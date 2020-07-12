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  2. Матчи
  3. Швейцария
Тун
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Нёвшатель Ксамакс
0'
2' Желтая карточка
Хефти Ниас
1:0
14' Гол
Мунси Ридж
2:0
32' Гол
Карлен Грегори
43' Желтая карточка
Джурич Игорь
52' Желтая карточка
Фаткич Кенан
3:0
90' Гол
Карлен Грегори
90'+6
1
Февр
Гийом
20
Каблан
Крис
5
Хавенаар
Никки
10
Стильхарт
Базиль
29
Хефти
Ниас
28
Хаслер
Николас
16
Бертоне
Леонардо
6
Фаткич
Кенан
11
Тосетти
Маттео
9
Мунси
Ридж
8
Карлен
Грегори
30
Laurent
Walthert
55
Джурич
Игорь
4
Andre
Luis
II
23
Mike
Gomes
36
Куасси
Ксавье
16
Сейду
Лео
20
Араз
Муса
8
Samir
Ramizi
3
Janick
Kamber
14
Нуццоло
Рафаэль
17
Таулан
Сефери
Тун
4-3-3
Нёвшатель Ксамакс
3-1-4-2

Ход матча

2'
Хефти Ниас
 
14'
Мунси Ридж
(Фаткич Кенан)
1:0
32'
Карлен Грегори
(Стильхарт Базиль)
2:0
43'
 
Джурич Игорь
46'
 
Хайле-Селассие Марен
Сейду Лео
46'
 
Liridon Mulaj
Таулан Сефери
46'
 
Мвенг Фредди
Куасси Ксавье
52'
Фаткич Кенан
 
69'
Рапп Симоне
Мунси Ридж
 
74'
Кастроман Мигель
Тосетти Маттео
 
81'
 
Thibault Corbaz
Нуццоло Рафаэль
89'
Гларнер Штефан
Фаткич Кенан
 
90'
Карлен Грегори
(Бертоне Леонардо)
3:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 7 0.2
2. Рапп Симоне 5 0.14
3. Каблан Крис 4 (1) 0.11
4. Тосетти Маттео 3 0.09
5. Кастроман Мигель 3 0.09
6. Карлен Грегори 3 0.09
7. Стильхарт Базиль 2 0.06
8. Сале Чиаде 2 0.06
9. Хавенаар Никки 2 0.06
10. Саланович Деннис 1 0.03
11. Соргич Деян 1 (1) 0.03
12. Хефти Ниас 0 0
13. Хаслер Николас 0 0
14. Бертоне Леонардо 0 0
15. Фаткич Кенан 0 0
16. Банде Бурема 0 0
17. Васич Урош 0 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 11 (3) 0.31
2. Карлен Гаэтан 7 0.2
3. Ошс Марцис 3 0.09
4. Джемайли Арбенит 2 0.06
5. Samir Ramizi 1 0.03
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.03
7. Janick Kamber 1 0.03
8. Таулан Сефери 1 0.03
9. Andre Luis II 1 0.03
10. Ди Сере 1 (1) 0.03
11. Араз Муса 1 0.03
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0

Карточки

Тун
# Игрок      
1. Кастроман Мигель 8 1
2. Стильхарт Базиль 8 1
3. Рапп Симоне 7 0
4. Хавенаар Никки 6 0
5. Бертоне Леонардо 4 1
6. Гларнер Штефан 5 0
7. Фаткич Кенан 5 0
8. Банде Бурема 3 1
9. Каблан Крис 4 0
10. Рот Джастин 4 0
11. Йосс Свен 2 1
12. Хефти Ниас 3 0
13. Биглер Кевин 2 0
14. Карлен Грегори 2 0
15. Сале Чиаде 2 0
16. Суттер Никола 2 0
17. Гельми Рой 2 0
18. Февр Гийом 1 0
19. Мунси Ридж 1 0
20. Хаслер Николас 1 0
21. Родригес Мигель 1 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 11 0
2. Джурич Игорь 9 0
3. Charles-Andre Doudin 6 0
4. Andre Luis II 6 0
5. Мвенг Фредди 5 0
6. Джемайли Арбенит 5 0
7. Pietro Di Nardo 1 2
8. Нуццоло Рафаэль 4 0
9. Карлен Гаэтан 4 0
10. Араз Муса 4 0
11. Thibault Corbaz 4 0
12. Janick Kamber 2 1
13. Абанда Леруа 2 1
14. Mike Gomes 3 0
15. Сейду Лео 3 0
16. Таулан Сефери 1 1
17. Laurent Walthert 2 0
18. Ди Сере 2 0
19. Ошс Марцис 2 0
20. Джуру Йохан 1 0
21. Matthias Minder 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тун 26.67% (8) 13.33% (4) 6.67% (2) 16.67% (5) 16.67% (5) 20% (6)
 Нёвшатель Ксамакс 17.24% (5) 17.24% (5) 17.24% (5) 20.69% (6) 6.9% (2) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 4:0 Тун Люцерн 3:0 Тун Тун 3:2 Цюрих Санкт-Галлен 3:2 Тун
Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 0:3 Лугано
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано

Последние игры между собой

Тун: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Нёвшатель Ксамакс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Суперлига Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Суперлига Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Суперлига Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 5:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Тун Суперлига Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 30 18 5 7 64 - 44 59
2. Янг Бойз 30 17 7 6 65 - 38 58
3. Базель 30 16 4 10 59 - 32 52
4. Серветт 30 11 12 7 46 - 31 45
5. Цюрих 29 12 6 11 40 - 52 42
6. Люцерн 30 12 6 12 37 - 40 42
7. Лугано 30 8 12 10 36 - 39 36
8. Тун 30 8 4 18 33 - 60 28
9. Сьон 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 30 4 11 15 30 - 55 23
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Джурич Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Карлен Грегори бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Мунси Ридж бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Хефти Ниас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс онлайн

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