  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
Фенербахче
2:1
Конец матча

Стадион:
Гёзтепе
0'
1:0
25' Гол
Кадыоглу Ферди
2:0
45' Гол
Кадыоглу Ферди
49' Желтая карточка
Палули Мурат
54' Желтая карточка
Азиз Сердар
2:1
66' Гол
Айдогду Сонер
77' Желтая карточка
Эзтюрк Алпаслан
90' Вторая желтая карточка
Азиз Сердар
90'+6
Фенербахче
4-2-3-1
Гёзтепе
4-2-3-1

Ход матча

23'
 
Наполеони Стефано
Гюрлер Сердар
25'
Кадыоглу Ферди
(Калдырым Хассан Али)
1:0
45'
Кадыоглу Ферди
(Тюрюдж Дениз)
2:0
46'
 
Палули Мурат
Гассама Ламин
46'
 
Каян Ялчин
Борхес Сельсо
49'
 
Палули Мурат
54'
Азиз Сердар
 
61'
Белёзоглу Эмре
Арслан Толгай-Али
 
61'
Зайц Миха
Дирар Набиль
 
66'
2:1
Айдогду Сонер
(Наполеони Стефано)
72'
Саглам Мурат
Туфан Озан
 
77'
 
Эзтюрк Алпаслан
78'
Жаилсон Маркес
Кадыоглу Ферди
 
80'
 
Каштру Андре
Трипич Златко
90'
 
Озкайымоглу Эге
Моссоро Марсио
90'
Азиз Сердар
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мурики Ведат 15 (3) 0.44
2. Крузе Макс 7 (3) 0.21
3. Туфан Озан 5 0.15
4. Кадыоглу Ферди 4 0.12
5. Азиз Сердар 4 0.12
6. Родригес Гарри 3 0.09
7. Густаво Диас 3 0.09
8. Джигерджи Толга 2 0.06
9. Тюрюдж Дениз 2 0.06
10. Дирар Набиль 2 0.06
11. Йоргенсен Матиас 2 0.06
12. Белёзоглу Эмре 1 (1) 0.03
13. Мозес Виктор 1 (1) 0.03
14. Зайц Миха 1 0.03
15. Жаилсон Маркес 1 0.03
16. Исла Маурисио 0 0
17. Калдырым Хассан Али 0 0
18. Экичи Мехмет 0 0
Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюрлер Сердар 7 0.21
2. Эзтюрк Алпаслан 6 (4) 0.18
3. Акбунар Халиль 5 0.15
4. Айдогду Сонер 4 0.12
5. Наполеони Стефано 4 0.12
6. Каштру Андре 3 0.09
7. Эмир Беркан 3 0.09
8. Джером Кэмерон 3 0.09
9. Борхес Сельсо 1 0.03
10. Рейс Уоллес 1 0.03
11. Гассама Ламин 0 0
12. Моссоро Марсио 0 0
13. Тити 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Азиз Сердар 9 1
2. Густаво Диас 7 2
3. Туфан Озан 5 2
4. Исла Маурисио 4 1
5. Родригес Гарри 4 1
6. Мурики Ведат 4 1
7. Белёзоглу Эмре 5 0
8. Дирар Набиль 5 0
9. Калдырым Хассан Али 5 0
10. Тюрюдж Дениз 3 1
11. Байиндыр Алтай 4 0
12. Арслан Толгай-Али 2 1
13. Джигерджи Толга 3 0
14. Йоргенсен Матиас 2 0
15. Жаилсон Маркес 2 0
16. Мозес Виктор 1 0
17. Потук Алпер 1 0
18. Кадыоглу Ферди 1 0
Гёзтепе
# Игрок      
1. Эзтюрк Алпаслан 9 1
2. Джером Кэмерон 8 0
3. Айдогду Сонер 8 0
4. Эмир Беркан 6 0
5. Бету Антониу 4 1
6. Гассама Ламин 5 0
7. Тити 5 0
8. Поко Андре 3 1
9. Моссоро Марсио 4 0
10. Гюрлер Сердар 3 0
11. Акбунар Халиль 3 0
12. Борхес Сельсо 2 0
13. Каштру Андре 2 0
14. Кадах Дениз 1 0
15. Наполеони Стефано 1 0
16. Дердийок Эрен 1 0
17. Бакырбаш Гёктюг 1 0
18. Палули Мурат 1 0
19. Каян Ялчин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 13.04% (6) 21.74% (10) 19.57% (9) 8.7% (4) 17.39% (8) 19.57% (9)
 Гёзтепе 19.44% (7) 5.56% (2) 25% (9) 16.67% (6) 25% (9) 8.33% (3)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: + = -
Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор
Коньяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:2 Денизлиспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче Фенербахче 1:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Кыркларелиспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Бешикташ
Гёзтепе Последние 20 матчей: + = -
Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор
Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Коньяспор 1:3 Гёзтепе Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Сивасспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Галатасарай Гёзтепе 2:1 Фатих Карагюмрюк Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Гёзтепе 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 1:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Гёзтепе Суперлига
Гёзтепе 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Гёзтепе Кубок Турции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 30 18 9 3 57 - 27 63
2. Трабзонспор Заявка 29 16 10 3 65 - 32 58
3. Сивасспор Заявка 29 15 8 6 50 - 33 53
4. Галатасарай Заявка 29 14 10 5 48 - 26 52
5. Бешикташ Заявка 29 15 5 9 49 - 35 50
6. Фенербахче Заявка 30 14 7 9 53 - 40 49
7. Аланьяспор Заявка 30 13 9 8 53 - 33 48
8. Гёзтепе Заявка 30 10 8 12 37 - 40 38
9. Газишехир Газиантеп Заявка 30 9 11 10 42 - 46 38
10. Антальяспор Заявка 30 9 10 11 35 - 48 37
11. Касымпаша Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
12. Генчлербирлиги Заявка 30 8 8 14 35 - 49 32
13. Денизлиспор Заявка 30 8 8 14 29 - 43 32
14. Ризеспор Заявка 29 8 5 16 31 - 49 29
15. Малатьяспор Заявка 30 7 8 15 43 - 46 29
16. Кайсериспор Заявка 29 7 7 15 33 - 64 28
17. Коньяспор Заявка 29 5 12 12 24 - 40 27
18. Анкарагюджю Заявка 30 5 10 15 27 - 53 25
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фенербахче 2:1 Гёзтепе онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 