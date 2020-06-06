Айнтрахт Фр
0:2
Конец матча
Стадион: Коммерцбанк-Арена
Майнц
41' Желтая карточкаЛатца Данни
0:1
43' ГолНьякат Мусса
47' Желтая карточкаАвонийи Тайво
62' Желтая карточкаРоде Себастьян
62' Желтая карточкаБаррейро Леандро
64' Желтая карточкаЧендлер Тимоти
0:2
77' ГолМалонг Кунде
81' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
18
Туре
Альмами
28
Кор
Доминик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
9
Дост
Бас
23
Мвене
Филипп
19
Ньякат
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
9 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Малонг КундеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Сцалай АдамНападающий
-
Главный тренер: Байерлорцер Ахим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
41'
43'
47'
62'
62'
64'
77'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 8
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|8 (1)
|0.25
|2.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0.25
|3.
|Пасьенса Гонсало
|7 (1)
|0.22
|4.
|Дост Бас
|5
|0.16
|5.
|Чендлер Тимоти
|5
|0.16
|6.
|Костич Филип
|3
|0.09
|7.
|Роде Себастьян
|2
|0.06
|8.
|Камада Даити
|2
|0.06
|9.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0.06
|10.
|Да Коста Данни
|1
|0.03
|11.
|Туре Альмами
|1
|0.03
|12.
|Соу Джибриль
|1
|0.03
|13.
|Абрахам Давид
|1
|0.03
|14.
|Кор Доминик
|0
|0
|15.
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|16.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|17.
|Н'Дика Эван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайсон Робин
|12 (1)
|0.38
|2.
|Онисиво Карим
|4
|0.13
|3.
|Озтунали Левин
|4
|0.13
|4.
|Малонг Кунде
|4
|0.13
|5.
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0.09
|6.
|Брозински Даниэль
|2 (1)
|0.06
|7.
|Юсте Йерри
|2
|0.06
|8.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.06
|9.
|Ньякат Мусса
|1
|0.03
|10.
|Сцалай Адам
|1
|0.03
|11.
|Баку Ридле
|1
|0.03
|12.
|Авонийи Тайво
|1
|0.03
|13.
|Баррейро Леандро
|0
|0
|14.
|Латца Данни
|0
|0
|15.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0
|2.
|Кор Доминик
|5
|1
|3.
|Фернандеш Желсон
|4
|1
|4.
|Роде Себастьян
|5
|0
|5.
|Торро Лукас
|3
|1
|6.
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|7.
|Пасьенса Гонсало
|4
|0
|8.
|Камада Даити
|4
|0
|9.
|Абрахам Давид
|2
|1
|10.
|Хасебе Макото
|3
|0
|11.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|12.
|Костич Филип
|3
|0
|13.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|14.
|Гачинович Мийат
|2
|0
|15.
|Туре Альмами
|2
|0
|16.
|Соу Джибриль
|2
|0
|17.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|18.
|Дост Бас
|1
|0
|19.
|Ребич Анте
|1
|0
|20.
|Андре Силва
|1
|0
|21.
|Йовелич Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юсте Йерри
|7
|0
|2.
|Фернандес Эдимилсон
|5
|1
|3.
|Баку Ридле
|5
|1
|4.
|Латца Данни
|6
|0
|5.
|Ньякат Мусса
|6
|0
|6.
|Малонг Кунде
|6
|0
|7.
|Бутьюс Жан-Поль
|4
|0
|8.
|Брозински Даниэль
|3
|0
|9.
|Брума Джеффри
|3
|0
|10.
|Онисиво Карим
|3
|0
|11.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|12.
|Баррейро Леандро
|3
|0
|13.
|Матета Жан-Филипп
|1
|1
|14.
|Хак Александер
|2
|0
|15.
|Аарон Мартин
|1
|0
|16.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|17.
|Максим Александру
|1
|0
|18.
|Кайсон Робин
|1
|0
|19.
|Озтунали Левин
|1
|0
|20.
|Авонийи Тайво
|1
|0
|21.
|Центнер Робин
|1
|0
|22.
|Мвене Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|7.14% (3)
|11.9% (5)
|11.9% (5)
|23.81% (10)
|16.67% (7)
|28.57% (12)
|Майнц
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|6.06% (2)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн
Майнц Последние 20 матчей: +6 =4 -10Майнц 0:1 Хоффенхайм Унион Берлин 1:1 Майнц Майнц 0:5 РБ Лейпциг Кёльн 2:2 Майнц
Майнц 1:1 Фортуна Майнц 2:0 Падерборн Вольфсбург 4:0 Майнц Майнц 0:0 Шальке 04 Герта 1:3 Майнц Майнц 1:3 Бавария Боруссия М 3:1 Майнц Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 2:3 Эммен Майнц 0:1 Байер Л Вердер 0:5 Майнц Майнц 0:4 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Майнц Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:5 Майнц
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Майнц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Кубок Майнц 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Майнц Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|90 - 30
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|81 - 35
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|75 - 32
|59
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|57 - 36
|56
|5.
|Байер Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|56 - 40
|56
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 50
|43
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|41 - 36
|42
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|39 - 41
|41
|9.
|Герта
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 51
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|34 - 46
|37
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|49 - 55
|35
|12.
|Кёльн
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|46 - 56
|34
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|34 - 52
|31
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|40 - 56
|31
|15.
|Майнц
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|39 - 62
|31
|16.
|Фортуна
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|33 - 60
|28
|17.
|Вердер
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|30 - 62
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|33 - 62
|20
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:2 Майнц
Исход игры
Айнтрахт Фр
90.4% (122)
Ничья
5.2% (7)
Майнц
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
74.44% (99)
Меньше
25.56% (34)
Обе команды забьют
Да
75.19% (100)
Нет
24.81% (33)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
55.6% (75)
1:0 Айнтрахт Фр
11.1% (15)
2:0 Айнтрахт Фр
11.1% (15)
3:1 Айнтрахт Фр
8.1% (11)
1:2 Майнц
3% (4)
2:2 Ничья
3% (4)
3:2 Айнтрахт Фр
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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