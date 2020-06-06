Второй тайм

95' Майнц заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Хорошо играет на выходе Мюллер Флориан - мяч в ее руках

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Гачинович Мийат наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

87' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Майнц

84' Костич Филип пробил со штрафного прямо в стенку

81' Хинтереггер Мартин получил желтую карточку от судьи

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Майнц будет все-таки засчитан.

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

77' Г О О О О Л - Малонг Кунде забивает!

76' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Брозински Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Хорошо играет на выходе Трапп Кевин - мяч в ее руках

70' Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Майнц имеет хороший шанс забить.

69' Удар от ворот произведет Майнц

69' Гачинович Мийат не смог попасть в створ ударом издали

69' Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Матета Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Чендлер Тимоти получил желтую карточку от судьи

64' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Майнц

62' Баррейро Леандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

62' Роде Себастьян получил желтую карточку от судьи

61' Баррейро Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

59' Матч остановлен

58' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Пространство открывается для Озтунали Левин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

55' Кайсон Робин из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Майнц

55' Пространство открывается для Чендлер Тимоти , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

54' Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Мюллер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Удар от ворот произведет Майнц

49' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Авонийи Тайво получает желтую карточку за неспортивное поведение

47' Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Плохо играет Ньякат Мусса - неудачный вынос, и мяч у соперниц