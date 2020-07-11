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  2. Матчи
  3. Швейцария
Базель
3:2
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
1:0
13' Гол
Кампо Самуэле
23' Желтая карточка
Пюлюлю Афимико
32' Желтая карточка
Янко Саиди
2:0
48' Гол
Кабрал Артур
50' Желтая карточка
Эбишер Мишель
51' Желтая карточка
Лотомба Жордан
55' Желтая карточка
Джюмарт Эрай
3:0
61' Гол
Кабрал Артур
3:1
66' Гол
Нсаме Жан-Пьер
3:2
70' Гол
Фасснахт Кристиан
76' Желтая карточка
Видмер Сильван
81' Вторая желтая карточка
Эбишер Мишель
90' Желтая карточка
Омлин Йонас
3:2
90' Не забитый пенальти
Сулеймани Миралем
90'+5
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
19
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
29
Лотомба
Жордан
20
Эбишер
Мишель
11
Гаудино
Джанлука
28
Лустенбергер
Фабиан
16
Фасснахт
Кристиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
13
Нгамале
Муми
Базель
4-2-3-1
Янг Бойз
4-3-3

Ход матча

13'
Кампо Самуэле
(Пюлюлю Афимико)
1:0
23'
Пюлюлю Афимико
 
32'
 
Янко Саиди
46'
 
Сулеймани Миралем
Гаудино Джанлука
46'
 
Лефор Жордан
Янко Саиди
46'
 
Мешак Элиа
Нгамале Муми
46'
Риверос Блас
Петретта Рауль
 
48'
Кабрал Артур
(Штокер Валентин)
2:0
50'
 
Эбишер Мишель
51'
 
Лотомба Жордан
55'
Джюмарт Эрай
 
61'
 
Мартинс Кристофер
Зесигер Седрик
61'
Кабрал Артур
(Штокер Валентин)
3:0
66'
3:1
Нсаме Жан-Пьер
(Сулеймани Миралем)
69'
Ван дер Верфф Яспер
Джака Таулант
 
70'
3:2
Фасснахт Кристиан
(Эбишер Мишель)
72'
Оберлин Димитри
Пюлюлю Афимико
 
76'
Видмер Сильван
 
79'
 
Шпильман Марвин
Фасснахт Кристиан
81'
 
Эбишер Мишель
83'
Адеми Кемаль
Кабрал Артур
 
83'
Рамирес Эрик II
Риверос Блас
 
90'
Омлин Йонас
 
90'
3:2
Сулеймани Миралем

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 21
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 13 0.37
2. Адеми Кемаль 9 0.26
3. Фрай Фабиан 7 0.2
4. Штокер Валентин 6 0.17
5. Буа Кевин 4 0.11
6. Кампо Самуэле 4 (1) 0.11
7. Дзуффи Лука 3 (1) 0.09
8. Жегрова Эдон 2 0.06
9. Видмер Сильван 2 0.06
10. Джюмарт Эрай 2 0.06
11. Айети Альбиан 1 0.03
12. Пюлюлю Афимико 1 0.03
13. Петретта Рауль 1 0.03
14. Альдерете Омар 1 0.03
15. Джака Таулант 0 0
16. Риверос Блас 0 0
17. Кузманович Здравко 0 0
18. Оберлин Димитри 0 0
19. Бергстрём Эмиль 0 0
20. Окафор Ноа 0 0
21. Буняку Оргес 0 0
22. Lirik Vishi 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 24 (1) 0.69
2. Нгамале Муми 6 (2) 0.17
3. Фасснахт Кристиан 6 0.17
4. Гаудино Джанлука 4 0.11
5. Ассале Рожер 4 0.11
6. Эбишер Мишель 3 0.09
7. Сулеймани Миралем 3 (1) 0.09
8. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
9. Зесигер Седрик 2 0.06
10. Гарсия Улиссес 1 0.03
11. Мешак Элиа 1 0.03
12. Сьерро Венсан 1 0.03
13. Мамбимби Феликс 1 0.03
14. Бюрги Николас 1 0.03
15. Али Мохамед 1 0.03
16. Samuel Ballet 1 0.03
17. Янко Саиди 0 0
18. Лотомба Жордан 0 0
19. Шпильман Марвин 0 0
20. Соренсен Фредерик 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Альдерете Омар 6 2
2. Джюмарт Эрай 7 1
3. Штокер Валентин 5 1
4. Фрай Фабиан 6 0
5. Джака Таулант 5 0
6. Адеми Кемаль 5 0
7. Петретта Рауль 5 0
8. Кабрал Артур 5 0
9. Пюлюлю Афимико 4 0
10. Видмер Сильван 3 0
11. Буа Кевин 3 0
12. Жегрова Эдон 3 0
13. Рамирес Эрик II 2 0
14. Баланта Эдер 2 0
15. Бергстрём Эмиль 2 0
16. Кузманович Здравко 1 0
17. Дзуффи Лука 1 0
18. Омлин Йонас 1 0
19. Окафор Ноа 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 6 1
2. Гарсия Улиссес 6 0
3. Зесигер Седрик 4 1
4. Нсаме Жан-Пьер 4 1
5. Нгамале Муми 5 0
6. Янко Саиди 4 0
7. Фасснахт Кристиан 4 0
8. Сьерро Венсан 4 0
9. Лустенбергер Фабиан 3 0
10. Оаро Гийом 3 0
11. Мартинс Кристофер 3 0
12. Соренсен Фредерик 2 0
13. Гаудино Джанлука 2 0
14. Лотомба Жордан 2 0
15. Ассале Рожер 1 0
16. Бюрги Николас 1 0
17. Петинья Эстебан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 17.31% (9) 15.38% (8) 9.62% (5) 23.08% (12) 11.54% (6) 23.08% (12)
 Янг Бойз 12.5% (7) 10.71% (6) 25% (14) 19.64% (11) 12.5% (7) 19.64% (11)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс
Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза

Последние игры между собой

Базель: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Янг Бойз: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига
Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 29 18 4 7 63 - 43 58
2. Янг Бойз 30 17 7 6 65 - 38 58
3. Базель 30 16 4 10 59 - 32 52
4. Серветт 29 11 11 7 45 - 30 44
5. Цюрих 29 12 6 11 40 - 52 42
6. Люцерн 29 12 5 12 34 - 37 41
7. Лугано 29 8 11 10 33 - 36 35
8. Тун 29 7 4 18 30 - 60 25
9. Сьон 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 29 4 11 14 30 - 52 23
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Янко Саиди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Пюлюлю Афимико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Кампо Самуэле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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