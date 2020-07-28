Цюрих
0:2
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
Сьон
0:1
34' ГолРобертс Улдрикис
56' Желтая карточкаРюэгг Кевин
0:2
90' ГолFilip Stojilkovic
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
3
Nathan
V
43
Henri
Koide
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
21
Baltazar
14
Гргич
Анто
40
Итаитинга
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
22 Рюэгг КевинЗащитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Henri KoideПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
33 Леняни ЭрмирЗащитник
- Полузащитник
-
21 BaltazarПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 ИтаитингаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Кабаши АрианПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
-
-
-
29 Jared Khasa
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
Ход матча
34'
0:1
56'
65'
82'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 9
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Blaz Kramer
|8
|0.24
|2.
|Шёнбахлер Марко
|7
|0.21
|3.
|Aiyegun Tosin
|7
|0.21
|4.
|Маркезано Антонио
|5 (2)
|0.15
|5.
|Кололли Беньямин
|5 (1)
|0.15
|6.
|Махи Мимаун
|2
|0.06
|7.
|Nathan V
|2
|0.06
|8.
|Рюэгг Кевин
|1
|0.03
|9.
|Зом Симон
|1
|0.03
|10.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|11.
|Сисей Ассан
|1
|0.03
|12.
|Жанье Па-Моду
|0
|0
|13.
|Домджони Тони
|0
|0
|14.
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|10 (1)
|0.29
|2.
|Леняни Эрмир
|6
|0.18
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.15
|4.
|Итаитинга
|3
|0.09
|5.
|Робертс Улдрикис
|3
|0.09
|6.
|Гргич Анто
|2 (1)
|0.06
|7.
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|8.
|Ндойе Бирама
|2
|0.06
|9.
|Baltazar
|1
|0.03
|10.
|Filip Stojilkovic
|1
|0.03
|11.
|Patrick3
|1
|0.03
|12.
|Sandro Theler
|1
|0.03
|13.
|Патрик II
|1
|0.03
|14.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|15.
|Руиз Жан
|0
|0
|16.
|Jared Khasa
|0
|0
|17.
|Бамер Жан
|0
|0
|18.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|19.
|Зок Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Blaz Kramer
|10
|0
|2.
|Nathan V
|10
|0
|3.
|Зом Симон
|7
|1
|4.
|Шёнбахлер Марко
|6
|1
|5.
|Aiyegun Tosin
|7
|0
|6.
|Домджони Тони
|7
|0
|7.
|Крюезиу Мирлинд
|5
|1
|8.
|Кололли Беньямин
|6
|0
|9.
|Жанье Па-Моду
|4
|0
|10.
|Маркезано Антонио
|4
|0
|11.
|Попович Денис
|3
|0
|12.
|Рюэгг Кевин
|3
|0
|13.
|Зайлер Штефан
|3
|0
|14.
|Бангура Умару
|2
|0
|15.
|Кемптер Михаэль
|2
|0
|16.
|Заутер Илан
|2
|0
|17.
|Крьезиу Хекуран
|1
|0
|18.
|Бреше Янник
|1
|0
|19.
|Махи Мимаун
|1
|0
|20.
|Mads Pedersen III
|1
|0
|21.
|Сисей Ассан
|1
|0
|22.
|Алиу Изер
|1
|0
|23.
|Харабадзе Леван
|1
|0
|24.
|Омерагич Бечир
|1
|0
|25.
|Willie Britto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куасси Ксавье
|8
|2
|2.
|Абделлауи Аюб
|9
|1
|3.
|Тома Бастьен
|7
|0
|4.
|Ндойе Бирама
|5
|1
|5.
|Зок Кристиан
|5
|1
|6.
|Фаччинетти Микаэль
|5
|0
|7.
|Руиз Жан
|5
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|5
|0
|9.
|Baltazar
|5
|0
|10.
|Фортюн Яссин
|5
|0
|11.
|Леняни Эрмир
|4
|0
|12.
|Гргич Анто
|4
|0
|13.
|Касами Пайтим
|3
|0
|14.
|Patrick3
|3
|0
|15.
|Сонг Александр
|2
|0
|16.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|17.
|Sandro Theler
|2
|0
|18.
|Бехрами Валон
|1
|0
|19.
|Фикентшер Кевин
|1
|0
|20.
|Бамер Жан
|1
|0
|21.
|Jared Khasa
|1
|0
|22.
|Filip Stojilkovic
|1
|0
|23.
|Yannick Cotter
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|28.21% (11)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|10.26% (4)
|Сьон
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: + = -Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих
Сьон Последние 20 матчей: + = -Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сьон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сьон 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Сьон 0:3 Цюрих Кубок Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Сьон Switzerland Cup Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|34
|21
|7
|6
|76 - 40
|70
|2.
|Санкт-Галлен
|34
|20
|5
|9
|72 - 53
|65
|3.
|Базель
|34
|18
|6
|10
|74 - 38
|60
|4.
|Серветт
|34
|12
|13
|9
|55 - 43
|49
|5.
|Люцерн
|34
|12
|6
|16
|40 - 49
|42
|6.
|Цюрих
|34
|12
|6
|16
|41 - 67
|42
|7.
|Лугано
|34
|9
|15
|10
|43 - 45
|42
|8.
|Тун
|34
|10
|6
|18
|42 - 64
|36
|9.
|Сьон
|34
|8
|10
|16
|38 - 54
|34
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|34
|5
|12
|17
|33 - 61
|27