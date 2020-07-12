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Серветт
0:1
Перерыв

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
0:1
18' Гол
Рюфли Венсан
45' Желтая карточка
Мухайм Миро
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
3
Рутис
Кристофер
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
8
Timothe
Cognat
29
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
5
Boris
Cespedes
17
Kastriot
Imeri
25
Киэ
Грежон
30
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Alessandro
Kraeuchi
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
99
Рюфли
Венсан
7
Víctor
Ruiz
III
9
Гийемено
Джереми
10
Демирович
Эрмедин
13
Иттен
Седрик
Серветт
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Ход матча

18'
0:1
Рюфли Венсан
(Jordi Quintilla)
31'
Nicolas Vouilloz
Рутис Кристофер
 
45'
 
Мухайм Миро

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Koro Kone 7 (1) 0.2
2. Varol Tasar 6 0.17
3. Схалк Алекс 5 (1) 0.14
4. Стеванович Мирослав 4 0.11
5. Вютрих Себастьен 4 0.11
6. Юнг-Бин Парк 4 0.11
7. Timothe Cognat 2 0.06
8. Киэ Грежон 2 0.06
9. Ондуа Гаэль 2 0.06
10. Boris Cespedes 2 0.06
11. Руй Стив 2 0.06
12. Стеванович Далибор 1 0.03
13. Kastriot Imeri 1 (1) 0.03
14. Сассо Венсан 1 0.03
15. Dennis Iapichino 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Демирович Эрмедин 12 0.34
2. Иттен Седрик 12 (2) 0.34
3. Jordi Quintilla 11 (4) 0.31
4. Бабич Борис 7 0.2
5. Víctor Ruiz III 5 0.14
6. Гёртлер Лукас 3 0.09
7. Хефти Сильван 3 0.09
8. Гийемено Джереми 2 0.06
9. Betim Fazliji 2 0.06
10. Рюфли Венсан 1 0.03
11. Andre Ribeiro 1 0.03
12. Fabiano VII 1 0.03
13. Yannis Letard 1 0.03
14. Leonidas Stergiou 1 0.03
15. Мухайм Миро 0 0
16. Бакайоко Аксель 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 7 0
2. Boris Cespedes 6 0
3. Руй Стив 5 0
4. Стеванович Мирослав 3 1
5. Anthony Sauthier 4 0
6. Varol Tasar 4 0
7. Kastriot Imeri 4 0
8. Схалк Алекс 2 1
9. Фрик Джереми 2 1
10. Вютрих Себастьен 3 0
11. Koro Kone 3 0
12. Timothe Cognat 3 0
13. Dennis Iapichino 2 0
14. Маккоппи Андреа 2 0
15. Сассо Венсан 2 0
16. Рутис Кристофер 2 0
17. Michael Goncalves 2 0
18. Суиси Райан 2 0
19. Ricardo Azevedo 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Мухайм Миро 8 1
2. Yannis Letard 9 0
3. Jordi Quintilla 8 0
4. Гёртлер Лукас 8 0
5. Гийемено Джереми 8 0
6. Víctor Ruiz III 4 1
7. Демирович Эрмедин 5 0
8. Betim Fazliji 5 0
9. Хефти Сильван 4 0
10. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
11. Fabiano VII 3 0
12. Рюфли Венсан 2 0
13. Уисс Алан 2 0
14. Стоянович Деян 2 0
15. Иттен Седрик 2 0
16. Бакайоко Аксель 2 0
17. Костанцо Морено 1 0
18. Andre Ribeiro 1 0
19. Leonidas Stergiou 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 17.5% (7) 17.5% (7) 15% (6) 12.5% (5) 25% (10) 12.5% (5)
 Санкт-Галлен 14.29% (8) 14.29% (8) 26.79% (15) 19.64% (11) 17.86% (10) 7.14% (4)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: + = -
Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт
Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун
Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Серветт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
Санкт-Галлен: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига
Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 1:0 30 19 4 7 64 - 43 61
2. Янг Бойз 30 17 7 6 65 - 38 58
3. Базель 30 16 4 10 59 - 32 52
4. Серветт 0:1 30 11 11 8 45 - 31 44
5. Цюрих 29 12 6 11 40 - 52 42
6. Люцерн 0:2 30 12 5 13 34 - 39 41
7. Лугано 2:0 30 9 11 10 35 - 36 38
8. Тун 2:0 30 8 4 18 32 - 60 28
9. Сьон 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 0:2 30 4 11 15 30 - 54 23
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Мухайм Миро получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Рутис Кристофер уходит с поля. Nicolas Vouilloz выходит вместо него
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Рюфли Венсан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Серветт 0:1 Санкт-Галлен онлайн

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