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  3. Швейцария
Люцерн
0:2
Перерыв

Стадион:
Лугано
0'
6' Желтая карточка
Кечкеш Акош
0:1
15' Гол
Лаванши Нума
0:2
23' Гол
Ловрич Санди
39' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
32
Мюллер
Мариус
17
Гретер
Симон
5
Lucao
II
6
Бюрки
Марко
15
Шульц
Марвин
31
Lorik
Emini
42
Вока
Идриз
2
Какабадзе
Отар
77
Матос
Ридер
9
Марджиотта
Франческо
10
Элеке
Блессинг
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
24
Ловрич
Санди
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
47
Селаси
Рансфорд
3
Жефферсон
Насименто
9
Янга
Рангело
11
Холендер
Филип
Люцерн
3-4-3
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

6'
 
Кечкеш Акош
15'
0:1
Лаванши Нума
(Саббатини Хонатан)
23'
0:2
Ловрич Санди
(Холендер Филип)
39'
 
Саббатини Хонатан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марджиотта Франческо 10 (1) 0.29
2. Шюрпф Паскаль 6 (2) 0.17
3. Ibrahima N'Diaye II 6 0.17
4. Элеке Блессинг 4 (1) 0.11
5. Lucao II 2 0.06
6. Вока Идриз 2 0.06
7. Darian Males 1 0.03
8. Матос Ридер 1 0.03
9. Шнойвли Кристиан 1 0.03
10. Шульц Марвин 0 0
11. Какабадзе Отар 0 0
12. David Mistrafovic 0 0
13. Lorik Emini 0 0
14. Marco Burch 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марич Мият 5 (2) 0.14
2. Холендер Филип 4 0.11
3. Герндт Александр 4 0.11
4. Араторе Марко 3 0.09
5. Вечеи Балинт 3 0.09
6. Лаванши Нума 2 0.06
7. Ловрич Санди 2 0.06
8. Боттани Маттиа 2 0.06
9. Карлиньос Жуниор 2 0.06
10. Саббатини Хонатан 1 0.03
11. Кустодио Оливье 1 0.03
12. Родригес Франсиско III 1 0.03
13. Дапрела Фабио 1 0.03
14. Дальмонте Никола 1 0.03
15. Кечкеш Акош 1 0.03
16. Янга Рангело 0 0
17. Човило Мирослав 0 0
18. Яо Элож 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Silvan Sidler 7 0
2. Ibrahima N'Diaye II 6 0
3. Stefan Knezevic1 4 1
4. Гретер Симон 5 0
5. Вока Идриз 5 0
6. Швеглер Кристиан 3 1
7. Матос Ридер 4 0
8. Шюрпф Паскаль 3 0
9. Мюллер Мариус 3 0
10. Какабадзе Отар 3 0
11. Демхасай Шкельчим 3 0
12. Марджиотта Франческо 3 0
13. Кнежевич Стефан 3 0
14. Darian Males 3 0
15. Lorik Emini 3 0
16. Элеке Блессинг 1 1
17. Бюрки Марко 2 0
18. Lucao II 2 0
19. David Mistrafovic 2 0
20. Marco Burch 2 0
21. Шнойвли Кристиан 1 0
22. Цибунг Давид 1 0
23. Арнольд Ремо 1 0
24. Шульц Марвин 1 0
25. Eric Tia Chef 1 0
26. Ashvin Balaruban 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 9 1
2. Боттани Маттиа 6 1
3. Араторе Марко 6 0
4. Саббатини Хонатан 4 1
5. Марич Мият 5 0
6. Лаванши Нума 5 0
7. Дапрела Фабио 4 0
8. Карлиньос Жуниор 4 0
9. Човило Мирослав 3 0
10. Вечеи Балинт 3 0
11. Холендер Филип 3 0
12. Герндт Александр 1 1
13. Ловрич Санди 2 0
14. Кечкеш Акош 2 0
15. Бауман Ноам 2 0
16. Яо Элож 2 0
17. Сульмони Фульвио 1 0
18. Янга Рангело 1 0
19. Жефферсон Насименто 1 0
20. Родригес Франсиско III 1 0
21. Обексер Линус 1 0
22. Гвидотти Стефано 1 0
23. Сасере Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 20% (6) 20% (6) 6.67% (2) 16.67% (5) 20% (6) 16.67% (5)
 Лугано 13.79% (4) 13.79% (4) 17.24% (5) 13.79% (4) 10.34% (3) 31.03% (9)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт
Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн
Лугано Последние 20 матчей: + = -
Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано
Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лугано: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лугано 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига
Люцерн 0:3 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Люцерн 1:2 Лугано Кубок Люцерн 2:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 1:0 30 19 4 7 64 - 43 61
2. Янг Бойз 30 17 7 6 65 - 38 58
3. Базель 30 16 4 10 59 - 32 52
4. Серветт 0:1 30 11 11 8 45 - 31 44
5. Цюрих 29 12 6 11 40 - 52 42
6. Люцерн 0:2 30 12 5 13 34 - 39 41
7. Лугано 2:0 30 9 11 10 35 - 36 38
8. Тун 2:0 30 8 4 18 32 - 60 28
9. Сьон 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 0:2 30 4 11 15 30 - 54 23
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Саббатини Хонатан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Ловрич Санди бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Лаванши Нума бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Кечкеш Акош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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