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Серветт
1:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
0:1
18' Гол
Рюфли Венсан
45' Желтая карточка
Мухайм Миро
55' Желтая карточка
Гийемено Джереми
1:1
61' Гол
Стеванович Мирослав
82' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
90' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
90' Вторая желтая карточка
Демирович Эрмедин
90'+6
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
3
Рутис
Кристофер
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
8
Timothe
Cognat
29
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
5
Boris
Cespedes
17
Kastriot
Imeri
25
Киэ
Грежон
30
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Alessandro
Kraeuchi
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
99
Рюфли
Венсан
7
Víctor
Ruiz
III
9
Гийемено
Джереми
10
Демирович
Эрмедин
13
Иттен
Седрик
Серветт
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Ход матча

18'
0:1
Рюфли Венсан
(Jordi Quintilla)
31'
Nicolas Vouilloz
Рутис Кристофер
 
45'
 
Мухайм Миро
55'
 
Гийемено Джереми
56'
 
Andre Ribeiro
Иттен Седрик
57'
Koro Kone
Boris Cespedes
 
61'
Стеванович Мирослав
(Timothe Cognat)
1:1
71'
 
Бакайоко Аксель
Гийемено Джереми
71'
 
Штаубли Тим
Víctor Ruiz III
80'
 
Musah Nuhu
Рюфли Венсан
82'
Ондуа Гаэль
 
82'
Маккоппи Андреа
Киэ Грежон
 
82'
Ricardo Azevedo
Kastriot Imeri
 
90'
 
Демирович Эрмедин
90'
 
Демирович Эрмедин

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Koro Kone 7 (1) 0.2
2. Varol Tasar 6 0.17
3. Стеванович Мирослав 5 0.14
4. Схалк Алекс 5 (1) 0.14
5. Вютрих Себастьен 4 0.11
6. Юнг-Бин Парк 4 0.11
7. Timothe Cognat 2 0.06
8. Киэ Грежон 2 0.06
9. Ондуа Гаэль 2 0.06
10. Boris Cespedes 2 0.06
11. Руй Стив 2 0.06
12. Стеванович Далибор 1 0.03
13. Kastriot Imeri 1 (1) 0.03
14. Сассо Венсан 1 0.03
15. Dennis Iapichino 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Демирович Эрмедин 12 0.34
2. Иттен Седрик 12 (2) 0.34
3. Jordi Quintilla 11 (4) 0.31
4. Бабич Борис 7 0.2
5. Víctor Ruiz III 5 0.14
6. Гёртлер Лукас 3 0.09
7. Хефти Сильван 3 0.09
8. Гийемено Джереми 2 0.06
9. Betim Fazliji 2 0.06
10. Рюфли Венсан 1 0.03
11. Andre Ribeiro 1 0.03
12. Fabiano VII 1 0.03
13. Yannis Letard 1 0.03
14. Leonidas Stergiou 1 0.03
15. Мухайм Миро 0 0
16. Бакайоко Аксель 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 8 0
2. Boris Cespedes 6 0
3. Руй Стив 5 0
4. Стеванович Мирослав 3 1
5. Anthony Sauthier 4 0
6. Varol Tasar 4 0
7. Kastriot Imeri 4 0
8. Схалк Алекс 2 1
9. Фрик Джереми 2 1
10. Вютрих Себастьен 3 0
11. Koro Kone 3 0
12. Timothe Cognat 3 0
13. Dennis Iapichino 2 0
14. Маккоппи Андреа 2 0
15. Сассо Венсан 2 0
16. Рутис Кристофер 2 0
17. Michael Goncalves 2 0
18. Суиси Райан 2 0
19. Ricardo Azevedo 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Мухайм Миро 8 1
2. Гийемено Джереми 9 0
3. Yannis Letard 9 0
4. Jordi Quintilla 8 0
5. Гёртлер Лукас 8 0
6. Демирович Эрмедин 6 1
7. Víctor Ruiz III 4 1
8. Betim Fazliji 5 0
9. Хефти Сильван 4 0
10. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
11. Fabiano VII 3 0
12. Рюфли Венсан 2 0
13. Уисс Алан 2 0
14. Стоянович Деян 2 0
15. Иттен Седрик 2 0
16. Бакайоко Аксель 2 0
17. Костанцо Морено 1 0
18. Andre Ribeiro 1 0
19. Leonidas Stergiou 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 17.07% (7) 17.07% (7) 14.63% (6) 12.2% (5) 26.83% (11) 12.2% (5)
 Санкт-Галлен 14.04% (8) 15.79% (9) 26.32% (15) 19.3% (11) 17.54% (10) 7.02% (4)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: + = -
Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт
Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун
Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Серветт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
Санкт-Галлен: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига
Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 30 18 5 7 64 - 44 59
2. Янг Бойз 30 17 7 6 65 - 38 58
3. Базель 30 16 4 10 59 - 32 52
4. Серветт 30 11 12 7 46 - 31 45
5. Цюрих 29 12 6 11 40 - 52 42
6. Люцерн 30 12 6 12 37 - 40 42
7. Лугано 30 8 12 10 36 - 39 36
8. Тун 30 8 4 18 33 - 60 28
9. Сьон 29 6 7 16 32 - 51 25
10. Нёвшатель Ксамакс 30 4 11 15 30 - 55 23
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Мухайм Миро получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Рутис Кристофер уходит с поля. Nicolas Vouilloz выходит вместо него
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Рюфли Венсан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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