0
|20.
|Центнер Робин
|1
|0
|21.
|Мвене Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|7.14% (3)
|11.9% (5)
|11.9% (5)
|23.81% (10)
|16.67% (7)
|28.57% (12)
|Майнц
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн
Майнц Последние 20 матчей: +6 =4 -10Майнц 0:1 Хоффенхайм Унион Берлин 1:1 Майнц Майнц 0:5 РБ Лейпциг Кёльн 2:2 Майнц
Майнц 1:1 Фортуна Майнц 2:0 Падерборн Вольфсбург 4:0 Майнц Майнц 0:0 Шальке 04 Герта 1:3 Майнц Майнц 1:3 Бавария Боруссия М 3:1 Майнц Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 2:3 Эммен Майнц 0:1 Байер Л Вердер 0:5 Майнц Майнц 0:4 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Майнц Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:5 Майнц
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Майнц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Кубок Майнц 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Майнц Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|86 - 28
|67
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|80 - 35
|60
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|57 - 35
|56
|4.
|Байер Л
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 36
|56
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|15
|10
|3
|70 - 29
|55
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|40 - 48
|42
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|41 - 36
|42
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|38 - 41
|38
|9.
|Герта
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|43 - 50
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|34 - 46
|37
|11.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|44 - 52
|34
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|46 - 53
|32
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|34 - 52
|31
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|40 - 56
|31
|15.
|Майнц
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|37 - 62
|28
|16.
|Фортуна
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 58
|27
|17.
|Вердер
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|30 - 59
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|32 - 61
|19
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Майнц
Исход игры
Айнтрахт Фр
90.4% (122)
Ничья
5.2% (7)
Майнц
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
74.44% (99)
Меньше
25.56% (34)
Обе команды забьют
Да
75.19% (100)
Нет
24.81% (33)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
55.6% (75)
2:0 Айнтрахт Фр
11.1% (15)
1:0 Айнтрахт Фр
11.1% (15)
3:1 Айнтрахт Фр
8.1% (11)
1:2 Майнц
3% (4)
2:2 Ничья
3% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:2 Айнтрахт Фр
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!