Фенербахче
2:1
Конец матча
Гёзтепе
1:0
25' ГолКадыоглу Ферди
2:0
45' ГолКадыоглу Ферди
49' Желтая карточкаПалули Мурат
54' Желтая карточкаАзиз Сердар
2:1
66' ГолАйдогду Сонер
77' Желтая карточкаЭзтюрк Алпаслан
90' Вторая желтая карточкаАзиз Сердар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
-
17 Дирар НабильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
- Защитник
-
28 Саглам МуратЗащитник
- Полузащитник
-
30 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
83 Emir Koksal
-
Главный тренер: Tahir Karapinar
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Нукан АтынчЗащитник
-
77 Палули МуратЗащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кесгин КеремПолузащитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilhan Palut
Ход матча
25'
45'
2:0
49'
54'
66'
77'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мурики Ведат
|15 (3)
|0.44
|2.
|Крузе Макс
|7 (3)
|0.21
|3.
|Туфан Озан
|5
|0.15
|4.
|Кадыоглу Ферди
|4
|0.12
|5.
|Азиз Сердар
|4
|0.12
|6.
|Родригес Гарри
|3
|0.09
|7.
|Густаво Диас
|3
|0.09
|8.
|Джигерджи Толга
|2
|0.06
|9.
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.06
|10.
|Дирар Набиль
|2
|0.06
|11.
|Йоргенсен Матиас
|2
|0.06
|12.
|Белёзоглу Эмре
|1 (1)
|0.03
|13.
|Мозес Виктор
|1 (1)
|0.03
|14.
|Зайц Миха
|1
|0.03
|15.
|Жаилсон Маркес
|1
|0.03
|16.
|Исла Маурисио
|0
|0
|17.
|Калдырым Хассан Али
|0
|0
|18.
|Экичи Мехмет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюрлер Сердар
|7
|0.21
|2.
|Эзтюрк Алпаслан
|6 (4)
|0.18
|3.
|Акбунар Халиль
|5
|0.15
|4.
|Айдогду Сонер
|4
|0.12
|5.
|Наполеони Стефано
|4
|0.12
|6.
|Каштру Андре
|3
|0.09
|7.
|Эмир Беркан
|3
|0.09
|8.
|Джером Кэмерон
|3
|0.09
|9.
|Борхес Сельсо
|1
|0.03
|10.
|Рейс Уоллес
|1
|0.03
|11.
|Гассама Ламин
|0
|0
|12.
|Моссоро Марсио
|0
|0
|13.
|Тити
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Азиз Сердар
|9
|1
|2.
|Густаво Диас
|7
|2
|3.
|Туфан Озан
|5
|2
|4.
|Исла Маурисио
|4
|1
|5.
|Родригес Гарри
|4
|1
|6.
|Мурики Ведат
|4
|1
|7.
|Белёзоглу Эмре
|5
|0
|8.
|Дирар Набиль
|5
|0
|9.
|Калдырым Хассан Али
|5
|0
|10.
|Тюрюдж Дениз
|3
|1
|11.
|Байиндыр Алтай
|4
|0
|12.
|Арслан Толгай-Али
|2
|1
|13.
|Джигерджи Толга
|3
|0
|14.
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|15.
|Жаилсон Маркес
|2
|0
|16.
|Мозес Виктор
|1
|0
|17.
|Потук Алпер
|1
|0
|18.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эзтюрк Алпаслан
|9
|1
|2.
|Джером Кэмерон
|8
|0
|3.
|Айдогду Сонер
|8
|0
|4.
|Эмир Беркан
|6
|0
|5.
|Бету Антониу
|4
|1
|6.
|Гассама Ламин
|5
|0
|7.
|Тити
|5
|0
|8.
|Поко Андре
|3
|1
|9.
|Моссоро Марсио
|4
|0
|10.
|Гюрлер Сердар
|3
|0
|11.
|Акбунар Халиль
|3
|0
|12.
|Борхес Сельсо
|2
|0
|13.
|Каштру Андре
|2
|0
|14.
|Кадах Дениз
|1
|0
|15.
|Наполеони Стефано
|1
|0
|16.
|Дердийок Эрен
|1
|0
|17.
|Бакырбаш Гёктюг
|1
|0
|18.
|Палули Мурат
|1
|0
|19.
|Каян Ялчин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|13.04% (6)
|21.74% (10)
|19.57% (9)
|8.7% (4)
|17.39% (8)
|19.57% (9)
|Гёзтепе
|19.44% (7)
|5.56% (2)
|25% (9)
|16.67% (6)
|25% (9)
|8.33% (3)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор
Коньяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:2 Денизлиспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче Фенербахче 1:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Кыркларелиспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Бешикташ
Гёзтепе Последние 20 матчей: + = -Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор
Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Коньяспор 1:3 Гёзтепе Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Сивасспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Галатасарай Гёзтепе 2:1 Фатих Карагюмрюк Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|57 - 27
|63
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|29
|16
|10
|3
|65 - 32
|58
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|50 - 33
|53
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|48 - 26
|52
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|49 - 35
|50
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|53 - 40
|49
|7.
|Аланьяспор
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|53 - 33
|48
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 40
|38
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 46
|38
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|35 - 48
|37
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|35 - 49
|32
|13.
|Денизлиспор
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|29 - 43
|32
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|31 - 49
|29
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|43 - 46
|29
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|33 - 64
|28
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|24 - 40
|27
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|27 - 53
|25