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Айнтрахт Фр
0:2
Конец матча

Стадион:
Майнц
0'
41' Желтая карточка
Латца Данни
0:1
43' Гол
Ньякат Мусса
47' Желтая карточка
Авонийи Тайво
62' Желтая карточка
Роде Себастьян
62' Желтая карточка
Баррейро Леандро
64' Желтая карточка
Чендлер Тимоти
0:2
77' Гол
Малонг Кунде
81' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
90'+5
1
Трапп
Кевин
3
Ильзанкер
Штефан
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
18
Туре
Альмами
28
Кор
Доминик
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
9
Дост
Бас
1
Мюллер
Флориан
23
Мвене
Филипп
4
Юсте
Йерри
19
Ньякат
Мусса
18
Брозински
Даниэль
35
Баррейро
Леандро
6
Латца
Данни
8
Озтунали
Левин
7
Кайсон
Робин
22
Авонийи
Тайво
9
Матета
Жан-Филипп
Айнтрахт Фр
3-4-1-2
Майнц
4-2-3-1

Ход матча

41'
 
Латца Данни
43'
0:1
Ньякат Мусса
(Брозински Даниэль)
46'
Гачинович Мийат
Дост Бас
 
46'
Чендлер Тимоти
Туре Альмами
 
47'
 
Авонийи Тайво
62'
Роде Себастьян
 
62'
 
Баррейро Леандро
64'
Чендлер Тимоти
 
64'
 
Малонг Кунде
Баррейро Леандро
75'
 
Фернандес Эдимилсон
Озтунали Левин
75'
 
Онисиво Карим
Матета Жан-Филипп
77'
0:2
Малонг Кунде
81'
Хинтереггер Мартин
 
81'
Де Гузман Джонатан
Роде Себастьян
 
82'
Соу Джибриль
Кор Доминик
 
90'
 
Сцалай Адам
Кайсон Робин

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 8 (1) 0.25
2. Хинтереггер Мартин 8 0.25
3. Пасьенса Гонсало 7 (1) 0.22
4. Дост Бас 5 0.16
5. Чендлер Тимоти 5 0.16
6. Костич Филип 3 0.09
7. Роде Себастьян 2 0.06
8. Камада Даити 2 0.06
9. Ильзанкер Штефан 2 0.06
10. Да Коста Данни 1 0.03
11. Туре Альмами 1 0.03
12. Соу Джибриль 1 0.03
13. Абрахам Давид 1 0.03
14. Кор Доминик 0 0
15. Де Гузман Джонатан 0 0
16. Гачинович Мийат 0 0
17. Н'Дика Эван 0 0
Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайсон Робин 12 (1) 0.38
2. Онисиво Карим 4 0.13
3. Озтунали Левин 4 0.13
4. Малонг Кунде 4 0.13
5. Бутьюс Жан-Поль 3 0.09
6. Брозински Даниэль 2 (1) 0.06
7. Юсте Йерри 2 0.06
8. Матета Жан-Филипп 2 0.06
9. Ньякат Мусса 1 0.03
10. Сцалай Адам 1 0.03
11. Баку Ридле 1 0.03
12. Авонийи Тайво 1 0.03
13. Баррейро Леандро 0 0
14. Латца Данни 0 0
15. Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Хинтереггер Мартин 8 0
2. Кор Доминик 5 1
3. Фернандеш Желсон 4 1
4. Роде Себастьян 5 0
5. Торро Лукас 3 1
6. Чендлер Тимоти 4 0
7. Пасьенса Гонсало 4 0
8. Камада Даити 4 0
9. Абрахам Давид 2 1
10. Хасебе Макото 3 0
11. Ильзанкер Штефан 3 0
12. Костич Филип 3 0
13. Н'Дика Эван 3 0
14. Гачинович Мийат 2 0
15. Туре Альмами 2 0
16. Соу Джибриль 2 0
17. Де Гузман Джонатан 1 0
18. Дост Бас 1 0
19. Ребич Анте 1 0
20. Андре Силва 1 0
21. Йовелич Деян 1 0
Майнц
# Игрок      
1. Юсте Йерри 7 0
2. Фернандес Эдимилсон 5 1
3. Баку Ридле 5 1
4. Латца Данни 6 0
5. Ньякат Мусса 6 0
6. Малонг Кунде 6 0
7. Бутьюс Жан-Поль 4 0
8. Брозински Даниэль 3 0
9. Брума Джеффри 3 0
10. Онисиво Карим 3 0
11. Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
12. Баррейро Леандро 3 0
13. Матета Жан-Филипп 1 1
14. Хак Александер 2 0
15. Аарон Мартин 1 0
16. Чжи Дон-Вонь 1 0
17. Максим Александру 1 0
18. Кайсон Робин 1 0
19. Озтунали Левин 1 0
20. Авонийи Тайво 1 0
21. Центнер Робин 1 0
22. Мвене Филипп 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 7.14% (3) 11.9% (5) 11.9% (5) 23.81% (10) 16.67% (7) 28.57% (12)
 Майнц 18.18% (6) 15.15% (5) 21.21% (7) 6.06% (2) 18.18% (6) 21.21% (7)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн
Майнц Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Майнц 0:1 Хоффенхайм Унион Берлин 1:1 Майнц Майнц 0:5 РБ Лейпциг Кёльн 2:2 Майнц
Майнц 1:1 Фортуна Майнц 2:0 Падерборн Вольфсбург 4:0 Майнц Майнц 0:0 Шальке 04 Герта 1:3 Майнц Майнц 1:3 Бавария Боруссия М 3:1 Майнц Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 2:3 Эммен Майнц 0:1 Байер Л Вердер 0:5 Майнц Майнц 0:4 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Майнц Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:5 Майнц

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Майнц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига
Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Кубок Майнц 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Майнц Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Майнц 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 90 - 30 70
2. Боруссия Д Заявка 30 19 6 5 81 - 35 63
3. РБ Лейпциг Заявка 30 16 11 3 75 - 32 59
4. Боруссия М Заявка 30 17 5 8 57 - 36 56
5. Байер Л Заявка 30 17 5 8 56 - 40 56
6. Хоффенхайм Заявка 30 12 7 11 42 - 50 43
7. Вольфсбург Заявка 29 11 9 9 41 - 36 42
8. Фрайбург Заявка 30 11 8 11 39 - 41 41
9. Герта Заявка 30 10 8 12 43 - 51 38
10. Шальке 04 Заявка 29 9 10 10 34 - 46 37
11. Айнтрахт Фр Заявка 30 10 5 15 49 - 55 35
12. Кёльн Заявка 29 10 4 15 46 - 56 34
13. Унион Берлин Заявка 29 9 4 16 34 - 52 31
14. Аугсбург Заявка 29 8 7 14 40 - 56 31
15. Майнц Заявка 30 9 4 17 39 - 62 31
16. Фортуна Заявка 30 6 10 14 33 - 60 28
17. Вердер Заявка 29 6 7 16 30 - 62 25
18. Падерборн Заявка 30 4 8 18 33 - 62 20
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Прогнозы 135
Айнтрахт Фр 90.4% (122)
X 5.2% (7)
Майнц 4.4% (6)
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:2 Майнц

Исход игры
Айнтрахт Фр
90.4% (122)
Ничья
5.2% (7)
Майнц
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
74.44% (99)
Меньше
25.56% (34)
Обе команды забьют
Да
75.19% (100)
Нет
24.81% (33)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
55.6% (75)
1:0 Айнтрахт Фр
11.1% (15)
2:0 Айнтрахт Фр
11.1% (15)
3:1 Айнтрахт Фр
8.1% (11)
1:2 Майнц
3% (4)
2:2 Ничья
3% (4)
3:2 Айнтрахт Фр
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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