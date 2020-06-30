Прогнозы на матч Риу Аве 1:2 Брага

Риу Аве
1:2
Первый тайм: 35'
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Брага
0:1
21' ГолПаулинью Жуан
0:2
27' ГолОрта Рикарду
57
Желсон
Дала
99
Тареми
Мехди
81
Амадор
Педру
92
Карму
Давид
21
Орта
Рикарду
36
Виана
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Желсон ДалаПолузащитник
- Нападающий
-
99 Тареми МехдиНападающий
- Запасные игроки
-
88 Витор ПаулоВратарь
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
33 МессиасЗащитник
- Защитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ВитоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
81 Амадор ПедруЗащитник
-
92 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
-
36 Виана БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Раул СилваЗащитник
-
11 Виана ДиогуЗащитник
- Защитник
-
17 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
15 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Фонте РуйНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Custodio Castro
Ход матча
21'
0:1
27'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тареми Мехди
|11 (4)
|0.32
|2.
|Диего Лопес III
|6 (1)
|0.18
|3.
|Желсон Дала
|4
|0.12
|4.
|Филипе Аугусто
|3 (3)
|0.09
|5.
|Морейра Бруну
|3
|0.09
|6.
|Тарантини Рикардо
|3
|0.09
|7.
|Пиазон Лукас
|2
|0.06
|8.
|Мане Карлуш
|1
|0.03
|9.
|Сантуш Нуну II
|1
|0.03
|10.
|Матеус Рейс
|1
|0.03
|11.
|Ронан
|1 (1)
|0.03
|12.
|Фигейраш Диогу
|0
|0
|13.
|Ямбор Никола
|0
|0
|14.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паулинью Жуан
|11
|0.32
|2.
|Орта Рикарду
|8
|0.24
|3.
|Тринкан Франсишку
|8
|0.24
|4.
|Галено Вандерсон
|5
|0.15
|5.
|Фонте Руй
|3
|0.09
|6.
|Франсержио Родригес
|3 (1)
|0.09
|7.
|Эдуарду Уилсон
|3
|0.09
|8.
|Пальинья Жоау
|2
|0.06
|9.
|Эсгаю Рикарду
|1
|0.03
|10.
|Хассан Ахмед
|1
|0.03
|11.
|Раул Силва
|1
|0.03
|12.
|Вилсон Бруно
|1
|0.03
|13.
|Секейра Нуну
|0
|0
|14.
|Новаиш Жоау
|0
|0
|15.
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|16.
|Виана Бруно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Рейс
|10
|1
|2.
|Филипе Аугусто
|8
|0
|3.
|Боревкович Тони
|6
|1
|4.
|Сантос Адерлан
|6
|0
|5.
|Сантуш Нуну II
|4
|1
|6.
|Тарантини Рикардо
|5
|0
|7.
|Фигейраш Диогу
|3
|1
|8.
|Диего Лопес III
|4
|0
|9.
|Тареми Мехди
|2
|1
|10.
|Жунио
|2
|0
|11.
|Монте Нелсон
|2
|0
|12.
|Мессиас
|0
|1
|13.
|Пиазон Лукас
|1
|0
|14.
|Ронан
|1
|0
|15.
|Амарал Педру
|1
|0
|16.
|Вито
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эсгаю Рикарду
|11
|0
|2.
|Франсержио Родригес
|9
|1
|3.
|Пальинья Жоау
|6
|0
|4.
|Галено Вандерсон
|6
|0
|5.
|Раул Силва
|4
|1
|6.
|Виана Бруно
|4
|1
|7.
|Новаиш Жоау
|3
|1
|8.
|Секейра Нуну
|4
|0
|9.
|Сантос Пабло
|4
|0
|10.
|Хассан Ахмед
|3
|0
|11.
|Сантос Уоллес
|3
|0
|12.
|Карму Давид
|3
|0
|13.
|Клаудемир де Соуза
|2
|0
|14.
|Эдуарду Уилсон
|2
|0
|15.
|Орта Рикарду
|2
|0
|16.
|Паулинью Жуан
|2
|0
|17.
|Уче Агбо
|1
|0
|18.
|Виана Диогу
|1
|0
|19.
|Матеус Лима
|1
|0
|20.
|Орта Андре
|1
|0
|21.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|22.
|Тормена Витор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риу Аве
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|29.41% (10)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|Брага
|21.95% (9)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|9.76% (4)
|17.07% (7)
|19.51% (8)
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра
Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму Риу Аве 0:1 Жил Висенте Мариненсе 0:2 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:0 Жил Висенте Брага 2:0 Риу Аве
Брага Последние 20 матчей: + = -Брага 3:2 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:0 Брага Брага 0:1 Боавишта Санта-Клара 3:2 Брага
Брага 3:1 Портимоненсе Маритиму 1:2 Брага Брага 0:1 Глазго Рейнджерс Брага 3:1 Витория Сетубал Глазго Рейнджерс 3:2 Брага Бенфика 0:1 Брага Брага 2:2 Жил Висенте Брага 1:0 Спортинг Л Морейренсе 1:2 Брага Брага 1:0 Порту Брага 2:1 Спортинг Л Порту 1:2 Брага Брага 2:1 Тондела Белененсеш 1:7 Брага Пасуш де Феррейра 1:4 Брага Бенфика 2:1 Брага
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Брага: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Брага 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Брага Кубок Риу Аве 1:0 Брага Примейра-лига Брага 1:2 Риу Аве Кубок лиги Брага 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:0 Брага Кубок Брага 1:0 Риу Аве Кубок Риу Аве 0:0 Брага Кубок лиги Брага 5:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Брага Примейра-лига Риу Аве 0:0 Брага Товарищеские матчи Риу Аве 1:1 Брага Кубок Брага 3:0 Риу Аве Кубок Риу Аве 0:2 Брага Примейра-лига Риу Аве 0:2 Брага League Cup 2nd stage Брага 3:0 Риу Аве Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|57 - 18
|70
|2.
|Бенфика
|Заявка
|29
|20
|4
|5
|59 - 23
|64
|3.
|Брага
|2:0 Заявка
|29
|16
|5
|8
|48 - 32
|53
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|45 - 29
|52
|5.
|Фамаликан
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 44
|45
|6.
|Риу Аве
|0:2 Заявка
|29
|12
|8
|9
|38 - 31
|44
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|48 - 32
|43
|8.
|Боавишта
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|24 - 29
|38
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|29 - 35
|38
|10.
|Морейренсе
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|38 - 35
|38
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 35
|33
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|26 - 40
|31
|13.
|Маритиму
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|29 - 38
|31
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|24 - 44
|30
|15.
|Витория Сетубал
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|22 - 37
|30
|16.
|Тондела
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|23 - 35
|29
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|24 - 39
|27
|18.
|Авеш
|Заявка
|29
|4
|2
|23
|23 - 55
|14
Прогнозы на матч Риу Аве 1:2 Брага
Исход игры
Риу Аве
15.1% (21)
Ничья
30.2% (42)
Брага
54.7% (76)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (62)
Меньше
52.67% (69)
Обе команды забьют
Да
77.1% (101)
Нет
22.9% (30)
Популярный счёт
1:2 Брага
36% (50)
1:1 Ничья
28.1% (39)
0:1 Брага
10.8% (15)
2:1 Риу Аве
6.5% (9)
1:0 Риу Аве
5.8% (8)
0:2 Брага
4.3% (6)
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