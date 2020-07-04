Малатьяспор
0:0
Конец матча
Стадион: Malatya Stadyumu
Генчлербирлиги
18' Желтая карточкаНдайишимийе Юссуф
18' Желтая карточкаЙилдырым Мурат
57' Желтая карточкаМина Артуро
59' Желтая карточкаБулут Умут
60' Желтая карточкаЙилмаз Сефа
63' Желтая карточкаШебаке Иссам
90' Желтая карточкаОздемир Берат
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
45
Хафез
Карим
19
Аскуа
Африйе
22
Озгенч
Эрдем
32
Флавио
Рамос
15
Туре
Зарго
17
Йилмаз
Сефа
11
Айте
Флойд
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
-
44 Мина АртуроЗащитник
- Защитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Аскуа АфрийеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Айтач СакыбЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
-
32 Флавио РамосЗащитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз СефаПолузащитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Ход матча
18'
57'
59'
60'
63'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яхович Адис
|11 (4)
|0.32
|2.
|Тьеви Бифума
|6
|0.18
|3.
|Гильерме Маркес
|5
|0.15
|4.
|Доналд Митчелл
|5
|0.15
|5.
|Булут Умут
|3
|0.09
|6.
|Ялчин Робин
|3
|0.09
|7.
|Кьяртанссон Видар
|2
|0.06
|8.
|Тёре Гёкхан
|1 (1)
|0.03
|9.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.03
|10.
|Фофана Морике
|1
|0.03
|11.
|Шебаке Иссам
|1
|0.03
|12.
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|13.
|Тозлу Эрен
|1
|0.03
|14.
|Аскуа Африйе
|0
|0
|15.
|Хафез Карим
|0
|0
|16.
|Айтач Сакыб
|0
|0
|17.
|Шалали Гилан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Станку Богдан
|12 (3)
|0.35
|2.
|Сио Жованни
|10
|0.29
|3.
|Кандеяш Даниэл
|3
|0.09
|4.
|Айте Флойд
|3
|0.09
|5.
|Сессеньон Стефан
|2 (1)
|0.06
|6.
|Оздемир Берат
|2
|0.06
|7.
|Беришбек Рахметулла
|1
|0.03
|8.
|Пехливан Ясин
|1
|0.03
|9.
|Озгенч Эрдем
|0
|0
|10.
|Йилмаз Сефа
|0
|0
|11.
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|12.
|Чифтчи Надир
|0
|0
|13.
|Пехливан Халиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ялчин Робин
|8
|1
|2.
|Акбаш Мустафа
|4
|2
|3.
|Йилдырым Мурат
|6
|0
|4.
|Аскуа Африйе
|6
|0
|5.
|Мина Артуро
|6
|0
|6.
|Айтач Сакыб
|5
|0
|7.
|Тёре Гёкхан
|3
|1
|8.
|Доналд Митчелл
|4
|0
|9.
|Шалали Гилан
|4
|0
|10.
|Каш Эркан
|3
|0
|11.
|Гильерме Маркес
|3
|0
|12.
|Яхович Адис
|1
|1
|13.
|Тозлу Эрен
|1
|1
|14.
|Фарноль Фабьен
|2
|0
|15.
|Тьеви Бифума
|2
|0
|16.
|Фофана Морике
|2
|0
|17.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|18.
|Булут Умут
|1
|0
|19.
|Йылдыз Ахмед
|1
|0
|20.
|Оздемир Озер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сио Жованни
|11
|0
|2.
|Полома Пьер-Ив
|7
|1
|3.
|Кандеяш Даниэл
|8
|0
|4.
|Сантос Фабрисио
|8
|0
|5.
|Флавио Рамос
|6
|1
|6.
|Туре Зарго
|7
|0
|7.
|Огюз Ахмет
|3
|2
|8.
|Пехливан Ясин
|4
|1
|9.
|Оздемир Берат
|5
|0
|10.
|Чифтчи Надир
|3
|1
|11.
|Озгенч Эрдем
|4
|0
|12.
|Станку Богдан
|4
|0
|13.
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|14.
|Йилмаз Сефа
|2
|0
|15.
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|16.
|Пехливан Халиль
|2
|0
|17.
|Сессеньон Стефан
|1
|0
|18.
|Дикмен Сонер
|1
|0
|19.
|Беришбек Рахметулла
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Малатьяспор
|2.86% (1)
|8.57% (3)
|22.86% (8)
|5.71% (2)
|17.14% (6)
|42.86% (15)
|Генчлербирлиги
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|25% (8)
Предыдущие игры
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор
Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Кукес Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Ризеспор Кеджиоренгюджю 2:2 Малатьяспор Бешикташ 0:2 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Сивасспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0 Заявка
|30
|18
|9
|3
|56 - 27
|63
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|29
|16
|10
|3
|65 - 32
|58
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|50 - 33
|53
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|48 - 26
|52
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|49 - 35
|50
|6.
|Фенербахче
|2:1 Заявка
|30
|14
|7
|9
|53 - 40
|49
|7.
|Аланьяспор
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|53 - 33
|48
|8.
|Гёзтепе
|1:2 Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 40
|38
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 46
|38
|10.
|Антальяспор
|0:1 Заявка
|30
|9
|10
|11
|35 - 47
|37
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|35 - 49
|32
|13.
|Денизлиспор
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|29 - 43
|32
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|31 - 49
|29
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|43 - 46
|29
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|33 - 64
|28
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|24 - 40
|27
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|27 - 53
|25