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Коньяспор
0:0
Перерыв

Стадион:
Ризеспор
0'
36' Желтая карточка
Йонссон Йенс
17
Ташкиран
Махмут
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
8
Евтович
Марко
6
Йонссон
Йенс
7
Шахинер
Омер
Али
11
Милошевич
Дени
19
Шенгелия
Леван
10
Баич
Риад
13
Четин
Тарык
77
Оваджиклы
Орхан
4
Талби
Монтассар
64
Фернандеш
Иванилду
53
Мелняк
Дарио
5
Дурак
Абдулла
44
Ветрих
Амедей
29
Торун
Тунай
10
Болдрин
Фернандо
18
Самудио
Брайан
21
Шкода
Милан
Коньяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

36'
Йонссон Йенс
 
45'
 
Гючтекин Огуз
Торун Тунай

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мия Фарук 5 (1) 0.15
2. Милошевич Дени 4 0.12
3. Баич Риад 3 (1) 0.09
4. Шахинер Омер Али 3 0.09
5. Евтович Марко 3 (2) 0.09
6. Скубич Нейц 1 0.03
7. Даци Эрдон 1 0.03
8. Шенгелия Леван 1 0.03
9. Хаджиахметович Амир 1 0.03
10. Йонссон Йенс 1 0.03
11. Хауберт Гильерме 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 7 (2) 0.21
2. Болдрин Фернандо 5 (1) 0.15
3. Самудио Брайан 4 (2) 0.12
4. Чаглаян Огулджан 3 0.09
5. Умар Амину 3 0.09
6. Мелняк Дарио 3 0.09
7. Гармаш Денис 2 0.06
8. Абархоун Мохамед 2 0.06
9. Торун Тунай 1 0.03
10. Сасе Иан 1 0.03
11. Морозюк Николай 0 0
12. Де Паув Нилл 0 0
13. Дурак Абдулла 0 0
14. Оваджиклы Орхан 0 0
15. Аттама Джозеф 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Скубич Нейц 8 1
2. Шахинер Омер Али 4 2
3. Ай Селим 6 0
4. Туран Али 5 0
5. Аничич Марин 5 0
6. Милошевич Дени 5 0
7. Шенгелия Леван 3 1
8. Хаджиахметович Амир 3 1
9. Кырынтылы Серкан 1 2
10. Йонссон Йенс 4 0
11. Евтович Марко 3 0
12. Озторун Ферхат 3 0
13. Мия Фарук 3 0
14. Улудаг Алпер 2 0
15. Даци Эрдон 2 0
16. Демирок Угур 1 0
17. Уртадо Паоло 1 0
18. Ташкиран Махмут 1 0
19. Мак Роберт 1 0
20. Баич Риад 1 0
21. Тюрам Рожерио 1 0
22. Акчай Мюджахит 1 0
23. Хауберт Гильерме 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Диоманде Исмаэль 9 1
2. Морозюк Николай 7 1
3. Ветрих Амедей 6 0
4. Чаглаян Огулджан 4 0
5. Болдрин Фернандо 4 0
6. Талби Монтассар 4 0
7. Фернандеш Иванилду 2 1
8. Аттама Джозеф 3 0
9. Мелняк Дарио 3 0
10. Сасе Иан 3 0
11. Самудио Брайан 3 0
12. Четин Тарык 1 1
13. Шкода Милан 2 0
14. Дурак Абдулла 2 0
15. Абархоун Мохамед 2 0
16. Оваджиклы Орхан 2 0
17. Умар Амину 2 0
18. Торун Тунай 1 0
19. Де Паув Нилл 1 0
20. Аккан Гёкхан 1 0
21. Хациисаяс Димитриос 1 0
22. Гючтекин Огуз 1 0
23. Гёрген Зафер 1 0
24. Албайрак Бурак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 15% (3) 5% (1) 50% (10) 10% (2) 20% (4) 0
 Ризеспор 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6) 20.69% (6) 31.03% (9) 3.45% (1)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: + = -
Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор
Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -
Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор
Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Ризеспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Ризеспор 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига
Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Ризеспор 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:0 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:2 Коньяспор А Лига Коньяспор 1:1 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:1 Коньяспор А Лига Ризеспор 0:1 Коньяспор Товарищеские матчи Ризеспор 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 30 18 9 3 57 - 27 63
2. Трабзонспор 1:0 Заявка 30 17 10 3 66 - 32 61
3. Сивасспор Заявка 30 15 9 6 50 - 33 54
4. Галатасарай 0:1 Заявка 30 14 10 6 48 - 27 52
5. Бешикташ Заявка 29 15 5 9 49 - 35 50
6. Фенербахче Заявка 30 14 7 9 53 - 40 49
7. Аланьяспор Заявка 30 13 9 8 53 - 33 48
8. Гёзтепе Заявка 30 10 8 12 37 - 40 38
9. Газишехир Газиантеп Заявка 30 9 11 10 42 - 46 38
10. Антальяспор Заявка 30 9 10 11 35 - 48 37
11. Касымпаша Заявка 30 10 6 14 44 - 51 36
12. Генчлербирлиги Заявка 30 8 8 14 35 - 49 32
13. Денизлиспор Заявка 30 8 8 14 29 - 43 32
14. Ризеспор 0:0 Заявка 30 8 6 16 31 - 49 30
15. Малатьяспор Заявка 30 7 8 15 43 - 46 29
16. Кайсериспор Заявка 29 7 7 15 33 - 64 28
17. Коньяспор 0:0 Заявка 30 5 13 12 24 - 40 28
18. Анкарагюджю Заявка 30 5 10 15 27 - 53 25
  • Первый тайм
  • 45'
    Торун Тунай уходит с поля. Гючтекин Огуз выходит вместо него
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Йонссон Йенс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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