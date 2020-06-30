Прогнозы на матч Риу Аве 1:2 Брага

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Риу Аве
1:2
Первый тайм: 35'

Стадион:
Брага
0'
0:1
21' Гол
Паулинью Жуан
0:2
27' Гол
Орта Рикарду
35'
1
Кишек
Павел
4
Монте
Нелсон
6
Боревкович
Тони
15
Сантос
Адерлан
2
Матеус
Рейс
11
Сантуш
Нуну
II
18
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
8
Тарантини
Рикардо
57
Желсон
Дала
10
Диего
Лопес
III
99
Тареми
Мехди
1
Матеус
Лима
47
Эсгаю
Рикарду
81
Амадор
Педру
92
Карму
Давид
60
Пальинья
Жоау
21
Орта
Рикарду
36
Виана
Бруно
27
Франсержио
Родригес
90
Галено
Вандерсон
20
Паулинью
Жуан
77
Тринкан
Франсишку
Риу Аве
4-4-2
Брага
4-4-2

Ход матча

21'
0:1
Паулинью Жуан
27'
0:2
Орта Рикарду

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тареми Мехди 11 (4) 0.32
2. Диего Лопес III 6 (1) 0.18
3. Желсон Дала 4 0.12
4. Филипе Аугусто 3 (3) 0.09
5. Морейра Бруну 3 0.09
6. Тарантини Рикардо 3 0.09
7. Пиазон Лукас 2 0.06
8. Мане Карлуш 1 0.03
9. Сантуш Нуну II 1 0.03
10. Матеус Рейс 1 0.03
11. Ронан 1 (1) 0.03
12. Фигейраш Диогу 0 0
13. Ямбор Никола 0 0
14. Али Мохамед Альмоатасембеллах 0 0
Брага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулинью Жуан 11 0.32
2. Орта Рикарду 8 0.24
3. Тринкан Франсишку 8 0.24
4. Галено Вандерсон 5 0.15
5. Фонте Руй 3 0.09
6. Франсержио Родригес 3 (1) 0.09
7. Эдуарду Уилсон 3 0.09
8. Пальинья Жоау 2 0.06
9. Эсгаю Рикарду 1 0.03
10. Хассан Ахмед 1 0.03
11. Раул Силва 1 0.03
12. Вилсон Бруно 1 0.03
13. Секейра Нуну 0 0
14. Новаиш Жоау 0 0
15. Клаудемир де Соуза 0 0
16. Виана Бруно 0 0

Карточки

Риу Аве
# Игрок      
1. Матеус Рейс 10 1
2. Филипе Аугусто 8 0
3. Боревкович Тони 6 1
4. Сантос Адерлан 6 0
5. Сантуш Нуну II 4 1
6. Тарантини Рикардо 5 0
7. Фигейраш Диогу 3 1
8. Диего Лопес III 4 0
9. Тареми Мехди 2 1
10. Жунио 2 0
11. Монте Нелсон 2 0
12. Мессиас 0 1
13. Пиазон Лукас 1 0
14. Ронан 1 0
15. Амарал Педру 1 0
16. Вито 1 0
Брага
# Игрок      
1. Эсгаю Рикарду 11 0
2. Франсержио Родригес 9 1
3. Пальинья Жоау 6 0
4. Галено Вандерсон 6 0
5. Раул Силва 4 1
6. Виана Бруно 4 1
7. Новаиш Жоау 3 1
8. Секейра Нуну 4 0
9. Сантос Пабло 4 0
10. Хассан Ахмед 3 0
11. Сантос Уоллес 3 0
12. Карму Давид 3 0
13. Клаудемир де Соуза 2 0
14. Эдуарду Уилсон 2 0
15. Орта Рикарду 2 0
16. Паулинью Жуан 2 0
17. Уче Агбо 1 0
18. Виана Диогу 1 0
19. Матеус Лима 1 0
20. Орта Андре 1 0
21. Тринкан Франсишку 1 0
22. Тормена Витор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риу Аве 11.76% (4) 14.71% (5) 29.41% (10) 17.65% (6) 14.71% (5) 11.76% (4)
 Брага 21.95% (9) 12.2% (5) 19.51% (8) 9.76% (4) 17.07% (7) 19.51% (8)

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: + = -
Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра
Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму Риу Аве 0:1 Жил Висенте Мариненсе 0:2 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:0 Жил Висенте Брага 2:0 Риу Аве
Брага Последние 20 матчей: + = -
Брага 3:2 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:0 Брага Брага 0:1 Боавишта Санта-Клара 3:2 Брага
Брага 3:1 Портимоненсе Маритиму 1:2 Брага Брага 0:1 Глазго Рейнджерс Брага 3:1 Витория Сетубал Глазго Рейнджерс 3:2 Брага Бенфика 0:1 Брага Брага 2:2 Жил Висенте Брага 1:0 Спортинг Л Морейренсе 1:2 Брага Брага 1:0 Порту Брага 2:1 Спортинг Л Порту 1:2 Брага Брага 2:1 Тондела Белененсеш 1:7 Брага Пасуш де Феррейра 1:4 Брага Бенфика 2:1 Брага

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Брага: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Брага 2:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:2 Брага Примейра-лига Брага 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Брага Примейра-лига
Брага 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Брага Кубок Риу Аве 1:0 Брага Примейра-лига Брага 1:2 Риу Аве Кубок лиги Брага 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:0 Брага Кубок Брага 1:0 Риу Аве Кубок Риу Аве 0:0 Брага Кубок лиги Брага 5:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Брага Примейра-лига Риу Аве 0:0 Брага Товарищеские матчи Риу Аве 1:1 Брага Кубок Брага 3:0 Риу Аве Кубок Риу Аве 0:2 Брага Примейра-лига Риу Аве 0:2 Брага League Cup 2nd stage Брага 3:0 Риу Аве Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 29 22 4 3 57 - 18 70
2. Бенфика Заявка 29 20 4 5 59 - 23 64
3. Брага 2:0 Заявка 29 16 5 8 48 - 32 53
4. Спортинг Л Заявка 28 16 4 8 45 - 29 52
5. Фамаликан Заявка 29 12 9 8 44 - 44 45
6. Риу Аве 0:2 Заявка 29 12 8 9 38 - 31 44
7. Витория Гимарайнш Заявка 29 11 10 8 48 - 32 43
8. Боавишта Заявка 29 10 8 11 24 - 29 38
9. Санта-Клара Заявка 29 10 8 11 29 - 35 38
10. Морейренсе Заявка 29 9 11 9 38 - 35 38
11. Жил Висенте Заявка 28 8 9 11 30 - 35 33
12. Пасуш де Феррейра Заявка 29 9 4 16 26 - 40 31
13. Маритиму Заявка 29 7 10 12 29 - 38 31
14. Белененсеш Заявка 28 8 6 14 24 - 44 30
15. Витория Сетубал Заявка 29 6 12 11 22 - 37 30
16. Тондела Заявка 28 7 8 13 23 - 35 29
17. Портимоненсе Заявка 29 5 12 12 24 - 39 27
18. Авеш Заявка 29 4 2 23 23 - 55 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Риу Аве 15.1% (21)
X 30.2% (42)
Брага 54.7% (76)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Риу Аве 1:2 Брага

Исход игры
Риу Аве
15.1% (21)
Ничья
30.2% (42)
Брага
54.7% (76)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (62)
Меньше
52.67% (69)
Обе команды забьют
Да
77.1% (101)
Нет
22.9% (30)
Популярный счёт
1:2 Брага
36% (50)
1:1 Ничья
28.1% (39)
0:1 Брага
10.8% (15)
2:1 Риу Аве
6.5% (9)
1:0 Риу Аве
5.8% (8)
0:2 Брага
4.3% (6)
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