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Айнтрахт Фр
 
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Стадион:
Майнц
1
Трапп
Кевин
3
Ильзанкер
Штефан
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
18
Туре
Альмами
28
Кор
Доминик
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
1
Мюллер
Флориан
18
Брозински
Даниэль
4
Юсте
Йерри
19
Ньякат
Мусса
23
Мвене
Филипп
6
Латца
Данни
35
Баррейро
Леандро
22
Авонийи
Тайво
8
Озтунали
Левин
7
Кайсон
Робин
9
Матета
Жан-Филипп
Айнтрахт Фр
3-4-1-2
Майнц
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 8 (1) 0.25
2. Хинтереггер Мартин 8 0.25
3. Пасьенса Гонсало 7 (1) 0.22
4. Дост Бас 5 0.16
5. Чендлер Тимоти 5 0.16
6. Костич Филип 3 0.09
7. Роде Себастьян 2 0.06
8. Камада Даити 2 0.06
9. Ильзанкер Штефан 2 0.06
10. Да Коста Данни 1 0.03
11. Туре Альмами 1 0.03
12. Соу Джибриль 1 0.03
13. Абрахам Давид 1 0.03
14. Кор Доминик 0 0
15. Де Гузман Джонатан 0 0
16. Гачинович Мийат 0 0
17. Н'Дика Эван 0 0
Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайсон Робин 12 (1) 0.38
2. Онисиво Карим 4 0.13
3. Озтунали Левин 4 0.13
4. Бутьюс Жан-Поль 3 0.09
5. Малонг Кунде 3 0.09
6. Брозински Даниэль 2 (1) 0.06
7. Юсте Йерри 2 0.06
8. Матета Жан-Филипп 2 0.06
9. Сцалай Адам 1 0.03
10. Баку Ридле 1 0.03
11. Авонийи Тайво 1 0.03
12. Ньякат Мусса 0 0
13. Баррейро Леандро 0 0
14. Латца Данни 0 0
15. Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Хинтереггер Мартин 7 0
2. Кор Доминик 5 1
3. Фернандеш Желсон 4 1
4. Торро Лукас 3 1
5. Роде Себастьян 4 0
6. Пасьенса Гонсало 4 0
7. Камада Даити 4 0
8. Абрахам Давид 2 1
9. Хасебе Макото 3 0
10. Ильзанкер Штефан 3 0
11. Чендлер Тимоти 3 0
12. Костич Филип 3 0
13. Н'Дика Эван 3 0
14. Гачинович Мийат 2 0
15. Туре Альмами 2 0
16. Соу Джибриль 2 0
17. Де Гузман Джонатан 1 0
18. Дост Бас 1 0
19. Ребич Анте 1 0
20. Андре Силва 1 0
21. Йовелич Деян 1 0
Майнц
# Игрок      
1. Юсте Йерри 7 0
2. Фернандес Эдимилсон 5 1
3. Баку Ридле 5 1
4. Ньякат Мусса 6 0
5. Малонг Кунде 6 0
6. Латца Данни 5 0
7. Бутьюс Жан-Поль 4 0
8. Брозински Даниэль 3 0
9. Брума Джеффри 3 0
10. Онисиво Карим 3 0
11. Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
12. Матета Жан-Филипп 1 1
13. Хак Александер 2 0
14. Баррейро Леандро 2 0
15. Аарон Мартин 1 0
16. Чжи Дон-Вонь 1 0
17. Максим Александру 1 0
18. Кайсон Робин 1 0
19. Озтунали Левин 1 0
20. Центнер Робин 1 0
21. Мвене Филипп 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 7.14% (3) 11.9% (5) 11.9% (5) 23.81% (10) 16.67% (7) 28.57% (12)
 Майнц 19.35% (6) 16.13% (5) 19.35% (6) 6.45% (2) 19.35% (6) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн
Майнц Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Майнц 0:1 Хоффенхайм Унион Берлин 1:1 Майнц Майнц 0:5 РБ Лейпциг Кёльн 2:2 Майнц
Майнц 1:1 Фортуна Майнц 2:0 Падерборн Вольфсбург 4:0 Майнц Майнц 0:0 Шальке 04 Герта 1:3 Майнц Майнц 1:3 Бавария Боруссия М 3:1 Майнц Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 2:3 Эммен Майнц 0:1 Байер Л Вердер 0:5 Майнц Майнц 0:4 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Майнц Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:5 Майнц

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Майнц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига
Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Кубок Майнц 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 21 4 4 86 - 28 67
2. Боруссия Д Заявка 29 18 6 5 80 - 35 60
3. Боруссия М Заявка 29 17 5 7 57 - 35 56
4. Байер Л Заявка 29 17 5 7 54 - 36 56
5. РБ Лейпциг Заявка 28 15 10 3 70 - 29 55
6. Хоффенхайм Заявка 29 12 6 11 40 - 48 42
7. Вольфсбург Заявка 29 11 9 9 41 - 36 42
8. Фрайбург Заявка 29 10 8 11 38 - 41 38
9. Герта Заявка 29 10 8 11 43 - 50 38
10. Шальке 04 Заявка 29 9 10 10 34 - 46 37
11. Кёльн Заявка 28 10 4 14 44 - 52 34
12. Айнтрахт Фр Заявка 28 9 5 14 46 - 53 32
13. Унион Берлин Заявка 29 9 4 16 34 - 52 31
14. Аугсбург Заявка 29 8 7 14 40 - 56 31
15. Майнц Заявка 29 8 4 17 37 - 62 28
16. Фортуна Заявка 29 6 9 14 31 - 58 27
17. Вердер Заявка 28 6 7 15 30 - 59 25
18. Падерборн Заявка 29 4 7 18 32 - 61 19
  • До матча
  • Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Майнц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 06.06.2020, осталось 10 минут.


Прогнозы 135
Айнтрахт Фр 90.4% (122)
X 5.2% (7)
Майнц 4.4% (6)
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Майнц

Исход игры
Айнтрахт Фр
90.4% (122)
Ничья
5.2% (7)
Майнц
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
74.44% (99)
Меньше
25.56% (34)
Обе команды забьют
Да
75.19% (100)
Нет
24.81% (33)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
55.6% (75)
2:0 Айнтрахт Фр
11.1% (15)
1:0 Айнтрахт Фр
11.1% (15)
3:1 Айнтрахт Фр
8.1% (11)
1:2 Майнц
3% (4)
2:2 Ничья
3% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:2 Айнтрахт Фр
2.2% (3)
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