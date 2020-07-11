Базель
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Янг Бойз
1:0
13' ГолКампо Самуэле
23' Желтая карточкаПюлюлю Афимико
33' Желтая карточкаЯнко Саиди
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
23
Янко
Саиди
13
Нгамале
Муми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Адеми КемальНападающий
-
41 Tician Tushi
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мешак ЭлиаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
13'
1:0
23'
33'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|11
|0.31
|2.
|Адеми Кемаль
|9
|0.26
|3.
|Фрай Фабиан
|7
|0.2
|4.
|Штокер Валентин
|6
|0.17
|5.
|Буа Кевин
|4
|0.11
|6.
|Кампо Самуэле
|4 (1)
|0.11
|7.
|Дзуффи Лука
|3 (1)
|0.09
|8.
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|9.
|Видмер Сильван
|2
|0.06
|10.
|Джюмарт Эрай
|2
|0.06
|11.
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|12.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|13.
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|14.
|Альдерете Омар
|1
|0.03
|15.
|Джака Таулант
|0
|0
|16.
|Риверос Блас
|0
|0
|17.
|Кузманович Здравко
|0
|0
|18.
|Оберлин Димитри
|0
|0
|19.
|Бергстрём Эмиль
|0
|0
|20.
|Окафор Ноа
|0
|0
|21.
|Буняку Оргес
|0
|0
|22.
|Lirik Vishi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|23 (1)
|0.66
|2.
|Нгамале Муми
|6 (2)
|0.17
|3.
|Фасснахт Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Гаудино Джанлука
|4
|0.11
|5.
|Ассале Рожер
|4
|0.11
|6.
|Эбишер Мишель
|3
|0.09
|7.
|Сулеймани Миралем
|3 (1)
|0.09
|8.
|Оаро Гийом
|2 (1)
|0.06
|9.
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|10.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|11.
|Мешак Элиа
|1
|0.03
|12.
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|13.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.03
|14.
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|15.
|Али Мохамед
|1
|0.03
|16.
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|17.
|Янко Саиди
|0
|0
|18.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|19.
|Шпильман Марвин
|0
|0
|20.
|Соренсен Фредерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альдерете Омар
|6
|2
|2.
|Джюмарт Эрай
|6
|1
|3.
|Штокер Валентин
|5
|1
|4.
|Фрай Фабиан
|6
|0
|5.
|Джака Таулант
|5
|0
|6.
|Адеми Кемаль
|5
|0
|7.
|Петретта Рауль
|5
|0
|8.
|Кабрал Артур
|5
|0
|9.
|Пюлюлю Афимико
|4
|0
|10.
|Буа Кевин
|3
|0
|11.
|Жегрова Эдон
|3
|0
|12.
|Рамирес Эрик II
|2
|0
|13.
|Видмер Сильван
|2
|0
|14.
|Баланта Эдер
|2
|0
|15.
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|16.
|Кузманович Здравко
|1
|0
|17.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|18.
|Окафор Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Улиссес
|6
|0
|2.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|3.
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|1
|4.
|Эбишер Мишель
|5
|0
|5.
|Нгамале Муми
|5
|0
|6.
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|7.
|Сьерро Венсан
|4
|0
|8.
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|9.
|Оаро Гийом
|3
|0
|10.
|Янко Саиди
|3
|0
|11.
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|12.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|13.
|Гаудино Джанлука
|2
|0
|14.
|Ассале Рожер
|1
|0
|15.
|Лотомба Жордан
|1
|0
|16.
|Бюрги Николас
|1
|0
|17.
|Петинья Эстебан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|10.2% (5)
|22.45% (11)
|10.2% (5)
|24.49% (12)
|Янг Бойз
|12.96% (7)
|11.11% (6)
|25.93% (14)
|20.37% (11)
|9.26% (5)
|20.37% (11)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: + = -Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс
Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза
Последние игры между собой
Базель: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Янг Бойз: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|29
|18
|4
|7
|63 - 43
|58
|2.
|Янг Бойз
|0:1
|30
|17
|7
|6
|63 - 36
|58
|3.
|Базель
|1:0
|30
|16
|4
|10
|57 - 30
|52
|4.
|Серветт
|29
|11
|11
|7
|45 - 30
|44
|5.
|Цюрих
|29
|12
|6
|11
|40 - 52
|42
|6.
|Люцерн
|29
|12
|5
|12
|34 - 37
|41
|7.
|Лугано
|29
|8
|11
|10
|33 - 36
|35
|8.
|Тун
|29
|7
|4
|18
|30 - 60
|25
|9.
|Сьон
|29
|6
|7
|16
|32 - 51
|25
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|29
|4
|11
|14
|30 - 52
|23