  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Цюрих
0:2
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
0:1
34' Гол
Робертс Улдрикис
56' Желтая карточка
Рюэгг Кевин
0:2
90' Гол
Filip Stojilkovic
90'+5
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
3
Nathan
V
4
Омерагич
Бечир
24
Кемптер
Михаэль
14
Домджони
Тони
71
Крьезиу
Хекуран
43
Henri
Koide
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
37
Shpetim
Sulejmani
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
6
Зок
Кристиан
21
Baltazar
14
Гргич
Анто
7
Касами
Пайтим
9
Робертс
Улдрикис
40
Итаитинга
Цюрих
4-2-3-1
Сьон
4-1-2-3

Ход матча

34'
0:1
Робертс Улдрикис
(Леняни Эрмир)
46'
Blaz Kramer
Shpetim Sulejmani
 
46'
Винтер Адриан
Henri Koide
 
46'
Зайлер Штефан
Домджони Тони
 
56'
Рюэгг Кевин
 
58'
Жанье Па-Моду
Кемптер Михаэль
 
65'
 
Filip Stojilkovic
Робертс Улдрикис
65'
 
Тома Бастьен
Baltazar
82'
Зом Симон
Крьезиу Хекуран
 
82'
 
Jared Khasa
Итаитинга
87'
 
Sandro Theler
Леняни Эрмир
90'
0:2
Filip Stojilkovic
(Sandro Theler)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 9
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Blaz Kramer 8 0.24
2. Шёнбахлер Марко 7 0.21
3. Aiyegun Tosin 7 0.21
4. Маркезано Антонио 5 (2) 0.15
5. Кололли Беньямин 5 (1) 0.15
6. Махи Мимаун 2 0.06
7. Nathan V 2 0.06
8. Рюэгг Кевин 1 0.03
9. Зом Симон 1 0.03
10. Крюезиу Мирлинд 1 0.03
11. Сисей Ассан 1 0.03
12. Жанье Па-Моду 0 0
13. Домджони Тони 0 0
14. Кемптер Михаэль 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касами Пайтим 10 (1) 0.29
2. Леняни Эрмир 6 0.18
3. Думбия Сейду 5 (1) 0.15
4. Итаитинга 3 0.09
5. Робертс Улдрикис 3 0.09
6. Гргич Анто 2 (1) 0.06
7. Тома Бастьен 2 0.06
8. Ндойе Бирама 2 0.06
9. Baltazar 1 0.03
10. Filip Stojilkovic 1 0.03
11. Patrick3 1 0.03
12. Sandro Theler 1 0.03
13. Патрик II 1 0.03
14. Фаччинетти Микаэль 0 0
15. Руиз Жан 0 0
16. Jared Khasa 0 0
17. Бамер Жан 0 0
18. Масейрас Кентен 0 0
19. Зок Кристиан 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Blaz Kramer 10 0
2. Nathan V 10 0
3. Зом Симон 7 1
4. Шёнбахлер Марко 6 1
5. Aiyegun Tosin 7 0
6. Домджони Тони 7 0
7. Крюезиу Мирлинд 5 1
8. Кололли Беньямин 6 0
9. Жанье Па-Моду 4 0
10. Маркезано Антонио 4 0
11. Попович Денис 3 0
12. Рюэгг Кевин 3 0
13. Зайлер Штефан 3 0
14. Бангура Умару 2 0
15. Кемптер Михаэль 2 0
16. Заутер Илан 2 0
17. Крьезиу Хекуран 1 0
18. Бреше Янник 1 0
19. Махи Мимаун 1 0
20. Mads Pedersen III 1 0
21. Сисей Ассан 1 0
22. Алиу Изер 1 0
23. Харабадзе Леван 1 0
24. Омерагич Бечир 1 0
25. Willie Britto 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Куасси Ксавье 8 2
2. Абделлауи Аюб 9 1
3. Тома Бастьен 7 0
4. Ндойе Бирама 5 1
5. Зок Кристиан 5 1
6. Фаччинетти Микаэль 5 0
7. Руиз Жан 5 0
8. Масейрас Кентен 5 0
9. Baltazar 5 0
10. Фортюн Яссин 5 0
11. Леняни Эрмир 4 0
12. Гргич Анто 4 0
13. Касами Пайтим 3 0
14. Patrick3 3 0
15. Сонг Александр 2 0
16. Робертс Улдрикис 2 0
17. Sandro Theler 2 0
18. Бехрами Валон 1 0
19. Фикентшер Кевин 1 0
20. Бамер Жан 1 0
21. Jared Khasa 1 0
22. Filip Stojilkovic 1 0
23. Yannick Cotter 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 12.82% (5) 17.95% (7) 28.21% (11) 10.26% (4) 20.51% (8) 10.26% (4)
 Сьон 13.89% (5) 22.22% (8) 19.44% (7) 8.33% (3) 13.89% (5) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау Вадуц 1:5 Цюрих Кринс 2:4 Цюрих Виль 1:4 Цюрих Люцерн 0:5 Цюрих Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Цюрих Цюрих 0:4 Базель Сьон 1:1 Цюрих
Сьон Последние 20 матчей: + = -
Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон
Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сьон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 4:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига
Сьон 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Сьон 0:3 Цюрих Кубок Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Сьон Switzerland Cup Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 34 21 7 6 76 - 40 70
2. Санкт-Галлен 34 20 5 9 72 - 53 65
3. Базель 34 18 6 10 74 - 38 60
4. Серветт 34 12 13 9 55 - 43 49
5. Люцерн 34 12 6 16 40 - 49 42
6. Цюрих 34 12 6 16 41 - 67 42
7. Лугано 34 9 15 10 43 - 45 42
8. Тун 34 10 6 18 42 - 64 36
9. Сьон 34 8 10 16 38 - 54 34
10. Нёвшатель Ксамакс 34 5 12 17 33 - 61 27
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Робертс Улдрикис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Цюрих 0:2 Сьон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный