Люцерн
3:3
Конец матча
Стадион: Свисспорарена Зрители: 1000
Лугано
6' Желтая карточкаКечкеш Акош
0:1
15' ГолЛаванши Нума
0:2
23' ГолЛоврич Санди
39' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
0:3
47' ГолХолендер Филип
54' Желтая карточкаLorik Emini
61' Желтая карточкаПавлович Данэль
1:3
61' ГолШюрпф Паскаль
2:3
69' ПенальтиМарджиотта Франческо
3:3
77' ГолШюрпф Паскаль
77' Желтая карточкаМарич Мият
82' Желтая карточкаШульц Марвин
17
Гретер
Симон
5
Lucao
II
15
Шульц
Марвин
31
Lorik
Emini
42
Вока
Идриз
77
Матос
Ридер
46
Бауман
Ноам
24
Ловрич
Санди
16
Лаванши
Нума
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
31 Lorik EminiПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
39 Mark Marleku
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Яо ЭложПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
6'
15'
23'
0:2
46'
47'
0:3
54'
61'
61'
1:3
69'
77'
3:3
77'
82'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
10 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марджиотта Франческо
|11 (2)
|0.31
|2.
|Шюрпф Паскаль
|8 (2)
|0.23
|3.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0.17
|4.
|Элеке Блессинг
|4 (1)
|0.11
|5.
|Lucao II
|2
|0.06
|6.
|Вока Идриз
|2
|0.06
|7.
|Darian Males
|1
|0.03
|8.
|Матос Ридер
|1
|0.03
|9.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.03
|10.
|Шульц Марвин
|0
|0
|11.
|Какабадзе Отар
|0
|0
|12.
|Lorik Emini
|0
|0
|13.
|David Mistrafovic
|0
|0
|14.
|Marco Burch
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холендер Филип
|5
|0.14
|2.
|Марич Мият
|5 (2)
|0.14
|3.
|Герндт Александр
|4
|0.11
|4.
|Араторе Марко
|3
|0.09
|5.
|Вечеи Балинт
|3
|0.09
|6.
|Ловрич Санди
|2
|0.06
|7.
|Лаванши Нума
|2
|0.06
|8.
|Боттани Маттиа
|2
|0.06
|9.
|Карлиньос Жуниор
|2
|0.06
|10.
|Саббатини Хонатан
|1
|0.03
|11.
|Кустодио Оливье
|1
|0.03
|12.
|Родригес Франсиско III
|1
|0.03
|13.
|Дапрела Фабио
|1
|0.03
|14.
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|15.
|Кечкеш Акош
|1
|0.03
|16.
|Янга Рангело
|0
|0
|17.
|Човило Мирослав
|0
|0
|18.
|Яо Элож
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Silvan Sidler
|7
|0
|2.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0
|3.
|Stefan Knezevic1
|4
|1
|4.
|Гретер Симон
|5
|0
|5.
|Вока Идриз
|5
|0
|6.
|Швеглер Кристиан
|3
|1
|7.
|Матос Ридер
|4
|0
|8.
|Lorik Emini
|4
|0
|9.
|Шюрпф Паскаль
|3
|0
|10.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|11.
|Какабадзе Отар
|3
|0
|12.
|Демхасай Шкельчим
|3
|0
|13.
|Марджиотта Франческо
|3
|0
|14.
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|15.
|Darian Males
|3
|0
|16.
|Элеке Блессинг
|1
|1
|17.
|Бюрки Марко
|2
|0
|18.
|Шульц Марвин
|2
|0
|19.
|Lucao II
|2
|0
|20.
|David Mistrafovic
|2
|0
|21.
|Marco Burch
|2
|0
|22.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0
|23.
|Цибунг Давид
|1
|0
|24.
|Арнольд Ремо
|1
|0
|25.
|Eric Tia Chef
|1
|0
|26.
|Ashvin Balaruban
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|9
|1
|2.
|Боттани Маттиа
|6
|1
|3.
|Марич Мият
|6
|0
|4.
|Араторе Марко
|6
|0
|5.
|Саббатини Хонатан
|4
|1
|6.
|Лаванши Нума
|5
|0
|7.
|Дапрела Фабио
|4
|0
|8.
|Карлиньос Жуниор
|4
|0
|9.
|Човило Мирослав
|3
|0
|10.
|Вечеи Балинт
|3
|0
|11.
|Холендер Филип
|3
|0
|12.
|Герндт Александр
|1
|1
|13.
|Ловрич Санди
|2
|0
|14.
|Кечкеш Акош
|2
|0
|15.
|Бауман Ноам
|2
|0
|16.
|Яо Элож
|2
|0
|17.
|Павлович Данэль
|1
|0
|18.
|Сульмони Фульвио
|1
|0
|19.
|Янга Рангело
|1
|0
|20.
|Жефферсон Насименто
|1
|0
|21.
|Родригес Франсиско III
|1
|0
|22.
|Обексер Линус
|1
|0
|23.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|24.
|Сасере Франклин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|6.06% (2)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|Лугано
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: + = -Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт
Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн
Лугано Последние 20 матчей: + = -Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано
Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лугано: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Люцерн 0:3 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Люцерн 1:2 Лугано Кубок Люцерн 2:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|30
|18
|5
|7
|64 - 44
|59
|2.
|Янг Бойз
|30
|17
|7
|6
|65 - 38
|58
|3.
|Базель
|30
|16
|4
|10
|59 - 32
|52
|4.
|Серветт
|30
|11
|12
|7
|46 - 31
|45
|5.
|Цюрих
|29
|12
|6
|11
|40 - 52
|42
|6.
|Люцерн
|30
|12
|6
|12
|37 - 40
|42
|7.
|Лугано
|30
|8
|12
|10
|36 - 39
|36
|8.
|Тун
|30
|8
|4
|18
|33 - 60
|28
|9.
|Сьон
|29
|6
|7
|16
|32 - 51
|25
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|30
|4
|11
|15
|30 - 55
|23