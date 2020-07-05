Коньяспор
0:0
Перерыв
Стадион: Конья Бююкшехир
Ризеспор
36' Желтая карточкаЙонссон Йенс
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
10
Баич
Риад
13
Четин
Тарык
53
Мелняк
Дарио
29
Торун
Тунай
21
Шкода
Милан
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
-
88 Даци ЭрдонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
- Основной состав
-
13 Четин ТарыкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Защитник
-
70 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гармаш ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Ход матча
36'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мия Фарук
|5 (1)
|0.15
|2.
|Милошевич Дени
|4
|0.12
|3.
|Баич Риад
|3 (1)
|0.09
|4.
|Шахинер Омер Али
|3
|0.09
|5.
|Евтович Марко
|3 (2)
|0.09
|6.
|Скубич Нейц
|1
|0.03
|7.
|Даци Эрдон
|1
|0.03
|8.
|Шенгелия Леван
|1
|0.03
|9.
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.03
|10.
|Йонссон Йенс
|1
|0.03
|11.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкода Милан
|7 (2)
|0.21
|2.
|Болдрин Фернандо
|5 (1)
|0.15
|3.
|Самудио Брайан
|4 (2)
|0.12
|4.
|Чаглаян Огулджан
|3
|0.09
|5.
|Умар Амину
|3
|0.09
|6.
|Мелняк Дарио
|3
|0.09
|7.
|Гармаш Денис
|2
|0.06
|8.
|Абархоун Мохамед
|2
|0.06
|9.
|Торун Тунай
|1
|0.03
|10.
|Сасе Иан
|1
|0.03
|11.
|Морозюк Николай
|0
|0
|12.
|Де Паув Нилл
|0
|0
|13.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|14.
|Оваджиклы Орхан
|0
|0
|15.
|Аттама Джозеф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скубич Нейц
|8
|1
|2.
|Шахинер Омер Али
|4
|2
|3.
|Ай Селим
|6
|0
|4.
|Туран Али
|5
|0
|5.
|Аничич Марин
|5
|0
|6.
|Милошевич Дени
|5
|0
|7.
|Шенгелия Леван
|3
|1
|8.
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|9.
|Кырынтылы Серкан
|1
|2
|10.
|Йонссон Йенс
|4
|0
|11.
|Евтович Марко
|3
|0
|12.
|Озторун Ферхат
|3
|0
|13.
|Мия Фарук
|3
|0
|14.
|Улудаг Алпер
|2
|0
|15.
|Даци Эрдон
|2
|0
|16.
|Демирок Угур
|1
|0
|17.
|Уртадо Паоло
|1
|0
|18.
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|19.
|Мак Роберт
|1
|0
|20.
|Баич Риад
|1
|0
|21.
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|22.
|Акчай Мюджахит
|1
|0
|23.
|Хауберт Гильерме
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диоманде Исмаэль
|9
|1
|2.
|Морозюк Николай
|7
|1
|3.
|Ветрих Амедей
|6
|0
|4.
|Чаглаян Огулджан
|4
|0
|5.
|Болдрин Фернандо
|4
|0
|6.
|Талби Монтассар
|4
|0
|7.
|Фернандеш Иванилду
|2
|1
|8.
|Аттама Джозеф
|3
|0
|9.
|Мелняк Дарио
|3
|0
|10.
|Сасе Иан
|3
|0
|11.
|Самудио Брайан
|3
|0
|12.
|Четин Тарык
|1
|1
|13.
|Шкода Милан
|2
|0
|14.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|15.
|Абархоун Мохамед
|2
|0
|16.
|Оваджиклы Орхан
|2
|0
|17.
|Умар Амину
|2
|0
|18.
|Торун Тунай
|1
|0
|19.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|20.
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|21.
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0
|22.
|Гючтекин Огуз
|1
|0
|23.
|Гёрген Зафер
|1
|0
|24.
|Албайрак Бурак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|15% (3)
|5% (1)
|50% (10)
|10% (2)
|20% (4)
|0
|Ризеспор
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|31.03% (9)
|3.45% (1)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор
Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор
Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Ризеспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига Ризеспор 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:0 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:3 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:2 Коньяспор А Лига Коньяспор 1:1 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:1 Коньяспор А Лига Ризеспор 0:1 Коньяспор Товарищеские матчи Ризеспор 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|57 - 27
|63
|2.
|Трабзонспор
|1:0 Заявка
|30
|17
|10
|3
|66 - 32
|61
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|30
|15
|9
|6
|50 - 33
|54
|4.
|Галатасарай
|0:1 Заявка
|30
|14
|10
|6
|48 - 27
|52
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|49 - 35
|50
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|53 - 40
|49
|7.
|Аланьяспор
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|53 - 33
|48
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 40
|38
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 46
|38
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|35 - 48
|37
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|44 - 51
|36
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|35 - 49
|32
|13.
|Денизлиспор
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|29 - 43
|32
|14.
|Ризеспор
|0:0 Заявка
|30
|8
|6
|16
|31 - 49
|30
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|43 - 46
|29
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|33 - 64
|28
|17.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|30
|5
|13
|12
|24 - 40
|28
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|27 - 53
|25