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  3. Швейцария
Базель
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Янг Бойз
0'
1:0
13' Гол
Кампо Самуэле
23' Желтая карточка
Пюлюлю Афимико
33' Желтая карточка
Янко Саиди
41'
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
19
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
29
Лотомба
Жордан
20
Эбишер
Мишель
11
Гаудино
Джанлука
28
Лустенбергер
Фабиан
16
Фасснахт
Кристиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
13
Нгамале
Муми
Базель
4-2-3-1
Янг Бойз
4-3-3

Ход матча

13'
Кампо Самуэле
(Пюлюлю Афимико)
1:0
23'
Пюлюлю Афимико
 
33'
 
Янко Саиди

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 11 0.31
2. Адеми Кемаль 9 0.26
3. Фрай Фабиан 7 0.2
4. Штокер Валентин 6 0.17
5. Буа Кевин 4 0.11
6. Кампо Самуэле 4 (1) 0.11
7. Дзуффи Лука 3 (1) 0.09
8. Жегрова Эдон 2 0.06
9. Видмер Сильван 2 0.06
10. Джюмарт Эрай 2 0.06
11. Айети Альбиан 1 0.03
12. Пюлюлю Афимико 1 0.03
13. Петретта Рауль 1 0.03
14. Альдерете Омар 1 0.03
15. Джака Таулант 0 0
16. Риверос Блас 0 0
17. Кузманович Здравко 0 0
18. Оберлин Димитри 0 0
19. Бергстрём Эмиль 0 0
20. Окафор Ноа 0 0
21. Буняку Оргес 0 0
22. Lirik Vishi 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 23 (1) 0.66
2. Нгамале Муми 6 (2) 0.17
3. Фасснахт Кристиан 5 0.14
4. Гаудино Джанлука 4 0.11
5. Ассале Рожер 4 0.11
6. Эбишер Мишель 3 0.09
7. Сулеймани Миралем 3 (1) 0.09
8. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
9. Зесигер Седрик 2 0.06
10. Гарсия Улиссес 1 0.03
11. Мешак Элиа 1 0.03
12. Сьерро Венсан 1 0.03
13. Мамбимби Феликс 1 0.03
14. Бюрги Николас 1 0.03
15. Али Мохамед 1 0.03
16. Samuel Ballet 1 0.03
17. Янко Саиди 0 0
18. Лотомба Жордан 0 0
19. Шпильман Марвин 0 0
20. Соренсен Фредерик 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Альдерете Омар 6 2
2. Джюмарт Эрай 6 1
3. Штокер Валентин 5 1
4. Фрай Фабиан 6 0
5. Джака Таулант 5 0
6. Адеми Кемаль 5 0
7. Петретта Рауль 5 0
8. Кабрал Артур 5 0
9. Пюлюлю Афимико 4 0
10. Буа Кевин 3 0
11. Жегрова Эдон 3 0
12. Рамирес Эрик II 2 0
13. Видмер Сильван 2 0
14. Баланта Эдер 2 0
15. Бергстрём Эмиль 2 0
16. Кузманович Здравко 1 0
17. Дзуффи Лука 1 0
18. Окафор Ноа 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Гарсия Улиссес 6 0
2. Зесигер Седрик 4 1
3. Нсаме Жан-Пьер 4 1
4. Эбишер Мишель 5 0
5. Нгамале Муми 5 0
6. Фасснахт Кристиан 4 0
7. Сьерро Венсан 4 0
8. Лустенбергер Фабиан 3 0
9. Оаро Гийом 3 0
10. Янко Саиди 3 0
11. Мартинс Кристофер 3 0
12. Соренсен Фредерик 2 0
13. Гаудино Джанлука 2 0
14. Ассале Рожер 1 0
15. Лотомба Жордан 1 0
16. Бюрги Николас 1 0
17. Петинья Эстебан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 16.33% (8) 16.33% (8) 10.2% (5) 22.45% (11) 10.2% (5) 24.49% (12)
 Янг Бойз 12.96% (7) 11.11% (6) 25.93% (14) 20.37% (11) 9.26% (5) 20.37% (11)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: + = -
Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс
Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза

Последние игры между собой

Базель: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Янг Бойз: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига
Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 29 18 4 7 63 - 43 58
2. Янг Бойз 0:1 30 17 7 6 63 - 36 58
3. Базель 1:0 30 16 4 10 57 - 30 52
4. Серветт 29 11 11 7 45 - 30 44
5. Цюрих 29 12 6 11 40 - 52 42
6. Люцерн 29 12 5 12 34 - 37 41
7. Лугано 29 8 11 10 33 - 36 35
8. Тун 29 7 4 18 30 - 60 25
9. Сьон 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 29 4 11 14 30 - 52 23
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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