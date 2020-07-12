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  3. Швейцария
Тун
2:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0'
2' Желтая карточка
Хефти Ниас
1:0
14' Гол
Мунси Ридж
2:0
33' Гол
Карлен Грегори
44' Желтая карточка
Джурич Игорь
46'
1
Февр
Гийом
20
Каблан
Крис
5
Хавенаар
Никки
10
Стильхарт
Базиль
29
Хефти
Ниас
28
Хаслер
Николас
16
Бертоне
Леонардо
6
Фаткич
Кенан
11
Тосетти
Маттео
9
Мунси
Ридж
8
Карлен
Грегори
30
Laurent
Walthert
55
Джурич
Игорь
4
Andre
Luis
II
23
Mike
Gomes
36
Куасси
Ксавье
16
Сейду
Лео
20
Араз
Муса
8
Samir
Ramizi
3
Janick
Kamber
14
Нуццоло
Рафаэль
17
Таулан
Сефери
Тун
4-3-3
Нёвшатель Ксамакс
3-1-4-2

Ход матча

2'
Хефти Ниас
 
14'
Мунси Ридж
(Фаткич Кенан)
1:0
33'
Карлен Грегори
(Стильхарт Базиль)
2:0
44'
 
Джурич Игорь

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 7 0.2
2. Рапп Симоне 5 0.14
3. Каблан Крис 4 (1) 0.11
4. Тосетти Маттео 3 0.09
5. Кастроман Мигель 3 0.09
6. Стильхарт Базиль 2 0.06
7. Карлен Грегори 2 0.06
8. Сале Чиаде 2 0.06
9. Хавенаар Никки 2 0.06
10. Саланович Деннис 1 0.03
11. Соргич Деян 1 (1) 0.03
12. Хефти Ниас 0 0
13. Хаслер Николас 0 0
14. Фаткич Кенан 0 0
15. Бертоне Леонардо 0 0
16. Банде Бурема 0 0
17. Васич Урош 0 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 11 (3) 0.31
2. Карлен Гаэтан 7 0.2
3. Ошс Марцис 3 0.09
4. Джемайли Арбенит 2 0.06
5. Samir Ramizi 1 0.03
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.03
7. Janick Kamber 1 0.03
8. Таулан Сефери 1 0.03
9. Andre Luis II 1 0.03
10. Ди Сере 1 (1) 0.03
11. Араз Муса 1 0.03
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0

Карточки

Тун
# Игрок      
1. Кастроман Мигель 8 1
2. Стильхарт Базиль 8 1
3. Рапп Симоне 7 0
4. Хавенаар Никки 6 0
5. Бертоне Леонардо 4 1
6. Гларнер Штефан 5 0
7. Банде Бурема 3 1
8. Каблан Крис 4 0
9. Фаткич Кенан 4 0
10. Рот Джастин 4 0
11. Йосс Свен 2 1
12. Хефти Ниас 3 0
13. Биглер Кевин 2 0
14. Карлен Грегори 2 0
15. Сале Чиаде 2 0
16. Суттер Никола 2 0
17. Гельми Рой 2 0
18. Февр Гийом 1 0
19. Мунси Ридж 1 0
20. Хаслер Николас 1 0
21. Родригес Мигель 1 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 11 0
2. Джурич Игорь 9 0
3. Charles-Andre Doudin 6 0
4. Andre Luis II 6 0
5. Мвенг Фредди 5 0
6. Джемайли Арбенит 5 0
7. Pietro Di Nardo 1 2
8. Нуццоло Рафаэль 4 0
9. Карлен Гаэтан 4 0
10. Араз Муса 4 0
11. Thibault Corbaz 4 0
12. Janick Kamber 2 1
13. Абанда Леруа 2 1
14. Mike Gomes 3 0
15. Сейду Лео 3 0
16. Таулан Сефери 1 1
17. Laurent Walthert 2 0
18. Ди Сере 2 0
19. Ошс Марцис 2 0
20. Джуру Йохан 1 0
21. Matthias Minder 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тун 25% (7) 14.29% (4) 3.57% (1) 17.86% (5) 17.86% (5) 21.43% (6)
 Нёвшатель Ксамакс 17.24% (5) 17.24% (5) 17.24% (5) 20.69% (6) 6.9% (2) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 4:0 Тун Люцерн 3:0 Тун Тун 3:2 Цюрих Санкт-Галлен 3:2 Тун
Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 0:3 Лугано
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано

Последние игры между собой

Тун: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Нёвшатель Ксамакс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Суперлига Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Суперлига Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Суперлига Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 5:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Тун Суперлига Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 1:0 30 19 4 7 64 - 43 61
2. Янг Бойз 30 17 7 6 65 - 38 58
3. Базель 30 16 4 10 59 - 32 52
4. Серветт 0:1 30 11 11 8 45 - 31 44
5. Цюрих 29 12 6 11 40 - 52 42
6. Люцерн 0:2 30 12 5 13 34 - 39 41
7. Лугано 2:0 30 9 11 10 35 - 36 38
8. Тун 2:0 30 8 4 18 32 - 60 28
9. Сьон 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 0:2 30 4 11 15 30 - 54 23
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Джурич Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Карлен Грегори бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Мунси Ридж бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Хефти Ниас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тун 2:0 Нёвшатель Ксамакс онлайн

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