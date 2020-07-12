Серветт
0:1
Перерыв
Стадион: Стад де Женев
Санкт-Галлен
0:1
18' ГолРюфли Венсан
45' Желтая карточкаМухайм Миро
32
Фрик
Джереми
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
99 Рюфли ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Musah Nuhu
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
18'
0:1
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Koro Kone
|7 (1)
|0.2
|2.
|Varol Tasar
|6
|0.17
|3.
|Схалк Алекс
|5 (1)
|0.14
|4.
|Стеванович Мирослав
|4
|0.11
|5.
|Вютрих Себастьен
|4
|0.11
|6.
|Юнг-Бин Парк
|4
|0.11
|7.
|Timothe Cognat
|2
|0.06
|8.
|Киэ Грежон
|2
|0.06
|9.
|Ондуа Гаэль
|2
|0.06
|10.
|Boris Cespedes
|2
|0.06
|11.
|Руй Стив
|2
|0.06
|12.
|Стеванович Далибор
|1
|0.03
|13.
|Kastriot Imeri
|1 (1)
|0.03
|14.
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|15.
|Dennis Iapichino
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Демирович Эрмедин
|12
|0.34
|2.
|Иттен Седрик
|12 (2)
|0.34
|3.
|Jordi Quintilla
|11 (4)
|0.31
|4.
|Бабич Борис
|7
|0.2
|5.
|Víctor Ruiz III
|5
|0.14
|6.
|Гёртлер Лукас
|3
|0.09
|7.
|Хефти Сильван
|3
|0.09
|8.
|Гийемено Джереми
|2
|0.06
|9.
|Betim Fazliji
|2
|0.06
|10.
|Рюфли Венсан
|1
|0.03
|11.
|Andre Ribeiro
|1
|0.03
|12.
|Fabiano VII
|1
|0.03
|13.
|Yannis Letard
|1
|0.03
|14.
|Leonidas Stergiou
|1
|0.03
|15.
|Мухайм Миро
|0
|0
|16.
|Бакайоко Аксель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ондуа Гаэль
|7
|0
|2.
|Boris Cespedes
|6
|0
|3.
|Руй Стив
|5
|0
|4.
|Стеванович Мирослав
|3
|1
|5.
|Anthony Sauthier
|4
|0
|6.
|Varol Tasar
|4
|0
|7.
|Kastriot Imeri
|4
|0
|8.
|Схалк Алекс
|2
|1
|9.
|Фрик Джереми
|2
|1
|10.
|Вютрих Себастьен
|3
|0
|11.
|Koro Kone
|3
|0
|12.
|Timothe Cognat
|3
|0
|13.
|Dennis Iapichino
|2
|0
|14.
|Маккоппи Андреа
|2
|0
|15.
|Сассо Венсан
|2
|0
|16.
|Рутис Кристофер
|2
|0
|17.
|Michael Goncalves
|2
|0
|18.
|Суиси Райан
|2
|0
|19.
|Ricardo Azevedo
|2
|0
|20.
|Юнг-Бин Парк
|1
|0
|21.
|Киэ Грежон
|1
|0
|22.
|Мишель Руан да Сильва
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мухайм Миро
|8
|1
|2.
|Yannis Letard
|9
|0
|3.
|Jordi Quintilla
|8
|0
|4.
|Гёртлер Лукас
|8
|0
|5.
|Гийемено Джереми
|8
|0
|6.
|Víctor Ruiz III
|4
|1
|7.
|Демирович Эрмедин
|5
|0
|8.
|Betim Fazliji
|5
|0
|9.
|Хефти Сильван
|4
|0
|10.
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|0
|11.
|Fabiano VII
|3
|0
|12.
|Рюфли Венсан
|2
|0
|13.
|Уисс Алан
|2
|0
|14.
|Стоянович Деян
|2
|0
|15.
|Иттен Седрик
|2
|0
|16.
|Бакайоко Аксель
|2
|0
|17.
|Костанцо Морено
|1
|0
|18.
|Andre Ribeiro
|1
|0
|19.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|15% (6)
|12.5% (5)
|25% (10)
|12.5% (5)
|Санкт-Галлен
|14.29% (8)
|14.29% (8)
|26.79% (15)
|19.64% (11)
|17.86% (10)
|7.14% (4)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: + = -Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт
Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун
Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Серветт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
Санкт-Галлен: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|1:0
|30
|19
|4
|7
|64 - 43
|61
|2.
|Янг Бойз
|30
|17
|7
|6
|65 - 38
|58
|3.
|Базель
|30
|16
|4
|10
|59 - 32
|52
|4.
|Серветт
|0:1
|30
|11
|11
|8
|45 - 31
|44
|5.
|Цюрих
|29
|12
|6
|11
|40 - 52
|42
|6.
|Люцерн
|0:2
|30
|12
|5
|13
|34 - 39
|41
|7.
|Лугано
|2:0
|30
|9
|11
|10
|35 - 36
|38
|8.
|Тун
|2:0
|30
|8
|4
|18
|32 - 60
|28
|9.
|Сьон
|29
|6
|7
|16
|32 - 51
|25
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:2
|30
|4
|11
|15
|30 - 54
|23