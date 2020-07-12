Тун
3:0
Конец матча
Стадион: Арена Тун Зрители: 1000
Нёвшатель Ксамакс
2' Желтая карточкаХефти Ниас
1:0
14' ГолМунси Ридж
2:0
32' ГолКарлен Грегори
43' Желтая карточкаДжурич Игорь
52' Желтая карточкаФаткич Кенан
3:0
90' ГолКарлен Грегори
20
Каблан
Крис
29
Хефти
Ниас
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
16
Сейду
Лео
20
Араз
Муса
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Защитник
-
21 Васич УрошНападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
- Защитник
-
23 Mike GomesЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
Ход матча
2'
14'
1:0
32'
43'
52'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунси Ридж
|7
|0.2
|2.
|Рапп Симоне
|5
|0.14
|3.
|Каблан Крис
|4 (1)
|0.11
|4.
|Тосетти Маттео
|3
|0.09
|5.
|Кастроман Мигель
|3
|0.09
|6.
|Карлен Грегори
|3
|0.09
|7.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.06
|8.
|Сале Чиаде
|2
|0.06
|9.
|Хавенаар Никки
|2
|0.06
|10.
|Саланович Деннис
|1
|0.03
|11.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.03
|12.
|Хефти Ниас
|0
|0
|13.
|Хаслер Николас
|0
|0
|14.
|Бертоне Леонардо
|0
|0
|15.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|16.
|Банде Бурема
|0
|0
|17.
|Васич Урош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуццоло Рафаэль
|11 (3)
|0.31
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.2
|3.
|Ошс Марцис
|3
|0.09
|4.
|Джемайли Арбенит
|2
|0.06
|5.
|Samir Ramizi
|1
|0.03
|6.
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|7.
|Janick Kamber
|1
|0.03
|8.
|Таулан Сефери
|1
|0.03
|9.
|Andre Luis II
|1
|0.03
|10.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.03
|11.
|Араз Муса
|1
|0.03
|12.
|Сейду Лео
|0
|0
|13.
|Тафер Яннис
|0
|0
|14.
|Pietro Di Nardo
|0
|0
|15.
|Thibault Corbaz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастроман Мигель
|8
|1
|2.
|Стильхарт Базиль
|8
|1
|3.
|Рапп Симоне
|7
|0
|4.
|Хавенаар Никки
|6
|0
|5.
|Бертоне Леонардо
|4
|1
|6.
|Гларнер Штефан
|5
|0
|7.
|Фаткич Кенан
|5
|0
|8.
|Банде Бурема
|3
|1
|9.
|Каблан Крис
|4
|0
|10.
|Рот Джастин
|4
|0
|11.
|Йосс Свен
|2
|1
|12.
|Хефти Ниас
|3
|0
|13.
|Биглер Кевин
|2
|0
|14.
|Карлен Грегори
|2
|0
|15.
|Сале Чиаде
|2
|0
|16.
|Суттер Никола
|2
|0
|17.
|Гельми Рой
|2
|0
|18.
|Февр Гийом
|1
|0
|19.
|Мунси Ридж
|1
|0
|20.
|Хаслер Николас
|1
|0
|21.
|Родригес Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Samir Ramizi
|11
|0
|2.
|Джурич Игорь
|9
|0
|3.
|Charles-Andre Doudin
|6
|0
|4.
|Andre Luis II
|6
|0
|5.
|Мвенг Фредди
|5
|0
|6.
|Джемайли Арбенит
|5
|0
|7.
|Pietro Di Nardo
|1
|2
|8.
|Нуццоло Рафаэль
|4
|0
|9.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|10.
|Араз Муса
|4
|0
|11.
|Thibault Corbaz
|4
|0
|12.
|Janick Kamber
|2
|1
|13.
|Абанда Леруа
|2
|1
|14.
|Mike Gomes
|3
|0
|15.
|Сейду Лео
|3
|0
|16.
|Таулан Сефери
|1
|1
|17.
|Laurent Walthert
|2
|0
|18.
|Ди Сере
|2
|0
|19.
|Ошс Марцис
|2
|0
|20.
|Джуру Йохан
|1
|0
|21.
|Matthias Minder
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тун
|26.67% (8)
|13.33% (4)
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|20% (6)
|Нёвшатель Ксамакс
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 4:0 Тун Люцерн 3:0 Тун Тун 3:2 Цюрих Санкт-Галлен 3:2 Тун
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано
Последние игры между собой
Тун: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Нёвшатель Ксамакс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Суперлига Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 5:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Тун Суперлига Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|30
|18
|5
|7
|64 - 44
|59
|2.
|Янг Бойз
|30
|17
|7
|6
|65 - 38
|58
|3.
|Базель
|30
|16
|4
|10
|59 - 32
|52
|4.
|Серветт
|30
|11
|12
|7
|46 - 31
|45
|5.
|Цюрих
|29
|12
|6
|11
|40 - 52
|42
|6.
|Люцерн
|30
|12
|6
|12
|37 - 40
|42
|7.
|Лугано
|30
|8
|12
|10
|36 - 39
|36
|8.
|Тун
|30
|8
|4
|18
|33 - 60
|28
|9.
|Сьон
|29
|6
|7
|16
|32 - 51
|25
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|30
|4
|11
|15
|30 - 55
|23