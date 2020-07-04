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Малатьяспор
0:0
Конец матча

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
18' Желтая карточка
Ндайишимийе Юссуф
18' Желтая карточка
Йилдырым Мурат
57' Желтая карточка
Мина Артуро
59' Желтая карточка
Булут Умут
60' Желтая карточка
Йилмаз Сефа
63' Желтая карточка
Шебаке Иссам
90' Желтая карточка
Оздемир Берат
90'+7
30
Фарноль
Фабьен
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
16
Хадебе
Тинейдж
45
Хафез
Карим
20
Доналд
Митчелл
8
Йилдырым
Мурат
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Аскуа
Африйе
21
Фофана
Морике
9
Булут
Умут
89
Нордфельдт
Кристоффер
22
Озгенч
Эрдем
32
Флавио
Рамос
15
Туре
Зарго
3
Пехливан
Халиль
8
Сантос
Фабрисио
5
Оздемир
Берат
17
Йилмаз
Сефа
11
Айте
Флойд
21
Кандеяш
Даниэл
9
Станку
Богдан
Малатьяспор
4-2-3-1
Генчлербирлиги
4-2-3-1

Ход матча

18'
Ндайишимийе Юссуф
 
18'
Йилдырым Мурат
 
46'
Ялчин Робин
Ндайишимийе Юссуф
 
57'
Мина Артуро
 
59'
Булут Умут
 
60'
 
Йилмаз Сефа
63'
Шебаке Иссам
 
76'
Кьяртанссон Видар
Йилдырым Мурат
 
77'
 
Сёнтьенс Матс
Айте Флойд
88'
Вальтер Реми
Доналд Митчелл
 
88'
Йылдыз Ахмед
Фофана Морике
 
90'
 
Алтыпармак Гёкхан
Йилмаз Сефа
90'
 
Оздемир Берат
90'
 
Полома Пьер-Ив
Оздемир Берат

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яхович Адис 11 (4) 0.32
2. Тьеви Бифума 6 0.18
3. Гильерме Маркес 5 0.15
4. Доналд Митчелл 5 0.15
5. Булут Умут 3 0.09
6. Ялчин Робин 3 0.09
7. Кьяртанссон Видар 2 0.06
8. Тёре Гёкхан 1 (1) 0.03
9. Йилдырым Мурат 1 0.03
10. Фофана Морике 1 0.03
11. Шебаке Иссам 1 0.03
12. Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
13. Тозлу Эрен 1 0.03
14. Аскуа Африйе 0 0
15. Хафез Карим 0 0
16. Айтач Сакыб 0 0
17. Шалали Гилан 0 0
Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Станку Богдан 12 (3) 0.35
2. Сио Жованни 10 0.29
3. Кандеяш Даниэл 3 0.09
4. Айте Флойд 3 0.09
5. Сессеньон Стефан 2 (1) 0.06
6. Оздемир Берат 2 0.06
7. Беришбек Рахметулла 1 0.03
8. Пехливан Ясин 1 0.03
9. Озгенч Эрдем 0 0
10. Йилмаз Сефа 0 0
11. Сёнтьенс Матс 0 0
12. Чифтчи Надир 0 0
13. Пехливан Халиль 0 0

Карточки

Малатьяспор
# Игрок      
1. Ялчин Робин 8 1
2. Акбаш Мустафа 4 2
3. Йилдырым Мурат 6 0
4. Аскуа Африйе 6 0
5. Мина Артуро 6 0
6. Айтач Сакыб 5 0
7. Тёре Гёкхан 3 1
8. Доналд Митчелл 4 0
9. Шалали Гилан 4 0
10. Каш Эркан 3 0
11. Гильерме Маркес 3 0
12. Яхович Адис 1 1
13. Тозлу Эрен 1 1
14. Фарноль Фабьен 2 0
15. Тьеви Бифума 2 0
16. Фофана Морике 2 0
17. Ндайишимийе Юссуф 2 0
18. Булут Умут 1 0
19. Йылдыз Ахмед 1 0
20. Оздемир Озер 1 0
Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Сио Жованни 11 0
2. Полома Пьер-Ив 7 1
3. Кандеяш Даниэл 8 0
4. Сантос Фабрисио 8 0
5. Флавио Рамос 6 1
6. Туре Зарго 7 0
7. Огюз Ахмет 3 2
8. Пехливан Ясин 4 1
9. Оздемир Берат 5 0
10. Чифтчи Надир 3 1
11. Озгенч Эрдем 4 0
12. Станку Богдан 4 0
13. Нордфельдт Кристоффер 2 0
14. Йилмаз Сефа 2 0
15. Сёнтьенс Матс 2 0
16. Пехливан Халиль 2 0
17. Сессеньон Стефан 1 0
18. Дикмен Сонер 1 0
19. Беришбек Рахметулла 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Малатьяспор 2.86% (1) 8.57% (3) 22.86% (8) 5.71% (2) 17.14% (6) 42.86% (15)
 Генчлербирлиги 12.5% (4) 12.5% (4) 18.75% (6) 18.75% (6) 12.5% (4) 25% (8)

Предыдущие игры

Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -
Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор
Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Кукес Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Ризеспор Кеджиоренгюджю 2:2 Малатьяспор Бешикташ 0:2 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Сивасспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -
Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги

Последние игры между собой

Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Малатьяспор Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 Заявка 30 18 9 3 56 - 27 63
2. Трабзонспор Заявка 29 16 10 3 65 - 32 58
3. Сивасспор Заявка 29 15 8 6 50 - 33 53
4. Галатасарай Заявка 29 14 10 5 48 - 26 52
5. Бешикташ Заявка 29 15 5 9 49 - 35 50
6. Фенербахче 2:1 Заявка 30 14 7 9 53 - 40 49
7. Аланьяспор Заявка 30 13 9 8 53 - 33 48
8. Гёзтепе 1:2 Заявка 30 10 8 12 37 - 40 38
9. Газишехир Газиантеп Заявка 30 9 11 10 42 - 46 38
10. Антальяспор 0:1 Заявка 30 9 10 11 35 - 47 37
11. Касымпаша Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
12. Генчлербирлиги Заявка 30 8 8 14 35 - 49 32
13. Денизлиспор Заявка 30 8 8 14 29 - 43 32
14. Ризеспор Заявка 29 8 5 16 31 - 49 29
15. Малатьяспор Заявка 30 7 8 15 43 - 46 29
16. Кайсериспор Заявка 29 7 7 15 33 - 64 28
17. Коньяспор Заявка 29 5 12 12 24 - 40 27
18. Анкарагюджю Заявка 30 5 10 15 27 - 53 25
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Йилдырым Мурат получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Youssouf Ndayishimiye получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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