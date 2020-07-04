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Анкарагюджю
1:4
Конец матча

Стадион:
Аланьяспор
0'
42' Желтая карточка
Велинтон Соуза
0:0
44' Не забитый пенальти
Оргилль Девер
57' Желтая карточка
Кициу Стелиос
0:1
64' Гол
Сиссе Паписс
0:2
66' Гол
Булут Онур
77' Желтая карточка
Ривас Хельмин
0:3
78' Пенальти
Бакасетас Тасос
1:3
82' Гол
Ривас Хельмин
89' Желтая карточка
Алтынташ Эмирджан
1:4
90' Гол
Фернандес Джуниор
90'+5
25
Фридрих
Рикардо
8
Пинту
Тьягу
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
89
Туран
Атила
70
Кициу
Стелиос
14
Фати
Рикардо
35
Лукашик
Даниэль
18
Михаляк
Конрад
24
Лобжанидзе
Саба
12
Оргилль
Девер
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
44
Колкер
Стивен
23
Велинтон
Соуза
21
Н'Сакала
Фабрис
6
Гюлселам
Джейхун
8
Учан
Салих
25
Булут
Онур
11
Бакасетас
Тасос
7
Караджа
Эфеджан
9
Сиссе
Паписс
Анкарагюджю
4-3-2-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

42'
 
Велинтон Соуза
44'
Оргилль Девер
0:0
57'
Кициу Стелиос
 
57'
Ривас Хельмин
Михаляк Конрад
 
58'
 
Пектемек Мустафа
Учан Салих
64'
0:1
Сиссе Паписс
(Н'Сакала Фабрис)
66'
0:2
Булут Онур
(Н'Сакала Фабрис)
67'
 
Фернандес Джуниор
Булут Онур
71'
Парлак Илхан
Фати Рикардо
 
71'
Карабулут Айдын
Лобжанидзе Саба
 
77'
Ривас Хельмин
 
78'
0:3
Бакасетас Тасос
82'
Ривас Хельмин
(Пинту Тьягу)
1:3
85'
 
Гюнеш Умут
Сиссе Паписс
85'
 
Алтынташ Эмирджан
Караджа Эфеджан
85'
 
Сиопис Манолис
Бакасетас Тасос
89'
 
Алтынташ Эмирджан
90'
1:4
Фернандес Джуниор
(Пектемек Мустафа)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Парлак Илхан 6 (2) 0.18
2. Родригес Жерсон 5 (3) 0.15
3. Оргилль Девер 4 0.12
4. Скарионе Эсекьель 3 0.09
5. Кициу Стелиос 2 0.06
6. Карабулут Айдын 1 0.03
7. Кантерос Гектор 1 0.03
8. Ривас Хельмин 1 0.03
9. Кубалас Алихан 1 0.03
10. Лобжанидзе Саба 1 0.03
11. Пинту Тьягу 0 0
12. Агчай Седат 0 0
13. Михаляк Конрад 0 0
14. Лукашик Даниэль 0 0
15. Караель Джебраил 0 0
Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сиссе Паписс 20 (2) 0.59
2. Фернандес Джуниор 8 0.24
3. Бакасетас Тасос 8 (1) 0.24
4. Джалма Кампуш 3 0.09
5. Гюлселам Джейхун 3 0.09
6. Булут Онур 2 0.06
7. Велинтон Соуза 2 0.06
8. Бамму Ясин 2 0.06
9. Колкер Стивен 1 0.03
10. Караджа Эфеджан 1 0.03
11. Цавелас Георгиос 1 0.03
12. Учан Салих 1 0.03
13. Н'Сакала Фабрис 0 0
14. Хуанфран Морено 0 0
15. Сиопис Манолис 0 0
16. Байяно Вандерсон 0 0
17. Пектемек Мустафа 0 0
18. Чагиран Муса 0 0
19. Гюнеш Умут 0 0

Карточки

Анкарагюджю
# Игрок      
1. Фати Рикардо 8 1
2. Оргилль Девер 8 1
3. Кулушич Анте 9 0
4. Кициу Стелиос 6 1
5. Пинту Тьягу 7 0
6. Агчай Седат 5 1
7. Караель Джебраил 4 1
8. Парлак Илхан 5 0
9. Кантерос Гектор 4 0
10. Лукашик Даниэль 4 0
11. Кубалас Алихан 4 0
12. Родригес Жерсон 2 1
13. Станоевич Милош 1 1
14. Карабулут Айдын 2 0
15. Паздан Михал 2 0
16. Кая Хасан 2 0
17. Михаляк Конрад 2 0
18. Онал Алпер 2 0
19. Скарионе Эсекьель 1 0
20. Садаев Заур 1 0
21. Ривас Хельмин 1 0
22. Сак Мехмет 1 0
Аланьяспор
# Игрок      
1. Н'Сакала Фабрис 6 2
2. Гюлселам Джейхун 9 0
3. Велинтон Соуза 8 0
4. Сиопис Манолис 6 0
5. Фернандес Джуниор 3 1
6. Сиссе Паписс 4 0
7. Байяно Вандерсон 4 0
8. Цавелас Георгиос 3 0
9. Караджа Эфеджан 3 0
10. Учан Салих 3 0
11. Бакасетас Тасос 3 0
12. Колкер Стивен 2 0
13. Хуанфран Морено 2 0
14. Канак Каан 2 0
15. Булут Онур 2 0
16. Джалма Кампуш 1 0
17. Марафона Карлош 1 0
18. Бамму Ясин 1 0
19. Алтынташ Эмирджан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анкарагюджю 13.64% (3) 13.64% (3) 4.55% (1) 18.18% (4) 31.82% (7) 18.18% (4)
 Аланьяспор 2.13% (1) 17.02% (8) 31.91% (15) 12.77% (6) 21.28% (10) 14.89% (7)

Предыдущие игры

Анкарагюджю Последние 20 матчей: + = -
Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Ризеспор
Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Анкарагюджю 0:1 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю
Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -
Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор
Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Галатасарай 3:1 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Аланьяспор 3:1 Касымпаша Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 Тирана

Последние игры между собой

Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Аланьяспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:2 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 0:2 Анкарагюджю Суперлига Аланьяспор 3:2 Анкарагюджю Любители
Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор Любители Аланьяспор 1:5 Анкарагюджю Любители Анкарагюджю 2:3 Аланьяспор Любители
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 Заявка 30 18 9 3 56 - 27 63
2. Трабзонспор Заявка 29 16 10 3 65 - 32 58
3. Сивасспор Заявка 29 15 8 6 50 - 33 53
4. Галатасарай Заявка 29 14 10 5 48 - 26 52
5. Бешикташ Заявка 29 15 5 9 49 - 35 50
6. Фенербахче 2:1 Заявка 30 14 7 9 53 - 40 49
7. Аланьяспор Заявка 30 13 9 8 53 - 33 48
8. Гёзтепе 1:2 Заявка 30 10 8 12 37 - 40 38
9. Газишехир Газиантеп Заявка 30 9 11 10 42 - 46 38
10. Антальяспор 0:1 Заявка 30 9 10 11 35 - 47 37
11. Касымпаша Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
12. Генчлербирлиги Заявка 30 8 8 14 35 - 49 32
13. Денизлиспор Заявка 30 8 8 14 29 - 43 32
14. Ризеспор Заявка 29 8 5 16 31 - 49 29
15. Малатьяспор Заявка 30 7 8 15 43 - 46 29
16. Кайсериспор Заявка 29 7 7 15 33 - 64 28
17. Коньяспор Заявка 29 5 12 12 24 - 40 27
18. Анкарагюджю Заявка 30 5 10 15 27 - 53 25
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Оргилль Девер пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    42'
    Соуза Сильва Велинтон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор онлайн

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