Анкарагюджю
1:4
Конец матча
Стадион: Eryaman Stadyumu
Аланьяспор
42' Желтая карточкаВелинтон Соуза
0:0
44' Не забитый пенальтиОргилль Девер
57' Желтая карточкаКициу Стелиос
0:1
64' ГолСиссе Паписс
0:2
66' ГолБулут Онур
77' Желтая карточкаРивас Хельмин
0:3
78' ПенальтиБакасетас Тасос
1:3
82' ГолРивас Хельмин
89' Желтая карточкаАлтынташ Эмирджан
1:4
90' ГолФернандес Джуниор
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
89
Туран
Атила
14
Фати
Рикардо
25
Булут
Онур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
-
22 Паздан МихалЗащитник
-
89 Туран АтилаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Фати РикардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Тултак ФатихЗащитник
-
11 Акан МахмутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Парлак ИлханНападающий
- Нападающий
-
80 Гюрбюз БеркеНападающий
-
Главный тренер: Ibrahim Uzulmez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Булут ОнурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
53 Гёр ЛокманЗащитник
-
17 Канак КаанЗащитник
- Защитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гюнеш УмутПолузащитник
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
42'
44'
0:0
57'
64'
0:1
66'
0:2
77'
78'
0:3
82'
1:3
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 8
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Парлак Илхан
|6 (2)
|0.18
|2.
|Родригес Жерсон
|5 (3)
|0.15
|3.
|Оргилль Девер
|4
|0.12
|4.
|Скарионе Эсекьель
|3
|0.09
|5.
|Кициу Стелиос
|2
|0.06
|6.
|Карабулут Айдын
|1
|0.03
|7.
|Кантерос Гектор
|1
|0.03
|8.
|Ривас Хельмин
|1
|0.03
|9.
|Кубалас Алихан
|1
|0.03
|10.
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.03
|11.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|12.
|Агчай Седат
|0
|0
|13.
|Михаляк Конрад
|0
|0
|14.
|Лукашик Даниэль
|0
|0
|15.
|Караель Джебраил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сиссе Паписс
|20 (2)
|0.59
|2.
|Фернандес Джуниор
|8
|0.24
|3.
|Бакасетас Тасос
|8 (1)
|0.24
|4.
|Джалма Кампуш
|3
|0.09
|5.
|Гюлселам Джейхун
|3
|0.09
|6.
|Булут Онур
|2
|0.06
|7.
|Велинтон Соуза
|2
|0.06
|8.
|Бамму Ясин
|2
|0.06
|9.
|Колкер Стивен
|1
|0.03
|10.
|Караджа Эфеджан
|1
|0.03
|11.
|Цавелас Георгиос
|1
|0.03
|12.
|Учан Салих
|1
|0.03
|13.
|Н'Сакала Фабрис
|0
|0
|14.
|Хуанфран Морено
|0
|0
|15.
|Сиопис Манолис
|0
|0
|16.
|Байяно Вандерсон
|0
|0
|17.
|Пектемек Мустафа
|0
|0
|18.
|Чагиран Муса
|0
|0
|19.
|Гюнеш Умут
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фати Рикардо
|8
|1
|2.
|Оргилль Девер
|8
|1
|3.
|Кулушич Анте
|9
|0
|4.
|Кициу Стелиос
|6
|1
|5.
|Пинту Тьягу
|7
|0
|6.
|Агчай Седат
|5
|1
|7.
|Караель Джебраил
|4
|1
|8.
|Парлак Илхан
|5
|0
|9.
|Кантерос Гектор
|4
|0
|10.
|Лукашик Даниэль
|4
|0
|11.
|Кубалас Алихан
|4
|0
|12.
|Родригес Жерсон
|2
|1
|13.
|Станоевич Милош
|1
|1
|14.
|Карабулут Айдын
|2
|0
|15.
|Паздан Михал
|2
|0
|16.
|Кая Хасан
|2
|0
|17.
|Михаляк Конрад
|2
|0
|18.
|Онал Алпер
|2
|0
|19.
|Скарионе Эсекьель
|1
|0
|20.
|Садаев Заур
|1
|0
|21.
|Ривас Хельмин
|1
|0
|22.
|Сак Мехмет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Сакала Фабрис
|6
|2
|2.
|Гюлселам Джейхун
|9
|0
|3.
|Велинтон Соуза
|8
|0
|4.
|Сиопис Манолис
|6
|0
|5.
|Фернандес Джуниор
|3
|1
|6.
|Сиссе Паписс
|4
|0
|7.
|Байяно Вандерсон
|4
|0
|8.
|Цавелас Георгиос
|3
|0
|9.
|Караджа Эфеджан
|3
|0
|10.
|Учан Салих
|3
|0
|11.
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|12.
|Колкер Стивен
|2
|0
|13.
|Хуанфран Морено
|2
|0
|14.
|Канак Каан
|2
|0
|15.
|Булут Онур
|2
|0
|16.
|Джалма Кампуш
|1
|0
|17.
|Марафона Карлош
|1
|0
|18.
|Бамму Ясин
|1
|0
|19.
|Алтынташ Эмирджан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анкарагюджю
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|31.82% (7)
|18.18% (4)
|Аланьяспор
|2.13% (1)
|17.02% (8)
|31.91% (15)
|12.77% (6)
|21.28% (10)
|14.89% (7)
Предыдущие игры
Анкарагюджю Последние 20 матчей: + = -Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Ризеспор
Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Анкарагюджю 0:1 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю
Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор
Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Галатасарай 3:1 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Аланьяспор 3:1 Касымпаша Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 Тирана
Последние игры между собой
Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Аланьяспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0 Заявка
|30
|18
|9
|3
|56 - 27
|63
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|29
|16
|10
|3
|65 - 32
|58
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|50 - 33
|53
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|48 - 26
|52
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|49 - 35
|50
|6.
|Фенербахче
|2:1 Заявка
|30
|14
|7
|9
|53 - 40
|49
|7.
|Аланьяспор
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|53 - 33
|48
|8.
|Гёзтепе
|1:2 Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 40
|38
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 46
|38
|10.
|Антальяспор
|0:1 Заявка
|30
|9
|10
|11
|35 - 47
|37
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|35 - 49
|32
|13.
|Денизлиспор
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|29 - 43
|32
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|31 - 49
|29
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|43 - 46
|29
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|33 - 64
|28
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|24 - 40
|27
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|27 - 53
|25